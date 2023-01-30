МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за комментариев в Киеве по поводу атак на военные объекты

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за заявления советника главы украинского офиса президента в связи с атаками беспилотников на иранские военные объекты.
Советник главы офиса главы украинского государства Михаил Подоляк написал в своем официальном аккаунте в соцсетях, что совершенная атака на военные объекты в Иране может быть связана с вооруженным конфликтом на Украине и возможным поставкам Тегераном вооружений.
Ранее Подоляк также выступал с призывами атаковать иранские предприятия по производству беспилотников, чтобы сорвать предполагаемое увеличение Тегераном объемов поставок России дронов и ракет, что, по мнению украинского чиновника, является грубым нарушением антироссийских санкций.
Временному поверенному в делах Украины в Иране вручили ноту протеста и призвали власти Украины отказаться от милитаристской риторики.
В ночь на воскресенье, 29 января, была совершена атака ударными дронами на расположенное в городе Исфахан предприятие по производству продукции военного назначения. Как сообщается, один из атаковавших военный объект беспилотник был сбит средствами ПВО, а остальные взорвались в защитной сетке, установленной на крыше предприятия, практически не причинив ущерба.
Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что за нападением на иранские военные объекты стоял Израиль. Базирующийся в ОАЭ арабский телеканал Al-Arabiya заявил о причастности к атаке вооруженных сил США. В Пентагоне свою причастность опровергают.
При этом на днях прошли крупнейшие в истории совместные американо-израильские военные учения с участием более 7,5 тысяч военнослужащих. В ходе этих учений отрабатывались и возможные варианты нанесения ударов по территории третьих стран.