Институт изучения войны: Задержки с поставками западных вооружений стали основной причиной срыва контрнаступления ВСУ

Западу необходимо в кратчайшие сроки предоставить Украине все необходимые вооружения, чтобы ВСУ могли перейти в наступление и переломить ситуацию. Задержки с поставками оружия и техники приведут к затягиванию конфликта на неопределенное время, пишет так называемый американский "Институт изучения войны" (ISW).
Американские аналитики пришли к выводу, что именно задержка с поставками западных вооружений явилась основной причиной того, что ВСУ до сих пор не разгромили российскую армию. По мнению ISW, отсутствие необходимого оружия и техники несколько раз срывали контрнаступление украинской армии, а соответственно, и освобождение "захваченных территорий".
Институт ставит в вину западным странам затягивание процесса перевооружения ВСУ на натовское оружие. Отсутствие "передового" оружия и исчерпание запасов советского у украинской армии нарушило планы Киева нанести решающий удар в тот момент, когда наступление российской армии "забуксовало". А это дало командованию ВС России время провести перегруппировку сил и теперь ВСу приходиться "взламывать" российскую оборону, чтобы одержать окончательную победу.
Многие факторы, без сомнения, способствовали тому, что Украина не смогла продолжить контрнаступательные операции после Херсона, но неспособность Запада предоставить необходимую технику была, безусловно, ключевой
- пишет ISW.
Еще одним фактором того, что Россия смогла "частично" перехватить инициативу, явились ошибочные решения командования ВСУ. В общем, если бы Запад активнее перевооружал ВСУ, а украинский Генштаб принимал "правильные" решения, то российская армия была бы уже разгромлена. Так что США и НАТО надо поднапрячься и поскорее предоставить Киеву все необходимое для начала нового наступления.