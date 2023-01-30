Удар РСЗО HIMARS ВСУ по мосту под Мелитополем нацелен на срыв снабжения российских войск на Запорожском фронте

Сражение за правобережья Днепра показало, что противник, регулярно выводивший из строя мост и понтонную переправу в Херсоне, способен методичными ударами разрушать логистические узлы российской армии, расстраивая снабжение войск.Проблемы с поставками могут возникнуть и на Запорожском фронте. Ещё в октябре 2022 года в результате вражеских обстрелов был частично разрушен мост через реку Молочная. Через него осуществлялись железнодорожные поставки из Мелитополя в Токмак, откуда провизия, матчасть и подкрепления распределялись между подразделениями, расположенными к северу (на линии Каменское-Орехов). На данном переходе велись ремонтные работы, которые были сорваны в результате вчерашнего удара ВСУ, имеются погибшие и раненые.Есть и альтернативные пути снабжения указанного участка фронта (например, по железной дороге из Бердянска). Однако нарушение коммуникаций в результате ударов ВСУ в целом говорит о необходимости усиления противовоздушной защиты ключевых логистических центров российской армии – противник нацелен на срыв снабжения российских войск на Запорожском фронте в преддверии планируемого командованием ВСУ наступления.В качестве основного средства поражения транспортной инфраструктуры и военных складов выступают поставленные США РСЗО HIMARS. Российские средства ПВО, в частности ЗРПК «Панцирь-С», продемонстрировали возможность эффективной борьбы с американскими системами. В случае адекватного прикрытия ими ключевых объектов, снабжение войск не будет испытывать проблем от атак с воздуха при активизации боевых действий на Запорожском направлении.