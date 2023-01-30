Бывший госсекретарь США: Настало время поиска компромиссного решения по Украине

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео в последнее стал проявлять высокую медийную активность. В очередном интервью он высказался о вооружённом конфликте на Украине.
По словам экс-главы американской дипломатии, настало время поиска компромиссного решения по Украине.
Майк Помпео:
Украина готова защищать себя на фронте. И я готов в этом её поддерживать, особенно в плане противостояния гибели гражданских лиц. Но надо понимать, что эта война несёт ежедневные риски для США.
По заявлению экс-главы Госдепартамента США, риски эти связаны с «опасностью применения Россией тактического ядерного оружия и осуществления мощных кибератак».
В понимании Помпео, нужно найти такое решение, которое будет, во-первых, подходящим «для российского и украинского народов», во-вторых, «оно должно быть долговечным».
Помпео:
В этом плане США и должны продемонстрировать свою силу. Не солдатами, лётчиками и моряками, а вот так – чтобы результат действительно был значимым.
Напомним, что Майк Помпео до своего прихода на должность госсекретаря США занимал пост (2017-2018) директора ЦРУ. Обе должности – при президенте Дональде Трампе.
Пока ни в Киеве, ни в Москве это заявление Помпео не прокомментировали, особенно при учёте того, что никаким официальным статусом этот человек в США уже не обладает. Однако в США заявляют о президентских амбициях Помпео.