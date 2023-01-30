Минобороны РФ: ВС России остановили военно-биологическую программу США на украинской территории

Российские специалисты тщательно проанализировали военно-биологическую деятельность Соединенных Штатов. В частности, развернутая программа исследований проводилась на Украине.
Об этом на брифинге в Минобороны РФ рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он сообщил, что ВС России остановили аоенно-биологическую программу США на украинской территории.
Кириллов рассказал, что после первых утечек информации о причастности Пентагона к биологическим исследованиям правительство США стало действовать более осторожно. Теперь исследования опасных патогенов в военных целях стали проводить по заказу гражданских ведомств. Например, заказчиками выступали Министерство здравоохранения США, Агентство по международному развитию и даже Министерство энергетики.
Первую информацию об испытаниях на территории Украины специалистами из США и ФРГ оружия такого рода Минобороны России опубликовало в июле прошлого года. В числе прочего сообщалось, что в качестве «подопытных кроликов» исследователи использовали различные категории граждан Украины, в том числе местных военнослужащих.
Кириллов отметил, что после публикации оборонным ведомством РФ первых документов о военно-биологической деятельности американцев в мире поднялась мощная волна протестов. Дело дошло даже до массовых выступлений против биолабораторий США.