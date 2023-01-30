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Полковник НМ ЛНР: Киев укрепляет оборонительную линию в районе Часова Яра под Артёмовском

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Полковник НМ ЛНР: Киев укрепляет оборонительную линию в районе Часова Яра под Артёмовском

Киев укрепляет оборонительную линию в районе Часова Яра под Артемовском и перебрасывает туда подкрепления. Украинские военные усиливают существующие укрепления и строят новые.


Об этом агентству РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Вооруженные формирования Украины ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения»

- рассказал офицер.

Он сообщил, что с начала года на данный участок фронта прибывают украинские артиллерийские подразделения. Они вооружены орудиями, выпущенными в Советском союзе. В частности, речь идет о Д-20, 2А65 «Мста-Б» и Д-30. Разведка Луганской Республики предполагает, что эту артиллерию ВСУ получили от восточноевропейских партнеров.

Недавно российские силы освободили от оккупантов село Клещеевка под Артемовском, но в самом городе пока что продолжаются уличные бои. На данный момент его значительная часть находится пока под контролем ВСУ.

Артемовск – это не только один из населенных пунктов, освобождение которого открывает дорогу нашим войскам для дальнейшего наступления. Он также представляет собой важный транспортный узел, через который действующим на Донбассе украинским подразделениям подвозятся оружие, боеприпасы и подкрепления. По мнению владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, потеря Киевом Артемовска сделает невозможным наступление ВСУ на любом участке фронта в ДНР.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:37
    +2
    А что им еще остается делать?Только строить еще одну линию обороны
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 13:38
      +1
      и следующую линию несколько месяцев штурмовать придётся ? это же больше чем на пять лет растянется.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 13:49
        +1
        Шаманов в мае 2022 года сказал, что СВО на 5-10 лет.
        https://www.mk.ru/politics/2022/05/28/shamanov-nazval-srok-demilitarizacii-ukrainy-510-let.html
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 13:55
          -2
          интересно, шаманов думал что в России миллиард населения чтоб 5-10 лет воевать?
  2. Комментарий был удален.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:40
    +1
    Хорошо, что Артемовск не штурмуют в лоб, а проводят охват, тактика проверенная временем и сохраняет жизни солдат.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 14:30
      0
      Угу. Штурмуют укрепления вокруг Бахмута. Да и какой еще охват если бои в самом городе идут уже с месяц.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:41
    0
    ну часов яр это вам не Соледар и не Артемовск. Че они там укреплять собрались если вчера уже на окраины разведка вагнеров вышла? Сожрут этих "укреплялщиков" музыканты и не поперхнутся. Похоже запаздывает противник с принятием оперативных решений. Что ж это в часов яр "мсты" тянуть? там вот вот стрелковка решать будет... Нет видимо боеспособных частей чтоб закрепиться как обступили из Соледара так и пятятся. А тут еще под Угледар бригады сняли. Не хватает резервов-то раз кидают туда сюда под огнем.
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 13:43
      +1
      В сети прошла информация об отправке в «бахмутскую мясорубку» реинкарнации запрещенного в РФ полка «Азов»*. В нынешнем виде он получил название «3-й отдельной штурмовой бригады» ВСУ. Киев очень надеется остановить агонию под Артемовском за счет элитных и подготовленных формирований. Но пока боевой славы им сыскать не удалось – в той же Клещеевке «Вагнер» успешно справился с националистами. А недавнее видео «Азова»* из-под села Курдюмовка, где фигурирет сам главарь националистов из «Азова»* Андрей Билецкий – лишнее тому подтверждение. Несмотря на все победные рассказы на видео, по факту Курдюмовку «Азов»* отбить не смог и окатился назад с потерями. Возможно, именно поэтому пресс-служба ОЗСП «Азов»*, полкового соединения в составе Нацгвардии, поспешила отмежеваться от «3-й отдельной штурмовой бригады» с таким же названием. Теперь военным обозревателям приходится разбираться в сортах «Азова»* - какой из них «true», а какой – нет.

