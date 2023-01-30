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Глава Минэнерго Турции: Обнаружение месторождения редкоземельных металлов даст большое преимущество стране в ближайшем будущем

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Глава Минэнерго Турции: Обнаружение месторождения редкоземельных металлов даст большое преимущество стране в ближайшем будущем

Глава Минэнерго Турции Фатих Денмез в ходе мероприятия под названием «Энергетические цели в текущем столетии» в Стамбуле завил, что в его стране обнаружено крупное месторождение редкоземельных элементов, пишет Hurriyet Daily News.


В периодической таблице Менделеева 17 редких элементов, и мы нашли семь-восемь из них в местечке Бейликова (район в Центральной Анатолии). Это второе по величине месторождение в мире

- заявил турецкий министр.

С его слов, уже в ближайшем будущем начнется борьба в области редкоземельных металлов, подобно тому, как в прошлом происходили энергетические войны. Ведь данные элементы используются во многой современной технике и электронике, особенно в сфере военной промышленности.

В качестве примера Денмез привел американский истребитель F-35, в деталях и механизмах которого содержится около 45 килограммов редкоземельных металлов.

Мы будем использовать эти элементы для наших собственных национальных нужд, а затем продавать их, если будут возможности для экспорта

- заявил политик.

Кроме того, глава турецкого Минэнерго отметил шаги его государства в ходе достижения независимости в области энергетики. С его слов, Турция сейчас ведет активную разведку собственных месторождений нефти и газа.

Мы начали интенсивную разведку и бурение на суше и на море. На самом деле, мы значительно увеличили наш флот. У нас не было ни одного бурового корабля и только одно сейсмологическое судно. Сегодня у нас есть четыре буровых корабля, которые оснащены по последнему слову мировой техники. У нас также есть два очень современных сейсмологических исследовательских судна

- рассказал Денмез.
Автор:
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48 комментариев
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  1. Cure72
    Cure72 Вчера, 20:45
    +5
    7-8
    Или 17-18
    Или 0
    Как-то министр плоховато осведомлён )))
    1. Сергей3
      Сергей3 Вчера, 20:48
      +6
      Как-то министр плоховато осведомлён )))

      Это не министр плоховато осведомлён, а писатель сей статьи бракодел.
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 21:45
        +15
        Над одним из крупнейших месторождений редкоземельных металлов военные США обнаружили страну турков.
        1. Сергей3
          Сергей3 Вчера, 22:27
          +2
          И теперь думу думают, как внедрить им демократию.
          1. Теренин
            Теренин Вчера, 23:06
            +2
            Цитата: Shurik70
            Над одним из крупнейших месторождений редкоземельных металлов военные США обнаружили страну турков.

            Цитата: Сергей3
            И теперь думу думают, как внедрить им демократию.

            Да уж yes как в той рекламе:
            Кто ещё нашёл редкоземельные металлы? Мы (США) идём к вам! bully
            1. voyaka uh
              voyaka uh Вчера, 23:25
              0
              В США есть большое месторождение редкоземельных металлов.
              Оно заброшено. Когда Китай стал экспортировать свои металлы, американское стало нерентабельным.
              Стали покупать у Китая. Сейчас, когда с Китаем поссорились,
              хотят возобновить добычу. Но нужны инвестиции и субсидии.
              1. Fisherman
                Fisherman Вчера, 23:43
                0
                редкоземы есть везде, вопрос только сколько будет стоить их добыча и обогащение/очистка. КНР не жалел земли (свалки шлаков), рек (вода для процессов обработки и слива щелочей и кислот после обработки) и лесов, воздуха (выбросы) и людей (чрезвычайно опасное производство) для завоевания мирового рынка. В США такая же тема обойдётся штатам на порядок дороже. А турки...турки сейчас у себя в земле и автоматы Калашникова найдут как ископаемые ресурсы, всё, что можно перепродать - оформят как свое.
        2. solar
          solar Сегодня, 00:53
          0
          Штаты- вторые после Китая по добыче редкоземельным металлов. Но предпочитал некоторое время покупать у Китая- так дешевле, чем добывать у себя.

