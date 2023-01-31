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«Ростех» разрабатывает БПЛА для группового применения

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«Ростех» разрабатывает БПЛА для группового применения
Многоцелевой мультикоптер Zala 421-24



Текущая Спецоперация подтвердила ценность и необходимость беспилотных летательных аппаратов, а также стала стимулом для дальнейшего развития этого направления. Отечественная промышленность разрабатывает целый ряд новых беспилотных комплексов с разными функциями и возможностями. Так, на днях сообщили о планах по созданию легкого мультикоптера разведывательно-ударного назначения, способного работать в группе.

Из официального источника


27 января РИА Новости опубликовало новое интервью с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Темой разговора стала деятельность корпорации и предприятий из ее состава в текущих условиях, выполнение оборонного заказа и новые разработки в разных областях. В частности, затронули тему производства БПЛА и дальнейшего развития этого направления.

С. Чемезов отметил, что предприятия «Ростеха» готовы производить и поставлять вооруженным силам необходимые беспилотники. В качестве примера он привел деятельность концерна «Калашников» в лице предприятия Zala Aero. Последнее выпускает барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые нашли широкое применение в рамках текущей Спецоперации.

Также ведется разработка новых проектов. Глава «Ростеха» рассказал, что в настоящее время создается малый тактический коптер, способный в автоматическом режиме вести разведку, находить цели и наводить на них артиллерию. Также эта техника сможет самостоятельно атаковать наземные объекты при помощи гранат. Предусматривается возможность группового применения БПЛА в составе т.н. роя.


Изделие Zala 421-22

Более подробная информация об этом проекте пока не приводится. Неизвестно, какая организация занимается его разработкой, как скоро изделие удастся довести до производства и поставить в войска и т.д. Из всех тактико-технических характеристик упомянута лишь примерная грузоподъемность – БПЛА сможет нести гранату. Наконец, не названо даже обозначение проекта.

По словам С. Чемезова, беспилотная авиационная техника существенно повлияла на характер боевых действий и изменила его. Этот факт понимают в промышленности и в Минобороны, и принимаются необходимые меры. В этих вопросах налажено тесное взаимодействие.

Сочетание технологий


Глава «Ростеха» привел только самые основные сведения о перспективном БПЛА и обошелся без подробностей. Однако и такая информация представляет большой интерес. В первую очередь, она показывает наличие перспективных разработок в области беспилотной авиации. Кроме того, демонстрируются важные подходы в контексте применения технологий. Активно используются хорошо освоенные и проверенные решения, и одновременно осуществляется их развитие. При необходимости, создаются и внедряются новые технологии, позволяющие получить те или иные выгоды.

Как сообщается, новый многоцелевой БПЛА будет построен по схеме многовинтового вертолета. По всей видимости, он будет иметь ограниченные размеры и массу, но при этом сможет нести некоторый груз. Создание такой воздушной платформы не представляет особой трудности. Изделия такого рода уже выпускаются нашей промышленностью, в т.ч. с применением отечественной элементной базы.

В качестве целевой нагрузки беспилотник будет нести средства разведки – вероятно, видеокамеру и систему связи для передачи данных оператору. Создание этой части беспилотного комплекса в целом не представляет сложности. В ней могут использоваться имеющиеся наработки и доступные компоненты.


Барражирующий боеприпас "Ланцет"

Как сообщается, беспилотный комплекс получит особую систему управления. С такой системой он сможет автоматически вести разведку и определять координаты цели, а затем выдавать целеуказание или самостоятельно поражать ее. Также прорабатываются возможности группового применения в составе «роя». Вероятно, сохранят и «традиционный» режим работы по командам оператора. Кроме того, оператор сможет следить за автономной работой отдельных БПЛА или групп.

Такие режимы работы предъявляют особые требования к бортовым системам управления и связи. Именно разработка соответствующей аппаратного и программного обеспечения со всеми требуемыми функциями является наиболее сложной частью нового проекта «Ростеха». На этой стадии возможны различные трудности, связанные с общей сложностью проекта, с необходимостью разработки новых средств, с доступностью необходимых компонентов и т.д.

