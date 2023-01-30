Планы Украины по вступлению в ЕС в ближайшие 2 года официальный Брюссель называет нереалистичными

Наши планы по вступлению в ЕС в течение следующих 2 лет крайне амбициозны. По этой причине нас ждёт весьма насыщенная повестка в этом направлении уже в этом году

Как пишет издание Politico, в ЕС считают нереалистичными планы Украины по вступлению в ЕС в ближайшие 2 года.Вот, что высказал по этому поводу в интервью медиа-организации премьер-министр Украины Денис Шмыгаль:Тем не менее, как отмечают авторы публикации, никто в самом Европейском союзе не воспринимает это всерьёз. В то время как Польша и страны Прибалтики всецело поддерживают стремление Киева стать частью ЕС, страны «старой» Европы весьма скептически относятся к этой идее, ведь на это есть свои причины: во-первых Украина, как страна с мощным сельскохозяйственным потенциалом, может ослабить полномочия и привилегии стран-членов, ну а во-вторых, она ляжет тяжёлым финансовым бременем на бюджет самого ЕС.Отметим, что 3-го февраля пройдёт саммит ЕС-Украина, на котором будет обсуждаться вопрос членства страны в Евросоюзе. По словам главы украинского кабмина, Киев рассчитывает на прогресс в таких областях как продление действия соглашения о беспошлинной торговле на украинские товары сроком на год, включение Украины в зону мобильного роуминга ЕС, а также ряд других. По информации Politico, лидеры европейских стран не станут принимать участие в этой встрече. Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, ожидания официального Киева остаются на достаточно высоком уровне, однако, по его словам, предстоит ещё огромная работа по тщательному выполнению всех необходимых условий и рекомендаций, данных Еврокомиссией.Напомним, что в конце февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение его страны в ЕС, а уже в конце июня аналогичной статус-кандидата присвоили и соседней Молдавии. Этим государствам предстоит пройти ещё долгий путь на пути к европейской интеграции, на что точно потребуются не годы, а десятилетия. В этом контексте не стоит забывать и о том, что есть множество государств, обладающих не один десяток лет статусом кандидата, однако, подвижек на пути вступления так и не наблюдается. Речь идёт о Турции (получила статус кандидата в 1999-м), Северной Македонии (2005-й), Черногория (2010-й), а также Сербия (2012-й). Последняя к настоящему моменту страна, ставшая членом ЕС - Хорватия Произошло это в 2013-м году. Так что, политика расширения ЕС за счёт балканских стран к 2025-м году является весьма утопической, учитывая те экономические проблемы, которые сегодня испытывает сама ЕС.