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Генсек НАТО обвинил Москву в подготовке нового наступления и планах по лишению Украины государственности

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Генсек НАТО обвинил Москву в подготовке нового наступления и планах по лишению Украины государственности

Автор графики: Екатерина Чернова



Генеральный секретарь НАТО, совершающий визит в страны Восточной Азии, заявил о том, что у Североатлантического альянса якобы имеется информация о «подготовке России к новому наступлению на Украине». Йенс Столтенберг, размышляя о российско-украинском вооружённом конфликте, указывает на то, что Россия якобы мобилизовала больше военнослужащих, чем заявляла изначально. При этом говорит Столтенберг о цифрах, которые меньше заявленных Минобороны России.

Генсек НАТО:

Мы наблюдаем. И по нашим наблюдениям, Россия готовится к новому наступлению на Украину. Они мобилизуют больше солдат. У них более 200 тысяч мобилизованных, а, возможно, и ещё больше.

По заявлению генсека НАТО, Россия «активно наращивает выпуск вооружения и боеприпасов», а также якобы закупает это за рубежом. Главный натовский функционер утверждает, что Пхеньян якобы поставляет боеприпасы для ЧВК «Вагнер». При этом Столтенберг в очередной раз делает такой вывод, исходя из спутникового снимка железнодорожного состава, который ещё в прошлом году въехал из КНДР в Россию. По каким параметрам натовский генсек определил, что в вагонах были именно боеприпасы, сам он, конечно же, не конкретизирует. Зато в ходе своей поездки по странам Восточной Азии он в очередной раз обвинил российское руководство и лично президента Владимира Путина в том, что Кремль собирается «лишить Украину государственности».

Столтенберг:

Я хочу подчеркнуть, что НАТО не является стороной конфликта на Украине, что мы не ищем конфронтации с Москвой, но мы готовы и дальше поддерживать Украину на фоне российского вторжение в суверенную страну, государственность которой Москва хочет ликвидировать.
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38 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Вчера, 17:07
    +15
    Мы наблюдаем. И по нашим наблюдениям, Россия готовится к новому наступлению на Украину.

    Кэп Очевидность... а про государственность их и так предупреждали... надо было наизусть учить выступление ВВП.
    1. Mitroha
      Mitroha Вчера, 17:15
      +14
      Кремль собирается «лишить Украину государственности».

      Никто ,лучше не лишает государственности Украину, как это делает она сама. Да ещё с такой самоотдачей, что готова положить половину населения. Как проститутка изголодавшаяся по работе
      1. K._2
        K._2 Вчера, 18:51
        +2
        Именно так, окраина должна закрыться, как проект, победа будет за нами. Про Хазарию 2.0 очень понравился комментарий ниже, не бывать ей. Браво, что есть здравомыслящие люди, понимающие наши летописи, а не исТОРИю.
      2. Бородач
        Бородач Вчера, 19:31
        +2
        Цитата: Mitroha
        Кремль собирается «лишить Украину государственности».

        Никто ,лучше не лишает государственности Украину, как это делает она сама. Да ещё с такой самоотдачей, что готова положить половину населения. Как проститутка изголодавшаяся по работе

        Чего-то этот геносек совсем отреальности оторвался: несёт такую пургу, что Псака, Жан-Пьер и остальные бербоки нервно курят в сторонке. НАТО не является стороной конфликта. laughing Да всё это агрессивное русофобское лгбтешное еврофашистское бабье со всех трибун вещает, что НАТО ведёт войну против России, и требует уничтожения РФ как государства.
    2. lucul
      lucul Вчера, 17:21
      +6
      Кэп Очевидность... а про государственность их и так предупреждали...

      Хазарии 2.0 быть не должно, ни при каких раскладах ....
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 18:14
      +3
      Цитата: Canecat
      Мы наблюдаем. И по нашим наблюдениям,

      ...мы тоже наблюдаем и по нашим наблюдениям, составы со смертоносным оружием США идут на Украину без перебоя, весь высший комсостав Украины находится в подчинении Пентагона, советники, наемники, ЦРУшники, связь - все американское. Так кто же вы есть на самом деле, наблюдатели или враги ?
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 18:19
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Так кто же вы есть на самом деле, наблюдатели или враги ?

        Враги. Однозначно. Но им не обломится. Сами на корм пойдут. hi
  2. nik-mazur
    nik-mazur Вчера, 17:08
    +11
    в очередной раз обвинил российское руководство и лично президента Владимира Путина в том, что Кремль собирается «лишить Украину государственности»
    Этот генсек так говорит, как будто лишить Украину государственности (которой у неё почти не было) – это что-то плохое...
    1. paul3390
      paul3390 Вчера, 17:15
      +9
      Цэгабония уже давно совершеннолетняя, так что смело можно лишать государственности.. Впрочем - она её потеряла уже давно.. Лет в 14, во время первого майдану.
      1. Krivobokoff
        Krivobokoff Вчера, 17:30
        +3
        Раньше. Оранжевая революция была началом конца
      2. AKuzenka
        AKuzenka Вчера, 17:31
        +2
        Генсек НАТО обвинил Москву в подготовке нового наступления и планах по лишению Украины государственности
        Да вы что?!!!!! Неужели?! Вам показалось г-н Столтенберг. Вы видимо приняли какую-то ядрёную пилюлю с названием "лицемерин" и упиваетесь своей правотой. По мне так, ваше НАТО надо признать пособницей терроризма и нацизма, который вы осудили в далёком 1945 году. Или это тоже было лицемерием?! Вы расскажите нам, не стесняйтесь, ведь признались же в желании уничтожить РФ руками нацистов, сделайте следующий логический шаг.
  3. polpot
    polpot Вчера, 17:12
    +3
    «Собака лает — караван идет» , положили мы на его обвинения.
    1. Кармела
      Кармела Вчера, 17:48
      +1
      Цитата: polpot
      положили мы на его обвинения


