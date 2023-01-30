Министерство обороны берёт на себя полное обеспечение добровольческих отрядов, участвующих в СВО

Министерство обороны возьмет на себя полное обеспечение добровольческих отрядов, участвующих в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в проекте готовящегося приказа, опубликованного на портале проектов правовых актов.
Российское военное ведомство возьмет на себя полное обеспечение добровольцев по нормам российской армии, включая предоставление оружия, техники и медицинской помощи. Т.е. в обеспечении добровольцы будут приравнены к военнослужащим российской армии. Все нормы обеспечения, включая вещевое, продовольственное, медицинское и т.д. будут изложены в приложении к приказу.
Также отмечается, что бойцы добровольческих отрядов будут нести материальную ответственность за полученное имущество, оно не будет передаваться в личное пользование, поэтому его нужно будет сдавать по окончании контрактов. Другие подробности будут известны после публикации приказа, который вступит в силу с момента издания. Как подчеркнули в Минобороны, дополнительного финансирования для обеспечения добровольцев не требуется.
(...)Добровольцы привлекаются к материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей, в порядке, установленном законодательством для военнослужащих ВС РФ
- говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Ранее добровольцы, участвующие в боевых действиях в зоне СВО, были приравнены к "ветеранам боевых действий". Кроме того, добровольцы, получившие тяжелые ранения или увечья на службе, получают статус инвалидов боевых действий. Кроме того, российских добровольцев приравняли у военнослужащим, предоставив им такие же права, как и военнослужащих по контракту.