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Медведев, процитировав Тютчева, объяснил, почему Россия достигла успеха

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Медведев, процитировав Тютчева, объяснил, почему Россия достигла успеха

Практически на протяжении все своей истории, России приходилось воевать, чтобы отстоять право на существование и сохранить свою идентичность. Между тем, на удивление врагам, с каждым подобным конфликтом наша страна становилась лишь сильнее.


О том, почему Россия несмотря на все трудности достигла успеха, словами великого русского поэта Фёдора Тютчева, объяснил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик в рамках спецпроекта «Слово классика» зачитал письмо Тютчева редактору «Всеобщей газеты» Густаву Кольбу от середина XIX века. Соответствующее видео Медведев выложил у себя в ТГ-канале.

Собственно говоря, всё сказанное великим поэтом в середине XIX века и процитированное Дмитрием Медведевым, применимо и в текущей геополитической обстановке.

Запад по-прежнему верит в то, что он и есть Европа, а России «цивилизованном обществе» места нет. Более того, сегодня, как и на протяжении все истории, наша страна вынуждена защищать свои ценности и свободу с оружием в руках. При этом прямо сейчас продолжается «необъятное воссоединение», о котором говорил в своем письме и Фёдор Тютчев.

Как только мы признаем это, все делается ясным, все объясняется: становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилия явились самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории, — просто состоялось необъятное воссоединение.* Становится также понятным, почему друг за другом разрушались от руки России все встреченные на ее пути противоестественные устремления, силы и установления, чуждые представляемому ею великому началу… почему, например, Польша должна была погибнуть… Речь идет, конечно же, не о самобытной польской народности — упаси Бог, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности.* С этой точки зрения наилучшим образом можно оценить и истинное значение так называемого Восточного вопроса*, который силятся выдавать за неразрешимый именно потому, что все уже давно предвидят его неизбежное разрешение.

Таким образом, Запад сам не оставляет нам выбора, кроме как бороться и становиться сильнее.

Напомним, что в рамках спецпроекта «Слово классика», российские политики, писатели, режиссеры и участники СВО зачитывают отрывки великих русских авторов. В частности, представители МИД недавно прочли произведения писателей Михаила Булгакова и Федора Достоевского.
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Использованы фотографии:
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46 комментариев
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  1. lucul
    lucul Вчера, 17:17
    -22
    Медведев, процитировав Тютчева, объяснил, почему Россия достигла успеха

    19 век подарил нам много великих писателей и поэтов ,не зря его назвали Серебрянным веком русской литературы .
    А что нам подарил в литературе 20 век ? Пшик и не больше .
    1. Володин
      Володин Вчера, 17:24
      +21
      Цитата: lucul
      19 век подарил нам много великих писателей и поэтов ,не зря его назвали Серебрянным веком русской литературы .
      А что нам подарил в литературе 20 век ? Пшик и не больше .

      Ну если Шолохов, Твардовский, Булгаков, Маяковский, Есенин - это "пшик", то... без комментариев
      1. lucul
        lucul Вчера, 17:30
        -13
        Ну если Шолохов, Твардовский, Булгаков, Маяковский, Есенин - это "пшик", то... без комментариев

        По сравнению с 19 веком это пшик.
        1. Толстый
          Толстый Вчера, 18:05
          +5
          Виталий. "Серебряный Век русской литературы" ограничен периодом с1880 по 1930 годы", а до этого был "золотой век" век Пушкина, Лермонтова, Гоголя - в первой половине 19 века... Ну если граф Толстой - пшик, то можно "умыть руки"... Ваш поезд идет в известный город в Нидерландах, через датскую столицу...
    2. Bingo
      Bingo Вчера, 17:28
      +6
      Купи букварь и читать научись, может тогда узнаешь, за что Тихий Дон Нобелевку по литературе получил тогда, когда эта премия еще не скурвилась... Про Булгакова например и говорить не буду - не поймешь... Иди дальше Котляревского читай "Энеида" - полный аналог "Сорванных башен" Пучкова-Гоблина, а также основополагающее произведение украинской литературы
      1. lucul
        lucul Вчера, 17:31
        -16
        Купи букварь и читать научись, может тогда узнаешь, за что Тихий Дон Нобелевку по литературе получил тогда, когда эта премия еще не скурвилась...

