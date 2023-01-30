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Бывший госсекретарь США: Настало время поиска компромиссного решения по Украине

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Бывший госсекретарь США: Настало время поиска компромиссного решения по Украине

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео в последнее стал проявлять высокую медийную активность. В очередном интервью он высказался о вооружённом конфликте на Украине.


По словам экс-главы американской дипломатии, настало время поиска компромиссного решения по Украине.

Майк Помпео:

Украина готова защищать себя на фронте. И я готов в этом её поддерживать, особенно в плане противостояния гибели гражданских лиц. Но надо понимать, что эта война несёт ежедневные риски для США.

По заявлению экс-главы Госдепартамента США, риски эти связаны с «опасностью применения Россией тактического ядерного оружия и осуществления мощных кибератак».

В понимании Помпео, нужно найти такое решение, которое будет, во-первых, подходящим «для российского и украинского народов», во-вторых, «оно должно быть долговечным».

Помпео:

В этом плане США и должны продемонстрировать свою силу. Не солдатами, лётчиками и моряками, а вот так – чтобы результат действительно был значимым.

Напомним, что Майк Помпео до своего прихода на должность госсекретаря США занимал пост (2017-2018) директора ЦРУ. Обе должности – при президенте Дональде Трампе.

Пока ни в Киеве, ни в Москве это заявление Помпео не прокомментировали, особенно при учёте того, что никаким официальным статусом этот человек в США уже не обладает. Однако в США заявляют о президентских амбициях Помпео.
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:32
    +3
    Бывший госсекретарь США: Настало время поиска компромиссного решения по Украине
    ХА, ХА, тянут время, разводят ... как кроликов, если получится у них.
    Таким фэйсам верить ... хотя, там вообще никому верить нельзя.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:33
    +3
    Бывший госсекретарь США: Настало время поиска компромиссного решения по Украине....Ну,это как всегда бывший ,так думает..
  3. topol717
    topol717 Сегодня, 14:33
    0
    Для России приемлем всего 1 вариант. вместо Украины создается 4 а лучше 5 государств. Следовательно армия несуществующего государства распускается.
    А вот какие это будут страны и в каких границах, это уже можно обсуждать.
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 14:42
      0
      Нафик, нафик этот Ваш вариант.
      Латвия. Польша. Эстония. Литва .Молдова. Вони на всю Европу.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:34
    +1
    Время поиска компромиссного решения по Украине настанет при приближении российских войск к границе Польши , оно конечно настанет , даже не сомневайтесь.
  5. wanna
    wanna Сегодня, 14:35
    0
    Однако в США заявляют о президентских амбициях Помпео.


    Было бы интересно посмотреть, сможет ли он баллотироваться в президенты США.

    В конце концов, он попал под санкции китайского правительства, которое наложит санкции на любой бизнес, осмелившийся принять его и его семью, а теперь он даже не может занимать какую-либо должность в американском бизнесе.

    Если он когда-нибудь станет президентом США, то дипломатические отношения между Китаем и США будут автоматически заморожены.
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:35
    0
    А не пошел бы он со своим компромиссным решением? СВО должно закончиться безоговорочной капитуляцией фашистов. Со всеми вытекающими.
    С трибуналом над военными преступниками. И снятием, наконец, моратория на смертную казнь.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:37
    0
    Помпео, Берлускони заголосили, с чего бы это? Их что, кто-то за язык тянет или спрашивает? "Не солдатами, лётчиками и моряками, а вот так – чтобы результат действительно был значимым" - ядрён батоном пугает? Носовой -Товсь!
  8. prodi
    prodi Сегодня, 14:37
    0
    нет и не может быть никаких компромиссов по озвученному "Ультиматуму Путина" (возможно только смещение нашей позиции в сторону полной ликвидации государственности США)
  9. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 14:44
    0
    Бывший госсекретарь США: Настало время поиска компромиссного решения по Украине
    это хорошие сигналы, видимо и правда не плохо всё у нас идёт
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:57
    0
    слушать бывших, в отставке,экспертов бессмысленно, они не обладают полнотой информации,а скорее всего еще и говорят что им скажут
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:01
    0
    Война на Украине несёт риски для США.
    Не много ли вы на себя америкосы берёте?
    Ваши риски на другой стороне планеты, а наши риски здесь и сейчас.
    Пора им показывать их место.