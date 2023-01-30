Военное обозрение
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В западной прессе объявили, что российские солдаты «опасаются танков Leopard 2»

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В западной прессе объявили, что российские солдаты «опасаются танков Leopard 2»

После официальных заявлений о начале поставок на Украину западных танков в российских масс-медиа были опубликованы схемы с ОБТ Leopard 2, на которых показаны уязвимые места немецкой машины. Исходя из этого, западные СМИ делают вывод, что Leopard 2 воспринимается российскими экспертами и бойцами в качестве серьёзной угрозы.


Российские солдаты опасаются Leopard 2

- отмечается в издании World Defence News.

На фоне подобного восприятия совершенно упускается из виду обычная армейская истина, согласно которой любое оружие, находящееся в руках противника, должно вызывать опасения. Кроме того, российские медиа, включая «ВО», и ранее выкладывали аналогичные схемы с предпочтительными зонами поражения различной техники. В сети без особых затруднений можно найти изображения, к примеру, того же американского БТР Stryker с наглядной демонстрацией его наиболее слабых мест. Суть этих публикаций предельно ясна – познакомить бойцов с неизвестными им моделями.

Тем не менее, в западных СМИ разгоняется тезис о «страхе» бойцов ВС РФ перед немецкими танками:

Leopard 2 не сталкивался с танками советской конструкции в прямом бою, но считается в российских войсках профессиональным «киллером»

- говорится в прессе без уточнения, кем именно в российских войсках так считается.

В указанном издании озвучиваются преимущества данной машины перед российскими ОБТ: наличие композитной брони из керамических материалов и стали; оснащение передовой оптикой и системой управления огнём, которые позволяют поражать движущиеся цели, в любое время суток; применение современных боеприпасов.

Как отмечается, Leopard 2 использует два типа 120-мм снарядов – осколочно-фугасный HEAT-MP-T и бронебойный APFSDS-T, который способен пробить около 450 мм катаной гомогенной брони.

По оценкам экспертов немецкой армии, 120-мм боеприпасы Leopard 2 могут пробить лобовую броню российского танка Т-72 на дальности 2000 м или Т-62 на дистанции более 4000 м

- указывается в издании.

При этом практически игнорируется отсутствие автомата заряжания на немецком танке:

Экипаж Leopard 2 способен иметь скорострельность, аналогичную танку, оснащённому АЗ

- говорится в издании со ссылкой на неких немецких экспертов без каких-либо реальных подробностей и тестов.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны ФРГ
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71 комментарий
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  1. -ш-
    -ш- Вчера, 19:32
    +10
    победит их танк - будут себя восхвалять, проиграет - во всём будет виноват укроэкипаж
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:35
      +2
      Ну,так же воюют люди,экипаж.Техника вторична.д у р а к и шарик от подшипника сломает,а в умелых руках-грозная машина
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 19:40
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,так же воюют люди,экипаж.Техника вторична.д у р а к и шарик от подшипника сломает,а в умелых руках-грозная машина


        Экипаж это понятно.Но вот Армата с БОПСами Вакуум-1 и Вакуум-2 пробила бы в лоб эти Леопарды ,а пробьёт ли в лоб броню Леопарда Т-90М со своими БОПСами Свинец-1 и Свинец-2 вопрос.

        На данный момент лучшими российскими БОПС являются 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2», изготовленные из вольфрама и обедненного урана соответственно. Оценочно их проникающая способность составляет 650-750 мм гомогенной катаной брони под наклоном 60 градусов на среднем удалении два километра.Между тем, у ОБТ «Абрамс», «Леопард-2» и «Челленджер-2» сегодня лобовая броня соответствует примерно 800 мм гомогенной катаной брони. Из чего следует вывод о проигрыше российских снарядов западной броне. Хотя они все же могут пробивать ее на меньших расстояниях, а также при попадании в боковую или кормовую проекции, которые являются слабым местом любого ОБТ. Однако такую позицию для стрельбы еще нужно занять и не факт, что противник позволит беспрепятственно это сделать.


