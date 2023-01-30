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В «Аэрофлоте» рассказали о грандиозных планах расширения парка самолётов отечественного производства

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В «Аэрофлоте» рассказали о грандиозных планах расширения парка самолётов отечественного производства

Генеральный директор российской государственно-частной авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии» Сергей Александровский рассказал о грандиозных планах в области авиастроения. Речь идёт о расширении парка самолётов отечественного производства к 2030-му году, который должен будет состоять на 70% из российских воздушных судов.


Вот, как он прокомментировал новую стратегию компании:

К 2030-му году планируем ввод в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов, а также развитие компетенций по поддержанию лётной годности. Соотношение отечественных и иностранных самолётов должно быть 70% на 30%, соответственно

Как уточнил гендиректор предприятия, пока что эти цифры ещё не точны, так как в процессе могут подвергнуться изменениям, но, как ожидается, численность парка должна достигнуть примерно 500 единиц такой авиационной техники. Он также добавил, что первые поставки российских самолётов будут распределены между авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия». Поставки первых двух из них – SSJ New планируется осуществить уже к концу нынешнего года, в то время как принятие в эксплуатацию импортозамещённого МС-21 ожидается уже к концу следующего года.

Отметим, что в конце 2022-го года российский зампред правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал начало серийного производства МС-21, начиная с 2025-го года. По его словам, задержки эти связаны с завершением его лётных испытаний, намечены которые на 2024-й год.

Самолёт МС-21 с российскими двигателями и композитным крылом, которое больше и легче обычного, наряду с беспилотным вертолётом БАС-200 были одобрены Росавиацией. На церемонии вручения соответствующих сертификатов присутствовал и сам глава ведомства.

МС-21 относится к российским пассажирским самолётам нового поколения. Планируется их выпуск в нескольких модификациях, количество мест которых будет варьировать от 150 до 211.
Автор:
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21 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 16:27
    +1
    В «Аэрофлоте» рассказали о грандиозных планах расширения парка самолётов отечественного производства
    fool Дай бог СОЗДАТЬ хотя бы. Скромнее господа.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 16:27
    +3



    Нужно свою авиацию иметь.А то всё рука рынка рука рынка.Вот и закономерный итог.
  3. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 16:30
    +4
    А какие у Аэрофлота планы могут быть? Хочу напомнить, что года два назад, Аэрофлот все отечественные лайнеры определили в АК Россия....а у себя оставил только иномарки.
    1. А009
      А009 Вчера, 17:49
      +1
      Условия игры поменялись. Думаю теперь будут по максимуму 21 стараться себе добыть
  4. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 16:34
    -2
    "денис-смотрящий" не даст осуществится планам и мечтам...
  5. Andriuha077
    Andriuha077 Вчера, 16:35
    +5
    Пока, за более чем 20 лет серийного производства Ту-214, завод в Казани ни разу ещё не выпускал более трёх таких самолётов в год. В 2022 году заказчику был поставлен один Ту-214, проходивший лётные испытания с 2021 года, сдача ещё одного самолёта, облётанного в конце 2020 года, перенесена на нынешний год. Поэтому задача столь существенного расширения производства Ту-214 станет серьёзным вызовом как для самого КАЗ им. С.П. Горбунова, так и его смежников. Поставку первых новых Ту-214 российским авиакомпаниям вряд ли стоит ожидать раньше конца 2024 года.

    "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение на поставку 339 отечественных самолётов: 210 самолётов МС-21, 89 самолётов Superjet-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 годы.

    ...Он уверен, что полностью российские Superjet New и МС-21 — утопия: примерно 30% там все равно будут импортными; а заявленный срок начала поставки этих типов (2023–2024 годы) — это не более чем декларация. Наш собеседник говорит, что не удивится, если Ту-214 в итоге станет основным российским лайнером. Кстати, по словам Бузницкого, в Ту-214 импортные только инерциальная система навигации, система предупреждения о столкновении в воздухе и озонатор. «Можно было сделать свое, но сказалась мода на напичкивание иностранщиной», — уверяет он и уточняет, что в Ту-214 для госструктур иностранных комплектующих нет.

    Благодаря Олегу Сосковцу КАЗу выделили деньги на подготовку производства Ту-214 (слева направо: Олег Сосковец, Юрий Литвинов, Владимир Бузницкий)
    Фото из архива Владимира Бузницкого
  6. фа2998
    фа2998 Вчера, 16:36
    +7
    Цитата: Orange-Bigg
    Нужно свою авиацию иметь

    Цитата: Orange-Bigg
    Нужно свою авиацию иметь

    Они эти планы "развозят" уже 20 лет. Каждый год "хвастаются".Вот пойдут серийные самолеты-тогда и рапортуйте! hi hi
  7. ort
    ort Вчера, 16:42
    -3
    Главное- успеть получить бабки, а СВО всё спишет. Как говорили нам в 90- е ;" не спрашивайте, где деньги, мы сами не знаем даже будет ли государство существовать, ..."
  8. Joker62
    Joker62 Вчера, 16:51
    -2
    В «Аэрофлоте» рассказали о грандиозных планах расширения парка самолётов отечественного производства

    Это нужно было сделать вчера, а то и раньше, а не сейчас, когда все под санкциями.
  9. Дилетант
    Дилетант Вчера, 16:55
    -4
    о расширении парка самолётов отечественного производства к 2030-му году, который должен будет состоять на 70% из российских воздушных судов. ...как ожидается, численность парка должна достигнуть примерно 500 единиц такой авиационной техники.

