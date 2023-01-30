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Глава офиса президента Украины сообщил о «позитивных сигналах» от польских властей по поводу передачи Украине истребителей

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Глава офиса президента Украины сообщил о «позитивных сигналах» от польских властей по поводу передачи Украине истребителей

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о "позитивных сигналах" от польских властей по поводу возможных поставок истребителей украинской армии. По словам Ермака, польское правительство готово в координации с военным блоком НАТО передать истребители Киеву.


Власти Германии ранее заявили, что ни при каких обстоятельствах не передадут истребители Украине. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не может быть и речи о поставках подобной техники украинской армии. Правда, в своё время так же говорили и о танках.

По информации западных СМИ среди стран НАТО ведутся инициированные представителями прибалтийских государств внутренние дебаты по вопросу вероятных поставок Киеву реактивной истребительной авиации. Однако, правительства крупных стран Евросоюза высказывают опасения, что подобные поставки могут повлечь за собой новый виток эскалации в вооруженном конфликте на Украине. В свою очередь, в Пентагоне пытаются инициировать начало поставок Киеву истребителей F-16 странами Евросоюза.

Также сообщается, что украинское Минобороны заключило 16 госконтрактов с производителями беспилотников, тем самым значительно увеличив объемы закупок дронов для ВСУ. На это уже выделено около 20 миллиардов гривен (около 37,5 миллиардов рублей) бюджетных средств.

Контракты включают в себя дроны широкого спектра применения – воздух-поверхность, предназначенные как для корректировки огня артиллерийских систем, ударные дроны и БПЛА других назначений.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Mike Freer
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19 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 16:22
    -2
    Ну поляки понятное дело если дадут авиацию Украине,то только свои Миг-29.Новые F-16 внахаляву не дадут.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 16:29
      +1
      Дык и F16 если и дадут то блок А или В - самые старые. Нафига свидомитам новые на пару вылетов?
      Думаете что даже на Западе верят что свидомиты завоюют господство в воздухе после поставок западных самолетов???? Нееее, не верят.
      1. Fitter65
        Fitter65 Вчера, 17:03
        -3
        Цитата: Nexcom
        Дык и F16 если и дадут то блок А или В - самые старые. Нафига свидомитам новые на пару вылетов?

        Не разбираетесь, не комментируйте. Во первых у поляков F-16 МОДИФИКАЦИИ С, Block 52+. Блок это как у нас было серия, со своими доработками изменениями, улучшениями. Крайняя версия F-16СBlock 60 — Установлена ОЛС, также дополнительные баки, оптико-электронный всепогодный контейнер лазерного целеуказания AN/ASQ-28, уменьшена ЭПР, радар с АФАР AN/APG-80, СИП ALQ-165, двигатель F110-GE-132 с тягой 19000 фунтов сухой и 32500 на форсаже. Вес пустого 9900 кг, нормальная взлётная масса 13 000 кг, максимальная 20 700 кг произведено 80 для ОАЭ.
        Есть ещё такие аппараты
        F-16V
        Американская компания Lockheed Martin объявила о разработке новой версии истребителя F-16 Fighting Falcon — F-16V. V в индексе самолёта обозначает Viper, «гадюка». Новая версия самолёта получит радар с активной фазированной решёткой, новый бортовой компьютер и некоторые доработки в кабине пилота. По оценке компании, до версии Viper может быть модернизирован практически любой истребитель F-16[. Первые машины модифицированные до уровня F-16V получил Тайвань в 2018 году.
        Кстати эти машины уже идут Block 70/72.Поэтому ещё раз - не знаешь не пузыри воду в луже. hi
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 16:25
    -2
    Глава офиса президента Украины сообщил о «позитивных сигналах» от польских властей по поводу передачи Украине истребителей
    fool "Дай вам боже, что нам не гоже" request
  3. Костадинов
    Костадинов Вчера, 16:28
    +1
    Истребители и щурмовики Киеву из НАТО уже передавали. Только до сих пор они били советские Ми-29 и Су-25 так как такое било желание Киева.
    1. роман66
      роман66 Вчера, 18:00
      0
      Переучиваться некогда, всё в бой, всё в топку
  4. Uprun
    Uprun Вчера, 16:29
    +1
    Вопрос интересный, аэродромы на окраине пристреляны, смысла большого нет на них размещать импортную технику и разворачивать вспомогательные службы по ее обслуживанию. Значит практичнее базировать ее на сопредельной территории и совершать от туда боевые вылеты, а там и обслуга натовская, з/ч и все такое и прочее. Так вот, станут ли подобные места базирования летаков за бугром окраины законной целью для наших ракетных ударов. Мы ведь по технике окраины лупить будем, а не по территории страны наты.
    1. fax66
      fax66 Вчера, 16:39
      +1
      Uprun (Uprun),
      А кто сейчас мешает "по технике окраины лупить, а не по территории страны наты". Там и сейчас на тех же польских аэродромах знаешь сколько техники и боеприпасов для ВСУ...
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 17:20
        0
        Цитата: fax66
        А кто сейчас мешает "по технике окраины лупить, а не по территории страны наты". Там и сейчас на тех же польских аэродромах знаешь сколько техники и боеприпасов для ВСУ...