        Модернизацию вооружения предлагалось произвести за счет установки новой 125 мм пушки 2А82 и применения БОПС «Вакуум» длинной 900-1000 мм. Дульная энергия этого орудия примерно 1,2 раза превышает аналогичный показатель знаменитой немецкой пушки Rh120L55.В реальную плоскость эти планы перешли только спустя 10 лет. Когда были созданы пушка 2А82 и БОПС 3БМ69 «Вакуум-1» и 3БМ70 «Вакуум-2» (из вольфрама и обедненного урана), длина которых составляет 900 мм.Согласно имеющейся информации, скорость этих БОПС составляет 2000 м/сек. и на дистанции 2 км снаряды типа «Вакуум», обладая энергией 15 мегаджоулей, способны пробивать броню толщиной от 900 до 1000 мм. Что лишает западные ОБТ имеющегося преимущества в защищенности.


        https://www.belrynok.by/2019/04/22/bronebojnye-snaryady-kak-probit-neprobivaemoe/
      2. Fisherman
        Fisherman Вчера, 19:56
        +15
        танк опасен даже для своих....а уж для противника...это всё же не гармошка губная и танк что Леопард, что Т-34 бойцы опасаются по-любому. Но тут есть "смягчающие обстоятельства": коммерсанты Охлобыстина обещают за тот же Абрамс по 10 лямов, Екатеринбургская компания - по 5 лямов, губер Забайкалья своим бойцам - по 3 ляма....я бы на месте самого Леопарда опасался бы наших бойцов, если за него объявят награды как за Абрамс!
    2. BARKAS
      BARKAS Вчера, 19:41
      +5
      Если проиграет леопард будут обвинять злых русских которые так и не поняли мощь немецкого танка.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 19:46
        0
        Цитата: BARKAS
        Если проиграет леопард будут обвинять злых русских которые так и не поняли мощь немецкого танка.


        Слабые места есть у всех.По ссылке ниже много про особенности конструкции Леопарда.Там картинка более детализированна.Наглядно показано чем и куда бить.




        А вот не лобовая часть (80% танка) - весьма хорошая цель для любого современного и даже не современного ПТУРА (модели какие пробивают указаны на картинках) или кумулятивного снаряда с пробитием брони 500 мм и выше. Обратите внимание на 2й рисунок снизу, где изображена пол-удуга (незаконченный круг) - вся эта дуга - это уязвимые места танка.В связи с этим при танковой атаке противника - наземным подразделениям следует разделиться минимум на 2 части (2 фланга) - пропустить не много танки вперед (причем не обязательно даже ровняться с ними, т.к. угол обстрела позволяет уже пробивать броню) и уже бить ПТУРами. Ну и конечно же артиллерия - для нее особо не влияет все эти схемы - при точном попадании в любую часть танка - это почти гарантированное выведение танка из строя.

        https://dzen.ru/a/Y9DEuumsOTVFnZBq

        Некоторые узлы танка и наиболее бронированные места танка:

      2. Labrador
        Labrador Вчера, 20:42
        +2
        западных СМИ разгоняется тезис о «страхе» бойцов ВС РФ перед немецкими танками

        Как в том анекдоте: ... конечно боюсь - первый раз такого страшного ...ть буду.
    3. poquello
      poquello Вчера, 19:43
      +5
      Цитата: -ш-
      победит их танк - будут себя восхвалять, проиграет - во всём будет виноват укроэкипаж

      никакой танк не победит, побеждает армия
      1. Александр 3
        Александр 3 Вчера, 19:58
        0
        В своё время наши деды жгли немецкие танки бутылками с горючей жидкостью.Думаю современные немецкие танки тоже можно сжигать различными способами- бутылками с керосином,РПГ и другими способами.У нас ТОС сожгёт всё.
        1. gsev
          gsev Вчера, 20:21
          -1
          Цитата: Александр 3
          В своё время наши деды жгли немецкие танки бутылками с горючей жидкостью.

          В Кубинке экскурсоводом в танковом музее был танкист Великой Отечественной войны. Он нам прямо говорил, что его бросает каждый раз в дрожь, когда он входит в павильон с немецкой трофейной техникой.А про японские танки того времени говорил снисходительно. Сам с ними в бою не сталкивался, но те кого учил в предверии СВО против Квантунской армии на территории Китая, говорили, что плавающие танки действительно проще всего было расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Если у России есть беспилотники на всю бронетехнику стран НАТО, то можно спокойно отнестить с новому вторжению германского панцервафе в Россию. Если нет, то лучше сразу до их появления ударить по всем крупным украинским городам сотней термоядерных боеголовок, чтобы эта техника от Буга до Днепра двигалась в облаках радиоктивной пыли.
    4. LukaNord
      LukaNord Вчера, 19:45
      -3
      Российские солдаты опасаются Leopard 2