      Почему вы называете его слова обвинением? Всё, о чём он говорит, и так всем известно, это во-первых, и во-вторых, мы все призываем к тому же - скорейшему наступлению и лишению государственности. Чего дурака валять, a la guerre comme a la guerre.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 17:13
    +1
    НАТР само поставило Россию перед таким выбором.
  5. AlexVas44
    AlexVas44 Вчера, 17:14
    +4
    ...что Кремль собирается «лишить Украину государственности».

    В устах Столтенберга звучит так, будто речь идёт о лишении невинности.
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 18:09
      0
      Невинность Украины нарушили США,а мы просто забираем домой свою глупую дочь,и возвращаем ей свою потерянную фамилию.
      1. КолВизин
        КолВизин Вчера, 19:53
        0
        Не стал бы я такую "дочь" забирать. Она совершеннолетняя, пусть идёт куда хочет.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 18:21
      0
      Цитата: AlexVas44
      В устах Столтенберга звучит так, будто речь идёт о лишении невинности.

      Молодость приятно вспомнить Йенсу, когда его лишили чего то, не то разума, не то невинности.
  6. zsdk
    zsdk Вчера, 17:14
    +5
    Ну и чего в этом страшного?, не станет украинской государственности,- не станет фашистского государства.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 18:52
      0
      Цитата: zsdk
      Ну и чего в этом страшного?, не станет украинской государственности,- не станет фашистского государства.

      Оно то так, только государственности на Украине не было, а все как после 1240 года, то шайки атаманов, то гетманщина, но государства так и не было.
  7. isv000
    isv000 Вчера, 17:15
    0
    Генсек НАТО обвинил Москву в подготовке нового наступления и планах по лишению Украины государственности

    Ну да. Это как обвинить нас в лишении девственности несвежей путаны...
    1. AKuzenka
      AKuzenka Вчера, 17:34
      0
      Ну да. Это как обвинить нас в лишении девственности несвежей путаны...
      Понял, что мне напоминает 404. Почти как Польша в 1938 - 1939 годах. Тогда было польское пушечное мясо англосаксов, сейчас шумерское. Скоро шумеры начнут обвинять своих хозяев в том, что их убивают, как поляки тогда.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 18:54
        0
        Цитата: AKuzenka
        Понял, что мне напоминает 404.

        А мне напоминает, то мазепщину, то петлюровщину, то махновщину, но не государство.
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 17:24
    +2
    Вы о себе бы думали государственность ЕС это к США.Так и говорите мы вассалы США и что там нам сеажут то и вещаем.
  9. Дед Мозай
    Дед Мозай Вчера, 17:24
    +3
    Мы ей дали, эту государственность, мы ее и заберём.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 18:56
      0
      Цитата: Дед Мозай
      Мы ей дали, эту государственность, мы ее и заберём.

      Да не мы ей дали, а Вашингтон через Ельцына, Кравчука и Чухевича.
  10. bk316
    bk316 Вчера, 17:25
    +5
    Вот про государственность это точно не к России.
    ВВП сказал ясно что не было цели лишить украину государственности.
    Так что если так получится, то это как любят говорить США "сопутствующий ущерб" , хотя
    я бы это назвал рыбацким термином "прилов" laughing
  11. Krivobokoff
    Krivobokoff Вчера, 17:26
    0
    Мы породили украинец государственность, и нам же ее уничтожать.
  12. Павел_Петров
    Павел_Петров Вчера, 17:31
    +3
    Всё в рамках национальных интересов России
  13. alexleony
    alexleony Вчера, 17:35
    -2
    Столтенберг,не пытайся включить заднюю,все равно нам придется всех вас убить.
  14. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Вчера, 17:38
    -2
    Надо говорить по другому
    "Генсек НАТО обвинил Киев в подготовке нового наступления и планах по лишению Донбассa государственности"
  15. guest
    guest Вчера, 18:01
    +1
    Генсек НАТО обвинил Москву в подготовке нового наступления и планах по лишению Украины государственности

    Нельзя лишить Украину того, чего у неё нет и никогда не было.
  16. JonnyT
    JonnyT Вчера, 18:14
    0
    Засекли эшелоны в направлении границы, вот и дрищют....
  17. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 18:33
    +1
    Очень правильное решение, лишить Украину государственности.
    Поигрались в незалежность и хватит.
    Не справились в очередной раз и в очередной раз попытка построить на этой территории государственность провалилась и опять закончилась очередной руиной.
  18. УВБ
    УВБ Вчера, 18:45
    +1
    государственность которой Москва хочет ликвидировать.
    100% поддерживаю!
  19. Ghost1
    Ghost1 Вчера, 19:27
    +2
    Не нужно их слушать, а надо готовить наступление до того как западная тяжелая техника будет уже на вооружение всу, а то потом будет намного хуже, надеюсь на вверху это понимают.
  20. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 19:56
    +2
    Кремль собирается «лишить Украину государственности»

    Там там целкость уже ликвидировали в 2014 году по факту.
  21. alexoff
    alexoff Вчера, 21:42
    0
    Было б неплохо... (короткий комментарий)