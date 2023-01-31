«Ростех» разрабатывает БПЛА для группового применения

Многоцелевой мультикоптер Zala 421-24
Текущая Спецоперация подтвердила ценность и необходимость беспилотных летательных аппаратов, а также стала стимулом для дальнейшего развития этого направления. Отечественная промышленность разрабатывает целый ряд новых беспилотных комплексов с разными функциями и возможностями. Так, на днях сообщили о планах по созданию легкого мультикоптера разведывательно-ударного назначения, способного работать в группе.
Из официального источника
27 января РИА Новости опубликовало новое интервью с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Темой разговора стала деятельность корпорации и предприятий из ее состава в текущих условиях, выполнение оборонного заказа и новые разработки в разных областях. В частности, затронули тему производства БПЛА и дальнейшего развития этого направления.
С. Чемезов отметил, что предприятия «Ростеха» готовы производить и поставлять вооруженным силам необходимые беспилотники. В качестве примера он привел деятельность концерна «Калашников» в лице предприятия Zala Aero. Последнее выпускает барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые нашли широкое применение в рамках текущей Спецоперации.
Также ведется разработка новых проектов. Глава «Ростеха» рассказал, что в настоящее время создается малый тактический коптер, способный в автоматическом режиме вести разведку, находить цели и наводить на них артиллерию. Также эта техника сможет самостоятельно атаковать наземные объекты при помощи гранат. Предусматривается возможность группового применения БПЛА в составе т.н. роя.
Изделие Zala 421-22
Более подробная информация об этом проекте пока не приводится. Неизвестно, какая организация занимается его разработкой, как скоро изделие удастся довести до производства и поставить в войска и т.д. Из всех тактико-технических характеристик упомянута лишь примерная грузоподъемность – БПЛА сможет нести гранату. Наконец, не названо даже обозначение проекта.
По словам С. Чемезова, беспилотная авиационная техника существенно повлияла на характер боевых действий и изменила его. Этот факт понимают в промышленности и в Минобороны, и принимаются необходимые меры. В этих вопросах налажено тесное взаимодействие.
Сочетание технологий
Глава «Ростеха» привел только самые основные сведения о перспективном БПЛА и обошелся без подробностей. Однако и такая информация представляет большой интерес. В первую очередь, она показывает наличие перспективных разработок в области беспилотной авиации. Кроме того, демонстрируются важные подходы в контексте применения технологий. Активно используются хорошо освоенные и проверенные решения, и одновременно осуществляется их развитие. При необходимости, создаются и внедряются новые технологии, позволяющие получить те или иные выгоды.
Как сообщается, новый многоцелевой БПЛА будет построен по схеме многовинтового вертолета. По всей видимости, он будет иметь ограниченные размеры и массу, но при этом сможет нести некоторый груз. Создание такой воздушной платформы не представляет особой трудности. Изделия такого рода уже выпускаются нашей промышленностью, в т.ч. с применением отечественной элементной базы.
В качестве целевой нагрузки беспилотник будет нести средства разведки – вероятно, видеокамеру и систему связи для передачи данных оператору. Создание этой части беспилотного комплекса в целом не представляет сложности. В ней могут использоваться имеющиеся наработки и доступные компоненты.
Барражирующий боеприпас "Ланцет"
Как сообщается, беспилотный комплекс получит особую систему управления. С такой системой он сможет автоматически вести разведку и определять координаты цели, а затем выдавать целеуказание или самостоятельно поражать ее. Также прорабатываются возможности группового применения в составе «роя». Вероятно, сохранят и «традиционный» режим работы по командам оператора. Кроме того, оператор сможет следить за автономной работой отдельных БПЛА или групп.
Такие режимы работы предъявляют особые требования к бортовым системам управления и связи. Именно разработка соответствующей аппаратного и программного обеспечения со всеми требуемыми функциями является наиболее сложной частью нового проекта «Ростеха». На этой стадии возможны различные трудности, связанные с общей сложностью проекта, с необходимостью разработки новых средств, с доступностью необходимых компонентов и т.д.
Тем не менее, ожидаемый результат полностью оправдает затраченные усилия. Главным итогом проекта станет собственно БПЛА с новыми возможностями. Он сможет попасть в вооруженные силы и облегчить им решение ряда боевых задач. Кроме того, проект даст важный опыт и новые технологии, которые в дальнейшем можно будет использовать при разработке следующих БПЛА с особыми возможностями.
С явными преимуществами
Нетрудно представить, как новые технологии помогут перспективному беспилотнику найти место в армии. Для него заявлен ряд возможностей, за счет которых удастся упростить решение привычных задач или обеспечить выполнение дополнительных. При этом будут достигнуты очевидные преимущества перед «обычными» БПЛА.
Способность беспилотника к самостоятельному полету и дежурству в воздухе не является чем-то новым. Вместе с тем, БПЛА сможет автоматически вести разведку и выдавать оператору готовые данные. Такой уровень автономности весьма интересен и может быть полезен с практической точки зрения. Потенциал автономной разведки можно увеличить за счет групповой работы беспилотников. Такой «рой» сможет закрыть значительный район местности и искать на нем цели для огневых средств. При необходимости, БПЛА смогут сменять друг друга на дежурстве.
Беспилотник-камикадзе "Куб"
Применение легких БПЛА в качестве носителей некоторых боеприпасов тоже не является новой идеей. Однако самостоятельный поиск и выбор цели с разрешением на атаку от оператора расширит боевые возможности. Кроме того, в боевом дежурстве в воздухе может участвовать целый «рой» вооруженных беспилотников. Возможно, БПЛА смогут обмениваться целеуказанием, что повысит вероятность своевременного выявления и поражения цели.
Очевидно, что новые БПЛА сохранят и «обычные» режимы работы – по командам оператора или по упрощенной полетной программе. Их можно будет использовать самостоятельно или в сочетании с принципиально новыми режимами. Тем не менее, такие режимы будут лишь дополнением к основным.
В ожидании новинки
Таким образом, российская промышленность развивает направление беспилотной авиации и предлагает новые решения и технологии. Прорабатываются принципиально новые для отечественных военных БПЛА идеи, за счет которых удастся получить очевидные преимущества.
Как скоро этот проект удастся довести, как минимум, до испытаний, пока не сообщается. Тем не менее, он уже дошел до той стадии, когда о нем можно говорить открыто. Недавний анонс нового беспилотника может указывать на успешное прохождение проектом ранних стадий, и уже можно ожидать, что в ближайшем будущем появятся новые подробности.