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Министерство обороны берёт на себя полное обеспечение добровольческих отрядов, участвующих в СВО

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Министерство обороны берёт на себя полное обеспечение добровольческих отрядов, участвующих в СВО

Министерство обороны возьмет на себя полное обеспечение добровольческих отрядов, участвующих в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в проекте готовящегося приказа, опубликованного на портале проектов правовых актов.


Российское военное ведомство возьмет на себя полное обеспечение добровольцев по нормам российской армии, включая предоставление оружия, техники и медицинской помощи. Т.е. в обеспечении добровольцы будут приравнены к военнослужащим российской армии. Все нормы обеспечения, включая вещевое, продовольственное, медицинское и т.д. будут изложены в приложении к приказу.

Также отмечается, что бойцы добровольческих отрядов будут нести материальную ответственность за полученное имущество, оно не будет передаваться в личное пользование, поэтому его нужно будет сдавать по окончании контрактов. Другие подробности будут известны после публикации приказа, который вступит в силу с момента издания. Как подчеркнули в Минобороны, дополнительного финансирования для обеспечения добровольцев не требуется.

(...)Добровольцы привлекаются к материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей, в порядке, установленном законодательством для военнослужащих ВС РФ

- говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Ранее добровольцы, участвующие в боевых действиях в зоне СВО, были приравнены к "ветеранам боевых действий". Кроме того, добровольцы, получившие тяжелые ранения или увечья на службе, получают статус инвалидов боевых действий. Кроме того, российских добровольцев приравняли у военнослужащим, предоставив им такие же права, как и военнослужащих по контракту.
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47 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:13
    +14
    "Российское военное ведомство возьмет на себя полное обеспечение добровольцев по нормам российской армии, включая предоставление оружия"
    Что то я не понял, а раньше что надо было добровольцу карабин в охотничьем магазине покупать?
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:15
      0
      Это просто какой-то сюрреализм, сдохни сам, винтовку поднимет следующий.....совсем за баранов считают.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:48
        +5
        Цитата: Alien From
        сдохни сам, винтовку поднимет следующий.....совсем за баранов считают.

        сюр не в этом а в том что на фронте толпа НЕЗАВИСИМЫХ вооруженных формирований, попросту бардак и махновщина
        там не может быть отдельных казачьих или еще каких частей там должны быть ВС РФ ПОД ЕДИНЫМ КОМАНДОВАНИЕМ
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:17
      +3
      С оружипм у них было интересное.По словам одного из бойцов добровольческих казаческих формирований оружие получали со захвачнных складов на Донбассе.Хотя это навряд ли.Получали они оружие и боеприпасы от МО.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 13:36
        +3
        бабушки кивают,и вяжут носки...а народ тащит,кто "тушняк",кто спальник.и "пункты приёма" растут как на дрожжах.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:43
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        бойцов добровольческих казаческих формирований оружие получали со захвачнных складов на Донбассе.

        wink Именно так. Бывших украинских на территории ЛДНР
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:46
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        По словам одного из бойцов добровольческих казаческих формирований

        это вообще какой то сюр, что значит добровольные формирования во фронтовой полосе, с точки зрения закона это НЕЗАКОННОЕ ВООРУЖЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
        меня бесит это регулярное деления не НМ ЛНР, ВАГНЕР, ВС РФ, у нас там что шапито?!!!!
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:45
      +2
      Если доброволец принимал участие в военных действиях в составе добровольческого (ополченческого) формирования (батальона, отряда и т.д....), а не регулярной армии, оружие ему выдавали именно там...
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:49
        +2
        Цитата: ABC-schütze
        Если доброволец принимал участие в военных действиях в составе добровольческого (ополченческого) формирования (батальона, отряда и т.д....), а не регулярной армии
        такое могло быть только до 24.02.22 после это все махновщина и бардак
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:17
          0
          С учетом, "качества планирования" СВО, и "переговорных подходов" политического руководства к её начальной фазе, это сильно сомнительно...

