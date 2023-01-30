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«В Иране будут самые страшные события, заставляющие забыть мир об Украине»: в сети вспомнили об одном из прогнозов Жириновского

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«В Иране будут самые страшные события, заставляющие забыть мир об Украине»: в сети вспомнили об одном из прогнозов Жириновского

Владимир Жириновский, бессменный лидер партии ЛДПР на протяжении трех десятков лет, запомнился многим не только, как яркий и харизматичный политик, но и как автор прогнозов, отдельным из которых было суждено сбыться.


Многие прогнозы, которые озвучивал Жириновский, сбывались с завидной точностью даже через несколько лет после самой его речи. Например, политик «предсказал» воссоединение России с Донбассом еще в 1991 году, начало СВО (в 2021 году), а также крупный военный конфликт и частичную мобилизацию в РФ (в 2015 году).

Сегодня многие вспоминают о еще одном прогнозе лидера ЛДПР, скончавшегося в прошлом году.

Жириновский заявлял, что третья мировая начнется на Ближнем Востоке и случится это к 2024 году. На тот момент, с его слов, все забудут об Украине.

В Иране будут самые страшные события, в частности, начнется третья мировая

- говорил политик, подчеркивая, что данная страна – это не Вьетнам и не Косово.

С учетом случившихся совсем недавно в Иране событий, очередное «пророчество» Владимира Жириновского вполне может сбыться, если эскалация будет набирать обороты.

Напомним, что в ночь на 29 января дроны-камикадзе неизвестной принадлежности атаковали военные объекты Ирана.
В США поспешили заявить о своей непричастности к инциденту. Между тем, агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского политика, сообщило, что за атакой стоит Израиль.
Автор:
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18 комментариев
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  1. vet
    vet Сегодня, 14:41
    -9
    Во-первых, вы заметили, что и Ванга, и Жириновскй, и кое-кто еще вдруг стали давать прогнозы "с того света" - "из под земли"?
    Как из дырявого мешка прогнозы мертвецов сыплятся. Уж Жириновский с его умственным уровнем никогда хорошим аналитиком не был. А теперь, когда помер - на глазах превращается в пифию.
    Во-вторых, тут и никаких прорицаний не надо - мы вступаем в жуткую эпоху, когда, видимо, налеты "неизвестных" беспилотников будут сопровождать каждое неугодное США голосование в парламенте любой страны. И каждое неугодное решение правительства любого государства. "Ящик пандоры" открыт. Первая проба была с диверсией против и"Северных потоков" - посмотрели на реакцию Россию - Путин утерся. Теперь на слабо берут Иран. Тоже утрется, видимо. А затем все это превратится в систему.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 14:47
      +9
      Цитата: vet
      что и Ванга, и Жириновскй, и кое-кто еще вдруг стали давать прогнозы "с того света" - "из под земли"

      Свои прогнозы Жириновский давал будучи живым и делал это публично, причем в то время, когда никто и представить не мог происходящего сейчас.
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 14:56
        +2
        Цитата: Dart2027
        Свои прогнозы Жириновский давал будучи живым и делал это публично, причем в то время, когда никто и представить не мог происходящего сейчас.

        Я честно говоря, тоже раньше Жириновского всерьёз не воспринимал!Но по прошествию времени,то что мне казалось бредом сказанное им, становится реальностью!Эх,не ценили мы Жирика!
      2. vet
        vet Сегодня, 14:58
        -10
        И где эти прогнозы Жириновского задокументированы? Где "сборник катренов", изданный в хотя бы за пару лет до начала СВО? Все эти "прогнозы" - липа чистой воды. Жириновский был политическим клоуном, Киркоровым от Думы, который, не зная что сказать, плевался в оппонентов, поливал их водой и соком, безнаказанно таскал женщин за волосы - Евгению Тишковскую, и выполнял задачу оттягивать часть электората от оппозиционных партий.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 15:02
      -1
      Цитата: vet
      посмотрели на реакцию Россию - Путин утерся

