Президент Палестины встретился с главой ЦРУ

Президент Палестины Махмуд Аббас в минувшее воскресенье встретился в Рамаллахе с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом.Встреча состоялась накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль и на Западный берег, где он также должен будет встретиться с Аббасом.Махмуд Аббас проинформировал директора ЦРУ об «опасных событиях и израильской агрессии против палестинского народа». Об этом сообщило официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa.Кроме этого Wafa сообщает, что Аббас подчеркнул важность срочного вмешательства с целью оказания давления на израильское правительство. Основной просьбой палестинского лидера является то, чтобы израильское правительство прекратило свои «односторонние меры и соблюдало подписанные соглашения».Глава Палестины также подтвердил необходимость восстановления политического горизонта на основе международной легитимности для достижения безопасности и стабильности для всех в регионе. Всё это, по его словам, необходимо для того, чтобы палестинцы могли создать независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме, как это было до 1967 года.Несколько ранее директор ЦРУ Бернс встретился с представителями палестинской службы безопасности и обсудил с ними напряженность и происходящие факты насилия. Встреча состоялась через несколько дней после того, как Палестинская автономия объявила о своем решении прекратить координацию действий по обеспечению безопасности с Израилем в знак протеста против убийства девяти палестинцев во время израильской военной операции в лагере беженцев Дженин.На данный момент, пока неясно, призывал ли Уильям Бернс палестинцев возобновить координацию безопасности с Израилем или принять другие меры для деэскалации ситуации.Накануне визита директора ЦРУ Бернса в Рамаллах руководство Палестинской автономии объявило, что продолжит выполнение своего решения о прекращении координации действий по обеспечению безопасности.