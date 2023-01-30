Военное обозрение
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МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за комментариев в Киеве по поводу атак на военные объекты

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МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за комментариев в Киеве по поводу атак на военные объекты

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за заявления советника главы украинского офиса президента в связи с атаками беспилотников на иранские военные объекты.


Советник главы офиса главы украинского государства Михаил Подоляк написал в своем официальном аккаунте в соцсетях, что совершенная атака на военные объекты в Иране может быть связана с вооруженным конфликтом на Украине и возможным поставкам Тегераном вооружений.

Ранее Подоляк также выступал с призывами атаковать иранские предприятия по производству беспилотников, чтобы сорвать предполагаемое увеличение Тегераном объемов поставок России дронов и ракет, что, по мнению украинского чиновника, является грубым нарушением антироссийских санкций.



Временному поверенному в делах Украины в Иране вручили ноту протеста и призвали власти Украины отказаться от милитаристской риторики.

В ночь на воскресенье, 29 января, была совершена атака ударными дронами на расположенное в городе Исфахан предприятие по производству продукции военного назначения. Как сообщается, один из атаковавших военный объект беспилотник был сбит средствами ПВО, а остальные взорвались в защитной сетке, установленной на крыше предприятия, практически не причинив ущерба.

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что за нападением на иранские военные объекты стоял Израиль. Базирующийся в ОАЭ арабский телеканал Al-Arabiya заявил о причастности к атаке вооруженных сил США. В Пентагоне свою причастность опровергают.

При этом на днях прошли крупнейшие в истории совместные американо-израильские военные учения с участием более 7,5 тысяч военнослужащих. В ходе этих учений отрабатывались и возможные варианты нанесения ударов по территории третьих стран.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 17:37
    +9
    МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за комментариев в Киеве по поводу атак на военные объекты
    Толку то, гнать нужно в три шеи, лучше доходит до комиков. request
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 17:40
      +14
      По-моему они уже как сектанты Зеленского,которые нуждаются в терапии. На Украине число неадекватов растёт.Вот некоторые примеры.

      Надо понимать что под Алёшкой подразумевается мобилизованный ВСУшник?

      Или вот уже до Краснодара добрались.Пришлось на буйных наручники полиции надевать за бандеровские выкрики. В Краснодаре задержали украинку. Видео по ссылке ниже.
      https://dzen.ru/b/Y9e5K9AsT1sbU8cL
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 18:15
        +4
        К концу ролика дурь отпустила похож украинку и намочила глазоньки
      2. Rage66
        Rage66 Вчера, 18:39
        +4
        "До последнего пойду" это куда она собралась?
        Но красноречия хватило на 1 минуту выступления.
        Половина пришлась на мат.
        Ну, что тут поделаешь?
        Это клиника, осложненная приемом вредных веществ hi
  2. Теренин
    Теренин Вчера, 17:38
    +9
    Остановить в брехне украинских политиков на Иран может только... иранский дрон "Шахид" или русский "Калибр" yes
    1. Rage66
      Rage66 Вчера, 18:40
      +2
      Иран и Герань - брат и сестра навек!
      Однозначно yes
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Вчера, 17:49
    +9
    Подоляки, Даниловы,Будановы распускают свой язык пока у них "крыша" в виде США. Они хотят почувствовать себя "вершителем политического олимпа" , на самом деле просто мелкие шавки.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Вчера, 17:54
    +4
    Этот Подоляк, на мой взгляд, полный иди@т, ему осталось ещё сказать что то очень обидное в адрес Рамзана Кадырова. Желание заработать побольше бабла, перевешивает все основные человеческие инстинкты.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 18:29
    0
    Укрошумеры довыеживаются. Персы жалеть их не будут.
  6. Rage66
    Rage66 Вчера, 18:42
    0
    А у персов, похоже, яйца покрепче китайских оказались soldier