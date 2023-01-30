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Удар РСЗО HIMARS ВСУ по мосту под Мелитополем нацелен на срыв снабжения российских войск на Запорожском фронте

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Удар РСЗО HIMARS ВСУ по мосту под Мелитополем нацелен на срыв снабжения российских войск на Запорожском фронте

Сражение за правобережья Днепра показало, что противник, регулярно выводивший из строя мост и понтонную переправу в Херсоне, способен методичными ударами разрушать логистические узлы российской армии, расстраивая снабжение войск.


Проблемы с поставками могут возникнуть и на Запорожском фронте. Ещё в октябре 2022 года в результате вражеских обстрелов был частично разрушен мост через реку Молочная. Через него осуществлялись железнодорожные поставки из Мелитополя в Токмак, откуда провизия, матчасть и подкрепления распределялись между подразделениями, расположенными к северу (на линии Каменское-Орехов). На данном переходе велись ремонтные работы, которые были сорваны в результате вчерашнего удара ВСУ, имеются погибшие и раненые.

Есть и альтернативные пути снабжения указанного участка фронта (например, по железной дороге из Бердянска). Однако нарушение коммуникаций в результате ударов ВСУ в целом говорит о необходимости усиления противовоздушной защиты ключевых логистических центров российской армии – противник нацелен на срыв снабжения российских войск на Запорожском фронте в преддверии планируемого командованием ВСУ наступления.

В качестве основного средства поражения транспортной инфраструктуры и военных складов выступают поставленные США РСЗО HIMARS. Российские средства ПВО, в частности ЗРПК «Панцирь-С», продемонстрировали возможность эффективной борьбы с американскими системами. В случае адекватного прикрытия ими ключевых объектов, снабжение войск не будет испытывать проблем от атак с воздуха при активизации боевых действий на Запорожском направлении.

Автор:
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11 комментариев
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  1. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 14:44
    0
    выводивший из строя мост и понтонную переправу в Херсоне
    Про понтонную переправу что-то не помню.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:46
    +4
    Вот противник пытается разрушить переправу и затруднить логистику. А мы?
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 15:04
      0
      А мы?

      А что мы? Мы не такие, и вообще мы ещё не начинали.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:07
      0
      Цитата: ИванИванов
      и затруднить логистику

      Наверное в генштабе об этом еще не догадались ! feel
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 15:08
      0
      а что мы???

      мосты взрывать невозможно! да и вообще нам по ним в наступление ещё идти...

      Хаймарсы??? ахахах,2 штуки ничего не изменят...

      хаймарсы наносят удары по Антоновскому мосту??? ахахаха,наше ПВО всё сбивает,а что не сбивает,эти дырочки мы легко заделаем...

      Херсон??? ахаха,это гениальная операция,мы всех переиграли,а Херсон-это чемодан без ручки...

      судя по продолжающемуся ура-патриотическому угару и крайнем нежелании спускаться на Землю с планеты розовых пони,город Мелитополь понемногу может начинать готовиться стать чемоданом без ручки...
  3. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 14:48
    0
    Time to storm Kiev, capture Zelensky and put him on trial
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:54
    0
    А мы мосты не трогаем. Последние новости про удары по мосту я слышал про Николаев пол года назад. Еще Херсон наш был. Хотя, по развитию событий, у меня впечатление, что можно уже и баки с Напалмом протереть от пыли.
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Zaurbek
      Хотя, по развитию событий, у меня впечатление, что можно уже и баки с Напалмом протереть от пыли.

      Уже протёрли,авиация работает!
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:00
    +1
    Адекватное ПВО?А почему в случае с мостом в Херсоне этого ПВО не было?Ну нет идеального оружия,и что то все равно прилетит.
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:02
    -1
    НАТО разрушает гражданскую инфраструктуру - надо срочно признать его террористическим образованием
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 15:10
      0
      и озабоченность не забудьте выразить...ну можно калинку-малинку сплясать