          К тому же, перенять на довольствие и снабжение ВС России значительную часть тех же территориальных формирований ДНР и ЛНР, где были и добровольческие бригады и батальоны, явно не реально...

          Уже хотя бы в силу того, что для начала, требовалось досконально, уточнить их "штаты", структуру и РЕАЛЬНЫЙ уровень укомплектования.и осчнащения...
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 14:19
            0
            Цитата: ABC-schütze
            К тому же, перенять на довольствие и снабжение ВС России значительную часть тех же территориальных формирований ДНР и ЛНР, где были и добровольческие бригады и батальоны, явно не реально...

            не реально в таких условиях ожидать достижения целей
    4. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 13:48
      +1
      Да нашему МО надо ещё заниматься подготовкой резервистов. Что будет если пойдёт вторая волна мобилизации? Мы вам повестки дали и по команде вы обязаны явится в пункт сбора. А подготовить резервистов и собрать их в подразделения? Месяца три готовить конечно надо. Но зато при мобилизации армия получит уже обученных по ВУС бойцов. Их останется только распределить по частям или отправить уже готововыми подразделением. Хотя конечно боевой опыт не заменит учебный и надо будет разбавлять боевые подразделения пополнением. А сам по себе доброволец без ВУС ничего не значит, даже одетый с помощью МО. Сегодня ни средние века когда воевали мечём и копьём.
    5. dauria
      dauria Сегодня, 13:55
      +4
      Что то я не понял, а раньше что надо было добровольцу карабин в охотничьем магазине покупать?

      Да тут вообще чёрт ногу сломит ... Зачем понадобились какие-то "добровольцы", и чем отличаются от штатных контрактников ? Пан атаман Грициан Таврический желает быть вольной птицей ?
    6. Эдик
      Эдик Сегодня, 13:59
      -1
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      "Российское военное ведомство возьмет на себя полное обеспечение добровольцев по
      нормам
      российской армии, включая предоставление оружия"
      Что то я не понял, а раньше что надо было добровольцу карабин в охотничьем магазине покупать?

      Речь идёт о нормах армии РФ.Добровольцу могли и мосинку дать.К АКМ давали четыре рожка,патроны например могли выдать одни трассера)гранаты могли дать две,а могли и не дать.Доходит?
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:14
    +13
    родила фанера в ночь,не то указ,не то дочь...

    на дворе шёл 12-й месяц СВОйны...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:22
      -1
      Ну а чего мы хотим, они живут толи в другой реальности, толи на другой планете....
      1. Novichek)
        Novichek) Сегодня, 13:38
        +2
        Российское военное ведомство возьмет на себя полное обеспечение добровольцев
        а мобилизованных они типо уже всех обеспечели? Ниче что в телеге до сих пор на дроны и проч. Идут сборы?
      2. Эдик
        Эдик Сегодня, 14:02
        0
        Цитата: Alien From
        Ну а чего мы хотим, они живут толи в другой реальности, толи на другой планете....

        Похоже что это только вы из другой реальности читаете или читаете бездумно и додумываете.
  3. егерь650
    егерь650 Сегодня, 13:20
    -2
    Игорь Стрелков:

    Фронт в районе Донецка:

    Наступление в Марьинке - на данный момент прекращено. Не смотря на все громкие заявления о том, что "вот-вот" - полностью освободить поселок до конца января так и не удалось.

    Ожесточенные бои в районе села Водяное - южнее Авдеевки - также не принесли решительного успеха ВС РФ (вернее - "перечисленным" в ВС РФ частям бывшего корпуса НМ ДНР). После первоначальных успехов и прорыва передовых линий обороны противника - наступление "завязло" из-за больших потерь в штурмовых частях пехоты, нехватки артиллерийских боеприпасов и - в целом - слабой технической поддержки атакующих частей и их низкой укомплектованности личным составом. При этом мне никто (из людей, находящихся на фронте) не может определенно сказать - взяли Водяное полностью или только частично.

