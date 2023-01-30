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Находящийся с визитом в Сеуле Столтенберг обвинил КНДР в поставке ракет российской ЧВК «Вагнер»

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Находящийся с визитом в Сеуле Столтенберг обвинил КНДР в поставке ракет российской ЧВК «Вагнер»

Запад продолжает обвинять Северную Корею в якобы поставках боеприпасов в Россию для использования их в "войне против Украины". Поскольку доказать поставки северокорейских снарядов и ракет в российскую армию в Вашингтоне не смогли, то переключились на новую цель - ЧВК "Вагнер". Теперь во всех обвинениях КНДР снабжает боеприпасами "музыкантов".


Прибывший с официальным визитом в Южную Корею генсек Йенс Столтенберг также не обошел этот вопрос и выступая в Сеуле заявил, что Пхеньян якобы снабжает российскую ЧВК боеприпасами, в частности ракетами. Никаких доказательств своим словам он конечно же не привел, да и слова-то были вложены в "говорящую голову" альянса хозяевами из Вашингтона.

Северная Корея поставила ракеты российской группе "Вагнера", еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины

- заявил генсек НАТО.

В декабре прошлого года американская разведка уже сообщала о якобы завершившейся поставке оружия и боеприпасов северокорейского производства российской компании "Вагнер" в рамках оплаченного контракта. Что за оружие и какие именно боеприпасы не раскрывалось. До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уверял, что у Вашингтона якобы есть доказательства снабжения ЧВК "Вагнер" боеприпасами. Как доказательство он привел спутниковые снимки ж.д. вагонов, на которых, по предположению США, перевозились боеприпасы. Т.е. доказательств нет, но есть предположения.

С другой стороны, ЧВК "Вагнер" является частной компанией и имеет право заключать контракты на поставки любого "оборудования" иностранного производства, если это не запрещено российским законодательством.
Использованы фотографии:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm
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32 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 18:40
    +6
    Опять там ладошками махал жестами артритного паралитика. Ездит по миру втирает дичь. Он же вроде уходил с должности в банк шведский или там норвежский. Хромая утка. Этой своей тухлой селедки фирменной переел наверное. "Обвинил" он! надо же! а как США и мелокбритания снаряды и танки для ВСУ поставляет -это другое? пусть вон сам себя обвиняет и байдена своего маразматичного! Да, у России есть союзники и путь поставляют и снаряды и добролвьцев шлют если захотят и договоримся. А мы им потом поможем страну воссоединить, которую американцы напополам разодрали.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 18:50
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Он же вроде уходил с должности в банк шведский или там норвежский.

      Коней на переправе не меняют.
      Ему всё равно уходить, ему по фигу, каких собак на него навешают за проигрыш НАТО на Украине. Америке ведь нужен "козёл отпущения", чтобы потом сказать: "НАТО - изумительный блок. Виноваты ошибки прошлого руководства НАТО".
      Этот уходящий, его по-тихому сольют в банк на пенсию. А нового поставь - налицо "кадровая ошибка", если на него всё списать. Тем более, если, подчиняясь "тренду", из какой-нибудь Эээстооооннии. Тем более, если бабу.
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 19:08
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: голос_разуma
        Он же вроде уходил с должности в банк шведский или там норвежский.

        Коней на переправе не меняют.
        Ему всё равно уходить, ему по фигу, каких собак на него навешают за проигрыш НАТО на Украине. Америке ведь нужен "козёл отпущения", чтобы потом сказать: "НАТО - изумительный блок. Виноваты ошибки прошлого руководства НАТО".
        Этот уходящий, его по-тихому сольют в банк на пенсию. А нового поставь - налицо "кадровая ошибка", если на него всё списать. Тем более, если, подчиняясь "тренду", из какой-нибудь Эээстооооннии. Тем более, если бабу.

        Обязательно бабу. Страшную, как чёрт. am Чтобы было непонятно, это баба или какой-нибудь толерастный лгбтешник.
        Столтенберг валит с больной головы на здоровую: доказательств поставок вооружений из КНДР в Донбасс никаких нет, зато есть официальная информация о поставках Южной Кореи Укровермахту. Нам нужно тоже завести штатного пургомета, который будет нести полную ахинею и обвинять враждебный Запад во всех смертных грехах. Например, обвинить США, что они бандерлогов на донорские органы в госпиталях разбирают. Или то, что мы нашли доказательства в украинских биолабораториях, что США специально устроили пандемию коронавируса и распространяли на Украине биологическое оружие. Или что США поставили на Украину химическое оружие. И пробиркой потрясти в ООН. Или что США поставляют на Украину боеприпасы с обедненным ураном и ТЯО. Все по гебельсовскому рецепту: чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
  2. Nexcom
    Nexcom Вчера, 18:40
    +1
    Ещё один западный пиар-болван широкого профиля....

