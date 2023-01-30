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Истребитель F-4E Phantom II ВВС Греции потерпел крушение над Ионическим морем

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Истребитель F-4E Phantom II ВВС Греции потерпел крушение над Ионическим морем

Греция лишились боевого самолета, как сообщает общественное телевидение ERT, истребитель F-4E Phantom II из состава ВВС республики рухнул в Ионическое море, пилоты сумели катапультироваться.


Согласно опубликованным данным, истребитель ВВС Греции F-4E Phantom II потерпел крушение над Ионическим морем в районе острова Андравида. Пилоты сумели покинуть самолет, сработала автоматическая система катапультирования. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Причина падения самолета пока не установлена, истребитель выполнял тренировочный полет. Было ли на самолете вооружение данных нет.

Истребитель упал в море южнее острова Андравида. Сработала автоматическая система катапультирования. Пилоты живы

- говорится в сообщении.

На вооружении ВВС Греции стоят порядка 50 устаревших самолетов F-4E Phantom II в двух модификациях, из них 34 - многоцелевые истребители. Греки их давно хотят списать, да все никак не получается. В 2021 году Минобороны Греции объявило планах закупки 30 истребителей Eurofighter Typhoon Tranche 1 из состава британских ВВС, которые готовятся к списанию до 2025 года. Именно они должны были помочь избавиться от уже устаревших F-4E Phantom II, да и французских истребителей Mirage 2000.

McDonnell Douglas F-4 Phantom II — двухместный, дальнего радиуса действия истребитель-перехватчик, бомбардировщик третьего поколения. Самолет выпускался с 1958 года, всего было произведено свыше пяти тысяч самолетов - это самый массовый истребитель, выпускавшийся в США. F-4 Phantom II активно использовался в различных конфликтах ХХ века, в частности во Вьетнаме, в многочисленных конфликтах на Ближнем Востоке.
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9 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:17
    +1
    Истребитель упал в море южнее острова Андравида. Сработала автоматическая система катапультирования. Пилоты живы

    - говорится в сообщении.
    Наверное последнее что работало исправно в американском авиационном анахронизме XX века так это система автоматического катапультирования. recourse
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:35
      0
      Минус один фраг. good
      Опять нет повода не выпить. drinks drinks drinks
      Жалко, что пилоты успели катапультироваться. sad Лучше бы они улетели к Бандере. am
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: oppozite28
      так это система автоматического катапультирования.

      Ну так сейчас Ф-35 не летают, потому что катапульта не работает. :)
    3. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 14:45
      +1
      4Е не такой уж и анахронизм. Мощный, грузоподъемный, достаточно скоростной. Для решения немалого числа задач ещё вполне себе платформа. Так что очень хорошо, что одним меньше у НАТО.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:18
    +2
    истребитель F-4E Phantom II
    Такой музейный экспонат угробили...
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:19
    0
    Виновато лохнессеое чудище.
    Хвостом задело.уплыло из шотландии. Туристы все за ним - в грецию.
    А турки напрасно соболезнования прислали за 15 мин до падения, пилоты живы.
  4. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:38
    0
    Истребитель упал в море южнее острова Андравида. Сработала автоматическая система катапультирования. Пилоты живы

    Это что за система такая. Автоматически раз и выкинула пилотов.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:39
    0
    Проблемой Фантома, который задумывался, как истребитель,
    оказалась феноменальная бомбопод'ьемность.
    Его все страны-пользователи начали использовать как бомбер.
    И во Вьетнаме за это расплачивались сбитыми. Нагруженный бомбами Ф-4 не мог увернуться от легких МиГов.
    А свой легкий истребитель - Ф-5 американцы применяли мало.
    В Израиле Фантом тоже работал ишаком-бомбером.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 14:41
    +1
    Греки решили опять сэкономить-покупают списанную технику...она и летать также будет....скупердяи платят трижды...на помощь Украине деньги есть, на себя- нет....идиЁ ты...