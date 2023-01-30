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Военкор со ссылкой на командира артдивизиона рассказал о «слабом месте» гаубицы М777, поставляемой американцами Киеву

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Военкор со ссылкой на командира артдивизиона рассказал о «слабом месте» гаубицы М777, поставляемой американцами Киеву

Российская спецоперация стала серьезным испытанием для западного вооружения, которое США и их союзники массово поставляют Киеву.


Все дело в том, что для многих образцов вышеупомянутого оружия конфликт на Украине стал некой «антирекламой», так как развеял миф о его неуязвимости, а в некоторых случаях и эффективности.

В частности, сегодня в сети можно встретить множество доказательств уничтожения знаменитых американских 155-мм гаубиц М777 российскими средствами поражения. При этом как оказалось, данное орудие уязвимо не только для ракет и БПЛА-камикадзе.

О слабом месте М777 рассказал российский военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале, сославшись на данные, полученные от боевого командира одного из артдивизионов ВС РФ в зоне СВО.

Как пояснил собеседник Сладкова, гаубица М777 крайне плохо защищена и одновременно с этим «чувствительна» к воздействию. В связи с чем ее могут вывести из строя даже осколки от разорвавшейся неподалеку мины, не говоря уже о прямом попадании.

Со слов военного, рассказ которого приводит российский военкор, главный расчет американскими конструкторами делался на дальнобойность гаубицы. Якобы она должна была быть недосягаемой для ответного огня противника.

Но умные люди взяли карандашик в руки и посчитали - достаем мы супостата, и весьма результативно

- написал Сладков.

Ранее российские артиллеристы неоднократно отмечали, что даже если выпущенный, например, из Д-30 боеприпас, не попадает точно в цель, то осколки делают своё дело, делая гаубицу американского производства небоеспособной. Частое явление - взрывная волна приводит к тому, что оказывается «поведён» ствол у «трёх топоров», как M777 называют наши военные.
Автор:
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30 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 20:31
    +2
    Американцы потеряли много M777 на поле боя.
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 20:39
      -1
      Но умные люди взяли карандашик в руки и посчитали - достаем мы супостата, и весьма результативно

      Вот что самое главное Изучаем мы натовское вооружение и выявляем их слабые места ,впрочем как и они наши Ждем танки !
      Это огромнейший опыт для будущего ,самое главное еще впереди ,когда выйдем к границам Польши ..
      1. Egeny
        Egeny Вчера, 20:53
        +1
        Лука, наипервейшая задача - сломать второй рубеж обороны укров. Это Угледар - Марьинка - Авдеевка - Бахмут. Вот и Успеновка нарисовалась.
        А Польша - это хорошо.)
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 20:48
      +5
      Американцы уже сделали вывод из опыта применения М777 на Украине, решив от неё отказаться из-за низкой мобильности и как следствие невозможности вовремя уйти из под ответного удара .
    3. ААК
      ААК Вчера, 21:24
      +4
      М777 изначально делали для лёгких сил и КМП с возможностью транспортирования не только тяжёлым, но, ЕМНИП, даже средним транспортным вертолётом. В конструкции масса лёгких сплавов, а её используют в армейском общевойсковом бою, это как наши БМД-шки с алюминиевой бронёй, пробиваемой бронебойными пулями даже из пулемёта 7,62
      1. 78bor1973
        78bor1973 Вчера, 23:31
        +1
        А в каком ещё бою пушку использовать? Воздушном ? Это чудо на испытаниях в Индии после второго выстрела на глазах у всех развалилась. И каким это средним вертолётом её можно поднять ?
    4. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 01:04
      0
      Американцы потеряли много M777 на поле боя.

      Американцев на поле боя нет.
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 20:31
    +4
    доля правды есть конечно ... но основной недостаток это малая мобильность ... невозможность быстро уйти от огня противника после применения ...
    1. acetophenon
      acetophenon Вчера, 22:00
      0
      Зато недорого. Как по цене, так и в обслуживании. А укровоенов не жалко. Оне бесплатные.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 23:11
      +4
      Мобильность - это еще и на сколько км можно переместить такую
      гаубицу по дорогам за сутки      .
      И тут М-777 нет равных.
      Грузовик тягает ее на большой скорости. За день ее перемещают
      с одного фронта на другой без железной дороги.
      А уязвимость от осколков - да, это плата за малый вес.
      1. DIM(a)
        DIM(a) Вчера, 23:30
        +2
        Извините дополню, гаубица очень хорошая, но проектировали её для других целей, это аэромобильная версия, максимально облегчена, как по конструкции, так и по материалам, предназначена для быстрой переброски конвертопланами(вертолётами) сша в нужную точку для тактической поддержки действия ограниченных сил, то есть нацелена против "туземцев". Как результат, крайняя уязвимость(не особо там предусмотрена противопульная защита, оно и не нужно, работа с закрытых позиций или прямо по целям с недосягаемым ответным огнём), но можно и бросить по завершении акции(подорвав, тем более боезапас ограничен).
  3. Bingo
    Bingo Вчера, 20:36
    +4
    Да там собственно даже укроп матерится на стеклопластиковые откатники - они чуть не от щебенки из-под колес разлетаются
    1. 75Сергей
      75Сергей Вчера, 20:41
      -7
      Тут ребята видели как зуб дракона противотанковый наши уронили, а он и рассыпался, надеюсь это случайно
      1. Ныробский
        Ныробский Вчера, 21:30
        +5
        Цитата: 75Сергей
        Тут ребята видели как зуб дракона противотанковый наши уронили, а он и рассыпался, надеюсь это случайно