          Сейчас они расширяют внутреннюю добычу.
          Что до Турции- то неизвестно, какая себестоимость добычи будет.
  2. LukaNord
    LukaNord Вчера, 20:46
    +2
    Ну что сказать ,рад за Турцию ! Эрдоган все же как национальный лидер многое сделал для страны и народа Турции
    Надеюсь ,что с Россией не пойдет на конфронтацию под провокации англосаксов ,которых было очень много (убийство посла ,сбитый штурмовик и т.д.) Мы нужны друг другу И хорошо бы туркам из нато выйти ,тогда бы все на новый уровень все вышло ..
    Мы бы договорились !
    1. ColdWind
      ColdWind Вчера, 21:07
      0
      Они что-то ищут, строят, производят, запускают. Вся страна стремится вперед. В начале 90ых в Украине и Турции было в районе 54~56 млн человек. Сейчас в Украине 40 млн не наберется, в Турции более 84 млн. Вот что происходит когда страна движется вперед. В РФ тренд на снижение населения, только миграцией компенсируем убыль.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 21:30
        +9
        В Турции по большей части курды плодятся
      2. dump22
        dump22 Вчера, 23:26
        +2
        Вот что происходит когда страна движется вперед.


        Секрет бурного демографического роста - высокая доля сельского населения.
        В Турции в деревнях аж до 1985 жила половина всего населения!
        Для сравнения, в РСФСР в 1985 только 28% населения жила в деревнях.

        А зато потом в города Турции переехало 93% всего населения - и рост турецкого населения замедлился. Сейчас же вообще там практически растет только доля курдского населения (курдов уже 30млн из 84млн), чем турки не очень то и довольны.
    2. Татьяна
      Татьяна Вчера, 21:43
      0
      Цитата: LukaNord
      Надеюсь ,что с Россией (Турция) не пойдет на конфронтацию под провокации англосаксов ,которых было очень много (убийство посла ,сбитый штурмовик и т.д.)

      Полагаю, что и в случае сожжения шведами Корана в Швеции тоже торчат уши именно преде всего британской и американской разведок.
      Англосаксы Британии на это - многовековые мастера по организации из-за угла провокаций по всему миру в свою пользу! А именно.

      Ну, не хочет Турция принимать в НАТО Швецию и Финляндию против России - тогда англичане помогут Турции изменить своё решение в пользу НАТО против России, хотя бы сначала в отношении только вступления Финляндии в НАТО.
      Главное в этом случае для англосаксов - это сдвинуть первый камень с дороги Швещии и Финляндии на Россию.
  3. for
    for Вчера, 20:46
    +8
    Что-то в Турции часто стали находит природные ископаемые.
    1. bairat
      bairat Вчера, 20:54
      +10
      Выборы на носу)).....................................
    2. ААК
      ААК Вчера, 21:08
      +3
      Основное место, где турки активно ищут нефтегаз - это побережье непризнанной турецкой республики северного Кипра, там та ещё взрывная закладка может случиться в будущем
  4. Дост
    Дост Вчера, 20:47
    +7
    Я всегда подозревал, что Ф-35 подарок для приёмки цветмета.
  5. Slon_on
    Slon_on Вчера, 20:50
    +7
    Очевидно, что в "сияющем граде на холме" янки будут с еще большим усердием будут работать по устранению упрямого Эрдогана.
    1. Чайковский
      Чайковский Вчера, 21:00
      +14
      Любая страна, где обнаружено что-то ценное, редкое и в большом количестве, становится "недостаточно демократична и цивилизованна". Кое-кто спит и видит, как бы одарить её истинными демократическими ценностями.
    2. Дост
      Дост Вчера, 21:10
      +3
      Тут Вы правы. Это они поспешили с оглаской. Надо в тихаря.
      1. Карат
        Карат Вчера, 21:57
        +6
        Цитата: Дост
        Тут Вы правы. Это они поспешили с оглаской. Надо в тихаря.


