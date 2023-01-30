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СМИ Китая: Киев стремится спровоцировать прямой вооружённый конфликт между Россией и НАТО

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СМИ Китая: Киев стремится спровоцировать прямой вооружённый конфликт между Россией и НАТО

Хотя Киев всеми силами стремится спровоцировать прямой вооруженный конфликт между Россией и НАТО, у него это вряд ли получится. Американские власти не так глупы, наоборот, это они стараются использовать Украину для ослабления РФ.


Такое мнение высказывается в китайской газете Global Times.

Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для него переломить нынешнюю ситуацию

- рассуждает военный эксперт из КНР Сун Чжунпин.

При этом, отмечает он, Россия внимательно отслеживает западные военные поставки Киеву и не позволит, чтобы НАТО полностью перевооружило украинскую армию. Тем более, говорится в СМИ Китая, на прямое силовое вмешательство Запада в конфликт России и Украины последует мгновенная и жесткая реакция Москвы.

Ситуация сразу же превратится в конфронтацию между альянсом и Россией, и начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью

- считает Сун Чжунпин.

Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр в интервью португальскому телеканалу RTP заявлял, что НАТО готово к вооруженному столкновению с Россией, но пойдет на него лишь в случае ее нападения на одно из государств, входящих в альянс.

Похоже, в Киеве напрасно надеются переиграть Вашингтон в игре, которая была давным-давно придумана американцами.
Использованы фотографии:
https://www.cfr.org/
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8 комментариев
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  1. Zug
    Zug Вчера, 17:33
    +3
    Бойцу,умершего от инфаркта на переходе посвящается...Спи спокойно...

    Гаджигараев Ильгар Шакир Оглы (Позывной Афганец)посвящен этот стих..

    Бессонница.
    Всех уровняла солдатская доля,
    и вскоре не будет ни смерти ни боли,
    она словно ветер гуляет на воле,
    чтоб жизнь пожиная осколками петь.

    Бессонные ночи беду напророчат,
    не спит почему то усталый солдат.
    Он думал жене написать пару строчек,
    но сидя в углу чистит свой автомат.
    Что скажут слова что в плену на бумаге,
    не смогут желание рук передать,
    что верные данной когда то присяге,
    не могут далёкую нежно обнять.

    А та, что на всех, уж навеена мглою,
    предсказана снами, её не прогнать,
    она впереди распростёрлась стеною,
    и утром в атаке его будет ждать.

    Закрыла собою объяв горизонты,
    что черчены проволкой, гулом огня,
    зубами навстречу торчат пулемёты,
    в патронниках лентой набитой звеня.

    Тоскою и грустью наполнено сердце,
    и тесно дыхание чувством беды.
    Осталось одно от бессонницы средство-
    спиралью патронов заполнить ряды.

    Уж брезжит рассвет у него за спиною,
    на западе тьма словно загнанный зверь,
    не дремлет солдат, он готовится к бою,
    последнему бою, наверно, теперь. По красной ракете за огненным валом,
    по ранам земли и ошмёткам людей,
    чтоб сном оплатить неизбывное право,
    сном своей жизни явь будущих дней.

    Спиралью галактик патроны ложатся,
    звезда за звездой наполняется диск,
    им в чёрной дыре суждено распадаться,
    канала ствола уходящего ввысь.
    Jorg.15.12.2022.

    Брат вернулся...
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 17:34
    +2
    Вот дал бог ,,братский народ,, С такими ,,братьями,, и врагов не надо. Чего им не хватало?.. Имели- все- от тразита газа,до транзита грузов и левых заработков,на страйках в России.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 17:50
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Вот дал бог ,,братский народ,, С такими ,,братьями,, и врагов не надо. Чего им не хватало?.. Имели- все- от тразита газа,до транзита грузов и левых заработков,на страйках в России.

      А, алкоголику или наркоману из нормальной, обеспеченной семьи чего не хватает?
      Всё начинается с малой дозы (бандера был за свободу Украины, шухевич пламенным борцом... ", а дальше больше... и вот на тебе уже кровь ребят из "Беркута", безнаказанность за Дом Профсоюзов в Одессе..., а наркотиков всё больше и больше...
      И отрезвление, когда уже перед тобой Т-90 и Вагнер.
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Вчера, 18:06
      +3
      Цитата: Андрей Николаевич
      Чего им не хватало?..

      Безопасности.
      Нет, разумеется не безопасности для украинского народа. А для "лучших его представителей" - олигархов и политиков.
      Попросту говоря, РФ большая и олигархи там откормленные и разжиревшие на газовой трубе. Конкурировать с ними украинским олигархам не получится - схарчат. Поэтому олигархам очень нужна была независимость Украины - для них это вопрос сохранения капиталов.
      То же и для местных политиков. В случае воссоединения РФ и Украины они потеряли бы все.
      Значит надо сделать что? Все правильно, оторвать Украину от РФ навсегда, чтобы украинцы не чувствовали никакого родства с русским народом, противопоставляли себя ему. А значит, нужна антироссийская идеология - и зачем ее придумывать, когда под рукой - рогули-западенцы со своими бандерошухевичами? И им дали зеленый свет. И бизнес и политическая элита их благословила и поддержала, правда, потом уже незаметно хвост начал вилять собакой... Но так всегда бывает, когда подписываешься под договором с дьяволом
  3. HAM
    HAM Вчера, 17:39
    +2
    "..... НАТО готово к вооруженному столкновению с Россией....."

    Что то этот пассаж напоминает фразу про "войну на чужой территории"....один удар,допустим,по Брюсселю и куда денется вся "готовность".
    1. Комментарий был удален.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 18:15
      +2
      Цитата: HAM
      "..... НАТО готово к вооруженному столкновению с Россией....."

      Что то этот пассаж напоминает фразу про "войну на чужой территории"....один удар,допустим,по Брюсселю и куда денется вся "готовность".

      Про Брюссель не знаю, а вот за Варшаву или Трибалтику Америка точно не захочет сирен ПВО над Нуёрком.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Вчера, 20:04
    +1
    Очевидно же....
    Думаю в НАТО понимают это.
    Равно как и каждые 100 лет собраться и от России отхватить.
    Ничему не научились
  5. megavolt823
    megavolt823 Вчера, 23:59
    0
    Киев? Может Вашингтон? Навигатор политики, явно говорит УССР это подконтрольная территория западных стран и разведок. И они хотят узаконить своë приобритение. В начале урвать от Евразии. Потом оформить военно. В НАТО. А потом и юридически в Евросоюз. Как Прибалтику. Молдову. А до них Финляндию и Польшу. А если что выëживается как Югославия. Так устроить там погромы. А потом и разбомбить. Автор явно чего то не догоняет.