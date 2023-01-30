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Институт изучения войны: Задержки с поставками западных вооружений стали основной причиной срыва контрнаступления ВСУ

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Институт изучения войны: Задержки с поставками западных вооружений стали основной причиной срыва контрнаступления ВСУ

Западу необходимо в кратчайшие сроки предоставить Украине все необходимые вооружения, чтобы ВСУ могли перейти в наступление и переломить ситуацию. Задержки с поставками оружия и техники приведут к затягиванию конфликта на неопределенное время, пишет так называемый американский "Институт изучения войны" (ISW).


Американские аналитики пришли к выводу, что именно задержка с поставками западных вооружений явилась основной причиной того, что ВСУ до сих пор не разгромили российскую армию. По мнению ISW, отсутствие необходимого оружия и техники несколько раз срывали контрнаступление украинской армии, а соответственно, и освобождение "захваченных территорий".

Институт ставит в вину западным странам затягивание процесса перевооружения ВСУ на натовское оружие. Отсутствие "передового" оружия и исчерпание запасов советского у украинской армии нарушило планы Киева нанести решающий удар в тот момент, когда наступление российской армии "забуксовало". А это дало командованию ВС России время провести перегруппировку сил и теперь ВСу приходиться "взламывать" российскую оборону, чтобы одержать окончательную победу.

Многие факторы, без сомнения, способствовали тому, что Украина не смогла продолжить контрнаступательные операции после Херсона, но неспособность Запада предоставить необходимую технику была, безусловно, ключевой

- пишет ISW.

Еще одним фактором того, что Россия смогла "частично" перехватить инициативу, явились ошибочные решения командования ВСУ. В общем, если бы Запад активнее перевооружал ВСУ, а украинский Генштаб принимал "правильные" решения, то российская армия была бы уже разгромлена. Так что США и НАТО надо поднапрячься и поскорее предоставить Киеву все необходимое для начала нового наступления.
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:49
    -1
    Целый институт, подумать только, сделал вывод, что без снарядов воевать невозможно на войне, где главную роль играет арта. Что у ВСУ снарядный голод, уже очевидно, по снизившейся интенсивности их контрбатарейной борьбы на ЛБС. Получается основой их артиллерии были не высокоточные дорогостоящие системы из западных поставок, а советский задел, который не успели распродать.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:07
      +2
      где главную роль играет арта.
      Главную роль играет правильное и четкое взаимодействие различных родов войск.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:09
      +7
      Ох, знали бы вы, что это за "институт". Вот он весь

      Первым номером идёт свадебный генерал, вторым - доктор Саган - учредитель и главная фантазёрка этого кружка. Остальные - любители поболтать о войне за чаем с тортиком.
      1. Комментарий был удален.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 13:50
    +2
    Цель Запада в поставках оружия заключается не в том, чтобы позволить украинцам победить Россию, а в том, чтобы превратить Украину в Афганистан, продолжать войну и постоянно поглощать Россию.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:58
      +1
      Цитата: wanna
      Цель Запада в поставках оружия заключается не в том, чтобы позволить украинцам победить Россию, а в том, чтобы превратить Украину в Афганистан, продолжать войну и постоянно поглощать Россию.

      Скорее во Вьетнам. Северный Вьетнам тоже подвергался тотальному разрушению инфраструктуры, как сегодня Украина. И тоже мог продолжать свою борьбу только за счет бесконечной помощи СССР и Китая.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:53
    +2
    Это же издание, 24.02.22 писало что Украина рухнет через неделю. Слишком много , ЭксЭрДов,, и советчиков. Да мало обьективности и достоверности. Такие же ,,ЭкспЭрды,, у Соловьева в студии. Не прожив на Украине даже дня, дают ,,советы,, по украинским вопросам. Смех!))
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 14:03
    0
    Это подготовка к оправданию ВСУ. "Вот если бы вы все вовремя дали оружие, мы бы им показали...и даже победили!" )))
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: Егоза
      Это подготовка к оправданию ВСУ. "Вот если бы вы все вовремя дали оружие, мы бы им показали...и даже победили!" )))

      Победить ВСУ практически не может. А хорошо и долго воевать может.
  5. Alex242
    Alex242 Сегодня, 14:03
    0
    Американские аналитики пришли к выводу, что именно задержка с поставками западных вооружений явилась основной причиной того, что ВСУ до сих пор не разгромили российскую армию. По мнению ISW, отсутствие необходимого оружия и техники несколько раз срывали контрнаступление украинской армии, а соответственно, и освобождение "захваченных территорий".


