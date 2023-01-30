«В Иране будут самые страшные события, заставляющие забыть мир об Украине»: в сети вспомнили об одном из прогнозов Жириновского

В Иране будут самые страшные события, в частности, начнется третья мировая

Владимир Жириновский, бессменный лидер партии ЛДПР на протяжении трех десятков лет, запомнился многим не только, как яркий и харизматичный политик, но и как автор прогнозов, отдельным из которых было суждено сбыться.Многие прогнозы, которые озвучивал Жириновский, сбывались с завидной точностью даже через несколько лет после самой его речи. Например, политик «предсказал» воссоединение России с Донбассом еще в 1991 году, начало СВО (в 2021 году), а также крупный военный конфликт и частичную мобилизацию в РФ (в 2015 году).Сегодня многие вспоминают о еще одном прогнозе лидера ЛДПР, скончавшегося в прошлом году.Жириновский заявлял, что третья мировая начнется на Ближнем Востоке и случится это к 2024 году. На тот момент, с его слов, все забудут об Украине.- говорил политик, подчеркивая, что данная страна – это не Вьетнам и не Косово.С учетом случившихся совсем недавно в Иране событий, очередное «пророчество» Владимира Жириновского вполне может сбыться, если эскалация будет набирать обороты.Напомним, что в ночь на 29 января дроны-камикадзе неизвестной принадлежности атаковали военные объекты Ирана.В США поспешили заявить о своей непричастности к инциденту. Между тем, агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского политика, сообщило, что за атакой стоит Израиль.