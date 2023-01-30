Губернатор Забайкалья назначил выплаты военнослужащим за захват или уничтожение танков западного производства

В российской армии уже с нетерпением ожидают появления на поле боя танков западного производства, за уничтожение которых обещают неплохие выплаты. К инициативе российского бизнеса начали присоединяться регионы.
Первым о назначенных выплатах за захват или уничтожение танков иностранного производства объявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Подписанный им указ распространяется только на бойцов из данного региона, будь они военнослужащими, добровольцами или мобилизованными, самое главное, чтобы были из Забайкалья.
Документ устанавливает следующие выплаты: за захват в рабочем состоянии немецкого танка Leopard любой модификации боец получает 3 млн. рублей. Участвующие вместе с ним получают по 500 тысяч рублей каждый, но за один танк выплату могут получить не больше 10 человек. За уничтожение любого ОБТ Leopard - 1 млн. рублей, участникам - по 150 тысяч, группа не больше 5 человек.
Американский танк M1 Abrams в Забайкалье оценивают гораздо ниже, чем немецкий. За захват американца в рабочем состоянии выплата последует в 1,5 млн. рублей, участники получат по 300 тысяч. За уничтожение - 500 тысяч, участникам по 100 тысяч. Остальное все тоже, в первом случае группа не более 10 человек, во втором - не более 5. Эти же расценки распространяются и на другие танки НАТО, включая британские Challenger 2.
Инициативу могут подхватить и другие регионы, последовав примеру Забайкалья и назначив собственные выплаты за уничтожение иностранных танков, тем самым дав еще один стимул бойцам.
Ранее актер Иван Охлобыстин сообщил, что группа бизнесменов назначила выплаты в 10 млн. рублей за каждый уничтоженный американский танк. В Министерстве обороны существуют собственные выплаты за уничтоженную бронетехнику противника: самолет — 300 тыс. рублей, вертолет — 200 тыс. руб, танк — 100 тыс. руб, беспилотник — 50 тыс. руб, БТР, самоходная артиллерийская установка, системы С-300, "Бук", "Тор" или боевая машина РЗСО — по 50 тыс. рублей.