        Нашли перед выборами президента. После выборов про "месторождение" забудут до следующих выборов.
  6. Загребун
    Загребун Вчера, 20:52
    +8
    А как там в Турции с демократией? Похоже всё хуже и хуже. И залежи эти, курдов как рабов использовать будут? США, вспомогай. (Ой чейт я, они сами догадаются и придут).
    1. Novichek)
      Novichek) Вчера, 21:03
      +5
      . Это второе по величине месторождение в мире
      . Ну разве можно такими заявлениями разбрасываться?! Наличие огромных залежей ресурсов - это же самы основной признак отсутствия демократии !!! Увас есть нефть ? ( Ну или что то другое, но чтоб побольше? )) - Тогда мы идём к вам! (подпись - Дядя Сэм)
    2. Ныробский
      Ныробский Вчера, 21:38
      +1
      Цитата: Загребун
      А как там в Турции с демократией? Похоже всё хуже и хуже. И залежи эти, курдов как рабов использовать будут? США, вспомогай. (Ой чейт я, они сами догадаются и придут).

      Наверняка прочитав эту новость в далёкой "мирной стране" именуемой - "колыбелью демократии" икнула "няня" и расплакался ребёнок у которого нет игрушек из редкоземельных металлов, а где то в тёмном углу Конгресса, кто то в масках, злобливо и с упоением лупят усатого Болтона, за то что тот брякнул о необходимости исключить Турцию из НАТО.
  7. михаилл
    михаилл Вчера, 20:54
    +7
    Доклад в овальном кабинете.
    -Господин президент, над нашим месторождением редкоземельных металлов обнаружили Турцию.-
  8. эпикуреец
    эпикуреец Вчера, 20:55
    -11
    Я всегда уважал Турцию, особенно ее лидера Эрдогана, который делает всё ради интереса в своей страны, при этом не стесняется одновременно дружить с Украиной, Россией, ЕС и США - а когда надо, выкручивать всем им руки опять же в интересах своей страны. За такое коварство Эрдогана боятся и уважают, в отличие от нашего недалёкого главнокомандующего,
    1. gsev
      gsev Вчера, 21:02
      -3
      Цитата: эпикуреец
      За такое коварство Эрдогана боятся и уважают, в отличие от нашего недалёкого главнокомандующего,

      Эрдогану его решительность сходит с рук благодаря тому, что все ресурсы США брошены на усмирение России. Если бы против Турции ввели аналогичные санкции и курдов или Армению снабжали вооружением как Украину, проблематично, что турецкий народ вынес бы на своих плечах такие испытания, которые выпали на долю русского народа последние 9 лет. Хотя Эрдогану нельзя отказать ни в мудрости ни в решительности ни в умении. Комбинируя силовые методы с дипломатическими он добился очень многого. Таких любит удача. Мне кажется, что еще при его жизни, Аджария, Македония, Ливия, Алжир и Болгария вернуться в состав Турецкой империи.
      1. for
        for Вчера, 21:13
        +2
        Цитата: gsev
        Эрдогану его решительность сходит с рук благодаря тому, что все ресурсы США брошены на усмирение России

