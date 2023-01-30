Киев укрепляет оборонительную линию в районе Часова Яра под Артемовском и перебрасывает туда подкрепления. Украинские военные усиливают существующие укрепления и строят новые.
Об этом агентству РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Вооруженные формирования Украины ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения»
- рассказал офицер.
Он сообщил, что с начала года на данный участок фронта прибывают украинские артиллерийские подразделения. Они вооружены орудиями, выпущенными в Советском союзе. В частности, речь идет о Д-20, 2А65 «Мста-Б» и Д-30. Разведка Луганской Республики предполагает, что эту артиллерию ВСУ получили от восточноевропейских партнеров.
Недавно российские силы освободили от оккупантов село Клещеевка под Артемовском, но в самом городе пока что продолжаются уличные бои. На данный момент его значительная часть находится пока под контролем ВСУ.
Артемовск – это не только один из населенных пунктов, освобождение которого открывает дорогу нашим войскам для дальнейшего наступления. Он также представляет собой важный транспортный узел, через который действующим на Донбассе украинским подразделениям подвозятся оружие, боеприпасы и подкрепления. По мнению владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, потеря Киевом Артемовска сделает невозможным наступление ВСУ на любом участке фронта в ДНР.