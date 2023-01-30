Военное обозрение
Войти Регистрация

Губернатор Забайкалья назначил выплаты военнослужащим за захват или уничтожение танков западного производства

51
Губернатор Забайкалья назначил выплаты военнослужащим за захват или уничтожение танков западного производства

В российской армии уже с нетерпением ожидают появления на поле боя танков западного производства, за уничтожение которых обещают неплохие выплаты. К инициативе российского бизнеса начали присоединяться регионы.


Первым о назначенных выплатах за захват или уничтожение танков иностранного производства объявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Подписанный им указ распространяется только на бойцов из данного региона, будь они военнослужащими, добровольцами или мобилизованными, самое главное, чтобы были из Забайкалья.

Документ устанавливает следующие выплаты: за захват в рабочем состоянии немецкого танка Leopard любой модификации боец получает 3 млн. рублей. Участвующие вместе с ним получают по 500 тысяч рублей каждый, но за один танк выплату могут получить не больше 10 человек. За уничтожение любого ОБТ Leopard - 1 млн. рублей, участникам - по 150 тысяч, группа не больше 5 человек.

Американский танк M1 Abrams в Забайкалье оценивают гораздо ниже, чем немецкий. За захват американца в рабочем состоянии выплата последует в 1,5 млн. рублей, участники получат по 300 тысяч. За уничтожение - 500 тысяч, участникам по 100 тысяч. Остальное все тоже, в первом случае группа не более 10 человек, во втором - не более 5. Эти же расценки распространяются и на другие танки НАТО, включая британские Challenger 2.

Инициативу могут подхватить и другие регионы, последовав примеру Забайкалья и назначив собственные выплаты за уничтожение иностранных танков, тем самым дав еще один стимул бойцам.

Ранее актер Иван Охлобыстин сообщил, что группа бизнесменов назначила выплаты в 10 млн. рублей за каждый уничтоженный американский танк. В Министерстве обороны существуют собственные выплаты за уничтоженную бронетехнику противника: самолет — 300 тыс. рублей, вертолет — 200 тыс. руб, танк — 100 тыс. руб, беспилотник — 50 тыс. руб, БТР, самоходная артиллерийская установка, системы С-300, "Бук", "Тор" или боевая машина РЗСО — по 50 тыс. рублей.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
51 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LukaNord
    LukaNord Вчера, 17:46
    +15
    Этих танков пока нету ..И что то мне кажется ,что их так и не успеют поставить укррейх рухнет ...Некому воевать будет !
    Надо над окопами ВСУ такие листовки с раценками раскидать ,думаю сами пригонять начнут И вообще ,где наши пропагандисты с громкоговорителями и т.д. Ведь это очень эффективное оружие морально разлогать врага ..Сейчас самое время ,чтобы круглыми сутками
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 18:32
      0
      Цитата: LukaNord
      Этих танков пока нету ..И что то мне кажется ,что их так и не успеют поставить укррейх рухнет ...

      А мне что-то подсказывает, что у американцев изначально был на это расчёт и вредить коммерческой репутации "Абрамсов" потерями в реальном бою поставлять "Абрамсы" никто и не собирался. Главное - европейские "Леопарды" выбить, а там миллион причин найдётся отказаться от поставки "Абрамсов". Включая главную - отсутствие получателя.

      Цитата: LukaNord
      Надо над окопами ВСУ такие листовки с раценками раскидать ,думаю сами пригонять начнут

      Я уже как-то здесь предлагал хорошую цену за тушку Зеленского назначить. Если цена будет хорошая - то живым, в подарочной упаковке сами доставят. Бонусом всю гниль в Киеве соберут - правительство, СБУ, офис президента. Скопом, всех за три конфетки.
      1. Альф
        Альф Вчера, 19:20
        +5
        Цитата: Zoldat_A
        Главное - европейские "Леопарды" выбить, а там миллион причин найдётся отказаться от поставки "Абрамсов".

