Военное обозрение
Войти Регистрация

«Навес помогает даже при артобстрелах»: российский экипаж рассказал о боевой ценности «козырьков» на танках

30
«Навес помогает даже при артобстрелах»: российский экипаж рассказал о боевой ценности «козырьков» на танках

Экранирование решётчатыми конструкциями российских танков сверху не получило массового распространения как в зоне проведения спецоперации, так и в армии в целом. При этом данное оснащение продемонстрировало целый ряд преимуществ, которые получает ОБТ на поле боя благодаря установки «козырьков».


Металлическая защита позволяет выдерживать даже подрыв артиллерийских боеприпасов:

Этот навес хорошо помогает даже при артобстрелах. Если будет прямое попадание сверху, то он может спасти экипаж, хотя и будет сильная контузия

- рассказывает экипаж.

В начале СВО, когда ВСУ были напичканы тысячами противотанковых комплексов Javelin, «козырёк» спасал жизни танкистов при стрельбе противника ПТУР, способными при подлёте к цели делать «горку» и поражать бронетехнику сверху.

Против Javelin в первое время очень хорошо помогал «козырёк». Сейчас они [ВСУ] не используют Javelin

- пояснил танкист.

Экранирование справляется и с дронами неприятеля:

Главное, чтобы люки у командира, у наводчика были закрыты и осколки не прилетели к ним

- отметил танкист по поводу боевой ценности «козырьков».

Судя по целому ряду видео, танки, проходящие модернизацию на производственных мощностях, оборудуются кронштейнами в верхней части башни, которые, по всей видимости, предназначены для крепления каркаса «козырьков». В связи с этим можно ожидать массового применения этой защитной конструкции на поле боя.

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 16:30
    0
    Навес помогает даже при артобстрелах»: российский экипаж рассказал о боевой ценности «козырьков» на танках
    Да, при движении в лесопосадках.....геморой?
    1. svp67
      svp67 Вчера, 16:51
      +5
      Цитата: Mavrikiy
      Да, при движении в лесопосадках.....геморой?

      Почему? За габариты танка эта штука не вылазит, а если она сломается от соприкосновения с ветками дерева, то как она будет выдерживать удар ПТРК или вообще снаряда
      И вот интересно, когда эту "штуковину" изобретали думали ли про ударные БПЛА и снаряды?
      1. алексеев
        алексеев Вчера, 17:04
        +2
        hi
        Ну ее против любых боеприпасов, атакующих сверху , наверное, и делают.
        Только, также как и экран (решетка) сбоку или сзади машины это, верно, не панацея. Надо, чтобы решетка ( настоящая, от НИИ стали) работала вместе с ДЗ. Ведь если кумулятивная БЧ сработает на полметра выше 30 - мм брони крыши башни от удара об простой экран в виде стального листа или сетки пробития и последствий не миновать.
        1. Mitroha
          Mitroha Вчера, 17:08
          +3
          Сейчас они [ВСУ] не используют Javelin

          Странное заявление, буквально несколько дней назад при захвате опорника показывали кадры, атом числе и с джавелинами.
          Кто-то в курсе, откуда ноги растут не использования джавелинов?
          1. alexmach
            alexmach Вчера, 19:28
            +4
            Вероятно от факта, что танки стреляют с закрытых огневых позиций и в атаку осбо и не ходят, а если ходят о-о-очень аккуратно.
        2. lucul
          lucul Вчера, 17:24
          +7
          Ну ее против любых боеприпасов, атакующих сверху , наверное, и делают.

          А как тут на ВО ,ранее потешались над этими козырьками всякие богоизбранные )))
  2. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 16:33
    +6
    А нельзя сам навес покрыть ДЗ (пусть не взрывной, металл-резина, как сбоку)
    1. loki565
      loki565 Вчера, 17:02
      +5
      Можно попробовать такие мешки вешать, если они на борту на ремешках висят то и козырек их легко выдержит
      1. alexmach
        alexmach Вчера, 19:29
        +2
        Мешки уже назачили "непрактичными" и заменили на стальные коробки схожего габарита.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 17:21
      +1
      Цитата: Zaurbek
      А нельзя сам навес покрыть ДЗ

      Если обосновано боятся ставить ДЗ на броню БТР,БМП,то что будет с козырьком при сработке ДЗ ? Хотя есть идея применить ...что-то типа осколочной или "ударно-ядерной" мины направленного(!) действия с неконтактным радиочастотным датчиком ,"заставляющим " сработать мину на расстоянии 2,5-4 м до цели...Конечно же,"мину" направленного действия "для козырьков" надо специально проработать ! (Если говорим :"типа МОН-100",то имеем в виду: "похожа" на МОН-100 ! Но ,конечно,можно использовать и боеприпасы направленного действия по "типу" МОН-50/90 ! )