      Это мотивация для наших солдат и очень мощная soldier
      Начало СВО было именно под красными флагами наших отцов и дедов прадедов и это все не спроста
      Сейчас опять хотят пустить немецкие танки по украине ,а англосаксы свои берегут и подставляют Германию опять под русскую кувалду .
      Как все знакомо и по шаблону ..
      Россия готова встретить и леопарды и абрамсы и меркавы ..Но потом не обижайтесь и не визжите на весь мир о злых Русских !
      Если эти натовские танки появятся на окраине ,думаю жесткость СВО резко изменится и тогда уже не точечные удары начнутся ..А полномасштабная война с массированными бомбардировками всего и всех .Я даже уверен ,что наш Генштаб именно этого и ждут
      Чтобы отдать приказ ну все мужики можно по полной и 333 из всех стволов
      Давайте фрицы ,мы вас ждем уже давно Горбач у вас почетный гражданин страны и ебн тоже типо того ..
      Вот и рассчитаемся ЗА ВСЕ Эх фрицы ничему вас история не научила и наши там русскоязычные о чем думают ?
      1. vova1910
        vova1910 Вчера, 20:22
        0
        Цитата: LukaNord
        Россия готова встретить и леопарды и абрамсы и меркавы

        Сионисткое образование посылает 100 тыщ меркав с женскими экипажами. Михан, айда в окопы громить иудобандеровцев. Гойда.
    5. Аргон
      Аргон Вчера, 22:52
      0
      Аналогично и с абрамсами. Заранее готовят почву, мол обучать надо долго, тяжёлая машина и тд
  2. Читателль 2013
    Читателль 2013 Вчера, 19:34
    +1
    Правильно делают, к ним надо повнимательнее, машина опасная
    ...............................
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 19:47
      -3
      Цитата: Читателль 2013
      Правильно делают, к ним надо повнимательнее, машина опасная
      ...............................

      ну чем она опасна ? Горит так же ярко Опасен экипаж !
  3. Andy_nsk
    Andy_nsk Вчера, 19:37
    +1
    не спец по танкам, но пулемет на башне рядом с люком для незащищённого стрелка выглядит неубедительно для "вундерваффе"
  4. PSih2097
    PSih2097 Вчера, 19:38
    +4
    А чего речь идет исключительно про 72ки, там еще и Т-80БВМ с Т-90М есть, и это не считая ПТРК и минные заграждения...
    Ведь сами же писали:
    Как отмечается в издании 21AAR "Т-90М не может раскрыть потенциал в украинском конфликте"
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Вчера, 19:47
      -1
      Ради такого случая могут и бригаду Армат наскрести.
      1. Комментарий был удален.
  5. Bingo
    Bingo Вчера, 19:38
    +10
    Еперный театр, да любой танк - дура на редкость страшная, тупо ее не опасаться
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Вчера, 20:03
      +6
      Помню, на сборах шли с полигона по лесу в лагерь. Машины иногда ехали сзади. "Принять вправо" - команда, нехотя сходим на обочину. И вдруг сзади страшный рёв - 2 танка Т-80. Без команды все "партизаны" по сторонам полезли. Звук от вертолетных двигателей был такой, что все оставшиеся листья на деревьях вдоль дороги осыпались, дело было осенью.
  6. Hog
    Hog Вчера, 19:42
    0
    Броня супер, всем на зависть.
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 20:20
      +2
      Цитата: Hog
      Броня супер, всем на зависть.


      Взвод "абрамсов", захваченных иракской пехотой во время "Бури в пустыне" laughing

      Вообще любимое фото Абрама)))
  7. paul3390
    paul3390 Вчера, 19:42
    0
    пробить лобовую броню российского танка Т-72 на дальности 2000 м или Т-62 на дистанции более 4000 м

    А если сравнить скажем с Т-34 - ваааще Звезда Смерти...
  8. megadeth
    megadeth Вчера, 19:44
    -2
    Наши деды, его бы на Т-34 разобрали бы...Кто ссыт тот гибнет. Россия вперёд!
  9. AlexWar
    AlexWar Вчера, 19:45
    +2
    Че их опасаться, запускают пусть беспилотники. Удар в район моторного отсека. Взрыв по башне может вывести всю оптику
    В СССР учили правильно бить, пусть учат бойцов. Ну а тож эти громадины не уязвимы, правильно бить надо
    https://dzen.ru/a/Y9OXBzORMFOJtPhW
    Самое главное - относительно слабая защищенность боекомплекта. Как выяснилось, Турция потеряла большинство машин именно из-за подрыва боеукладки.