    зы Да, кстати. Проскальзывала инфа что вроде его скоро сменит канадка украинских корней.Или ему продлили полномочия?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:52
      0
      Вы хотите сказать,что на пенсии у него прибавится ума?Впрочем,мы тоже можем обвинить Столтенберга в поставках вооружений на вна
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Вчера, 19:19
        +1
        у него прибавится ума?

        про ум Столтенберга говорить это слишком. Он не "говорящая голова", а западная задница, научившаяся разговаривать, мог бы и спеть, если был бы уверен, что не обделается
        1. 77alex77
          77alex77 Вчера, 19:53
          0
          Происходит из семьи, известной в норвежской политике. Его отец Торвальд Столтенберг занимал посты министра обороны и министра иностранных дел Норвегии. В раннем детстве (1960—1963) жил в Югославии, где был послом его отец. Под влиянием старшей сестры Камиллы, в то время активистки «Красной молодёжи» (организации марксистско-ленинской Рабочей коммунистической партии), участвовал в демонстрациях против войны США во Вьетнаме. Учился в Осло в вальдорфской школе (Rudolf-Steiner-Schule) и кафедральной школе (Katedralskole)[4]. В 1987 году окончил экономический факультет Университета Осло[5]плюс премьер-министра министр Норвегии, а у Вас какое образование?
      2. Piramidon
        Piramidon Вчера, 19:23
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Вы хотите сказать,что на пенсии у него прибавится ума?

        Обычно все более-менее адекватные высказывания начинают исходить от политических деятелей после получения ими к должности приставки "экс"
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Вчера, 18:41
    +6
    Северная Корея поставила ракеты российской группе "Вагнера", еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины

    Сравните
    США поставили ракеты ВСУ, еще больше разжигая агрессивную войну объединённого Запада против России


    Я понимаю, не филолог он. И не философ. И вобще мозгов нет.
    Но сравнить пальцы на правой и левой руке и понять, что они зеркально похожи - на это-то ума должно хватить?

    И да.
    Почему раз и насовсем на эти разговоры ВВП не ответит? Чтобы дошло до самых тупых.
    Ведь без конца жужжать будут про "иранские беспилотники" и "северокорейские ракеты".
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 19:03
      0
      Так он смотрит, но для однорукого инвалида на всю голову, руки разные выходят. Это же другое...
  4. pexotinec
    pexotinec Вчера, 18:43
    0
    Совсем у старого фляга потекла. И верят же своим выдумкам.
  5. Александр 3
    Александр 3 Вчера, 18:45
    +6
    Вот это демократия по американски.НАТО может снабжать оружием нацистов ,а другие страны имеющие с Россией хорошие отношения не могут.Даже если ничего такого не было ,сам факт имеет место.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 19:05
      +2
      Цитата: Александр 3
      Вот это демократия по американски.НАТО может снабжать оружием нацистов ,а другие страны имеющие с Россией хорошие отношения не могут.

      Железобетонная и всеуничтожающая вера Америки в собственную непогрешимость.
      Чем бы они не занимались - поливали джунгли напалмом, бомбили в пыль города, снабжали и поддерживали бородатых террористов воровали медяки из кружки нищего на улице - они всегда "на стороне добра", они всегда "хорошие парни".

      Угробит Америку вера в собственные методички.
      Ещё Горбатая Собака Рейгану сказал: "Самокритики у вас маловато..."
  6. Политикан
    Политикан Вчера, 18:45
    +2
    Столтенберг обвинил КНДР в поставке ракет российской ЧВК «Вагнер»
    У НАТО есть психушка?
    Срочно вызывайте санитаров!
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 18:48
      0
      у них другие критерии "альтернативной" одаренности
    2. Mitos
      Mitos Вчера, 19:05
      0
      А Вы не заметили надо и есть психушка их там таких собирают в одном месте. А санитары уже чистят, пока 404.
  7. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Вчера, 18:45
    +2
    Северная Корея поставила ракеты российской группе "Вагнера", еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины

    США поставила ракеты Украине, еще больше разжигая войну России и Украины.
    Как видите в чужом глазе и мелкая соринка видна.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 18:46
    0
    Прибывший с официальным визитом в Южную Корею генсек Йенс Столтенберг также не обошел этот вопрос