    Под Угледаром бравурные заявления о прорыве непосредственно в ПГТ ожидаемо оказались враньём (ожидаемо потому, что об этом громче всех кричал Дениска Пушилин - а он специалист именно и только по лжи, воровству и жульничеству). Давно превращенный в единую крепость поселок, представляющий из себя компактный микрорайон высотных домов посреди сплошных ровных полей, - взять "наскоком" не удалось. Теперь войска, пытающиеся его штурмовать - находятся в крайне невыгодном положении по сравнению с обороняющимися частями ВСУ, которые укрыты в бетонных подвалах и имеют возможность корректировки артиллерийского огня на значительное расстояние даже без применения технических средств.

    Итого: очередная (их было за 11 месяцев уже несколько десятков) попытка лобовыми ударами протаранить долговременную оборону ВСУ на Донецком фронте - вылилась лишь в местные тактические успехи при весьма серьезных потерях. Разве что - активность сражающихся здесь донецких бойцов и добровольцев, несомненно, содействует успехам "Вагнера" в сражении за Бахмут, заставляя ВСУ тратить тактические резервы и боеприпасы (которых и у укров тоже "не сады") на отражение атак в других районах.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:31
      +2
      Игорь Стрелков:

      Фронт в районе Донецка:

      Наступление в Марьинке - на данный момент прекращено. Не смотря на все громкие заявления о том, что "вот-вот" - полностью освободить поселок до конца января так и не удалось.................

      Чот такое ощущение, что и далее по тексту, он тихонько радуется этому. Всё пытается доказать, что все кругом дураки, а он знал и предупреждал что всё плохо. sad
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 13:41
        +2
        Радуется- не радуется, вопрос риторический, это личное дело Стрелкова и его жизнь. А вот излагаемые им факты. .. Пугающе похожи на правду
      2. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 13:49
        0
        Когда 12ый месяц в полном "изумлении" от происходящего, от той феерии что происходит и не на такой тон перейдешь.
    2. fax66
      fax66 Сегодня, 14:06
      0
      Это к чему?
      К тому, что Стрелков до этого момента финансово содержал добровольческие отряды?
      Или просто воткнуть гениальный анализ великого полководца куда-нибудь?
    3. Эдик
      Эдик Сегодня, 14:07
      +1
      Цитата: егерь650
      Игорь Стрелков:

      Фронт в районе дивана:
      Разговор по мужски.У Стрелкова остался только один ход конём и это ЧВК Вагнер.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:21
    +1
    Так и так добролвьцев министерство обороны оснащало. По крайней мере к оружию вопросов не было. По технике больше и по амуниции. Так там проблема как раз та же, что и во всем самом министерстве оборони. Комплект ВКПО на год, когда он снашивается за три месяца. Норма двадцать сигарет, отсутствие разгрузок и т.д. А броники от "ратника" хорошие - 4 класс, каски тоже по 4 классу. Другой вопрос что в процессе уже трофейным разживались и разгрузками и оружием. Теми же РПК.и АКМС. Вот не понимаю почему их такая нехватка.
    1. push4n
      push4n Сегодня, 14:12
      -1
      Живой остался, сдай имущество, не сдал, заплати,идёшь ведь добровольно.
  5. МДП
    МДП Сегодня, 13:24
    +2
    Это надо было сделать еще вчера. Вечно у нас все решения держат до момента, когда надо сделать ответные шаги. Заметили как работаем в политическом поле?
  6. Комментарий был удален.
  7. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 13:33
    +2
    Не прошло и года. Положение добровольцев было тяжелее всего, без обмундирования, без продовольствия. Летом были на подножном корму, грибы собирали. Потом - даже не знаю. Деньги, правда, шли на карточку, и все. Два-три месяца можно было выдержать максимум.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:42
    +5
    что за бред?!!!
    они вообще думают когда несут подобную пургу в эфире?
    а до этого добровольцы представляли из себя не подотчетные отряды вооруженные вилами и косами?!!!!
    я по своей наивности полагал, что добровольцы это те кто пришел в военкоматы сам без повесток независимо от возраста здоровья и т.д. и участвует в СВО в СОСТАВЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 13:56
      -1
      Вы просто не понимаете кто участвует в этой войне. "Добровольцы" есть практически везде это от контрактников до просто вооруженных частей в частном порядки приехавших на войну.