        Тихий Дон не стоит и половины Войны и мира Толстого.
        1. Володин
          Володин Вчера, 17:34
          +17
          Цитата: lucul
          Тихий Дон не стоит и половины Войны и мира Толстого.

          Ну что за детсад? По каким вообще критериям можно сравнивать? Или вы одно произведение прочли полностью, другое - до половины...
          1. lucul
            lucul Вчера, 17:50
            -10
            Ну что за детсад?

            Действительно ,вы же не смотрите в глубь .
            Шолохов, Твардовский, Булгаков, Маяковский, Есенин

            Смотрим Шолохов - дата рождения 1905г, Есенин - 1895г рождения ,Маяковский - 1893г рождения ,Твардовский - 1910г рождения .
            Все эти люди родились при Царе ,и при нём же получили классическое царское образование .
            Где великие советские писатели 1960,1970,1980 годов , именно с советским образованием ?
            1. Володин
              Володин Вчера, 18:04
              +5
              Понятно, начали про Фому, продолжили про Ерёму. Сначала "литература 20 века - пшик". Потом, когда вам привели примеры, начали "перевод стрелок" - "где писатели 1960-80 годов". Вам там целый список прислали. Ну в общем, спор не стоит выеденного яйца. Если, по вашему мнению, в 20-м веке "ничего стоящего" не написали, то ладно... Только если лично вы не знаете замечательных произведений от указанных вами годов, то это никак не говорит, что их нет
        2. Bingo
          Bingo Вчера, 17:34
          +6
          И по каковой же, позвольте узнать, причине?
          1. Комментарий был удален.
          2. lucul
            lucul Вчера, 17:51
            -9
            И по каковой же, позвольте узнать, причине?

            Вы Войну и Мир читали полностью ? После нее Тихий Дон кажется весьма поверхностным произведением .
            1. Bingo
              Bingo Вчера, 18:29
              +2
              То есть субъективное мнение вашего сиятельства - и только. Браво. Вопросов больше нет
    3. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Вчера, 17:35
      +10
      А что нам подарил в литературе 20 век ? Пшик и не больше .

      Вы видимо букварь ещё в школе прокурили , а ещё на 20 век замахиваетесь . Вот Вам на вскидку -
      Юрий Олеша , Владислав Ходасевич , Андрей Белый , Иван Шмелев , Валентин Распутин , Михаил Пришвин , Дмитрий Мережковский , Федор Сологуб , Василий Гроссман , Василий Аксенов , Юрий Трифонов , Виктор Шкловский , Юрий Домбровский , Илья Эренбург , Андрей Битов , Виктор Некрасов , Марк Алданов , Алексей Ремизов , Борис Пильняк , Леонид Леонов , Владимир Маканин , Павел Улитин , Георгий Владимов.
      Произведения 20 века не буду перечислять , чтобы Вас не переутомлять . Почитайте хотя бы классику - Мастер и Маргарита
      1. lucul
        lucul Вчера, 18:15
        -11
        Вы видимо букварь ещё в школе прокурили , а ещё на 20 век замахиваетесь . Вот Вам на вскидку -
        Юрий Олеша , Владислав Ходасевич , Андрей Белый , Иван Шмелев , Валентин Распутин , Михаил Пришвин , Дмитрий Мережковский , Федор Сологуб , Василий Гроссман , Василий Аксенов , Юрий Трифонов , Виктор Шкловский , Юрий Домбровский , Илья Эренбург , Андрей Битов , Виктор Некрасов , Марк Алданов , Алексей Ремизов , Борис Пильняк , Леонид Леонов , Владимир Маканин , Павел Улитин , Георгий Владимов.

