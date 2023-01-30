Военное обозрение
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МИД Китая призвал США прекратить поставки вооружений Украине

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МИД Китая призвал США прекратить поставки вооружений Украине

Если власти США действительно заботятся о народе Украины, то им следует прекратить поставлять украинской армии вооружения и военную технику. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин.


В ходе брифинга представитель МИД КНР назвала США главным инициатором и основной движущей силой вооруженного конфликта на Украине. Мао Нин подчеркнула, что, осуществляя непрерывные поставки тяжелого и наступательного оружия на Украину, США затягивают украинский кризис и делают его более интенсивным.

Также она призвала американские власти прекратить наживаться на конфликте на Украине, а также способствовать созданию условий для ведения заинтересованными сторонами мирных переговоров.

По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства, власти страны намерены защищать компании КНР в случае введения против них американских санкций, обусловленных вооруженным конфликтом на Украине.

Мао Нин подчеркнула, что власти США постоянно выдвигают в адрес Китая ничем не обоснованные обвинения и без какого-либо рационального повода ущемляет интересы китайских компаний, не поддерживающих введенные из-за конфликта на Украине антироссийские санкции.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал поставки на Украину американских танков Abrams M1A2 в количестве 31 единицы. Предполагается, что поставки начнутся не ранее конца текущего года. Военную технику для поставок украинской армии планируется закупить в рамках специально созданной инициативы, направленной на так называемое содействие в безопасности Украины.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Brian Calhoun
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21 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:18
    +3
    Вот! А раз США не прекращают, то и пусть Иран, Китай и Северная Корея тоже уравновешивают нашу борьбу против агрессивного милитаристского блока НАТО. А то еще немного и они получат двойника НАТО у себя на тихом океане в лице аукуса- агрессивного блока США, Японии, Австралии и за уши притянутой туда Индии в противовес Китаю.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:28
      -2
      Я вот тоже не пойму, где затык с инициативой, с нашей стороны или с китайской? Нам нужно требовать второго фронта и китаю шаблонными заявлениями не отбиваться. Нам своего мида хватает.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:38
        +2
        Нашли кого призывать, это как об стенку горохом, они после такого призыва ржут надрывая животы.
    2. Влодек
      Влодек Сегодня, 13:30
      +1
      Ирану уже "физически посоветовали" перестать делать БПЛА. Либо в открытую как Ын и плевать на все что они могут предпринять, вслучь чё: в труху (а он может). Либо тихо-тихо, так чтоб даже дома никто не знал.
      1. avg
        avg Сегодня, 13:52
        -2
        Это очень серьезное заявление, это подготовка к занятию более пророссийской позиции, добавляет веса которой и заявление сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, что Северная Корея «всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России», а также отказ Н. Моди (Индия председательствует в 20) оказывать давление на Россию и приглашать на будущий саммит Зеленского. Сюда же можно приплюсовать и отказ Бразилии и других стран ЛА поддержать санкции против России. Надеюсь, что и наш МИД активизируется на этом фоне и займет более наступательную позицию. (Ну, это я мягко так, дипломатичненько )
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:20
    +1
    Кто бы слушал эти призывы. Увы, но это высказывание для отчётности, которое ни на что не влияет.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:38
      0
      Ну так родоначальники "последних предупреждений", с кого наш МИД пример то берёт?
    2. wanna
      wanna Сегодня, 14:12
      0
      Кто бы слушал эти призывы. Увы, но это высказывание для отчётности, которое ни на что не влияет.


      Китаю не нужно, чтобы вы соглашались с нашими заявлениями. Но если Китай позиционирует США как "зачинщика" войны в Украине, то, конечно, наша внешняя политика не согласится с обвинениями Запада в адрес России, не согласится с тем, что это была агрессивная война, не будет участвовать в санкциях против России, и любые сделки с Россией не будут нарушать соглашения ООН.
  3. Влодек
    Влодек Сегодня, 13:24
    +3
    Миду Китая пора писать ультиматум Тайваню и начинать свою СВО. Ибо на 2 фронта тянуть даже матрас порвется. А гейэропа в течение 48 часов перестанет отвечать на запросы Зелебубы один за одним. Батарейки в мобильниках сядут. Если только англичанка по привычке гадить останется.
    Собсна после этого наши цели, в этой операции, будут достигнуты в самые короткие сроки. Чего и господам из Китая мы потом очень-очень пожелаем всеми возможными способами.
  4. VORON538
    VORON538 Сегодня, 13:26
    0
    МИД Китая призвал страну-террориста прекратить бизнес на войне?Ну,едва ли американцы их воспримут,хотя,предупреждение в общем серьезное,население всего Китая больше,чем вся европа. hiДа и работать они умеют,причем зачастую неприхотливы в бытовых условиях.Это я могу сказать как житель города России,у которого за рекой-Китай. hi
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:28
    +2
    МИД Китая призвал США прекратить поставки вооружений Украине Доброе слово, и кошке приятно..Не прекратят,но всё же..сказали своё слово..А Россия за это и газ и нефть и прочее по бросовым ценам..
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 15:02
      0
      Но Китай делает это заявление в первую очередь из собственных побуждений:

      По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства, власти страны намерены защищать компании КНР в случае введения против них американских санкций, обусловленных вооруженным конфликтом на Украине.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:31
    0
    представитель МИД КНР назвала США главным инициатором и основной движущей силой вооруженного конфликта на Украине
    Определение верное и не в бровь, а в глаз.
  7. prodi
    prodi Сегодня, 13:31
    +1
    если таскают транспортниками через океан, то почему бы уже не начать исчезать им с экранов радаров, как и не конвоированным судам..
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:33
    +1
    Было бы желание а нагнуть запад можно. Собрать конференцию недовольных западом стран и заморозить любые поставки западу до прекращения и укрощения шумеров. За пару дней кабанчиком метнутся и все сделают.
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 13:48
      0
      . недовольных западом стран и заморозить любые поставки западу до прекращения и укрощения шумеров.
      . Вот дельное предложение! Может даже реализуемое, вот только из крупных поставщиков сырья, там наберётся немного, на кого можно реально рассчитывать ? Венесуэла, скорее да чем нет. А вод Саудиты - скорее нет
  9. _просто
    _просто Сегодня, 13:43
    -1
    Было бы идеальным, если бы китайцы отправили свои "типы" на фронт.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:20
      0
      зачем китаю ссорится с сша, кто тогда будет покупать китайских товаров на 200млрд в месяц?
      а заявление - это так просто, сказал и выглядишь "как голубь мира"...
      1. wanna
        wanna Сегодня, 14:27
        0
        Мы не просто ссоримся с США, в последние несколько лет мы ведем настоящую комплексную войну, экономическую, дипломатическую, технологическую, пропагандистскую. Эти войны наносят не меньший ущерб стране, чем ракеты и автоматы

        Не только горячие войны являются настоящими войнами.
        1. prodi
          prodi Сегодня, 14:55
          0
          давно уже пора исходить из "нормальной" здравой логики - по нанесению противнику максимального ущерба во всех возможных сферах
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:07
    0
    Это уже что-то новенькое от китайцев, но приятное уху.