    Поставки первых двух из них – SSJ New планируется осуществить уже к концу нынешнего года,

    Мантуров анонсировал начало серийного производства МС-21, начиная с 2025-го года. По его словам, задержки эти связаны с завершением его лётных испытаний, намечены которые на 2024-й год.

    500 самолетов : 2 в год =250 лет.
    К тому времени либо эмир, либо ишак, либо я обязательно умрем ...
    (Ходжи Насреддин)

    Очередной болтун...
  10. Jonny_Su
    Jonny_Su Вчера, 16:56
    -4
    Главное, чтобы испытали как следует, нам на этих самолётах летать. Может, опять взять бэушных Боингов на передержку, пока выводят новую модель в небо, это не страшно, детали в 2000-х и на таких. Но важно испытать, чтобы было не как с Ил-112.
  11. V.B.
    V.B. Вчера, 17:06
    -2
    Сплошное очковтирательство и враньё. А на скольких заводах самолёты будут строиться? А двигатели под них будут? А электроника отечественная есть? Во время войны это называется измена Родине.
    1. shikin
      shikin Вчера, 21:39
      +1
      Вы как будто не из России и на сайте первый день. Информации по двигателям, электронике, заводам достаточно. Работы по многим самолетам идут по плану. Проблема есть по двигателям для ил-114, Ил-112, Ладога - там модификации по сути одного двигателя, но их решают. Двигатель для МС-21 готов, для SSJ New почти готов - проходит летные испытания. По электронике тоже много создано.
  12. Гардамир
    Гардамир Вчера, 17:08
    -2
    Да! Планы грандиозные! Вот исполнение подкачало.
  13. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Вчера, 17:11
    +3
    Одно бла-бла,потом разведут руки скажут Путину неполучилось и Путин своих не бросает определит им срок до 2040г. но и тогдалие.
  14. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 17:22
    0
    Соотношение отечественных и иностранных самолётов должно быть 70% на 30%, соответственно

    Пока "рулит" Мантуров оптимистические планы могут быть не больше 30 %, а вот пессимистические больше 70 %. Это Мантуров на пару с Христенко ( мужем Голиковой ) уничтожил авиапром СССР. Он по своей природе не способен созидать, а только разрушать. И ВВП даёт ему эти возможности. negative Как же так ??? request
  15. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Вчера, 19:02
    +3
    Лётное поле бывшего Саратовского авиазавода. Вот эти две, почти готовые машины пустили на слом.
    Что могут создать "руководители" принимающие такие решения?
    1. Cook
      Cook Сегодня, 00:20
      +1
      Подскажите пожалуйста, какую модель самолета нужно было выпускать на этом заводе? Як-42? Он зачем никому не нужен. Выпускать ради того что бы выпускать? Поймите, не было в Союзе ни одной модели самолета, способной конкурировать в условиях свободного рынка. Не ставилась просто такая задача. А для того, чтобы в рыночных условиях выпускать конкурентноспособный самолет, нужен во первых собственно сам самолет, устраивающий потенциальных эксплуатантов, нужно сначала модернизировать производство, нужна отлаженная программа послепродажного обслуживания, центры обучения персонала. В конце-концов, механизм и соответствующие финансовые компании обеспечивающие закупку и передачу самолетов в лизинг. Для нормальной организации всего этого, нужен был соответствующий опыт. Которого, к 2000 году, когда возникла необходимость массового обновления парка из-за запрета на полеты старых ВС, не проходящих по шуму, эммисии вредных веществ и особенностей их оборудования, ни у кого в РФ не было. Это наложились еще, и на то обстоятельство, что планируемый переход гражданской авиации СССР на новые самолеты, не состоялся из-за распада страны. Это объективно, при всем желании, мы бы столько новых самолетов, даже уже освоенных в производстве, в кратчайшей срок в тех условиях, не смогли бы построить.
  16. aba
    aba Вчера, 22:36
    +1
    О, да! Самолеты выпустим, на Луну слетаем, а российский автопром будет мировым законодателем эталонных автомобилей,...
    Уже более 30 лет слушаем эту песню, но только исполнители публично разбивают готовые "гитары", а не делают новых.
  17. solar
    solar Вчера, 23:45
    -2
    В «Аэрофлоте» рассказали о грандиозных планах...

    Рогозин туда, часом, не забегал?
  18. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 00:05
    -1
    Мы эти сказки слышим уже в течении 30 лет. Сон старой лошади.