        Вы на полном серьёзе утверждаете ,что все эти люди ровня Пушкину,Достоевскому ,Толстому , Гоголю,Грибоедову , Лермонтову ,Тютчеву ,Фету , Чехову,Тургеневу , Бунину ,Салтыкову-Щедрину и прочим русским писателям и поэтам 19 века ?
    4. Mavrikiy
      Mavrikiy Вчера, 17:51
      0
      Цитата: lucul
      19 век подарил нам много великих писателей и поэтов ,не зря его назвали Серебрянным веком русской литературы .
      belay foolВики несет чушь:
      Сере́бряный век — название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу XIX—началу XX веков, данное по аналогии с Золотым веком (начало XIX века).
      Скорее
      Серебряный век — период в истории русской культуры, относящийся к началу XX века, совпавший с эпохой модерна.https://wiki.fenix.help/literatura/serebryanyy-vek
      То есть именно начало 20 века и есть "Серебряный век". Там много чего было живопись, балет, театр.....Чем отсчитается Советская литература, то достаточно Шолохова, Шукшина и Высоцкого. Что касается романа "Война и мир", то его достоинства сильно преувеличены. request Лучшие вещи Толстого Хаджи-Мурат и Казаки.
    5. withoutreverse
      withoutreverse Вчера, 17:52
      +1
      Вы батенька что курите? Или пьете??
    6. Optimist007
      Optimist007 Вчера, 18:19
      +5
      «Вечный зов» – самое масштабное произведение Анатолия Иванова, над которым писатель работал в течение тринадцати лет – с 1963 по 1975 год. Вскоре после выхода книги, имевшей огромный читательский успех, по роману был снят и знаменитый телесериал.
    7. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 18:34
      +3
      Цитата: lucul
      А что нам подарил в литературе 20 век ? Пшик и не больше .

      Вам ничего, ведь вы ничего миру не подарили, а нам русским он 20 век подарил плеяду писателей, композиторов, художников, ученых с мировым именем, может вспомните таблицу Менделеева и Королева с его первым в мире спутником Земли. Забыли, или не хотите помнить, про первое в мире государство рабочих и крестьян ( хотя для вас это, как серпом по одному месту). А кого вспомните вы ???
    8. nobody75
      nobody75 Вчера, 19:20
      +1
      А еще он подарил нам Милютина, Куропаткина, Рожественского, Стесселя и пр...
      С Уважением
  2. Trapp1st
    Trapp1st Вчера, 17:18
    +3
    Медведев, процитировав Тютчева, объяснил, почему Россия достигла успеха
    Какова успеха? Он о чем? Завязывал бы он пить.
    1. Comandor777
      Comandor777 Вчера, 17:25
      +1
      Цитата: Trapp1st
      Медведев, процитировав Тютчева, объяснил, почему Россия достигла успеха
      Какова успеха? Он о чем?

      О себе laughing
    2. Теренин
      Теренин Вчера, 17:33
      -4
      Цитата: Trapp1st
      Медведев, процитировав Тютчева, объяснил, почему Россия достигла успеха
      Какова успеха? Он о чем?

      А, до фига всяких либерал-шоуменов во главе с Чубайсом уехало, это уже успех.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 18:36
        -3
        Цитата: Теренин
        А, до фига всяких либерал-шоуменов во главе с Чубайсом уехало, это уже успех.

        Хорошо, чтобы они сами молча, туда уехали и не доводили до греха.
    3. Корона без вируса
      Корона без вируса Вчера, 17:35
      0
      Цитата: Trapp1st
      Медведев, процитировав Тютчева, объяснил, почему Россия достигла успеха
      Какова успеха? Он о чем?

