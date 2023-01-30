В западной прессе объявили, что российские солдаты «опасаются танков Leopard 2»

После официальных заявлений о начале поставок на Украину западных танков в российских масс-медиа были опубликованы схемы с ОБТ Leopard 2, на которых показаны уязвимые места немецкой машины. Исходя из этого, западные СМИ делают вывод, что Leopard 2 воспринимается российскими экспертами и бойцами в качестве серьёзной угрозы.
Российские солдаты опасаются Leopard 2
- отмечается в издании World Defence News.
На фоне подобного восприятия совершенно упускается из виду обычная армейская истина, согласно которой любое оружие, находящееся в руках противника, должно вызывать опасения. Кроме того, российские медиа, включая «ВО», и ранее выкладывали аналогичные схемы с предпочтительными зонами поражения различной техники. В сети без особых затруднений можно найти изображения, к примеру, того же американского БТР Stryker с наглядной демонстрацией его наиболее слабых мест. Суть этих публикаций предельно ясна – познакомить бойцов с неизвестными им моделями.
Тем не менее, в западных СМИ разгоняется тезис о «страхе» бойцов ВС РФ перед немецкими танками:
Leopard 2 не сталкивался с танками советской конструкции в прямом бою, но считается в российских войсках профессиональным «киллером»
- говорится в прессе без уточнения, кем именно в российских войсках так считается.
В указанном издании озвучиваются преимущества данной машины перед российскими ОБТ: наличие композитной брони из керамических материалов и стали; оснащение передовой оптикой и системой управления огнём, которые позволяют поражать движущиеся цели, в любое время суток; применение современных боеприпасов.
Как отмечается, Leopard 2 использует два типа 120-мм снарядов – осколочно-фугасный HEAT-MP-T и бронебойный APFSDS-T, который способен пробить около 450 мм катаной гомогенной брони.
По оценкам экспертов немецкой армии, 120-мм боеприпасы Leopard 2 могут пробить лобовую броню российского танка Т-72 на дальности 2000 м или Т-62 на дистанции более 4000 м
- указывается в издании.
При этом практически игнорируется отсутствие автомата заряжания на немецком танке:
Экипаж Leopard 2 способен иметь скорострельность, аналогичную танку, оснащённому АЗ
- говорится в издании со ссылкой на неких немецких экспертов без каких-либо реальных подробностей и тестов.