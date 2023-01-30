Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ: ВС России остановили военно-биологическую программу США на украинской территории

14
Минобороны РФ: ВС России остановили военно-биологическую программу США на украинской территории

Российские специалисты тщательно проанализировали военно-биологическую деятельность Соединенных Штатов. В частности, развернутая программа исследований проводилась на Украине.


Об этом на брифинге в Минобороны РФ рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он сообщил, что ВС России остановили аоенно-биологическую программу США на украинской территории.


Кириллов рассказал, что после первых утечек информации о причастности Пентагона к биологическим исследованиям правительство США стало действовать более осторожно. Теперь исследования опасных патогенов в военных целях стали проводить по заказу гражданских ведомств. Например, заказчиками выступали Министерство здравоохранения США, Агентство по международному развитию и даже Министерство энергетики.


Первую информацию об испытаниях на территории Украины специалистами из США и ФРГ оружия такого рода Минобороны России опубликовало в июле прошлого года. В числе прочего сообщалось, что в качестве «подопытных кроликов» исследователи использовали различные категории граждан Украины, в том числе местных военнослужащих.


Кириллов отметил, что после публикации оборонным ведомством РФ первых документов о военно-биологической деятельности американцев в мире поднялась мощная волна протестов. Дело дошло даже до массовых выступлений против биолабораторий США.

Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 19:03
    +8
    Надо на всякий случай агентурное доставить на территорию США чемоданчик со спорами сибирской язвы, чумы, холеры и в случае чего подорвать в верхних слоях атмосферы. Пусть кушают то что для других заготовили.
    1. Бородач
      Бородач Вчера, 19:14
      +6
      А почему Рябков не трясет пробирками в ООН? Почему не обвиняет США в преступлениях против человечества? Почему не требует, чтобы Генассамблея ООН осудила преступные действия США и создала трибунал для осуждения американских преступников?
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Вчера, 19:39
        +1
        Цитата: Бородач
        А почему Рябков не трясет пробирками в ООН? Почему не обвиняет США в преступлениях против человечества? Почему не требует, чтобы Генассамблея ООН осудила преступные действия США и создала трибунал для осуждения американских преступников

        Да потому что ни ноги ни руки не доходят. Не делается в этом плане ВООБЩЕ ничего. Кроме озвучивания конечно.
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 19:58
          0
          Но в Прибалтике точно лаборатории США есть.
          Больше просто негде. Фины недостаточно оболванились, чтоб такое у себя допустить. Пока что - недостаточно.
          Неплохо бы в Прибалтике американских вояк заразить. За несколько часов до того, как они на родину уедут.
          1. Татьяна
            Татьяна Вчера, 22:00
            0
            Минобороны РФ: ВС России остановили военно-биологическую программу США на украинской территории

            Пусть мир скажет России за это спасибо!
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Вчера, 19:10
    +4
    очень хорошая новость, а ведь есть сомневающиеся в эффективности СВО
  3. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Вчера, 19:12
    +4
    Вовремя их раскрыли , почти весь мир был под колпаком биолабораторий США . Конечно , полностью прикрыть их не удалось , но остановить , хоть на время , всё таки удалось . Невидимый убийца - биооружие испытывалось уже на людях .
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 19:16
      +1
      Боюсь это их не остоновит. Для них это идеальное средство контроля над странами, если что это не они устроили геноцид. Да вот так, подло, ничего личного...
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 19:17
    0
    Правильно сделала. Нужно всему миру периодически напоминать о всех американских зверствах и бесчеловечной деятельности. Пуст на своей территории что хотят, то и творят, а по миру ездить НЕХРЕН!!!
  5. Bingo
    Bingo Вчера, 19:30
    0
    Перевели базы в Грузию и теде - делов-то
  6. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 19:34
    +1

    Об этом на брифинге в Минобороны РФ рассказал

    Об этом надо говорить с трибуны ООН. Иначе это дело спустят на тормозах.
  7. AlexWar
    AlexWar Вчера, 19:40
    +1
    Народ меньше стал болеть и короновирус куда то пропал. Они там по полной программе лет 10 эксперименты ставили видимо распыляя контейнеры над сибирью
  8. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 20:00
    0
    одна из задач СВО достигла целей ... ещё бы казахи перестали заигрываться ... надо бы их ещё поприжать
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:04
    0
    Минобороны РФ: ВС России остановили военно-биологическую программу США на украинской территории
    . К сожалению, это не одно место, у наших границ, где полосатики хозяйничают без опаски.