Тем не менее, ожидаемый результат полностью оправдает затраченные усилия. Главным итогом проекта станет собственно БПЛА с новыми возможностями. Он сможет попасть в вооруженные силы и облегчить им решение ряда боевых задач. Кроме того, проект даст важный опыт и новые технологии, которые в дальнейшем можно будет использовать при разработке следующих БПЛА с особыми возможностями.

С явными преимуществами


Нетрудно представить, как новые технологии помогут перспективному беспилотнику найти место в армии. Для него заявлен ряд возможностей, за счет которых удастся упростить решение привычных задач или обеспечить выполнение дополнительных. При этом будут достигнуты очевидные преимущества перед «обычными» БПЛА.

Способность беспилотника к самостоятельному полету и дежурству в воздухе не является чем-то новым. Вместе с тем, БПЛА сможет автоматически вести разведку и выдавать оператору готовые данные. Такой уровень автономности весьма интересен и может быть полезен с практической точки зрения. Потенциал автономной разведки можно увеличить за счет групповой работы беспилотников. Такой «рой» сможет закрыть значительный район местности и искать на нем цели для огневых средств. При необходимости, БПЛА смогут сменять друг друга на дежурстве.


Беспилотник-камикадзе "Куб"

Применение легких БПЛА в качестве носителей некоторых боеприпасов тоже не является новой идеей. Однако самостоятельный поиск и выбор цели с разрешением на атаку от оператора расширит боевые возможности. Кроме того, в боевом дежурстве в воздухе может участвовать целый «рой» вооруженных беспилотников. Возможно, БПЛА смогут обмениваться целеуказанием, что повысит вероятность своевременного выявления и поражения цели.

Очевидно, что новые БПЛА сохранят и «обычные» режимы работы – по командам оператора или по упрощенной полетной программе. Их можно будет использовать самостоятельно или в сочетании с принципиально новыми режимами. Тем не менее, такие режимы будут лишь дополнением к основным.

В ожидании новинки


Таким образом, российская промышленность развивает направление беспилотной авиации и предлагает новые решения и технологии. Прорабатываются принципиально новые для отечественных военных БПЛА идеи, за счет которых удастся получить очевидные преимущества.

Как скоро этот проект удастся довести, как минимум, до испытаний, пока не сообщается. Тем не менее, он уже дошел до той стадии, когда о нем можно говорить открыто. Недавний анонс нового беспилотника может указывать на успешное прохождение проектом ранних стадий, и уже можно ожидать, что в ближайшем будущем появятся новые подробности.
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Использованы фотографии:
"Ростех"
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11 комментариев
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  1. Тит_2
    Тит_2 Сегодня, 04:24
    +2
    Ну конструкция сего аппарата не впечатлила, фигня на трубах профильных. Могли бы для приличия композитный каркас и тогда уже можно еще пару гранат добавить. По факту лишь бы не деньги тянули на до водку, а скорее на фронт отправляли бы. Болтать и обещать у нас умеют лучше чем производить и брать ответственность за сказанное.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:52
      0
      Как скоро этот проект удастся довести, как минимум, до испытаний
      Ну хоть так, через год, после начало СВО....А готовы должны быть еще вчера !
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 05:46
      +4
      Герань ещё большая фигня, если пользоваться вашей терминологией, а поди ж ты, какой вой стоит в/на Украине.
      Плохо то что только озаботились этим. И ведь не конструктора в этом виновны, сколько за последние годы было представлено таких новинок на выставках наше военное ведомство в лице Криворучко носом крутило.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 07:40
        +2
        10 (десять) лет ведущие, да и не ведущие тоже, работают на темой "рой дронов поля боя", а Ростех только в 2023 году решил быстро и немедленно его сделать. Ну я только рад буду, если мы его разработаем и применим раньше противника. Да это оружие которое перевернет современный общевойсковой бой. Когда дрон будет самостоятельно обнаруживать и поражать бойца, а не как сейчас оператор с дрона скидывает гранаты в режиме ручного управления. Просто представьте как на полосу обороны обрушивается рой в 300-400 микродронов и поражает все живое и оружие, в том числе в укрытиях. Гоняются за отдельными бойцами, транспортом, техникой. Передает все в онлайн где компьютер формирует 3д картину боя и посылает дроны вооруженные подходящими средствами поражения. Где потеря всех дронов не останавливает атаку, а вызывает еще больший рой. Это не фантастика, идет обратный отсчет до даты такого боя... точнее бойни. Очнитесь лампасы!
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:25
    +3
    Ну рой совершенно не горит, в рамках иницциативной разработки - сколько угодно, но пока даже близко не надо. А вот сами по себе БПЛА именно военного профиля, без дырок в защите, в том числе программной или по каналу связи - это надо
  3. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 05:17
    +2
    Аааа, опять гениальный академик Чемезов, который разработает, построит и устроит. За его плечами уже столько разработок, что аж искры летят. Даже удивляюсь, почему этого гениального академика еще не позвали на работу в Apple или Google - он бы им столько мог разработать. Ну а вообще, так другой рыжеволосый академик, слинявший в Израиль, на фоне академика Чемезова - просто образец морали и честности.

