Военкор со ссылкой на командира артдивизиона рассказал о «слабом месте» гаубицы М777, поставляемой американцами Киеву

Российская спецоперация стала серьезным испытанием для западного вооружения, которое США и их союзники массово поставляют Киеву.
Все дело в том, что для многих образцов вышеупомянутого оружия конфликт на Украине стал некой «антирекламой», так как развеял миф о его неуязвимости, а в некоторых случаях и эффективности.
В частности, сегодня в сети можно встретить множество доказательств уничтожения знаменитых американских 155-мм гаубиц М777 российскими средствами поражения. При этом как оказалось, данное орудие уязвимо не только для ракет и БПЛА-камикадзе.
О слабом месте М777 рассказал российский военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале, сославшись на данные, полученные от боевого командира одного из артдивизионов ВС РФ в зоне СВО.
Как пояснил собеседник Сладкова, гаубица М777 крайне плохо защищена и одновременно с этим «чувствительна» к воздействию. В связи с чем ее могут вывести из строя даже осколки от разорвавшейся неподалеку мины, не говоря уже о прямом попадании.
Со слов военного, рассказ которого приводит российский военкор, главный расчет американскими конструкторами делался на дальнобойность гаубицы. Якобы она должна была быть недосягаемой для ответного огня противника.
Но умные люди взяли карандашик в руки и посчитали - достаем мы супостата, и весьма результативно
- написал Сладков.
Ранее российские артиллеристы неоднократно отмечали, что даже если выпущенный, например, из Д-30 боеприпас, не попадает точно в цель, то осколки делают своё дело, делая гаубицу американского производства небоеспособной. Частое явление - взрывная волна приводит к тому, что оказывается «поведён» ствол у «трёх топоров», как M777 называют наши военные.