        Никто не мешает.
        Как и полякам никто не мешает сказать, что это была техника не для Украины, а их родная, польскоговорящая, техника.

        Думаете, не завизжат в тот же миг?

        Бить по украинской технике на чужой территории можно только в том случае, если мы уверены в силах начинать открытый конфликт со всей НАТОй на территории Польши. Американцы-немцы сами, солдатами, в Польшу не полезут, а вод американские "подхвостники" от Трибалтики до Болгарии - все там будут. Ну и, соответственно, и деньги американские, и оружие будет такое и столько, что Зеленскому в самых неприличных влажных снах сейчас не снится.
        1. fax66
          fax66 Вчера, 17:42
          +1
          Бить по украинской технике на чужой территории можно только в том случае, если мы уверены в силах начинать открытый конфликт со всей НАТОй на территории Польши.

          Вы так уверены в готовности Европы начать полномасштабную войну с Россией?
    2. Дед Мозай
      Дед Мозай Вчера, 16:42
      -1
      Мы ведь по технике окраины лупить будем, а не по территории страны наты.
      С таким подходом, можно начинать лупить по трен.базам где обучают всук, рем.базы для техники всук.. Но для такого шага, должны быть разорваны все радужные линии, в головах наших Светлейших.
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Вчера, 16:29
    -2
    А "летуны" в данный момент имеются wassat можно передать кучу металлолома,для цыган.... если остались те, кто с этим знаком и смогут на этом воевать!....я так не думаю
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 16:43
      0
      У свидомитов опять "призраки" появились - типа мочат наши ВКС только шуба заворачивается. При этом непонятно как после сообщений о свидомитских победах появляются тут же сообщения о гибели свидомитских пилотов и потере авиатехники. Странные совпадения. belay
  6. andrewkor
    andrewkor Вчера, 16:30
    +3
    Война набирает обороты.В 2014 году Малороссия кричала:" Путин,введи войска".Ограничились только " отпускниками" .
    Ведь чемпионат мира по футболу на носу.Не дай Бог отберут.
    Товарищ .Си наверняка попросил до пекинской Олимпиады воздержаться от силовых мер.
    За то красных линий начертили ,озабоченности на проявляли.
    Гумконвои на Донбасс шли,но этого оказалось мало.
    Как Россия не тянула с Операцией ,Запад все же вынудил её пойти на этот шаг.До Ядрен Батонов остаться один шаг!
  7. Bingo
    Bingo Вчера, 16:56
    +1

    Польское колесо генотьбы
    Собачий вальс прям - Щеня вмерла+щеня сгинела
  8. Дилетант
    Дилетант Вчера, 16:59
    0
    Рузвельт обменял 50 устаревших американских эсминцев на право в течение 99 лет создавать американские базы на Багамских островах, Ямайке, Антигуа, Сент-Люсии, Тринидаде, в Британской Гвиане.

    Лемберг + земли вокруг в обмен на польские самолеты?
    Зе распродает родину даже быстрее горбачева....
  9. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 17:12
    0
    Похоже Польша всё-таки выпросить чего нибудь у России...
    Но это будут далеко не репарации.
    negative
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 17:12
    0
    Тут прозвучала цифра хотелок командующего ВВС Украины в 180 F-16. Стоимость, базовая, самого истребителя в модификации Блок 70/72 варьируется от 80 до 150 млн $. По минимуму это около 1500 млн $. При этом не решён вопрос где и кто их будут обслуживать. И главный вопрос: кто за это платит? Да и где они будут базироваться?
  11. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Вчера, 17:26
    -1
    А, что там с "красными линиями"?
    Или путинского блефа ни кто не испугался? Тем более не подкрепленного ни чем кроме сотрясения воздуха. Кадыров уже бы устроил бы поленьям показательную ядерную порку, что б у запада был перед глазами прекрасный пример последствий.
    Но у нас , к сожалению-Путин, все больше напоминающий свадебного генерала.
    Хотя о чем это я, даже ж/д мосты через Днепр не крушат, чтоб по максимуму осложнить логистику бандерам , а тут.... Да лучше еще подкинуть несколько сотен тысяч российских мужиков на фронт.