      В его виртуальной реальности всё хорошо laughing Это у нас плохо... belay
    4. spirit
      spirit Вчера, 17:40
      +3
      А что ему остаётся?Все западные политики которые давали интервью по поводу Медведева называли его клоуном.Он как тот Алкаш возле подъезда сидит рассказывает своим собутыльникам какой он великий , так как все остальные про него и так все знаютlaughing
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 17:58
      -3
      Старик Тютчев тогда не знал,естественно.Что ожидает Россию в начале двадцатого...ДАМ выбрал неудачный пример.Да и вообще лучше бы молчал..Пророк нашелся...С каких пор их на классику потянуло?В самом деле-клоунада.Надо достичь успехов,а потом хвалится ими.
  3. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 17:25
    +2
    Что то слишком часто стало бла-бла-бла от Медведева. К чему бы это ?
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Вчера, 17:37
      -2
      2024 год не за горами... напоминает о себе... и снова примеряет Шапку Мономаха... имхо )))
      1. Сергей Казарин
        Сергей Казарин Вчера, 17:46
        -2
        Медведев чемпион России по антирейтингу. Хотя был куда лучше Путина и даже умного министра Сердюкова назначил, при котором все современное вооружение начиная с беспилотников разработали
  4. parusnik
    parusnik Вчера, 17:34
    -1
    Медведев, процитировав Тютчева, объяснил, почему Россия достигла успеха
     Ну, и каких же успехов добились? Неужели, за айфонами российского производства,от начала до конца,очередь в мире выстроилась? Ах, нет..за автомобилями..Если пошли пиарить Медведева, быть,быть рокировке.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Вчера, 17:58
      -2
      Здравствуйте Алексей! hi
      Цитата: parusnik
      Если пошли пиарить Медведева, быть,быть рокировке.

      Рокировке то понятное дело быть, но опять с Медведевым ... Я сомневаюсь, что народ РФ от такого плевка только тихо утрется. Не совсем же они наверху альтернативно одаренные.
      1. parusnik
        parusnik Вчера, 19:31
        +2
        hi Здравствуйте Алексей! Утрется..Политическое поле, так зачищено и с права и с лева..Подождём до июня..но терзают смутные сомнения,что кто - то появится иной.."Враги народа" были..Сейчас, иноагенты..
    2. Толстый
      Толстый Вчера, 18:28
      +3
      Не будет "рокировки", Алексей. Найдут еще альтернативы запросто. А наши "охранители" будут слегка направлять, типа как как Дэн Сяопин -почетно и с авторитетом. Основания так думать есть, хотя это только "сумасшедшая версия"... Впрочем...
      " Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует" (с)
      1. parusnik
        parusnik Вчера, 19:43
        +2
        Найдут еще альтернативы запросто.
        Только у себя в Едре.. С права выжжено..там одни "засланцы".. С лева,там просто никого нет..Им нужен человек,который постепенно начнет говорить с Западом..Это всё риторика,нам не о чем с ними говорить..Это пока,им есть о чём поговорить..Только,другие лица,должны разговаривать с обеих сторон..А у Анатольича, много масок..Мультик,"Орленок" помните? Если нет, посмотрите,там "злодей",поняв, что главный герой из будущего, начинает,примерять костюмчики..что бы выглядеть подобающим образом..так и с Димой..
        1. Толстый
          Толстый Вчера, 20:36
          0
          Едру необходим человек , который принципиально не способен на договор с западом! Надолго, на все время "санкционного давления"... Пусть даже с имперской риторикой или СССР- ской...
          И да, в идеале, если я имею право на выбор стороны, то почему ДАМ не может определить Отечество для себя??? Тут есть момент решительности 08.08.08. Меня нелюбимый президент тогда не подвел!
    3. Гиперион
      Гиперион Вчера, 19:07
      +3
      Цитата: parusnik
      Ну, и каких же успехов добились?

      Отрицательных. В настоящей парадигме пропаганды, отрицательное достижение - тоже достижение. Понимать надо.
      А так, конечно грустно от такой наглой, примитивной и очевиднейшей лапши на уши. Впрочем, найдутся едоки и на такой "доширак"...
      1. parusnik
        parusnik Вчера, 19:45
        +4
        Понимать надо.
         А то мы не понимаем.Отрицательный результат,тоже результат. smile hi
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 17:45
    +6
    О том, почему Россия несмотря на все трудности достигла успеха, словами великого русского поэта Фёдора Тютчева, объяснил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Я думаю, все же необходимо регулярно проверять наше правительство на предмет употребления наркотиков. Даже думать не хочу, какие вещества надо употреблять, чтобы сегодня говорить об успехе РФ.
  6. Сергей Казарин
    Сергей Казарин Вчера, 17:46
    +3
    Медведев только в ОАЭ успел 11 раз слетать позагорать.
    Недавно из Турции вернулся. Тот ещё деятель
  7. starina
    starina Вчера, 17:48
    +4
    Цитата: Теренин
    во главе с Чубайсом уехало, это уже успех.


