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Планы Украины по вступлению в ЕС в ближайшие 2 года официальный Брюссель называет нереалистичными

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Планы Украины по вступлению в ЕС в ближайшие 2 года официальный Брюссель называет нереалистичными

Как пишет издание Politico, в ЕС считают нереалистичными планы Украины по вступлению в ЕС в ближайшие 2 года.


Вот, что высказал по этому поводу в интервью медиа-организации премьер-министр Украины Денис Шмыгаль:

Наши планы по вступлению в ЕС в течение следующих 2 лет крайне амбициозны. По этой причине нас ждёт весьма насыщенная повестка в этом направлении уже в этом году

Тем не менее, как отмечают авторы публикации, никто в самом Европейском союзе не воспринимает это всерьёз. В то время как Польша и страны Прибалтики всецело поддерживают стремление Киева стать частью ЕС, страны «старой» Европы весьма скептически относятся к этой идее, ведь на это есть свои причины: во-первых Украина, как страна с мощным сельскохозяйственным потенциалом, может ослабить полномочия и привилегии стран-членов, ну а во-вторых, она ляжет тяжёлым финансовым бременем на бюджет самого ЕС.

Отметим, что 3-го февраля пройдёт саммит ЕС-Украина, на котором будет обсуждаться вопрос членства страны в Евросоюзе. По словам главы украинского кабмина, Киев рассчитывает на прогресс в таких областях как продление действия соглашения о беспошлинной торговле на украинские товары сроком на год, включение Украины в зону мобильного роуминга ЕС, а также ряд других. По информации Politico, лидеры европейских стран не станут принимать участие в этой встрече. Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, ожидания официального Киева остаются на достаточно высоком уровне, однако, по его словам, предстоит ещё огромная работа по тщательному выполнению всех необходимых условий и рекомендаций, данных Еврокомиссией.

Напомним, что в конце февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение его страны в ЕС, а уже в конце июня аналогичной статус-кандидата присвоили и соседней Молдавии. Этим государствам предстоит пройти ещё долгий путь на пути к европейской интеграции, на что точно потребуются не годы, а десятилетия. В этом контексте не стоит забывать и о том, что есть множество государств, обладающих не один десяток лет статусом кандидата, однако, подвижек на пути вступления так и не наблюдается. Речь идёт о Турции (получила статус кандидата в 1999-м), Северной Македонии (2005-й), Черногория (2010-й), а также Сербия (2012-й). Последняя к настоящему моменту страна, ставшая членом ЕС - Хорватия Произошло это в 2013-м году. Так что, политика расширения ЕС за счёт балканских стран к 2025-м году является весьма утопической, учитывая те экономические проблемы, которые сегодня испытывает сама ЕС.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Шмыгаль
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16 комментариев
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  1. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 14:11
    -1
    Вот, что высказал по этому поводу в интервью медиа-организации премьер-министр Украины Денис Шмыгаль:

    Наши планы по вступлению в ЕС в течение следующих 2 лет крайне амбициозны. По этой причине нас ждёт весьма насыщенная повестка в этом направлении уже в этом году
    Оговорился человек от волнения. Не в ЕС, а в ЕАЭС.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:15
      +2
      Зачем радикальные халявщики в ЕАЭС?
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 14:17
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Зачем радикальные халявщики

        Это они халявщики пока Европа кормит. А в ЕАЭС не забалуешь.
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 14:25
          0
          У этих... противников, есть хоть мечта, план, что и как делать...
    2. Fluoride11
      Fluoride11 Сегодня, 14:19
      -1
      Ну технически если Украина через два года войдёт в состав России, то да. Только это слишком позитивные ожидания, то как мы одну деревню берём уже почти год я вообще пока молчу про Харьков, Одессу, Николаев, Киев, Львов и тд и тп...
  2. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 14:12
    -1
    Можно всё ускорить. Только вступать туда будут 1-3млн, а мнением остальных можно и пренебречь
  3. wanna
    wanna Сегодня, 14:14
    0
    ЕС - не благотворительная организация и не будет принимать страну-банкрота.
  4. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:15
    -1
    я тоже думаю, что ишак сдохнет раньше
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:15
    0
    Если рассмотреть как де-факто и де-юре ,то Украина уже вступила в ЕС де-факто ,как в прочем и в НАТО. А в плане документов ,так это такая мелочь .ЕС целиком и полностью содержит Украину
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:23
      0
      .ЕС целиком и полностью содержит Украину
      ЕС заскочил в этот бизнес-проект будучи уверенным, что Россия рухнет через месяц( об этом писал в феврале как о свершившемся факте). Сейчас уже, что называется, поздняк метаться- надо идти до конца в надежде хоть что-то урвать. Но украина и ее "беженцы" начинают давить на бюджет своей жирной пятой точкой. Тем более, что второй крупнейший спонсор евробюджета- Великобритания- свалил с вечеринки.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:21
    -2
    Все что возможно,останется от Украины вправе вступить в ЕС. Я не спец, но думаю,что 5-6 областей. ... и Без Черного моря.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:28
    0
    Планы Украины по вступлению в ЕС в ближайшие 2 года официальный Брюссель называет нереалистичными
    Да ладно, выйдет какая то фэйса из прибалТ Танутых и заявит, что они постараются, ускорят, продвинут и т.п. ... скакуасы от радости вибрировать начнут активнее, они ж не могут не верить, своим "друзьям", радетелям.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:29
    0
    На кой ляд надо было давать статус кандидата? Ладно Молдова - типа почти демократическое государство, ну так, чтоб Россию позлить. Понятно, что быстренько ее примут как только она будет граничить с Россией, не важно в каком состоянии экономика и политическая и судебная системы. А вот с окраиной все гораздо сложнее..... Во-первых Венгрия...., там терки серьезные. Во-вторых, экономики нет, а вкладываться придется по полной....., это вам не 3 танка поставить, там регионы восстанавливать нужно. В третьих, политическая власть - диктатор, похлеще султана будет, а это уже на западе стали осознавать. Это так, на вскидку, амбициозным был план ГОЭРЛО, а у этих - понты за чужой счет.
  9. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:31
    -1
    Флаг им в одно место и попутного пендаля smile Нам вся Украина нафиг не нужна ( это ж сколько халявщиков кормить, поить, строить ) недавно сюжет из освобожденной зоны посмотрел...безусловно там есть русские люди и ждут и надеются, но хватает таких флюгеров, которые честно и открыто ждут денег, пенсии и жилья бесплатного, но при этом в тихую ждут всу ( на камеру не говорят плохого про нацистов, откровенно хотят жить там где есть блага и нахаляву)
  10. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 14:32
    +1
    Как дети, ей богу!
    Наивные украинцы, неужели до сих пор верят что их примут в ЕС.
  11. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 14:51
    0
    Украина не вступит ни в ЕС ни в НАТО. Объясняю:

    1) Вступление Украины в НАТО автоматом тянет 5-ю статью (все за одного), отчего явно не восторге даже в США, которые не хотят из-за какой-то Украины вступать в ядерную 3-ю Мировую. Я не говорю за З.Европу, которые спят и видят, как Украину их потащит в 3-ю Мировую.

    2) Украина так и будет "близким партнером НАТО" без обязательств самого блока воевать за Украину.

    3) Украина не вступит в ЕС в ближайшие лет 15-20. И дело не в политике, а в экономике. ЕС просто не потянет такую огромную нищую страну, в то время как уже в богатых странах ЕС раздаются голоса о выходе из ЕС, так как им надоело пахать на бедные страны ЕС.

    4) Украину так и будут "вступать" в ЕС как Турция, которую мурыжат с начала 70-х годов