    Да вопрос один, послали Йенса перед отставкой, туда где американцы поперек горла стоят. Может что и выгорит, все одно в отставку.
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 18:49
    -1
    Ну почему же только "Вагнеру", а не просто российской армии в целом?
    М.б. потому, что в ЧВК много зеков, а они собак любят, как корейцы? laughing
  10. гильза
    гильза Вчера, 18:51
    0
    Означают ли все эти многочисленные заявления, тянущие на раздел "юмористическая фантастика", намек на конкретный разрыв руководства НАТО с реальностью? Или это поветрие коснулось только публичной его части типа Столтенберга?
  11. Roman_VH
    Roman_VH Вчера, 18:57
    0
    Это он типа предлагает Ю.Корейсам с Северянами повоевать?
    Не, не прокатит. Южным любителям рамёна и ким-чи есть что терять
  12. ГУМАНОИД
    ГУМАНОИД Вчера, 19:01
    0
    Ну даже если и поставляет,и допустим даже в ВС РФ,ну и что?Что Россия ,что северная Корея находятся под беспрецедентными санкциями,даже выполнив которые, всё равно останутся изгоями (как в басне Крылова волк и ягнёнок)Посему мы вместе с странами "ИЗГОЯМИ" ,которых с каждым годом становится всё больше, можем просто положить мегатонный болт на все эти визги гегемона и делать молча своё правое дело.
  13. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 19:02
    0
    Обвинил? Кто это, судья или господь Бог? А ракеты, если поставляют, хорошо
  14. spirit
    spirit Вчера, 19:15
    -1
    Скорее всего речь идёт о снарядах!У них что снаряды что ракеты под одним обозначениям идут.И в этом нет ничего плохого, особенно после того как Вагнера "опустили"Герасимова и скорее всего этот "злопамятный "товарищь сделает все что бы вставить палки Вагнерам в колеса, в том числе и по снарядам.Так что закупка у северной Корее это разумный шаг Пригожина.
  15. Andy_nsk
    Andy_nsk Вчера, 19:23
    +1
    С другой стороны, ЧВК "Вагнер" является частной компанией и имеет право заключать контракты на поставки любого "оборудования" иностранного производства, если это не запрещено российским законодательством.

    Забавная фраза, автор не понимает, что ЧАСТНАЯ фирма не имеет права закупать оружие, хоть за рубежом, хоть внутри страны, да и вообще существование ЧВК в РФ законодательством не предусмотрено. Закон в России всегда был, что дышло...«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» - М.Е. Салтыков-Щедрин. Так что удачи музыкантам! Что же касается "сумасшедшего принтера" - основная масса людей уже давно не понимает и не следит, чем они там занимаются... и несмотря на противоречия с законом, музыкантов не только не трогают, но и всячески поощряют их деятельность на гос уровне (в т.ч. и финансово)... пока есть заинтересованность в их самоотверженной службе.
    1. gsev
      gsev Вчера, 20:37
      -1
      Цитата: Andy_nsk
      Забавная фраза, автор не понимает, что ЧАСТНАЯ фирма не имеет права закупать оружие, хоть за рубежом, хоть внутри страны

      Эта частная фирма вернула смертную казнь в России. Некоторые считают, что НКВД, СМЕРШ и МГБ никогда не имели таких прав, какие имеют дисциплинарные структуры Вагнер при наказании своих сотрудников. Даже ни один прозападный либерал в России не посмел сказать плохого слова против показа на мониторах приведения наказания в исполнение структурами Вагнера с помощью кувалды. Причем некоторым депутатам российского парламента Пригожин подарил подобную кувалду.
  16. Optimist007
    Optimist007 Вчера, 19:46
    0
    Столтенберг "хромая лошадь" о чём ему ещё говорить, скоро НАТО марсиан обвинит в поставках оружия.
  17. алексей_444
    алексей_444 Вчера, 19:57
    +1
    Америкосы как в том анекдоте "а твоя дочь праститутка" доказывал потом обратное, ярлык то навешен. Не зря у них много книг про психологию. Сплошной маркетинг. Этими обвинялками они втюхивают людям: зло Иран Россия КНДР, излюбленный метод демонизации. К сожалению нет реального противоядия.
  18. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:05
    +1
    Находящийся с визитом в Сеуле Столтенберг обвинил КНДР в поставке ракет российской ЧВК «Вагнер»
    . Так то чихать хотели на всяких говорунов-болтунов, много где.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 21:21
      0
      [quote=rocket757][quote]......Столтенберг обвинил КНДР ......[/quote]
      Даже страно как-то recourse о разных поставках США, как в 20, так и 21 веке ему ничего неизвестно, получается.
  19. Alex242
    Alex242 Вчера, 20:27
    0
    Прибывший с официальным визитом в Южную Корею генсек Йенс Столтенберг также не обошел этот вопрос и выступая в Сеуле заявил, что Пхеньян якобы снабжает российскую ЧВК боеприпасами, в частности ракетами. Никаких доказательств своим словам он конечно же не привел,

    лишь что нибудь сморозить, ( обвинить )....
    С другой стороны, ЧВК "Вагнер" является частной компанией и имеет право заключать контракты на поставки любого "оборудования" иностранного производства, если это не запрещено российским законодательством.

    ну а это как оправдание перед любым обвинением....
  20. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 20:59
    +1
    Na hoffentlich!!
    Es wäre wirklich schön, wenn Kim seine riesigen Waffenarsenale
    auch für die "PMC-Wagner"-Musiker" öffnet...; hoffentlich auch für
    die ganz großen Kaliber die bis in die USA fliegen können, denn
    davon hat er wohl zwischenzeitlich reichlich...!!

    Tod den USA!!
    Tod der NATO und ihren verkommenen wohlalimentierten
    Handlangern vom Schlage Stoltenberg!!