    Еще раз доказывает истину, что толк от госкорпораций в самом лучшем случае крайне-минимальный, зато на негативный эффект - огромен. Любая научно-техническая госкорпорация, это прежде всего распилочная колоссальных государственных средств и источник огромных доходов для всех менеджеров и чиновников, кто так или иначе имеет отношения к этим структурам. И всем чем занимаются эти госкорпорации - кормят обещаниями разработать что-то уникальное. Ну а результат будет либо плачевный (никакой), либо удастся впарить государству какое-то дешевое подделие из Китая по цене раз 5 а то 10 дороже чем их экспортная цена.
    1. lowwar
      lowwar Сегодня, 07:28
      0
      Во-первых филосовское учение эпикуреизм предролагает наслаждение жизнью, а не набрасование дерьма на вентилятор, так что скорре антипопод ассенизатора. Во-вторых 'Изделие' Zala 421-22ф предстолялось на выставке, ещё 2014 году - https://www.aex.ru/news/2014/4/16/119458/
  4. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 07:23
    +3
    Как скоро этот проект удастся довести, как минимум, до испытаний, пока не сообщается. Тем не менее, он уже дошел до той стадии, когда о нем можно говорить открыто.

    Интересно, что это за стадия? Стадия принятия, МОРФ не против беспилотников в принципе?

    Недавний анонс нового беспилотника может указывать на успешное прохождение проектом ранних стадий,

    Т.е. все 4 предыдущие: отрицание, гнев, торг, депрессия - пройдены и геронтократия МОРФ смирилась с неизбежным? А не поздно ли?

    и уже можно ожидать, что в ближайшем будущем появятся новые подробности.

    Т.е. не ожидать новых БПЛА на фронте, а только ожидать новых подробностей? Всё по классике распила от Ростеха. А когда сдвигать вправо уже будет совсем неприлично, глядишь они уже и не нужны будут и все расходы спишут и забудут.
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 07:34
    +2
    Перечитал статью и как то не нашёл данных там о перспективном бпла ни дальность, время полёта, нагрузку и т. д, думал что не заметил в таком большом объёме статьи, взял перечитал ещё раз.... И понял в статье ни чего нет кроме что это нечто перспективное, один набор букв ну как то это несерьёзно, хотелось бы развёрнутый хоть в какой-то степени материал
  6. стер
    стер Сегодня, 08:41
    0
    Так и не спешите. Время впереди много. Можно еще лет пять разрабатывать и проектировать. А через пять лет ничего никому будет не нужно. Вот и ладушки.
  7. Beaver
    Beaver Сегодня, 08:45
    0
    Посмотрим, кто быстрее это сделает - зала или стц