      ВС РФ - ВМФ, ВВС, Армия, ВДВ, БАРС
      ВС ЛДНР - там вообще все: прокуратура, МЧС, кадровые части, добровольцы, призывники и тд и тп
      Полиция - в основном работаю за ЛБС
      ФСБ - в основном пограничники
      Нац гвардия РФ - тут тоже солянка из всех
      Добровольческие части - отдельные части вообще ни в одну структуру не входящие, приехавшие на войну в частном порядке
      ЧВК - преступные организации по закону РФ, принципе как и вооруженные добровольцы
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:02
        0
        Цитата: ColdWind
        Вы просто не понимает

        Цитата: ColdWind
        ВС РФ - ВМФ, ВВС, Армия, ВДВ, БАРС

        я все как раз понимаю, то что Вы пишите называется бардак и махновщина
        любое, повторюсь, любое вооруженное формирование во фронтовой полосе если оно не входит в структуру ВС РФ или структуру ФСБ - НЕЗАКОННОЕ ВООРУЖЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ со всеми вытекающими из этого последствиями
        любые сводные отряды отправленные в зону СВО из состава МВД, должны входить в состав ВС участвующих в СВО встать на довольствие и перейти в подчинение командования СВО, повторюсь, все остальное бардак и махновщина
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 14:05
          +1
          Особо нечего добавить:
          Цитата: ColdWind
          Когда 12ый месяц в полном "изумлении" от происходящего, от той феерии что происходит и не на такой тон перейдешь.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 14:15
            0
            у меня с лета такое ощущение, что там не война, а какой-то пикник с мамзельками
            это даже не махновщина образца гражданской войны, это еще хуже - переругивание руководителей отдельных формирований через СМИ, взяли один населенный пункт в эфире прозвучал совсем другой и т.д.
            становится очень страшно
            1. ColdWind
              ColdWind Сегодня, 14:23
              +2
              Для государства это хуже всего. Выигрыш/проигрыш в войне зависит от многих факторов и они были сотни раз. Но когда на территории страны появляются незаконные вооруженные формирования, существование которых прямо противоположно основному закону - это размывает легитимность государства, закон просто писулька, прав тот у кого автомат. Зачем тогда государство? Люди с автоматами просто возьмут власть на определенной территории. Это срочно нужно прекращать. Только государство может законно убивать.
              1. Василенко Владимир
                Василенко Владимир Сегодня, 14:40
                0
                надеюсь что в верхах это поймут, иначе на светит очередной 1918 год
  9. Telur
    Telur Сегодня, 13:49
    +3
    Цитата: егерь650
    громче всех кричал Дениска Пушилин - а он специалист именно и только по лжи, воровству и жульничеству

    Эта фраза прям покорежила... прям как дети в песочнице, кто громче друг друга обзовет.
    Приличный человек до такого не опустится.
    И да, прям как предсказывали, Гиркин сьехал с предложения вступить к Вагнерам, кто бы сомневался.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Telur
      Эта фраза прям покорежила