    В общем-то,да.Успех.
    В Китае чувак получил бы пулю и уехал бы не в Израиль(или куда то там..) а в страну вечной охоты.
  8. ximkim
    ximkim Вчера, 18:10
    0
    Да да.
    Как война закончится, Кремль устроит гнёт стране?
  9. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Вчера, 18:22
    0
    Проблема в том, кто и как преподаёт: многие учителя не умеют работать с текстом - отсюда и проблемы восприятия текста детьми. На ЕГЭ Москва просит делать поблажки в сторону ученика, но при этом, по крайней мере при Цибульке, в регионы приходили абсолютно неадекватные тексты для сочинений, а в столице - легко и понятно. Сегодняшний учитель русского и литературы глуп и просто труп. Он не умеет объяснить простые тексты ученику. Пример: спросите у своих детей, как они поймут текст Бондарева "Отчаяние"? Бунина - "Красавица"? Ой. Поплыли.
    Лекарь не спасет министерство образования. Только кремация.
    Гений эпатажа Медведев не сможет открыть и поделиться смыслом стиха Тютчева "Коршун".
  10. Гардамир
    Гардамир Вчера, 18:26
    +4
    письмо Тютчева редактору «Всеобщей газеты» Густаву Кольбу от середина XIX века
    Это письмо очень большое, неужто он смог прочитать всё!
    Я пожалуй тут процитирую писателя 20 века.
    Если у нас будут потомки... Я имею в виду не детей и внуков, они-то у нас, слава Богу, есть. Я говорю о более отдалённых — о правнуках, праправнуках, о прапрапра... Вот если всё-таки вопреки всему, что в путинской России сейчас творится, будут у нас такие отдалённые потомки, то они не устанут изумляться: как столько лет их предки, т.е. мы с вами, победители фашизма и их дети-внуки, как могли столько лет терпеть у власти кучку невежественных, бездарных, лживых, самоуверенных прохвостов.
    Бушин В.С.
  11. 23424636
    23424636 Вчера, 19:08
    0
    У Тютчева был незаконнорожденный сын Федор Тютчев-.это воистинну русский патриот и воин дослужился от рядового до полковника.Его повесть "Стрелок," захватывающая драма службы русского воина на границе в начале 20 века.рекомендую.
  12. Старый Хрен
    Старый Хрен Вчера, 19:12
    +2
    Один простой вопрос, что бы сделал например Пётр I с таким действующим лицом? Наверное наградил бы по полной. Другие императоры его тоже наградили бы.
  13. Etwas
    Etwas Вчера, 22:45
    0
    Очень странная трактовка письма Тютчева. надо было ему к клинописи Вавилона обратиться. думаю он и там бы нашел аналогии. Это каким умом надо владеть. чтобы письмо профессионального дипломата начала 19 века, выдать , как за пророчества будущего, частично объясняющее сегодняшнее... Такое впечатление, что Медведев никогда не слышал имена Маркса и Ульянова и т.д . Тютчев понятия не имел тогда об общественно-экономических формациях и будучи верным слугой царю и отечеству, писал: Франция и Англия враг, Германия неблагодарная, а мы ее защищали, Бельгия и Нидерланды мечутся. Россия права. потому, что она Россия. С точки зрения понимания о чем думали просвещенные люди начала 19 века, познавательно, но с текстами работать надо уметь. Для начала ему хотябы Гадамера почитать следует, чтобы не обосновывать метод освоения совремнный ITтехнологий по учебнику Лейденского университета годов так 1500х, глупо. И наши и зарубежные давно дали оценку творчеству провителей России того времени- Жандарм Европы.