        Как бы она не стала нас рейхом №....
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Вчера, 21:00
    +3
    Зря он это объявил так громко. Завтра это станет зоной стратегических интересов США.
  10. Orso
    Orso Вчера, 21:02
    +3
    Что-то за последний год турки слишком часто стали открывать месторождения полезных ископаемых, не имеющих аналогов в мире. То газовое, то нефтяное, то - вот редкоземельное, и каждый раз эти заявления совпадают с очередным политическим витком или казусом. Даже, если реально открыли, то еще ведь надо и извлечь это все из недр, а зачастую это бывает даже невозможно, при современных технологиях. Так что, с высокой вероятностью - это политиканство, в чистом и виде.
  11. Грац
    Грац Вчера, 21:08
    +2
    Турки много раз заявляли что нашли Огромадные запасы газа или нефти или ещё чего. а в итоге все оказывалось раздуто на порядки и все месторождения что они находят имеют запасов на пару лет разработки что не оправдывает вложения по монтажу необходимой инфраструктуры
  12. Etwas
    Etwas Вчера, 21:14
    +2
    Цитата: Novichek)
    . Это второе по величине месторождение в мире
    . Ну разве можно такими заявлениями разбрасываться?! Наличие огромных залежей ресурсов - это же самы основной признак отсутствия демократии !!! Увас есть нефть ? ( Ну или что то другое, но чтоб побольше? )) - Тогда мы идём к вам! (подпись - Дядя Сэм)

    Есть старый анекдот на эту тему. Когда к врачу приходит старый мужик и говорит . Не получается с женщинами, а мой сосед, еще старше меня , а говорит, что у него с этим все хорошо. Спрашивает у докттора, что ему делать. Что ответил доктор- а вы тоже скажите, что можете.
  13. Bombaher
    Bombaher Вчера, 21:15
    +1
    Удивляют меня турки. Зря они они это американцам сказали про металлы, да ещё и про независимость в ВПК. За лужей такое не прощают. Скоро объявят Турцию недемократичной страной.
  14. raki-uzo
    raki-uzo Вчера, 21:26
    +8
    У нас в Турции как только выборы, даже мертвые из-под земли вырываются и даже голосуют за Эрдоган. Я не шучу. Он открывает ладони и тут же из-под земли то голоса мертвых, то драгоценные элементы, то газ природный, то нефть. Надежда - хорошо торгуемая вещь в Турции.
  15. pristav
    pristav Вчера, 21:42
    +1
    После введения санкций против РФ турок попёрло... Ранее нефть нашли, сейчас редкозем. Из Белоруссии свежевыловленные шпроты к нам поступали laughing
  16. Федор Соколов
    Федор Соколов Вчера, 21:59
    +2
    Что-то в Турции демократии как то маловато подумали американцы, это же не порядок когда крупнейшее место рождения полезных ископаемых есть, а демократии нет.
  17. бухач
    бухач Вчера, 22:28
    0
    Цитата: gsev
    зни, Аджария, Македония, Ливия, Алжир и Болгария вернуться в состав Турецкой империи.

    Эк вы замахнулись,очень уж щедры вы к Эрдогану,он бы и рад был вашему предсказанию,в этом не сомневаюсь,но не по голове феска,скромнее надо быть в настоящее время,вот если приемники султана будут столь же энергичны тогда,возможно,ваше предсказание сбудется.
  18. Пленник
    Пленник Вчера, 22:30
    +3
    laughing Во туркам "попёрло". И газовые месторождения, и нефть, и вот редкоземельные металлы. Уж не из той ли это всё оперы, когда братья белорусы начали "выращивать" бананы и "отлавливать" устриц?
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 23:13
      +1
      Цитата: Пленник
      laughing Во туркам "попёрло". И газовые месторождения, и нефть, и вот редкоземельные металлы. Уж не из той ли это всё оперы, когда братья белорусы начали "выращивать" бананы и "отлавливать" устриц?

      В этих вопросах Батька по сравнению с Эрдоганом выглядит бледно. laughing
  19. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:35
    +1
    Все комментарии с сарказмом.
    А какие именно редкоземельные обнаружены?
    Или тайна сия велика есть?
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 23:12
      +2
      Цитата: Fangaro
      Все комментарии с сарказмом.
      А какие именно редкоземельные обнаружены?
      Или тайна сия велика есть?

