Глава Минэнерго Турции: Обнаружение месторождения редкоземельных металлов даст большое преимущество стране в ближайшем будущем

В периодической таблице Менделеева 17 редких элементов, и мы нашли семь-восемь из них в местечке Бейликова (район в Центральной Анатолии). Это второе по величине месторождение в мире

Мы будем использовать эти элементы для наших собственных национальных нужд, а затем продавать их, если будут возможности для экспорта

Мы начали интенсивную разведку и бурение на суше и на море. На самом деле, мы значительно увеличили наш флот. У нас не было ни одного бурового корабля и только одно сейсмологическое судно. Сегодня у нас есть четыре буровых корабля, которые оснащены по последнему слову мировой техники. У нас также есть два очень современных сейсмологических исследовательских судна

Глава Минэнерго Турции Фатих Денмез в ходе мероприятия под названием «Энергетические цели в текущем столетии» в Стамбуле завил, что в его стране обнаружено крупное месторождение редкоземельных элементов, пишет Hurriyet Daily News.- заявил турецкий министр.С его слов, уже в ближайшем будущем начнется борьба в области редкоземельных металлов, подобно тому, как в прошлом происходили энергетические войны. Ведь данные элементы используются во многой современной технике и электронике, особенно в сфере военной промышленности.В качестве примера Денмез привел американский истребитель F-35, в деталях и механизмах которого содержится около 45 килограммов редкоземельных металлов.- заявил политик.Кроме того, глава турецкого Минэнерго отметил шаги его государства в ходе достижения независимости в области энергетики. С его слов, Турция сейчас ведет активную разведку собственных месторождений нефти и газа.- рассказал Денмез.