        Сегодня по ящику Бидон уже заявил, что поставки Абрамсов следует ожидать только к КОНЦУ 23 го года...Опять американцы немцев кинули, что за у немцев планида-вписываться за чужих и огребать ?
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 18:42
      +1
      Ну даже пригонят укропитеки эти танки, всё равно ведь денег не получат. Они же не забайкальцы! laughing
      1. Пленник
        Пленник Вчера, 23:02
        -1
        Бюджет Забайкалья выдержит? Из какого количества танков планируют шольцовский зверинец укомплектовать? winked
    3. Акс Мэтт
      Акс Мэтт Вчера, 21:53
      +2
      Ну, зачем же вы так жёстко? Люди останутся без денег, а самое главное - без МОРАЛЬНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ! Ведь это ж не каждому дано нынче: завалить крестового прямо на Украине, там, где деды их били наши. Пусть едут. Ждём!
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Вчера, 17:49
    -22
    Вот за что люблю нашу с вами Россию - за национальную забаву под названием "Поделить шкуру неубитого медведя" laughing laughing wink
    Еще вражеские танки даже не успели выдвинутся из мест хранения - а бюджет уже попилен на их уничтожение ))))))))))))
    Напоминаю, "Киев за три дня" мы уже взяли am
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Вчера, 17:56
      +18
      Вообще-то денежные премии за уничтожение вражеской техники были и в ВОВ, так что ничего плохого не вижу
      1. Minus
        Minus Вчера, 18:01
        -14
        Да не вопрос! Только с каких бюджетов платить собрался? Его дело социалкой мобилизованных и контрактников и их семьи поддерживать, но никак не награды за технику назначать! Или может из своих средств, личных соизволит? Тогда пожалуйста!
        1. Сергей Танкист
          Сергей Танкист Вчера, 18:26
          +4
          Может местный бизнес подсобить.А губернатор только озвучил.
          1. Альф
            Альф Вчера, 19:26
            -4
            Цитата: Сергей Танкист
            Может местный бизнес подсобить.А губернатор только озвучил.

            А может местному бизнесу не премии за уничтожение ОБЕЩАТЬ, а солдат из своего региона снарядить как положено и обеспечить всем необходимым ?
        2. igorbrsv
          igorbrsv Вчера, 18:26
          -2
          Вообще-то из бюджетных. Регионы в основном самодостаточны. С бюджета также выплачивают премию за детей, за свадьбу в день города, за много чего, возможно ненужного. То есть возможность произвести выплату имеется. То что за танк, вообще хорошо
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Вчера, 18:53
            +4
            Цитата: igorbrsv
            Вообще-то из бюджетных. Регионы в основном самодостаточны.

            Как раз наоборот - за исключением Москвы, Питера, ХМАО, и еще ЕМНИП парочки - дотационные
          2. Minus
            Minus Вчера, 18:55
            +3
            Покажи статью расходов по которой законно можно провести такой платеж? Областной бюджет на такие траты законных оснований не имеет! Все что не прописано- нецелевое использование! Но видимо опыт большой по воровству, успешно списывают огромные суммы. Да и под видом благого дела.... Пусть коммерсанты крупные сбрасываются, корпорации. В конце концов давно заблокировать выплаты дивидендов из недружественных стран! На меры по поддержке реального производства , особенно поддерживающегообороноспособномть в конце концов надо финансы отправлять! А премии другие оплатят, но никак не областной бюджет!
          3. ваш вср 66-67
            ваш вср 66-67 Вчера, 19:15
            +3
            Цитата: igorbrsv
            Вообще-то из бюджетных. Регионы в основном самодостаточны. С бюджета также выплачивают премию за детей, за свадьбу в день города, за много чего, возможно ненужного. То есть возможность произвести выплату имеется. То что за танк, вообще хорошо

            Это вы забайкалье считаете самодостаточным? Вы там были/ жили?
            Не зная брода, не лезь в воду!
            1. igorbrsv
              igorbrsv Вчера, 21:05
              +2
              Здрасьти wassat
              Я незнаю как там в забайкалье и лезть туда не собираюсь. Большая часть регионов самодостаточны. И областной бюджет может принимать и утверждать программы направленные на что либо, выделяя соответствующие суммы
      2. Альф
        Альф Вчера, 19:24
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Вообще-то денежные премии за уничтожение вражеской техники были и в ВОВ, так что ничего плохого не вижу

        Вы правы, коллега ! Вот только сначала начали вражью технику бить, а приказ появился вдогонку, а в данном случае все через 5-ю точку-еще ничего нет, а уже предлагают...
        И с чего вдруг автор решил, что
        В российской армии уже с нетерпением ожидают появления на поле боя танков западного производства,
        ? Вряд ли в РККА с нетерпением ожидали появления Тигров, Пантер и т.д, в связи с приказом о премировании...
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Вчера, 18:10
      -2
      любые выплаты из бюджета это его попил? Идеальный бюджет - не потраченный?
      1. Сергей Танкист
        Сергей Танкист Вчера, 18:24
        +3
        Зачем нужен бюджет,если его не тратить?...
        1. Дост
          Дост Вчера, 18:39
          -4
          А чтоб было. А если потратят, то тут же попил. А так на что орать - ВОРУЮТ
    3. Сергей Танкист
      Сергей Танкист Вчера, 18:23
      +1
      Почему медведя?Тогда уж леопарда...
    4. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 18:23
      -1
      . Еще вражеские танки даже не успели выдвинутся из мест хранения - а бюджет уже попилен

