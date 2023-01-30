Глава офиса президента Украины сообщил о «позитивных сигналах» от польских властей по поводу передачи Украине истребителей

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о "позитивных сигналах" от польских властей по поводу возможных поставок истребителей украинской армии. По словам Ермака, польское правительство готово в координации с военным блоком НАТО передать истребители Киеву.
Власти Германии ранее заявили, что ни при каких обстоятельствах не передадут истребители Украине. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не может быть и речи о поставках подобной техники украинской армии. Правда, в своё время так же говорили и о танках.
По информации западных СМИ среди стран НАТО ведутся инициированные представителями прибалтийских государств внутренние дебаты по вопросу вероятных поставок Киеву реактивной истребительной авиации. Однако, правительства крупных стран Евросоюза высказывают опасения, что подобные поставки могут повлечь за собой новый виток эскалации в вооруженном конфликте на Украине. В свою очередь, в Пентагоне пытаются инициировать начало поставок Киеву истребителей F-16 странами Евросоюза.
Также сообщается, что украинское Минобороны заключило 16 госконтрактов с производителями беспилотников, тем самым значительно увеличив объемы закупок дронов для ВСУ. На это уже выделено около 20 миллиардов гривен (около 37,5 миллиардов рублей) бюджетных средств.
Контракты включают в себя дроны широкого спектра применения – воздух-поверхность, предназначенные как для корректировки огня артиллерийских систем, ударные дроны и БПЛА других назначений.