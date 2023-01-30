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Президент Палестины встретился с главой ЦРУ

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Президент Палестины встретился с главой ЦРУ

Президент Палестины Махмуд Аббас в минувшее воскресенье встретился в Рамаллахе с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом.


Встреча состоялась накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль и на Западный берег, где он также должен будет встретиться с Аббасом.

Махмуд Аббас проинформировал директора ЦРУ об «опасных событиях и израильской агрессии против палестинского народа». Об этом сообщило официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa.

Кроме этого Wafa сообщает, что Аббас подчеркнул важность срочного вмешательства с целью оказания давления на израильское правительство. Основной просьбой палестинского лидера является то, чтобы израильское правительство прекратило свои «односторонние меры и соблюдало подписанные соглашения».

Глава Палестины также подтвердил необходимость восстановления политического горизонта на основе международной легитимности для достижения безопасности и стабильности для всех в регионе. Всё это, по его словам, необходимо для того, чтобы палестинцы могли создать независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме, как это было до 1967 года.

Несколько ранее директор ЦРУ Бернс встретился с представителями палестинской службы безопасности и обсудил с ними напряженность и происходящие факты насилия. Встреча состоялась через несколько дней после того, как Палестинская автономия объявила о своем решении прекратить координацию действий по обеспечению безопасности с Израилем в знак протеста против убийства девяти палестинцев во время израильской военной операции в лагере беженцев Дженин.

На данный момент, пока неясно, призывал ли Уильям Бернс палестинцев возобновить координацию безопасности с Израилем или принять другие меры для деэскалации ситуации.

Накануне визита директора ЦРУ Бернса в Рамаллах руководство Палестинской автономии объявило, что продолжит выполнение своего решения о прекращении координации действий по обеспечению безопасности.
Автор:
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7 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Вчера, 20:54
    +5
    Президент Палестины Махмуд Аббас в минувшее воскресенье встретился в Рамаллахе с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом.

    Ну да конечно ..Израиль бомбит Иран по всей территории ,а ЦРУ успокаивает Палестину ,типо все нормально и главное с Ираном не общайтесь и Россией ..ну ну ! Израиль молчит и вся мировая общественность ..
    А ведь так просто бомбить суверенное государство и молчать ,кто это сделал ? Это высший цинизм ..
    Ответку кому давать Ирану ? Или опять промолчим ? Сколько уже провокаций Иран перенес А они все наглеют и наглеют .
    P.S. Дамаск что то давно не бомбили ,думаю уже скоро
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 23:01
      +2
      Президент Палестины встретился с главой ЦРУ

      Ага, щас, глава ЦРУ с низкого старта разбежался выполнять просьбы Палестины winked
  2. Buyan
    Buyan Вчера, 21:02
    +1
    Кому то готовят 30 серебренников... клоуны wassat
  3. Ныробский
    Ныробский Вчера, 21:12
    +7
    Приехал уговаривать прекратить протесты и акции возмездия, дабы "не мешать" Израилю и США устраивать противоиранские замутки. Мол "пошумели и будя", а мы взамен учтём ваши претензии и подкинем немного деньжат на лампочки.
  4. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:26
    +8
    Палестина...
    Махмуд Аббас и глава ЦРУ...
    В 70-х это был бы нонсенс.
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 01:03
      0
      Очень точное замечание. Времена меняются прямо на наших глазах.
      Вспоминается как при Трампе израильтяне с арабами смогли договориться.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 00:56
    -1
    А могли бы в Биробиджане преспокойно жить. Только вера не в головах, а в храмах и церковнослужителях.
    Являясь атеистом, я прекрасно общаюсь с людьми разных конфессий, национальности и, даже, гендерной принадлежности. Нормальный человек, только педераст)))), и можно общаться.