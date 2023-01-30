Находящийся с визитом в Сеуле Столтенберг обвинил КНДР в поставке ракет российской ЧВК «Вагнер»

Запад продолжает обвинять Северную Корею в якобы поставках боеприпасов в Россию для использования их в "войне против Украины". Поскольку доказать поставки северокорейских снарядов и ракет в российскую армию в Вашингтоне не смогли, то переключились на новую цель - ЧВК "Вагнер". Теперь во всех обвинениях КНДР снабжает боеприпасами "музыкантов".
Прибывший с официальным визитом в Южную Корею генсек Йенс Столтенберг также не обошел этот вопрос и выступая в Сеуле заявил, что Пхеньян якобы снабжает российскую ЧВК боеприпасами, в частности ракетами. Никаких доказательств своим словам он конечно же не привел, да и слова-то были вложены в "говорящую голову" альянса хозяевами из Вашингтона.
Северная Корея поставила ракеты российской группе "Вагнера", еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины
- заявил генсек НАТО.
В декабре прошлого года американская разведка уже сообщала о якобы завершившейся поставке оружия и боеприпасов северокорейского производства российской компании "Вагнер" в рамках оплаченного контракта. Что за оружие и какие именно боеприпасы не раскрывалось. До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уверял, что у Вашингтона якобы есть доказательства снабжения ЧВК "Вагнер" боеприпасами. Как доказательство он привел спутниковые снимки ж.д. вагонов, на которых, по предположению США, перевозились боеприпасы. Т.е. доказательств нет, но есть предположения.
С другой стороны, ЧВК "Вагнер" является частной компанией и имеет право заключать контракты на поставки любого "оборудования" иностранного производства, если это не запрещено российским законодательством.