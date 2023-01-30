«Т-90М не может раскрыть потенциал в украинском конфликте»: в зарубежной прессе заявляется об излишней боевой мощи танка

Несмотря на потуги украинской пропаганды, пытающейся очернить все российские боевые системы, за рубежом заметили, что новейший российский танк Т-90М продемонстрировал высокую боевую устойчивость в ходе проведения спецоперации.
Как отмечается в издании 21AAR, Т-90М активно участвовали в боях на различных участках фронта. Со слов автора, по данным открытых источников, не вызывающих подозрений в фабрикации доказательств, всего за время конфликта российская сторона потеряла 12 танков этого типа, включая брошенные и выведенные из строя машины. Однако массовое производство Т-90М с лихвой компенсирует утрату дюжины ОБТ.
В январе 2022 года сообщалось о том, что в армию должны поступить 400 Т-90М. Похоже, что эти довоенные контракты были выполнены по графику, и готовится ещё один крупный заказ
- указывается в зарубежной прессе.
Как замечает автор, после начала СВО украинские официальные лица и СМИ заявляли о том, что производитель танков – «Уралвагонзавод» – якобы прекратил производство боевой техники после нарушения цепочки поставок из-за разрыва связей с Западом. Но реальное положение дел далеко от этой пропаганды: армия продолжает получать Т-90М большими партиями.
Со слов автора, Т-90М, обладая высокими боевыми характеристиками, предназначен прежде всего для прорыва боевых порядков противника. Тем не менее, в условиях растянутого фронта и низкого насыщения войсками передовой линии, танк наряду с другими ОБТ используется в качестве самоходного орудия и средства огневой поддержки, что делает его боевую мощь излишней.
Т-90М не может раскрыть потенциал в украинском конфликте
- делает вывод автор.
При этом не понятна логика автора, поддерживающего поставки Abrams. Или он рассчитывает на то, что они-то как раз и будут «прорывать оборонительные порядки противника»...