«Навес помогает даже при артобстрелах»: российский экипаж рассказал о боевой ценности «козырьков» на танках

Этот навес хорошо помогает даже при артобстрелах. Если будет прямое попадание сверху, то он может спасти экипаж, хотя и будет сильная контузия

Против Javelin в первое время очень хорошо помогал «козырёк». Сейчас они [ВСУ] не используют Javelin

Главное, чтобы люки у командира, у наводчика были закрыты и осколки не прилетели к ним