      Вы предполагаете, что деньги уже списаны? no
      Не верю
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Вчера, 18:40
        -5
        Цитата: igorbrsv
        . Еще вражеские танки даже не успели выдвинутся из мест хранения - а бюджет уже попилен

        Вы предполагаете, что деньги уже списаны? no
        Не верю

        Кто сказал, что списаны? ))) я сказал - попилены )))
        МО в середине марта официально заявило что авиации у Украины больше нет - однако: если сравнить цифры официально уничтоженных самолетов и вертолетов в середине марта и сейчас - мы уже по четвертому кругу уничтожаем-учничтожаем авиацию Украины - а они как летали, так и летают ))) И это не фейк!!! am Это официальная сводка МО РФ!!! tongue good
        Так и станками мне так кажется будет winked wink lol
    5. serp_2
      serp_2 Вчера, 18:55
      0
      Где-то сегодня уже читал а инете, что думали будет как в Крыму, встречать колонны войск с букетами. А они вон что придумали Михалыч! Но это их не спасет. Думаю после Днепра побегут к западной границе кто не сдался.
    6. Sadam2
      Sadam2 Вчера, 18:56
      +2
      Напоминает треш пиар спокойно и безопасно и скорей всего бесплатно попиариться на патриотизме. Мож и до танков не дойдёт а они уже наперегонки в СМИ патриотят. Потихонечку то отдать те миллионы на войну никто не оценит
  3. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Вчера, 17:51
    +7
    Довести расценки до укров, может сами пригонят. Еще и с инструктором впридачу.
    1. Комментарий был удален.
    2. Дост
      Дост Вчера, 18:42
      +1
      Хорошая идея. А наши как участники пойдут. По 500 кусков тоже хлеб. И не так опасно. А хохлу прибыль и его семью вывезти в безопасное место.
  4. Попуас
    Попуас Вчера, 17:52
    -1
    Чет маловато...3 млн р...! request десятку надо минимум...
  5. Николай310
    Николай310 Вчера, 17:53
    +2
    в нищем регионе с вымирающим населением больше дел нету? за уничтоженные леопарды платить должно МинОбороны,а не гражданские врачи и учителя...
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 17:54
    +5
    Ё-моё ! Какой заработок мимо пролетает ! recourse А ведь ещё в 2014 г. чуял этот фарт ! yes Именно в том году "мурыжил" тему обучения "профессии" "птурщика" ! winked Не подфартило ! request
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 18:29
      -2
      Вот и я в пролёте. Там конкурс большой. По баллам не прохожу crying
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 18:10
    +5
    Американский танк M1 Abrams в Забайкалье оценивают гораздо ниже, чем немецкий.
    Это дискриминация по происхождению, это не толерантно. американцы жалобу в ООН накатают....
    1. Дост
      Дост Вчера, 18:44
      0
      Ну он же не чёрный и не радужный. Так что не будут нагнетать.
  8. buslaif
    buslaif Вчера, 18:19
    +3
    Как и предполагалось, предлагаются призовые передовикам "соцсоревнования" за захват или уничтоженные танков.К этому всё идёт и так оно и будет.
    1. agoran
      agoran Вчера, 19:01
      0
      Так и есть, днями посмотрел ролик, там наши с БПЛА засекли польскую САУ, передали данные арте. На КП спрашивают кому стрелять? Кто первый наведется того и будет, там реально соревнование идет.
    2. Альф
      Альф Вчера, 19:32
      -1
      Цитата: buslaif
      Как и предполагалось, предлагаются призовые передовикам "соцсоревнования" за захват или уничтоженные танков.К этому всё идёт и так оно и будет.

      В современной России много чего обещали...Вспомните "Курск", там тоже с самих верхов зуб давали всем семьям погибших квартиры, а реально выдали только тем, кто, имея опыт общения с властью, первыми подали заявление на квартиры, а остальным только "индейскую избу" показали...
  9. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Вчера, 18:19
    +1
    так назначают вознаграждение за поимку/уничтожение пирата или террориста
  10. agoran
    agoran Вчера, 18:30
    +1
    Нормальная тема. Во время ВОВ были выплаты за уничтоженную вражескую технику, но там должно быть подтверждение или наземных войск или соседних подразделений.
  11. buslaif
    buslaif Вчера, 18:31
    0
    Цитата: Nikolaevich I
    Ё-моё ! Какой заработок мимо пролетает ! А ведь ещё в 2014 г. чуял этот фарт ! Именно в том году "мурыжил" тему обучения "профессии" "птурщика" ! Не подфартило !

