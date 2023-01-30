МИД Китая призвал США прекратить поставки вооружений Украине

Если власти США действительно заботятся о народе Украины, то им следует прекратить поставлять украинской армии вооружения и военную технику. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин.
В ходе брифинга представитель МИД КНР назвала США главным инициатором и основной движущей силой вооруженного конфликта на Украине. Мао Нин подчеркнула, что, осуществляя непрерывные поставки тяжелого и наступательного оружия на Украину, США затягивают украинский кризис и делают его более интенсивным.
Также она призвала американские власти прекратить наживаться на конфликте на Украине, а также способствовать созданию условий для ведения заинтересованными сторонами мирных переговоров.
По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства, власти страны намерены защищать компании КНР в случае введения против них американских санкций, обусловленных вооруженным конфликтом на Украине.
Мао Нин подчеркнула, что власти США постоянно выдвигают в адрес Китая ничем не обоснованные обвинения и без какого-либо рационального повода ущемляет интересы китайских компаний, не поддерживающих введенные из-за конфликта на Украине антироссийские санкции.
Ранее президент США Джо Байден анонсировал поставки на Украину американских танков Abrams M1A2 в количестве 31 единицы. Предполагается, что поставки начнутся не ранее конца текущего года. Военную технику для поставок украинской армии планируется закупить в рамках специально созданной инициативы, направленной на так называемое содействие в безопасности Украины.