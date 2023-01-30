Истребитель F-4E Phantom II ВВС Греции потерпел крушение над Ионическим морем

Истребитель упал в море южнее острова Андравида. Сработала автоматическая система катапультирования. Пилоты живы

Греция лишились боевого самолета, как сообщает общественное телевидение ERT, истребитель F-4E Phantom II из состава ВВС республики рухнул в Ионическое море, пилоты сумели катапультироваться.Согласно опубликованным данным, истребитель ВВС Греции F-4E Phantom II потерпел крушение над Ионическим морем в районе острова Андравида. Пилоты сумели покинуть самолет, сработала автоматическая система катапультирования. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Причина падения самолета пока не установлена, истребитель выполнял тренировочный полет. Было ли на самолете вооружение данных нет.- говорится в сообщении.На вооружении ВВС Греции стоят порядка 50 устаревших самолетов F-4E Phantom II в двух модификациях, из них 34 - многоцелевые истребители. Греки их давно хотят списать, да все никак не получается. В 2021 году Минобороны Греции объявило планах закупки 30 истребителей Eurofighter Typhoon Tranche 1 из состава британских ВВС, которые готовятся к списанию до 2025 года. Именно они должны были помочь избавиться от уже устаревших F-4E Phantom II, да и французских истребителей Mirage 2000.McDonnell Douglas F-4 Phantom II — двухместный, дальнего радиуса действия истребитель-перехватчик, бомбардировщик третьего поколения. Самолет выпускался с 1958 года, всего было произведено свыше пяти тысяч самолетов - это самый массовый истребитель, выпускавшийся в США. F-4 Phantom II активно использовался в различных конфликтах ХХ века, в частности во Вьетнаме, в многочисленных конфликтах на Ближнем Востоке.