      Впрочем, как бы там кто ни назывался, пресловутый «Азов»* в районе Артемовска-Бахмута есть и воюет. Правда пока не очень удачно. Это нам продемонстрировали бойцы «Вагнера» - показав их символику и трофейное НАТОвское оружие.

      В любом случае недооценивать противника никто из бойцов и командиров не собирается. Как рассказали нам бойцы группы «Вагнер», подступы к Клещеевке обороняла 53 механизированная бригада ВСУ, части теробороны и батальон «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). Последний был в Клещеевке чем-то вроде «заградотряда» и «замполита» в одном "флаконе". Но после того, как отступил «Айдар», посыпалось всё. И тогда «вагнера» столкнулись уже с «Азовом»*.

      * «Азов» признан Верховным Судом РФ экстремистской организацией и его деятельность на территории России запрещена


      Работают Братья!!!
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 14:37
      0
      Помнится такое вещали 8 лет. А теперь чуть что -"У ВСУ сильные укрепления". Там скорее всего все еще с осени перерыто. А учитывая что мы этот Бахмут уже 2 месяца штурмуем то надо быть полными идиотами что бы не укрепится в окрестных поселениях. А ВСУ кто угодно но не идиоты.
  5. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 13:42
    +1
    Само собой. Проще сказать где он не укрепляет.
  6. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:45
    +4
    В частности, речь идет о Д-20, 2А65 «Мста-Б» и Д-30.
    То, что против нас до сих пор воюют буксируемыми орудиями типа Д-20, и Д-30, которые уже 50 лет назад специалисты считали рудиментами, говорит только о том, что мы сегодня не способны эффективно уничтожать эти орудия и их расчеты. Более того, мы и сами воюем подобными артиллерийскими системами. Вот, что значит "не иметь аналогов в мире". Печалька!
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:06
      0
      подобные рудименты (при сильной ПВО противника и масштабности событий) - оказался основным аргументом. и собственно противник в лице НАТО особо не париться- свои три семерки и прочее не стесняется отправлять украине... Ракеты, БПЛА - это здорово! Следующий конфликт и их применение в нем должен стать их расцветом...а пока все сделали выводы и продолжают стрелять из проверенного временем оружия.
      1. Владимир Постников
        Владимир Постников Сегодня, 14:42
        0
        Цитата: Курильщик
        подобные рудименты (при сильной ПВО противника и масштабности событий) - оказался основным аргументом

        Каким еще таким "основным аргументом"? Вы хотя бы представляете себе, к какому противнику готовились 50 лет назад? А уж о масштабности можно и вообще не заикаться, особенно обделавшись на малом масштабе.
        Цитата: Курильщик
        Ракеты, БПЛА - это здорово!
        А причем тут сразу ракеты и БПЛА? В СССР не раз наступили на эти грабли, но к концу 60х научились, что для эффективного ведения войны нужны эффективные вооружения. А эффективным вооружением называют не то, которое выполняет поставленную задачу, а то, которое выполняет поставленную задачу при наименьшем расходе различных требуемых ресурсов. Именно поэтому в конце 60х вернулись к развитию артиллерийских систем. А ракеты уместны тогда, когда они наиболее эффективны. То же самое относится и к БПЛА.
        Цитата: Курильщик
        а пока все сделали выводы и продолжают стрелять из проверенного временем оружия.
        Да-да, проверенного по перемалыванию живой силы (расчетов). От безысходности там буксируемые орудия. Обделались. Протанцевали и провеселились. А кто-то хорошо попилил. Сделали выводы? И какие? Начали латать дыры по примеру Тришкина кафтана?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:09
      0
      Это значит что орудия хороши и всё ещё пригодны для войны. Так что "не надо печалится, всё впереди"
  7. Dos
    Dos Сегодня, 13:52
    0
    hi Африка никак не иссякнет.Меняют "советскую гумпомощь" на резаную бумагу.
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 14:07
    0
    Значит Часов яр таки занят украми... crying