        Неприятно конечно, но как то странно вы увязали в сравнении "зуб дракона" и "гаубицу".
        Один "ждун бетонный" себестоимостью (условно) несколько тысяч рублей, а тут орудие, которое обходится Пентагону в 4,6 млн.долларов.
  4. Bogalex
    Bogalex Вчера, 20:37
    +5
    Вот это да! Буксируемая открыто расположенная гаубица неожиданно оказалась слабозащищенной и чувствительной к разрывам поблизости снарядов противника?!? belay Вот это неожиданность!
    Браво военному корреспонденту! Без его тонкого наблюдения мы бы ни за что об этой тайне М777 не догадались!
    1. militarist63
      militarist63 Сегодня, 00:43
      +1
      Вот это да! Буксируемая открыто расположенная гаубица неожиданно оказалась слабозащищенной и чувствительной к разрывам поблизости снарядов противника?!? belay Вот это неожиданность!
      Браво военному корреспонденту!
      Вот именно! good Думаю, к примеру, ежели 122-мм ОФ снаряд лупанёт где-то поблизости какой-нибудь пушки "Гиацинт-Б", глубоко сомнительно, что у этой пушки прям всё исправно будет!
  5. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 20:39
    +7
    С Химерой бы нам разобраться, а то много крови портит
  6. Землекоп
    Землекоп Вчера, 20:41
    0
    Да уже всем все ясно с этой 777. Американцы официально снимают ее с вооружения стран нато и сша. Все. это фиаско братан!
  7. puskarinkis
    puskarinkis Вчера, 20:50
    +2
    Дельцы из штатовского ВПК убеждают заинтересованных лиц, что их Товар лучше и рассказывают о дальнобойности, техническом совершенстве и прочих плюсах, замалчивая минусы, чтобы продать и заработать! Закупили, протестировали в боевых условиях... Что, малая мобильность, слабый ствол и подверженность воздействию?! Дайте денег и мы разработаем и продадим ещё более совершенную! Это бизнес! А нашим ребятам можно только порадоваться тому, что реклама отличается от реальности, да бить сильнее!
  8. Ruyter-57
    Ruyter-57 Вчера, 20:56
    +6
    В связи с чем ее могут вывести из строя даже осколки от разорвавшейся неподалеку мины, не говоря уже о прямом попадании

    Интересно, а есть современные артиллерийские буксируемые системы, которые осколки разорвавшейся неподалеку мины или прямое попадание из строя вывести не могут? Военкор не написал?
  9. PVV66
    PVV66 Вчера, 20:57
    0
    Самое главное разочарование этой войны, турецкие «Bayraktar ТВ2», которые лучше применять против туземных ПВО, состоящих из копий и луков.
  10. fiv
    fiv Вчера, 20:59
    +3
    Вжик - сказала иностранная пила и сломалась о рельс. Эээээ - сказали сибирские мужики
  11. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 21:26
    +3
    Российская спецоперация стала серьезным испытанием для западного вооружения, которое США и их союзники массово поставляют Киеву.
    Все дело в том, что для многих образцов вышеупомянутого оружия конфликт на Украине стал некой «антирекламой», так как развеял миф о его неуязвимости, а в некоторых случаях и эффективности.
    Если бы всё было так просто и замечательно, то было бы не о чем беспокоиться. Проблема в том, что в этом плане ситуация во многом обратная и в то же время неплохо проецируется на наше оружие...
  12. Горий
    Горий Вчера, 21:49
    -3
    Нежная какая-то гаубица- не для войны .....против аборигенов ничего
  13. егорMTG
    егорMTG Вчера, 22:03
    0
    Цитата: 75Сергей
    Тут ребята видели как зуб дракона противотанковый наши уронили, а он и рассыпался, надеюсь это случайно


    - Возможно, цемента недовлажили... привычка !... Самое время подворовывать. Кому война , а кому ...
  14. dump22
    dump22 Вчера, 23:05
    +2
    Слабое место пушки - если в нее попасть снарядом она сломается!

    ТТХ:
    Д-30 калибра 122мм и дальностью стрельбы до 15,4 км
    M777 калибра 155мм и дальностью стрельбы до 24,7 км
    1. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 01:01
      0
      ТТХ

      вот только Д-30 – 1960 года, а M777 – 2005 года

      есть 2А65 «Мста-Б» 152мм, у ней дальность 29 км
  15. Stoler
    Stoler Вчера, 23:33
    0
    Ну если у 777 "проблемы", Хаймарксах,Байрактарах,и прочае прочае . ЧО СТОИМ?
  16. solar
    solar Вчера, 23:37
    +2
    ее могут вывести из строя даже осколки от разорвавшейся неподалеку мины, не говоря уже о прямом попадании.

    Прямое попадание, оказывается, выводит буксируемое орудие из строя, чего только не узнаешь.
    И это военкор пишет?
  17. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 01:00
    0
    Насколько я знаю, у "три топора" проблемы с быстрым перегревом ствола в условиях интенсивной стрельбы, и с последующими проблемами с его заменой. А то, что указано - это не проблема, а заложенная в конструкции уязвимость.
    Опять же украинцы пытаются подобраться поближе - отчего и страдают.