      Ну, если вспомнить, что на заре политической деятельности Пушилина за ним в ЛНР и ДНР закрепилось негласное прозвище "Че Пушилин" (по аналогии с Че Геварой, да), то...
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:54
    +6
    А до этого чудо приказа , добровольцы что на войне делали? Они же в Армию добровольно отправились, через военкомат?! Или мы что то не понимаем?
    1. fktrcfylh.h09
      fktrcfylh.h09 Сегодня, 13:58
      0
      у нас военкомат разворачивал добровольцев, прямо заявляли, что они стране не нужны
  11. fktrcfylh.h09
    fktrcfylh.h09 Сегодня, 13:56
    +1
    через 11 месяцев проснулись, как-то даже не верится

    неужели реально будут обмундировывать и вооружать?
    1. Дмитрий444
      Дмитрий444 Сегодня, 14:03
      0
      И если что в кассу, компенсировать ущерб государству по цене нового. Войны то нет, СВО.
  12. ilpine
    ilpine Сегодня, 14:08
    0
    Комитет по делам обороны ГД РФ и МО РФ должны давно уже были подготовить и законодательно закрепить статус и полное обеспечение добровольческих отрядов и координацию, контроль за их деятельностью. Иначе это напоминает местные партизанские отряды с вилами времён ВОВ, но и те контролировась Ставкой и управлялись, снабжались Штабом партизанского движения.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: ilpine
      Иначе это напоминает местные партизанские отряды с вилами времён ВОВ

      партизанские отряды в большинстве своем подчинялись центральному штабу партизанского движения (Образован Постановлением ГКО СССР № ГОКО-1837сс от 30 мая 1942 года.)
  13. push4n
    push4n Сегодня, 14:08
    0
    Поэтому и не берут вооружение МО,не дай бог сломаешь, потом с тебя три,нет семь,шкур спустят.
    А сколько стоит ростеховское вооружение мы догадывается.
  14. push4n
    push4n Сегодня, 14:08
    -1
    Поэтому и не берут вооружение МО,не дай бог сломаешь, потом с тебя три,нет семь,шкур спустят.
    А сколько стоит ростеховское вооружение мы догадывается.
  15. T800-101
    T800-101 Сегодня, 14:35
    0
    А доброволец это не тот, кто добровольно служит в рядах ВС РФ? И что значит "несут материальную ответственность"? Зная уровень бюрократии в МО, могу сказать, что эти "добровольцы" будут 90% времени проводить за написанием рапортов о повреждении гусеницы танка и нанесении прочего вреда имуществу МО.
  16. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 15:04
    0
    Вспоминается фильм Пираты карибского моря. Когда был совет пиратов. Когда они встречались и дела обсуждали. Сходняк.
    Судя по всему это сейчас происходит на СВО.
    Единоначалия, которое основа армии, там нет.
    Какая народная милиция Донецкой или Луганской республик? Это субъекты Российской Федерации по конституции нынешней. Там должны быть только части вооружённых сил России, части Росгвардии, подчиненные командованию вооруженных сил России, спецотряды ФСБ со специфическими задачами, но координирующие свою деятельность с командованием СВО. Прокуратура, следователи, это не войсковые части. У них свои не военные задачи.
    Все добровольцы должны быть на правах мобилизованных в вооруженные силы России. С ними должен быть заключен контракт, и с добровольцами и с мобилизованными.
    Вспоминается добробаты украинские... которые потом все-же решили причесать в штат.
    Вот что тут делать с частными армиями Пригожина и Кадырова, вопрос черезвычайно сложный. Они тоже должны бесприкословно выполнять только приказы и задачи, поставленные командованием СВО.
    А иначе это действительно махновщина столетней давности. Каждый где хочет, там и воюет?
    И чихали они на армейское командование и их приказы, они не будут слушать дураков?
    Война ныне это не битва богатырей - одиночек.
    Война это слаженные коллективные действия различных родов войск. Где нет своих и чужих. Для поддержки. Артиллерия общая, авиация общая, разведка общая, связь общая, целенаведение общее.
    А что там сейчас происходит? Что глава ГШ, он же командующий СВО, докладывает главнокомандующему?