    Отечественные военные эксперты подчеркивают, глядя на видео с подбитыми "Леопардами", что размещение основной части боекомплекта танка "Леопард" спереди слева - фатальная ошибка инженеров, так как с бортов танк имеет довольно слабую защиту корпуса, которая пробивается при удачном выстреле даже немного устаревшими советскими ПТРК "Фагот" и приводит к подрыву боезарядов, полному уничтожению машины.

    Правда, экспертное сообщество отмечает, что уязвимость танка даже для "Фаготов" - вовсе не новость. Пока ни один танк в мире не выдержит прямого попадания в борт противотанковой ракеты, а защита от подрыва боезапаса есть только у русского танка Т-14 "Армата". В целом, уровень защиты "Леопард" А4 соответствует технологически уровню 1980-х годов, отмечают знатоки, собственно, когда и был создан "Фагот".

    С учётом того, что у русских военных сейчас, кроме "Фаготов", на вооружении находятся более прогрессивные ПТРК - "Корнет" и "Метис-М" - можно ожидать, что для наших бойцов встреча с "Леопардами" в зоне спецоперации не будет шокирующим фактом.

    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Вчера, 20:11
      +1
      Почему то никто не пишет о том , что можно перебить гусеницы , то есть обездвижить на какое то время .
      А неподвижный танк , это прекрасная цель .
      Конечно экипаж может произвести ремонт , но под обстрелом не очень то и ремонтируется .
    2. fiv
      fiv Вчера, 20:49
      -1
      Если у Вас появилась возможность прицелиться вражескому танку в бок, тому может быть три причины: 1. Боевые порядки Вашего подразделения разорваны наступающим противником 2. Вы в засаде и идущая вместе с танком мотопехота Вас сейчас уничтожит. 3. Вам повезло и Вы воюете с полными идиотами. Нет, четыре причины - Вы перехитрили этих свиней
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 20:55
        -2
        Цитата: fiv
        тому может быть три причины:... Нет, четыре причины

        Вот вам пятая: у идущего на вас танка слетела гусеница (ну, вот не повезло ему), и танк развернуло к вам бочиной...

        На самом же деле - причин можно накопать достаточно много. Если головой подумать, немного yes
        1. fiv
          fiv Вчера, 21:02
          -1
          Или сильный порыв ветра вдруг. Да, согласен, чудеса бывают.
          1. Репеллент
            Репеллент Вчера, 21:10
            -3
            Цитата: fiv
            Или сильный порыв ветра вдруг

            Или ямка нетабельная на дороге встретилась... в поле всякое бывает wink
            Или даже вовсе мина... со Второй Мировой, да под гусеницу belay

            Плоховато у вас с воображением, плоховато laughing
            1. fiv
              fiv Вчера, 21:26
              0
              Примерно представляю, как Вы бойцам задачу ставите. Сами, наверное, на авось против танка не пойдете
              1. Репеллент
                Репеллент Вчера, 21:38
                -1
                Цитата: fiv
                Сами, наверное, на авось против танка не пойдете

                Этот "авось", если снова подумать - может (и должен) быть организован искусственно. И я вам не задачу тут ставлю, а мягко побуждаю прекратить вещать и начать думать. Голова дана человеку не токмо шапку носить, да wink
              2. Hanurik
                Hanurik Вчера, 22:41
                0
                Зачем изобретать велосипед? Бойцы во фронт, пт средства во фланг в лесопосадку. Соседи пусть выделят пт группу для фланкирующего огня и всё. Танки идут вперед и получают поражение с фланга, разворачиваются лбом в лес и получают подарки с борта и кормы. Всё придумано до нас.
      2. Orkraider
        Orkraider Вчера, 22:26
        0
        Доброго вечера!
        Мне кажется надо добавить основную причину: воздух.
        Горячая пора для вертолетов выдастся и основное кол-во «кошачьих тварей» вынесут они.
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 21:19
      0
      Цитата: AlexWar
      уровень защиты "Леопард" А4 соответствует технологически уровню 1980-х годов, отмечают знатоки, собственно, когда и был создан "Фагот".

