Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для него переломить нынешнюю ситуацию

Ситуация сразу же превратится в конфронтацию между альянсом и Россией, и начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью

Хотя Киев всеми силами стремится спровоцировать прямой вооруженный конфликт между Россией и НАТО, у него это вряд ли получится. Американские власти не так глупы, наоборот, это они стараются использовать Украину для ослабления РФ.Такое мнение высказывается в китайской газете Global Times.- рассуждает военный эксперт из КНР Сун Чжунпин.При этом, отмечает он, Россия внимательно отслеживает западные военные поставки Киеву и не позволит, чтобы НАТО полностью перевооружило украинскую армию. Тем более, говорится в СМИ Китая, на прямое силовое вмешательство Запада в конфликт России и Украины последует мгновенная и жесткая реакция Москвы.- считает Сун Чжунпин.Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр в интервью португальскому телеканалу RTP заявлял, что НАТО готово к вооруженному столкновению с Россией, но пойдет на него лишь в случае ее нападения на одно из государств, входящих в альянс.Похоже, в Киеве напрасно надеются переиграть Вашингтон в игре, которая была давным-давно придумана американцами.