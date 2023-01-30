Бывший госсекретарь США: Настало время поиска компромиссного решения по Украине

Украина готова защищать себя на фронте. И я готов в этом её поддерживать, особенно в плане противостояния гибели гражданских лиц. Но надо понимать, что эта война несёт ежедневные риски для США.

В этом плане США и должны продемонстрировать свою силу. Не солдатами, лётчиками и моряками, а вот так – чтобы результат действительно был значимым.