    Есть и другие способы. Заскакиваешь на танк с брезентом и закрываешь смотровые приборы. Открывается люк:"was ist das ?" ,кидаешь в люк гранату и танк с экипажем твой.В Великую Отечественную так делали. Один повар даже Героя Сов. Союза получил за это( взял в плен немецкий танк с экипажем в августе 1941 года), ну а следом и офицерские погоны laughing .
    1. Альф
      Альф Вчера, 19:38
      -1
      Цитата: buslaif
      Один повар даже Героя Сов. Союза получил за это( взял в плен немецкий танк с экипажем в августе 1941 года), ну а следом и офицерские погоны

      Вы в это верите ? Обратите внимание на Вашу дату-август 41-го ! Читал я в репринте советские газеты начала Войны, там такие сказки написаны...И как береговая батарея 11-ю залпами крейсер немецкий утопила (и откуда он только взялся) и старик с пацаном с вилами взяли в плен под 30 немецких зольдат ( видимо, те охренели от такого)...В данном случае-а как так танк один оказался ? Повару офицерские погоны (кстати, а откуда погоны-то ? Как бы не начало 43-го) ? Не умоляю подвига Советского Солдата и Народа, но в начале 42-го эти "подвиги" почему-то из газет исчезли...
  12. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Вчера, 18:32
    +3
    Сдаеться мне,что почитав нашу прессу и высказывания по поводу премиальных,они передумают их вообще на окраину поставлять:от греха подальше
  13. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 18:37
    +1
    Еще бы за головы западников назначил.
  14. buslaif
    buslaif Вчера, 18:39
    0
    Цитата: Попуас
    Чет маловато...3 млн р...! десятку надо минимум...

    Не,так нельзя.Шипко дорого. От такой перспективы будет дух захватывать, начнут скупать гранатомёты у укронациков,или по ночам за этим делом во вражеские окопы будут лазить. Для русского солдата ничего невозможного нет. lol
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Вчера, 18:49
      -3
      Цитата: buslaif
      Цитата: Попуас
      Чет маловато...3 млн р...! десятку надо минимум...

      Не,так нельзя.Шипко дорого. От такой перспективы будет дух захватывать, начнут скупать гранатомёты у укронациков,или по ночам за этим делом во вражеские окопы будут лазить. Для русского солдата ничего невозможного нет. lol

      ЗА 10 млн по ночам уронацики сами будут притаскивать леопарды к нам, снимать ролик о его уничтожении, и утаскивать обратно ... до следующей ночи ))))))) бизнес - ничего личного ))) фифти-фифти
      1. agoran
        agoran Вчера, 18:56
        +3
        Не плохо, совсем не плохо. Это из той темы как еврейский танкист продавал патроны для винтовки арабу.
  15. agoran
    agoran Вчера, 18:42
    0
    У меня мыслюга.
    Снять ролик как захваченный и работоспособный Леопард подъезжает к Посольству ФРГ в Москве и плавно наводит орудие на это Посольство.
    Эпик фейл бюргеры.
  16. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 18:44
    +2
    Похвально.
    Понятно ограничение по региону.
    Вот всё же я бы рассмотрел выкуп этих танков у противоположной стороны, причём в бакинских.
  17. lelik613
    lelik613 Вчера, 19:10
    0
    Затея правильная, но есть ньюанс(с). Надо стимулировать за любой танк, а за импортные доплата как за редкий экземпляр.
  18. Alex242
    Alex242 Вчера, 20:39
    0
    а что хорошая мотивация для бойцов... да еще и двойная оплата - МО платит и губеры с бизнесменами...
  19. Касатик
    Касатик Вчера, 20:44
    0
    Не новость, а просто елей на душу! Сердце радуется - какие у нас умные, мудрые, креативные и позитивные менеджеры есть!
  20. semen-2
    semen-2 Вчера, 22:02
    0
    Цитата: Корона без вируса
    Вот за что люблю нашу с вами Россию - за национальную забаву под названием "Поделить шкуру неубитого медведя" laughing laughing wink
    Еще вражеские танки даже не успели выдвинутся из мест хранения - а бюджет уже попилен на их уничтожение ))))))))))))
    Напоминаю, "Киев за три дня" мы уже взяли am

    А зачем убивать медведя, если шкура не поделена?