    может быть и это помогло нашей армии перейти в наступление, может еще целый набор факторов...
  6. Alex242
    Alex242 Сегодня, 14:04
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: wanna
    Цель Запада в поставках оружия заключается не в том, чтобы позволить украинцам победить Россию, а в том, чтобы превратить Украину в Афганистан, продолжать войну и постоянно поглощать Россию.

    Скорее во Вьетнам. Северный Вьетнам тоже подвергался тотальному разрушению инфраструктуры, как сегодня Украина. И тоже мог продолжать свою борьбу только за счет бесконечной помощи СССР и Китая.

    согласен со Вьетнамом, много схожего....
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:06
    0
    Задержки с поставками оружия и техники приведут к затягиванию конфликта на неопределенное время, пишет так называемый американский "Институт изучения войны"
     А чего опасается Запад, в случае затягивания конфликта? Внутренних неурядиц?..Или чего иного? Тип, их пальцы,потянутся к ядерной кнопке?
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:10
    0
    Многие факторы, без сомнения, способствовали тому, что Украина не смогла продолжить контрнаступательные операции после Херсона, но неспособность Запада предоставить необходимую технику была, безусловно, ключевой
    . Теперь шо, им всё, всё дадут?
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:14
    -1
    До начала СВО на окраине была армия, вооружение (танки, ПВО, самолеты, флот). За один год СВО - все или почти все выбито, т.е. задача запада - по новой перевооружить армию, не накачать, а именно перевооружить армию практически с "0", потянет ли это запад? А оно ему надо в таких масштабах, да еще в кредит стране банкроту. Про военное планирование на окраине - сильно сказано. Когда "замута" удачная, то ее планировал конечно Пентагон, когда провальная - ГШ ВСУ. Выглядело бы странно, что полосатые поставляют оружие и не распоряжаются юнитами, отдав все вооружение на откуп распоряжаться ВСУ. Пентагон все планирует и оттачивает свою тактику ведения боевых действия с нашей армией, делает далеко идущие выводы, а ВСУ - подопытные, сколько их там поляжет шерифа не волнует.
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:16
    0
    да ладно, до весны можно подготовиться...
  11. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 14:17
    0
    Это даже не институтик, а кружок, финансируемый через прокладки госдепа, чтобы писали заказанные статейки. Но звучит громко. Я так тоже могу, по весне как создам у себя в деревне Межрегиональный форум по Изучению проблем навоза. Зачем их цитировать? Это должно быть интересным только аналитикам СВР и МИД, да и то...
  12. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:25
    0
    Если бы у бабушки был дедушка. Самое авторитетное экспертное мнение начинается с "если бы". Чертям все равно, что планирует туземный генштаб, лишь бы туземцы не убежали с поля боя. Оружия отсыпают ровно столько, чтобы этого не произошло и с той же целью кормят обещаниями вот-вот победим.
  13. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:35
    0
    Американские аналитики пришли к выводу, что именно задержка с поставками западных вооружений явилась основной причиной того, что ВСУ до сих пор не разгромили российскую армию.

    Вот оно что оказывается. Технику им не поставили. Вопрос, а куда делась так которая была, а куда делась та которую поставили.
  14. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:36
    0
    В городах-крепостях сидит куча военных. Они забетонированы и укреплены. Наступательных действий они не ведут, вопрос - смогут ли вести. Если ты в обороне - вопрос лишь времени и потерь наступающих. Классический пример - Кенигсберг
  15. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:45
    0
    А, это все пишут, и наши и их...
    Денег дайте, оружия дайте, все дайте...
    и во тогдато.. огого! и по дорогам вдарим ,и по центрам решений, и всех погоним, и будет мир и безопасность во всем мире...

    Ну а ссылаться на каких то левых ,никому не известных "експеров" наши сми любят...