      Есть разные..., жёлтые, красные, синии... fellow
  20. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Вчера, 23:14
    +2
    Прям все в одном месте собрались? Все семнадцать? Ну тогда это действительно редкое везение. Или нам что-то не договаривают. А если "редкие земли", найденные в Турции, действительно имеют перспективу промышленной разработки, то держитесь, османы! Щаз налетят!
  21. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Вчера, 23:25
    0
    Чем ближе выборы, тем больше всего в турецкой земле находит Эрдоган). Не удивлюсь, если к маю обнаружат золото, уран и самое большое во вселенной месторождение нефти. Канал, заменяющий Босфор уже почти прорыт, осталось пару десятков километров. Вобщем, выбери меня, выбери меня. ))
  22. андрей мартов
    андрей мартов Вчера, 23:46
    0
    Истинно, истинно вам говорю, что придёт время и каждая страна будет сидя ровно на своей территории добывать столько ресурсов ,сколько ей хватит на миллионы лет развития. Ибо под каждой страной тысячи километров вглубь земли ресурсов. . . drinks
  23. Osipov9391
    Osipov9391 Вчера, 23:55
    +1
    У нас то с редкоземельными металлами у самих весьма сложно - месторождений вроде как достаточно, но очень мало разрабатывается.
    В Новосибирске основной завод находится. Однако какое сырье он обрабатывает неизвестно.

    Тантал, ниобий , иттрий , гафний и лантаноиды в основном импортируются в Россию из Китая и реже и Южной Америки.

    Интересная ситуация была с марганцем , титаном , цирконием. По ним вроде как производство лидирующее у России.
    Но со своим сырьем были проблемы.
    Марганцевый , циркониевый и титановый концентрат закупался в Украине! На каких-то ГОКах. Не помню.
    Крымский титановый завод работал на украинском сырье так как изначально для него был построен. Но последние годы с Украины сырье не шло, брали с Норвегии вроде как и из-за проблем с водой завод едва работал.

    Но повторюсь - свои месторождения по этим металлам есть и они обширные. Апатитовые россыпи и полиметаллические шламы медно-цинковых заводов.
    Просто очень мало разрабатывается.
  24. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 00:06
    -1
    С медью, хромом и марганцем тоже интересно в России как выходит.
    Часто предприятия вынуждены были закупать лом этих металлов для переработки или импортировать их из Средней Азии.
    Цинк и медь в Россию поставляют в основном Казахстан и Узбекистан.
    Хром поставляет Казахстан почти полностью.

    Марганец в основном поставляет Китай, раньше еще Украина.
  25. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 00:09
    0
    Если эрдоган проживет еще 10 лет или следующий лидер окажется еще одним исламистом, США, скорее всего, спровоцирует войну между Турцией и Грецией, в которой НАТО будет воевать на стороне Греции. Вот почему они подталкивают Грецию к вооружению каждого острова, который находится очень близко к турецкому берегу. Острова были переданы Греции в качестве наказания туркам за присоединение к державам оси во время Первой мировой войны, и в соответствии с договорами они должны оставаться демилитаризованными. Вооружая эти острова и претендуя на окружающие его моря, которые находятся в исключительной экономической зоне Турции, греко-израильская коалиция практически делает Турцию страной, не имеющей выхода к морю.

    «Американских военных баз в Греции так много, что их нельзя сосчитать», — сказал Эрдоган через месяц после того, как США и Греция подписали свое обновленное соглашение о сотрудничестве, добавив, что «Греция практически стала форпостом Америки».


    https://www.businessinsider.co.za/us-mq9-drones-to-greece-amid-ukraine-war-turkey-tensions-2023-1
  26. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 00:36
    0
    Глава Минэнерго Турции Фатих Денмез в ходе мероприятия под названием «Энергетические цели в текущем столетии» в Стамбуле завил, что в его стране обнаружено крупное месторождение редкоземельных элементов

    Что-то мне подсказывает, что в Турции фатально не хватает демократии... lol