      Современным противотанковым оружием в настоящее время считаются ,например,ПТ-ракеты с тандемно-кумулятивными БЧ ! К ним относятся 9М113М("Конкурс-М") ,9М123("Хризантема") ,9М120("Атака"),9М131("Метис-М") ,9М133("Корнет")... ПТ-ракеты же с моноблочными кумулятивными боеголовками считаются устаревшими! К ним относятся 9М111("Фагот") и 9М113("Конкурс"... Я не говорю ,что "Фаготы" "выбросили из армии";но они сейчас не рассматриваются .как эффективное ПТ-оружие ! В настоящее время,"Фаготы" применяются ,в основном, как "штурмовое"(противобункерное) и "снайперское" ( цели: пулемётные позиции,позиции снайперов...) оружие ! Поэтому смешно говорить о том , что противотанкисты будут рассчитывать на "Фаготы" против "Леопардов" !
  10. hiller
    hiller Вчера, 19:45
    +1
    Опасаются? Нормальному человеку в бою всегда свойственен истинкт самомохранения. И это правильно. А в бою сила у того, за кем правда! Нет за вами, мерзавцами, правды. Вся ваша история - сплошное вранье. И никакие леопЁрды вас не спасут. Малое кольцо и перекрестие в окуляре - там им самое место.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 19:46
    +1
    Нормальный человек и должен бояться... А во то, что он, Леопард, горит как и Тигр доказано арабами и курдами.
  12. БойКот
    БойКот Вчера, 19:49
    +3
    В дупу таких экспертов. Для борьбы с танками есть противотанковая артиллерия, она для этого специально заточена. А у танков свои задачи, и отстреливать разных кошек далеко не главная.
    1. Hanurik
      Hanurik Вчера, 22:45
      0
      Голос разума в пустыне. Кстати, единственный раз, когда я видел правильное применение танков, было видео от укров, где 2 их танка перерезали дорогу с едущими нашими грузовиками и мтлб. В этом видео командиру укровского танка ещё в нсвт пуля прилетела.
    2. Клон
      Клон Вчера, 23:33
      0
      Цитата: БойКот
      есть противотанковая артиллерия

      Когда-то может быть и была "заточена". И именно артиллерия. В войну, насколько я помню, противотанкистов было категорически запрещено перемещать в иные подразделения и части - "штучный товар", однако.
      МТ-12, почесав репу, исключаем, бо не по зубам "Рапире" во фрунт встречаться с современными панцерами, да и с мобильностью у нее... Противотанковая пушка 2А45М была изготовлена в количестве аж 24 штук. Сколько их осталось в строю с 1988 года...сее нам не ведомо. Как и количество самоходок "Спрут-СД". Вот и вся наша "чисто" противотанковая артиллерия. Так что, никуда нашим доблестным танкистам не деться от охоты на "диких зверей", забугорных "генералов" и прочих разжиревших "соперников". ПТУРы? Да, противотанкисты, но все же не артиллерия. feel
  13. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 19:49
    +2
    Вообще-то боец и должен опасаться за свою жизнь. Сдуру погибнуть невелика хитрость. Главное чтоб эта железяка немецкая сгорела.
  14. Макс1995
    Макс1995 Вчера, 19:51
    -2
    Просто Смишники радостно потирают ручки и делят шкуру неубитого Леопарда.
    Да еще за каждого уже кучу премий объявили ,несмотря что их еще нет и скоро не будет...

    так что в чемто эти с запада правы.

