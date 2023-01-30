Как только мы признаем это, все делается ясным, все объясняется: становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилия явились самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории, — просто состоялось необъятное воссоединение.* Становится также понятным, почему друг за другом разрушались от руки России все встреченные на ее пути противоестественные устремления, силы и установления, чуждые представляемому ею великому началу… почему, например, Польша должна была погибнуть… Речь идет, конечно же, не о самобытной польской народности — упаси Бог, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности.* С этой точки зрения наилучшим образом можно оценить и истинное значение так называемого Восточного вопроса*, который силятся выдавать за неразрешимый именно потому, что все уже давно предвидят его неизбежное разрешение.

Практически на протяжении все своей истории , России приходилось воевать, чтобы отстоять право на существование и сохранить свою идентичность. Между тем, на удивление врагам, с каждым подобным конфликтом наша страна становилась лишь сильнее.О том, почему Россия несмотря на все трудности достигла успеха, словами великого русского поэта Фёдора Тютчева, объяснил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Политик в рамках спецпроекта «Слово классика» зачитал письмо Тютчева редактору «Всеобщей газеты» Густаву Кольбу от середина XIX века. Соответствующее видео Медведев выложил у себя в ТГ-канале Собственно говоря, всё сказанное великим поэтом в середине XIX века и процитированное Дмитрием Медведевым, применимо и в текущей геополитической обстановке.Запад по-прежнему верит в то, что он и есть Европа, а России «цивилизованном обществе» места нет. Более того, сегодня, как и на протяжении все истории, наша страна вынуждена защищать свои ценности и свободу с оружием в руках. При этом прямо сейчас продолжается «необъятное воссоединение», о котором говорил в своем письме и Фёдор Тютчев.Таким образом, Запад сам не оставляет нам выбора, кроме как бороться и становиться сильнее.Напомним, что в рамках спецпроекта «Слово классика», российские политики, писатели, режиссеры и участники СВО зачитывают отрывки великих русских авторов. В частности, представители МИД недавно прочли произведения писателей Михаила Булгакова и Федора Достоевского.