      МОН-100..... НД-неконтактный радиолокационный датчик...
  3. Uprun
    Uprun Вчера, 16:36
    +8
    Думаю, что такой "спойлер" не сильно сказывается на скорость движения танка - не болид, вопросы аэродинамики можно отбросить, если помогает выжить, то почему бы и нет.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 16:39
    +14
    Думаю, это правильный подход. Оснащать кронштейнами для установки. Если экипаж считает, что надо ставить, исходя из условий местности, характера вооружения противника и поставленной боевой задачи, пусть имеет возможность установить. Если считает, что не нужно пусть не ставит. Ну может, не на уровне экипажа, а на уровне командира подразделения, отвечающего за выполнение боевой задачи.
    1. Лешак
      Лешак Вчера, 16:46
      +5
      Думаю именно экипаж должен решать. Одни танкисты утверждают, что козырёк мешает при эвакуации экипажа из подбитого танка. Другие, как в этой статье, хвалят его функциональность.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Вчера, 17:18
        +4
        кто-то думает об эстетике (как и с бородой) типа, нахлобучили на боевую машину гриль какой-то, а кто-то - как выжить в бою
  5. Т.А.В.
    Т.А.В. Вчера, 16:42
    +2
    А если его покорёжит? Как танкисты выбираться будут?
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Вчера, 17:39
      +5
      А его покорёжит, а если летом дрон простую гранату в открытый люк закинет? Вопросов до хрена можно задавать и идеального ответа нет, я бы выступил за козырьки.
  6. фа2998
    фа2998 Вчера, 16:54
    -1
    Цитата: Uprun
    , если помогает выжить, то почему бы и нет.

    Если он нужен-почему его в заводских условиях не ставить?Что бы бойцы на фронте "из г..мна и палок" не собирали.Думаю опытный инженер,мастер и сварщик за пару часов сообразили как его делать надежно и прочно.
    Или нужна снова госпрограмма,конкурс,распилить несколько миллиардов--иначе никак? lol hi hi
    1. SanichSan
      SanichSan Вчера, 17:04
      +2
      Цитата: фа2998
      Если он нужен-почему его в заводских условиях не ставить?

      дык в статье же написано что ставят. на модернизированных уже заводской монтаж для козырька, а сам козырек идет как допоборудование которое можно ставить или снимать.
      1. solar
        solar Сегодня, 00:04
        0
        не совсем так пишут
        оборудуются кронштейнами в верхней части башни, которые, по всей видимости, предназначены для крепления

        Никаких заводских козырьков не ставят, о кронштейнах- это предположение.
  7. Havoc
    Havoc Вчера, 16:57
    +1
    Против Javelin в первое время очень хорошо помогал «козырёк». Сейчас они [ВСУ] не используют Javelin
    А что больше не дают, или все продали на лево.
    1. SanichSan
      SanichSan Вчера, 17:05
      +1
      Цитата: Havoc
      А что больше не дают, или все продали на лево.

      це сломал, це потерял... wassat
    2. ColdWind
      ColdWind Вчера, 17:06
      0
      В атаку на танках не ходят, пехота и артиллерия ведёт войну. Вообще танки стараются держать подальше от ЛБС. Поэтому повысился процент потерь от артиллерии и БПЛА. ПТУРами не достать.
      1. dnestr74
        dnestr74 Вчера, 19:24
        0
        Да уж.....Опорники в упор расстреливают, не видели?
        1. ColdWind
          ColdWind Вчера, 21:00
          0
          Цитата: dnestr74
          Да уж.....Опорники в упор расстреливают, не видели?

          Видео в студию.
    3. solar
      solar Сегодня, 00:45
      0
      Танки резко сократили ситуации, когда они выходят в зону действия ПТРК, тем более ручного Джавелина.
  8. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Вчера, 16:58
    +3
    Да, на первых английских танках, ромбовидных МК-|, тоже крыша из сетки домиком была, от ручных гранат защита. Новое - хорошо забытое старое.
  9. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Вчера, 17:01
    +1
    Кроме таких козырьков на танках, на БТР и БМП желательны противокумулятивные решетки. Раньше считал их почти бесполезными, но в связи с широким распространением у противника дронов-камикадзе, они стали очень актуальны.
    1. alexmach
      alexmach Вчера, 19:32
      0
      Только решетки от РПГ их в основном на уровне борта ставили а от дронов наверно имеет смысл в первую очередь сверху прикрываться.
  10. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Вчера, 18:33
    0
    Цитата: Zaurbek
    А нельзя сам навес покрыть ДЗ (пусть не взрывной, металл-резина, как сбоку)

    Если "не взрывной", то это не ДЗ никакая, а просто экран.
  11. solar
    solar Сегодня, 00:43
    0
    в настоящее время стало редкостью увидеть ОБТ с экранированием сверху – защитные «козырьки» практически исчезли как тип снаряжения.

    https://topwar.ru/208840-rossijskim-tankam-neobhodimo-vernut-zaschitnye-kozyrki-iz-za-atak-dronov.html
    Несмотря на то что удары сверху продолжаются- скорее не от ПТУР (так как намного реже стали использовать танки в зоне их досягаемости), а от дронов- камикадзе.
    То что через год активных боевых действий они исчезли- это скорее говорит о их невысокой реальной эффективности, не оправдывающей создаваемых ими проблем с выходом из танка, использованием пулемета и прочих.
    Возможно, если появятся заводские конструкции, проверенные хотя бы в полигонных условиях, ситуация изменится, но пока их нет и нет сообщений о попытках создания.