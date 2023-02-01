Новая мировая валюта – Sur или «Брикси», кто вперёд

Переоценка ценностей

Sur, да и только

Стрельба холостыми

С тех пор, как в Евросоюзе обзавелись собственной единой валютой, красивых слов по поводу альтернативы доллару сказано так много, что уже не вдохновляет. Но так было до недавнего времени – хотя в результате среди прочего и была благополучно заболтана инициатива Нурсултана Назарбаева с единым евразийским алтыном.Появление биткоина и прочих криптовалют вернуло тему на первые полосы, однако при всём курсовом росте «денег в цифре», доверия к ним с каждым годом становится всё меньше. И то, что дико дорогого майнинга всё больше – только ухудшает восприятие «крипты» в рядах широкой публики.Но особенно интересно, как параллельно с приключениями биткоина произошла и переоценка ценностей в сфере традиционных валют. После серии кризисов и отката евро ниже доллара, стало понятно, что евро статус «новой мировой» валюты просто не потянул. Практически полная его подвязка к доллару уже ни для кого не секрет.Но мировой валютой никак не может быть и юань, тоже завязанный на доллар через внешнеторговые связи якобы жёстко враждующих Китая и США. Понятно, что нет шансов и у рубля, хотя к нему через ЕАЭС и противостояние с США тянутся довольно многие.Однако отключение российских банков от SWIFT – это всё-таки не шутка, и всем бы, даже в ЕАЭС, очень хотелось, чтобы финансовые потери на этом несла только и исключительно Россия.Тем не менее именно в наши дни, после пандемии и с эскалацией СВО слухи вокруг новой мировой валюты – это уже не слухи.На самом деле пока ведётся очень активная аналитическая работа, на которую могут уйти годы, как с евро, но могут и считанные месяцы, поскольку многое, даже очень многое уже было сделано раньше. Отнюдь не случайно сейчас и всплывают такие проекты, как «Брикси», «Евраз» или совсем уж неординарный бразильско-аргентинский «Сур» или Sur – то есть Юг.Но если запуск валюты между странами БРИКС чуть ли не нынешней весной уже анонсировал министр иностранных дел России Лавров, то о «Суре» говорят пока главы двух заинтересованных государств, но даже не главы центральных банков. Статус выше, но сроки могут быть и длиннее, и короче.Важнее сейчас иное – многим просто надоела невыгодность доллара для бедных стран. К тому же озвучена даже в американском конгрессе вполне реальная угроза американского дефолта, как минимум – внешнего. А ещё нельзя забывать про необходимость, а фактически – обязанность всем, везде и всюду, и всегда оперировать с двумя валютами.Какие ещё нужны аргументы в пользу новой мировой или хотя бы локальных региональных валют? Евро всё-таки избавил европейцев от связки с долларом, и это как раз самый заразительный пример. Позиции доллара евро, правда, не пошатнул, а вот альтернативная БРИКС-валюта пошатнуть может.Однако здесь не о ней, а о Sur – «Сур», который способен выйти на второе место в мире после евро по объёмам выпуска. Но только при одном условии – эмиссия должна быть если не полной по отношению к бразильскому реалу и аргентинскому песо, то хотя бы превышающей 50 % оборота.Провернуть такое в короткие сроки нереально, а ведь надо ещё, чтобы с единой валютой без проблем стали работать не только сами Аргентина и Бразилия, но и все остальные, прежде всего страны Латинской Америки. Там, как известно, обороты внутристрановой и внутриматериковой торговли превышают 90 % от общих.В связи с аргентино-бразильской инициативой, нельзя не напомнить, что активнее всех декларируют своё стремление уйти из-под доллара Россия и как раз Бразилия. В рамках БРИКС их готовность к введению единого средства расчёта не слишком поддерживали Индия и Китай, имеющие массу противоречий в финансовой сфере.Китайцам вообще какой-то «Брикси» не очень и нужен, поскольку манипулировать доминирующим в БРИКС юанем им просто выгоднее. А вот для индусов пришествие «Брикси» – вполне реальная угроза позициям их рупии, и без того не слишком востребованной, поскольку очень многого на неё без лишних хлопот не купишь.Не потому ли и вызвало такую неоднозначную реакцию весьма неожиданное предложение пятого члена БРИКС – Южной Африки, ускорить переход на «Брикси», по крайней мере, в рамках пока ещё не раскрученного Нового банка развития – по сути БРИКС-банка.Эксперты весьма оригинально отреагировали на перспективу оперативного ввода либо «Сур» либо «Брикси». Многие вообще считают, что идёт своего рода гонка, которая поможет так или иначе переложить часть своих экономических и финансовых проблем на младших партнёров. Уже за рамками БРИКС и за границами Бразилии и Аргентины.Как известно, ни у кого из инициаторов ввода общих денег нет полного порядка или хотя бы относительной стабильности с бюджетами, инфляцией, валютными курсами. Инфляция у многих вовсе зашкаливает, хотя и камуфлируется, как у нас в России. Но России хотя бы спокойнее рассчитываться за импорт не в валюте «недружественных» стран.Сами по себе ни «Сур», ни «Брикси» решением проблем служить не могут, хотя избавят от большей части головной боли с оптимизацией расчётов. Однако уже сама по себе локальность таких валют вполне предсказуема, и потому разговоры о «новой мировой» – не более чем пиар, достаточно жалкий, и пропаганда, которая по определению должна быть если не туповата, то уж точно – грубовата.А ведь «Сур» – совершенно точно, а «Брикси» – почти наверняка станут локальными – в основном для внутренних расчётов. Между Аргентиной и Бразилией или в масштабах содружества: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Как только определятся механизмы эмиссии таких валют, можно будет понять, насколько доминантным будет положение «Сура» или «Брикси».Доказывать, что потенциальные объёмы торговли в таких валютах могут быть огромными, здесь нет необходимости. Опыта евро вполне достаточно, но там ведь и сам переход на единую валюту с национальных оказался достаточно продолжительным – публику не дёргали.Однако за пределами БРИКС и южно-американской пары может вообще не измениться ровным счётом ничего. И это уже никакой не удар по доллару, а холостой выстрел, точнее – выстрелы. Как эмиссия долларов, так и их изъятие из оборота, именуемое стерилизацией – в наше время дело нескольких кликов на компьютере ФРС.