      Не Путин, а Шольц утерся. Это экономику ФРГ питал дешевым энергоносителем Северный поток, это ФРГ была хабом и торговала излишками с большой выгодой. Это принадлежащие германским компаниям ОПАЛ и ЕГАЛ и целая трубная паутина (сухопутное продолжение Северных потоков), остался бесхозным и деньги вложены зря. Так и 31% СП принадлежал германскому оператору, а 9% франкам и 9% голландцам. Газпром на скачке цен в десять раз уже окупил затраты. Вот пусть немцы и мстят. Пусть франко-голландцы им помогают мстить. И повышение цен пока спекулятивное, а настоящий дефицит газа будет следующей зимой. Вот тогда и посмотрим, кто нырять пойдет wassat Все то у вас Путин виноват, все то у вас Путин куму-то должен. wassat Путин всех вас прощает wassat
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:07
      0
      Ванга давала не прогнозы, а прорицания, опираясь на связь с загробным миром. Жириновский - чистый аналитик, делал именно прогнозы, используя свой ум и большой опыт
  2. hohohol
    hohohol Сегодня, 14:42
    +1
    Эх Влади́мир Во́льфович, лучше бы твой прогноз не оправдался.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:02
      0
      Эх Влади́мир Во́льфович, лучше бы твой прогноз не оправдался.
      Или Мир денацифицирует израиль или израиль погубит Мир. Третьего не дано.
  3. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 14:43
    +1
    Вот именно.
    Третья мировая на носу, а мы год уж на краине вязьнем.
    Ну, не хочешь ты брать Киев - не бери. Взяли себе 4 области, провели границу, и всем об этом сказали с трибуны высокой, что здесь теперь РФ. А кто на русское позарится - тому кирдык будет полный, а не СВО не понятное.
    Заканчивать ЭТО давно пора. Иран помощи просит, а мы заняты понимашь.
  4. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 14:44
    -8
    Ворюга - твой "пророк".
  5. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 14:44
    +1
    Третья мировая уже идет год. Россия противостоит коалиции из 50 + промышленно развитых стран мира.
    Иран станет, еще одним фронтом этой войны.
    Интересна позиция Китая и Индии в таком случае. Ведь значительную часть нефти они получают из ИРИ.
    В любом случае в сторонке отсидеться не получится.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:46
    +1
    Между тем, агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского политика, сообщило, что за атакой стоит Израиль.
     То что за атакой стоит Израиль и сделано по наущению США,как-то сомнений и не вызывает..Вот как поведёт себя Иран в дальнейшем? Кст, его заявление о не признании Крыма,и остального, не спроста..Пытаются отсрочить конфликт,данным заявлением?
  7. Ярик
    Ярик Сегодня, 14:50
    -2
    Израиль сотрут с лица земли, Не понимаю, куда это квази гос.во рыпается???
  8. Rudauto
    Rudauto Сегодня, 14:56
    +2
    Владимир Вольфович был очень умным человеком и многие его слова реально сбываются. Плохо что в свое время мало кто прислушивался к его высказываниям.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 14:59
    +2
    Больше всего нравится выражение:"дроны неизвестной принадлежности и самолёты без опознавательных знаков"....вроде как в каждом кишлаке на Востоке есть своя авиабаза ...хотя этот "кишлак" все знают отлично и какие перцы там живут тоже,но стесняются сказать вслух....
  10. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 15:02
    0
    На сегодня в прессе США пишут о войне с Китаем. И случится она яко бы в течение 2-х этих лет. Так что не Иран, а Китай наверное. История покажет, но планы их именно на эту войну.
  11. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:04
    +3
    Цитата: Dart2027
    Цитата: vet
    что и Ванга, и Жириновскй, и кое-кто еще вдруг стали давать прогнозы "с того света" - "из под земли"

    Свои прогнозы Жириновский давал будучи живым и делал это публично, причем в то время, когда никто и представить не мог происходящего сейчас.

    Потому, что Жириновский был востоковедом, и тем более служил в Афганистане переводчиком.
    Поэтому, изучив характер и нравы Востока, с годами стал трезво рассуждать и давать прогнозы в будущем.
  12. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 15:04
    -1
    Жириновский еще тот предсказатель. Но факт остается фактом: США официально признали научно-техническую мощь и военный потенциал Ирана, что является непосредственной угрозой союзникам в странах Персидского Залива и Израилю. Чего нельзя сказать за нашу страну, военный потенциал которой (не говоря уже за научно-техническую мощь) уже давно слили благодаря "мудрой власти" и "компетентным реформаторам". Поэтому и удивляться нечего, что наши "красные линии" в Америке воспринимают со смехом и вообще нас перестали считать хоть какой-то минимальной угрозой для НАТО. Из-за этого они даже слышать не хотят про "российские интересы".

    п.с. По данным главы Израильской разведки Моссад Давида Барнеа, Иран во многих военных наукоемких областях обогнал самые передовые страны, и с каждым годом все сильнее прогрессирует в ракетостроении, ИИ, беспилотной авиации и высоких технологиях.