Генсек НАТО обвинил Москву в подготовке нового наступления и планах по лишению Украины государственности

Автор графики: Екатерина Чернова

Мы наблюдаем. И по нашим наблюдениям, Россия готовится к новому наступлению на Украину. Они мобилизуют больше солдат. У них более 200 тысяч мобилизованных, а, возможно, и ещё больше.

Я хочу подчеркнуть, что НАТО не является стороной конфликта на Украине, что мы не ищем конфронтации с Москвой, но мы готовы и дальше поддерживать Украину на фоне российского вторжение в суверенную страну, государственность которой Москва хочет ликвидировать.

Генеральный секретарь НАТО, совершающий визит в страны Восточной Азии, заявил о том, что у Североатлантического альянса якобы имеется информация о «подготовке России к новому наступлению на Украине». Йенс Столтенберг, размышляя о российско-украинском вооружённом конфликте, указывает на то, что Россия якобы мобилизовала больше военнослужащих, чем заявляла изначально. При этом говорит Столтенберг о цифрах, которые меньше заявленных Минобороны России.Генсек НАТО:По заявлению генсека НАТО, Россия «активно наращивает выпуск вооружения и боеприпасов», а также якобы закупает это за рубежом. Главный натовский функционер утверждает, что Пхеньян якобы поставляет боеприпасы для ЧВК «Вагнер». При этом Столтенберг в очередной раз делает такой вывод, исходя из спутникового снимка железнодорожного состава, который ещё в прошлом году въехал из КНДР в Россию. По каким параметрам натовский генсек определил, что в вагонах были именно боеприпасы, сам он, конечно же, не конкретизирует. Зато в ходе своей поездки по странам Восточной Азии он в очередной раз обвинил российское руководство и лично президента Владимира Путина в том, что Кремль собирается «лишить Украину государственности».Столтенберг: