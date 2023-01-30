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«Т-90М не может раскрыть потенциал в украинском конфликте»: в зарубежной прессе заявляется об излишней боевой мощи танка

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«Т-90М не может раскрыть потенциал в украинском конфликте»: в зарубежной прессе заявляется об излишней боевой мощи танка

Несмотря на потуги украинской пропаганды, пытающейся очернить все российские боевые системы, за рубежом заметили, что новейший российский танк Т-90М продемонстрировал высокую боевую устойчивость в ходе проведения спецоперации.


Как отмечается в издании 21AAR, Т-90М активно участвовали в боях на различных участках фронта. Со слов автора, по данным открытых источников, не вызывающих подозрений в фабрикации доказательств, всего за время конфликта российская сторона потеряла 12 танков этого типа, включая брошенные и выведенные из строя машины. Однако массовое производство Т-90М с лихвой компенсирует утрату дюжины ОБТ.

В январе 2022 года сообщалось о том, что в армию должны поступить 400 Т-90М. Похоже, что эти довоенные контракты были выполнены по графику, и готовится ещё один крупный заказ

- указывается в зарубежной прессе.

Как замечает автор, после начала СВО украинские официальные лица и СМИ заявляли о том, что производитель танков – «Уралвагонзавод» – якобы прекратил производство боевой техники после нарушения цепочки поставок из-за разрыва связей с Западом. Но реальное положение дел далеко от этой пропаганды: армия продолжает получать Т-90М большими партиями.

Со слов автора, Т-90М, обладая высокими боевыми характеристиками, предназначен прежде всего для прорыва боевых порядков противника. Тем не менее, в условиях растянутого фронта и низкого насыщения войсками передовой линии, танк наряду с другими ОБТ используется в качестве самоходного орудия и средства огневой поддержки, что делает его боевую мощь излишней.

Т-90М не может раскрыть потенциал в украинском конфликте

- делает вывод автор.

При этом не понятна логика автора, поддерживающего поставки Abrams. Или он рассчитывает на то, что они-то как раз и будут «прорывать оборонительные порядки противника»...

Автор:
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42 комментария
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  1. Дилетант
    Дилетант Вчера, 18:12
    -12
    При этом не понятна логика автора,

    Золотые слова! А у автора данной статьи вообще никакой логики нетю Вообще непонятноЮ о чем статья и главное - зачем ее написали, а потом опубликовали.
    1. ColdWind
      ColdWind Вчера, 18:19
      +3
      Оригинальная статья довольно интересная, хорошая аналитика. В целом с ней согласен.
      Пересказали ее очень плохо, много ошибок и отсебятины.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 18:45
      -3
      Однако дожили. Немонятно что и не понятно откуда тянут на ВО. Да Роман интереснее в 100 раз пишет.
      1. роман66
        роман66 Вчера, 19:32
        +2
        Да Роман интереснее в 100 раз пишет.

        Да, я такой!!! lol
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 18:13
    +13
    Т-90М не может раскрыть потенциал в украинском конфликте
    Пока да, но сейчас доползут лепарды с абрашами... тогда Т-90 порезвятся.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 18:39
      +3
      С нашей стороны ещё т-14 вроде должны подтянуться. Вот тогда порезвятся. Сколько-то штук уже там, в зоне сво
      1. Альф
        Альф Вчера, 19:15
        -9
        Цитата: igorbrsv
        Сколько-то штук уже там, в зоне сво

        И сколько ?
        Цитата: igorbrsv
        С нашей стороны ещё т-14 вроде должны подтянуться.

        У Вас источник в ГШ ?
        1. igorbrsv
          igorbrsv Вчера, 20:35
          +3
          Нет. У меня нет источника в ГШ. Но в декабре первый батальон укомплектованный танками армата проходил боевое слаживание в Луганской области. Командирами взводов стали выпускники Казанского высшего танкового училища. Обучение курсантов производилось с 2021-го года ( именно на них) . Это всё что мне известно request
          1. Альф
            Альф Вчера, 20:47
            -4
            Цитата: igorbrsv
            Это всё что мне известно

            Я очень рад за этот факт, но обучение в Луганской области еще вовсе не значит, что их направят на фронт.
    2. LukaNord
      LukaNord Вчера, 18:39
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Т-90М не может раскрыть потенциал в украинском конфликте
      Пока да, но сейчас доползут лепарды с абрашами... тогда Т-90 порезвятся.

      Буквально сегодня слушал интервью военного корнспондента СВО ,так вот к конце передачи ,он передал просьбу танкистов на передовой поставить им модернизированные танки ..Они видать наслышаны, но вроде Т-72 М просили ну а почему бы и не Т-90 пусть обкатывают в боевых действиях и обучаются ..Готовить нужно боевые экипажи Время трудное ..С украиной разберемся ,но англосаксы это нам не простят и еще где нибудь подожгут ..
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 19:07
        +6
        Т-90М с пушкой 2А46М5 может применять БОПСы Свинец-1 и Свинец-2,что будет не лишним при встрече с Леопардами,но по данным западных СМИ в лоб эти БОПСы Леопард не возьмут.А вот Армата с пушкой 2А82 с БОПСами Вакуум-1 и Вакуум-2 и в лоб бы пробила Леопарды.Когда Армата на фронт пойдёт?Когда пойдут потери Т-72 от Леопардов?Как всегда пока гром не грянет мужик не перекрестится. Получается что Армату для парадов сделали.Нет чтобы обкатать в бою Т-14 Армата,выявить проблемы на практике и оперативно их исправить мы начинаем вести себя с Арматой как англичане со своими Челленджерами 2.Боимся что кто то раскроет "великие" тайны.

        На данный момент лучшими российскими БОПС являются 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2», изготовленные из вольфрама и обедненного урана соответственно. Оценочно их проникающая способность составляет 650-750 мм гомогенной катаной брони под наклоном 60 градусов на среднем удалении два километра.Между тем, у ОБТ «Абрамс», «Леопард-2» и «Челленджер-2» сегодня лобовая броня соответствует примерно 800 мм гомогенной катаной брони. Из чего следует вывод о проигрыше российских снарядов западной броне. Хотя они все же могут пробивать ее на меньших расстояниях, а также при попадании в боковую или кормовую проекции, которые являются слабым местом любого ОБТ. Однако такую позицию для стрельбы еще нужно занять и не факт, что противник позволит беспрепятственно это сделать.


        Модернизацию вооружения предлагалось произвести за счет установки новой 125 мм пушки 2А82 и применения БОПС «Вакуум» длинной 900-1000 мм. Дульная энергия этого орудия примерно 1,2 раза превышает аналогичный показатель знаменитой немецкой пушки Rh120L55.В реальную плоскость эти планы перешли только спустя 10 лет. Когда были созданы пушка 2А82 и БОПС 3БМ69 «Вакуум-1» и 3БМ70 «Вакуум-2» (из вольфрама и обедненного урана), длина которых составляет 900 мм.Согласно имеющейся информации, скорость этих БОПС составляет 2000 м/сек. и на дистанции 2 км снаряды типа «Вакуум», обладая энергией 15 мегаджоулей, способны пробивать броню толщиной от 900 до 1000 мм. Что лишает западные ОБТ имеющегося преимущества в защищенности.

        https://www.belrynok.by/2019/04/22/bronebojnye-snaryady-kak-probit-neprobivaemoe/
        1. Wedmak
          Wedmak Вчера, 19:20
          +8
          Сначала резвится будут ударные вертолеты. Потом возможно арта по наводке. И уже потом танки, если останутся еще кошки.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Вчера, 19:33
            +4
            Цитата: Wedmak
            Сначала резвится будут ударные вертолеты. Потом возможно арта по наводке. И уже потом танки, если останутся еще кошки.


            Вертолётам ПВО будет мешать,а арта и так загружена под завязку. Неплохо было бы применить принятый по слухам на вооружение Гермес наземного базирования и новую ракету Х-МД(Х-МД-Э) для ударных беспилотников.У обоих изделий осколочно-фугасная боевая часть по 30 кг.Для сравнения у 152 мм УАБ Краснополь осколочно-фугасная боевая часть 20 кг.
        2. Metallurg_2
          Metallurg_2 Вчера, 19:52
          +4
          по данным западных СМИ в лоб эти БОПСы Леопард не возьмут

          А когда возьмут - означенные СМИ напишут опровержение?
      2. Mitos
        Mitos Вчера, 19:11
        +4
        Переизбыток мощности очень не плохо для уреп районов и по абрамсам с леопардами в самый раз будет. Там есть много достойных экипажей и их бы переподготовить на новые машины, и хотя это быстро, но то же требует времени. Главное достойные экипажи не бросают технику до последнего и не оставят новенький танк на изучение врагу.
    3. ААК
      ААК Вчера, 21:36
      -1
      Главное - чтобы их экипажи не из кантемировской дивизии были... те уже "нарезвились" по самое немогу...
  3. Bulrumeb
    Bulrumeb Вчера, 18:13
    +7
    «Т-90М не может раскрыть потенциал в украинском конфликте»: в зарубежной прессе заявляется об излишней боевой мощи танка

    Недостаточная мощь это куда хуже.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Вчера, 18:14
    +12
    что делает его боевую мощь излишней

    пусть будет излишней, чем недостаточной - точно никогда не угадаешь
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Вчера, 19:29
      +2
      пусть будет излишней

      Излишней боевой мощи у танка быть не может, также, как не может быть излишних денег в кармане wink
  5. Rage66
    Rage66 Вчера, 18:16
    +3
    Не все сразу. Придет время - раскроет soldier
  6. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 18:19
    -16
    Авторам статьи - вы ошиблись, здесь не телеканал звезда и не отчёт мо перед президентом
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 18:20
    0
    В статье верно отмечена очень болезненная наша проблема-низкая насыщенность фронта.Пример-недавнее видео-одинокий танк против десятков бронемашин под Херсором.У ВСУ всегда есть данные западной разведки о слабых местах в обороне
  8. Zoldat_A
    Zoldat_A Вчера, 18:22
    +5
    всего за время конфликта российская сторона потеряла 12 танков этого типа

    В январе 2022 года сообщалось о том, что в армию должны поступить 400 Т-90М. Похоже, что эти довоенные контракты были выполнены по графику

    Вчера по телевизору услышал, что американский ВПК готов поставлять армии США 12 "Абрамсов" в год.

    То ли опять журналисты что-то напутали, то ли "весь мир лет 40 подождёт", пока они для своей армии танков наклепают.
    1. ColdWind
      ColdWind Вчера, 18:31
      +5
      Журналисты попутали.

      Про 400 единиц, оригинальная статья говорит об единицах бронетехники, а не Т-90М.
      Ссылаются на эту новость: https://tass.ru/armiya-i-opk/13348011?ysclid=ldiynv34pt456847288

      Про поставки Т-90М он пишет
      С сентября 2022 по январь 2023 года в различных российских новостях и СМИ с “открытых источников ” появилось целых 66 отдельных Т-90М.

      Про Абрамсы тоже бред. Они в мирное время за месяц 20-30 танков выпускали (ремонт + модернизация).
    2. Сергей985
      Сергей985 Вчера, 21:10
      +2
      12 абрамсов в месяц- мощность завода по модернизации. Завод по производству(полный цикл) давно ликвидирован на территории США.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 18:26
    +3
    Очень надеюсь,что танк покажет себя,хорошо. Да он и внешне,очень красиво смотрится. Как ,,мерседесс,,) Я не спец в этих вопросах,так что если есть на сайте выпускники танковых училищ- извиняюсь.
  10. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 18:30
    -3
    Причина отсутствия прорывов:
    насыщенная противотанковая оборона ВСУ. И фронтовая разведка.
    Мобильные группы на БТР и пикапах
    быстро выдвигаются в место концентрации танков.
    У каждого пикапа - свои дроны-разведчики. И ...Джавелины, Нлау, Стругны...
    И прорыв заканчивается.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 18:44
      +2
      Причина в малочисленности задействованных сил. Танки возможно и до Киева доедут враз. Кто за ними побежит? Куда прорываться? Выровняют линию фронта, тогда будут бить мощными ударными группировками на разных участках фронта. Против стугны средства есть
    2. Disant
      Disant Вчера, 19:00
      0
      Причина отсутствия прорывов:......... И прорыв заканчивается.
      так по всей линии только выдавливание или максимум тактические обходы.
      прорыв , как мне видится, будет организовываться для окружения больших группировок.
      прорывы даже не начинались, если не считать февраль 2022.
      .
      а что вы имеете ввиду под фронтовой разведкой?
    3. АдинРумън
      АдинРумън Вчера, 20:10
      0
      Это вы про знаменитый прорыв на Меркавах сейчас?
  11. Суслин
    Суслин Вчера, 18:32
    0
    Западные комментаторы наводят тень на плетень, за это ему платят. А наши зачем этот бред перепечатывают? Сами анализ сделать не могут? И ведь за это им тоже кто-то платит.
  12. Sasha1979
    Sasha1979 Вчера, 18:49
    +3
    «Т-90М не может раскрыть потенциал в украинском конфликте»: в зарубежной прессе заявляется об излишней боевой мощи танка". Ничего страшного. Пусть раскроет, насколько это возможно. Хуже, когда мощи не хватает - это да, проблема.
  13. 23424636
    23424636 Вчера, 18:54
    +5
    сколько танков Т 90м в войсках. По контракту 21августа 18 года .который выполнили лишь в 21 году 30 танков. В 21 году в едином дне приемке речь шла о 26 единиц уже готовых . Мощность Уралвагон завода 65 танков Т-90 м в года . На начало 22 года было 2 контракта по 100 танков от 28 июня 2019 года и 24 августа 2021 года. Танки не все новые а модернизирванные.из Т90..Таким образом по скорости производства не более 100 штук .утраты 14 итого 86 единиц или около этого.если .товарищи Ростеха не подсуетились.Почему я это пишу,.просто по словам военного блогера Владлена Татарского вновь созданные части не укомплектованы техникой совсем , и по снарядам совсем плохо. .Мысль в чем, если уралвагонзавод тупо медлит и не старается то может быть пора ставить на военные рельсы Челябинский тракторный .,который уве тоже относится к Ростеху..Сталин вернул Ванникова из тюрьмы и растрела и сделал его комисаром боеприпасов .и дело двинулось .А у нас как был старый друг ВВП Чемезов на всем .так и остался.В СССР было более 6 обороннх министерств Миноборонпром. Минобщемаш.Минсредмаш,Минавиапром.Минтяжмаш.,Минэлектронпром.и другие и люди тогда были не глупее нынешних.А у нас всем ведает Мантуров. Увы.
  14. al3x
    al3x Вчера, 19:19
    +2
    Боевой мощи много не бывает, пригодится для супостатов иноземных.
  15. Sebostyuan
    Sebostyuan Вчера, 19:21
    +1
    Похоже Т- 90м идёт в войска хорошими партиями. Что очень радует.
  16. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 19:23
    +1
    Избыточной мощи для танка не бывает. Если только снаряд/болванка пробивает броню противника насквозь случайно не задев экипаж или оборудование. И противник так и катается с этой дырой. smile
  17. Адриан28
    Адриан28 Вчера, 19:51
    +1
    В январе 2022 года сообщалось о том, что в армию должны поступить 400 Т-90М.

    Как-то неправдоподобно.
    1. Альф
      Альф Вчера, 20:01
      +2
      Цитата: Адриан28
      В январе 2022 года сообщалось о том, что в армию должны поступить 400 Т-90М.

      Как-то неправдоподобно.

      Очень даже правдоподобно, ведь в течении какого срока они поступят-то не сказано...
  18. Shtilric
    Shtilric Вчера, 19:51
    -3
    Цитата: 23424636
    Мысль в чем, если уралвагонзавод тупо медлит и не старается то может быть пора ставить на военные рельсы Челябинский тракторный .,который уве тоже относится к Ростеху.

    Увы ЧТЗ похоронили эффективные менеджеры, у него только моторный завод работает в полную силу (гос заказ на танковые дизеля был всегда), главный конвеер где собирали трактора, распилили на металлом. Нечего там увы запускать, если только заново строить распиленные цеха.
  19. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Вчера, 20:02
    -2
    Да. Зато типа Леопарда наши испугались.
    Немец специально под эту войну делали.... Хаха
  20. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 20:41
    0
    Российские танки лучше западных, у них меньшая цель, у них больше огневая мощь. Экипажи более боеспособны. Кроме того, будут захвачены западные танки и их секреты можно будет применять в качестве дополнения.
  21. Uno
    Uno Вчера, 21:43
    0
    Странная "статья", надо сделать условия и тогда уууух. Но война не такая, тут или делаешь или делает противник, а остальное не считается