    А тесты уже давно выложены фанатами в Инет, на ютюбе ролики, так что и ссылаться то не особо нужно на что то...
  15. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 19:54
    +2
    у нас есть чем ответить ... Т-90 покруче будет ... да и самоходных шасси под ПТКР хватает ... + авиация виде боевых вертолётов с ПТУР ... вот и посмотрим как оно горят Лепарды/Леклерки/Челленджеры ... удачи нашим парням в СВО
  16. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:55
    0
    В западной прессе объявили,
    . Объявили и объявили... есть ли смысл это обсуждать?
    1. agoran
      agoran Вчера, 20:07
      +4
      Есть, данный сайт читают не только русские.
      На англоязычных сайтах всегда говорил, что катапультные кресла на французских истребителях не надежные, все смеялись. А вот после катастрофы в Индии, где с Су 2 летчика катапультировались и живые, а с Миража - мертвый, все почему-то заткнулись.
  17. DMFalke
    DMFalke Вчера, 19:58
    +1
    Только "не очень умный человек" (цензура на сайте даже безобидный антоним слова умный затирает, а потом ноем, что на западе нет свободы слова laughing )не будет опасаться неизвестной машины. Т-72/80/62/64/90/55 то более менее знакомы уже во всех проявлениях, у с Леопардами, Абрамсами и Челленджерами мы сами, а не через прокси первый раз.
  18. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Вчера, 20:01
    -1
    Западным ребятам нужны самооправдания.
    Не пишут же, что мало обещают, а типа русские в испуге...
    Все чинно и пристойно. И сами верят в это)))
  19. Пленник
    Пленник Вчера, 20:03
    0
    Ну это положим они врут. Ни один нормальны российский солдат не боится того, с чем не сталкивался в бою. Опасение ещё заслужить надо.
  20. алексей_444
    алексей_444 Вчера, 20:05
    0
    Запад как та женщина, сама придумала, потом обиделась на то что придумала. Только неправильно себя ведут, когда повышаешь ставки с гнилым товаром, больше потеряешь столкнувшись с реальностью. Да танк неплохой, но надо тысячи таких танков. Нам бы подыграть и сделать утечки что паникуем, готовимся отступать, лучше на танки потратят свои бюджеты чем САУ с градами, это намного страшнее, учитывая нашу близорукость.
  21. Толстый
    Толстый Вчера, 20:06
    0
    Надело. Российским экипажам, что 6 рублей, что 2 трешницы. Пусть шлют еще... smile
  22. YanniKounnar
    YanniKounnar Вчера, 20:06
    +1
    Les soldats Russes ont déjà par le passé "étripé" des "Tigres" alors de simple Léopards ...:-)


    Российские солдаты уже в прошлом "драли ""тигров", а затем простых леопардов...: -)
  23. илья63
    илья63 Вчера, 20:07
    0
    Объясните дилетанту,у кого в дуэли преимущество т90 или лео?
    1. Hanurik
      Hanurik Вчера, 22:48
      0
      У лео однозначно. Но это ситуация в вакууме, когда танковый экипаж прошляпил всю разведку, пехоту, потерялся в лесу, выехал в поле и встретил там такой же экипаж дятлов.
  24. Lako
    Lako Вчера, 20:09
    0
    Да, ж. д мосты, по всей Украине валить нужно и уже давно. А не ждать пока англо-саксы на фронт нагонят всякой ебалы, с которой русские солдатики будут героически бороться
  25. mark1
    mark1 Вчера, 20:10
    +1
    Учитывая какую истерику по поводу западных танков устроили в наших СМИ (хотя наши танки как раз и создавались чтобы бить их танки и это естественная будущая встреча) западники могут так подумать.
  26. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 20:19
    -1
    Опасаться стоит, но на каждую их вундервафлю, есть наша смекалка.
  27. Alex242
    Alex242 Вчера, 20:23
    0
    В указанном издании озвучиваются преимущества данной машины перед российскими ОБТ: наличие композитной брони из керамических материалов и стали; оснащение передовой оптикой и системой управления огнём, которые позволяют поражать движущиеся цели, в любое время суток; применение современных боеприпасов.

    ну ну, посмотрим, вообще статья похоже на предпродажную рекламу....
  28. Погоны
    Погоны Вчера, 20:23
    +1
    Вот и хорошо, что наши опасаются. Очень хорошо. Так у нас будет гораздо меньше потерь, чем если бы бравировали и грозились закидать шапками. А так будут готовить этим танкам достойную встречу.
  29. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 20:25
    -1
    Кто опасается? Пехота, артиллерия, танкисты?
    И опасаются или боятся?
    Если изучают слабые места и готовятся к боям, то не боятся.
    Западные СМИ затолкали себя в помойную яму и никак из неё не выберутся.
  30. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:25
    0
    А британские солдаты не опасались бы советских и российских танков?
    У британских солдат семь жизней?
    Любая техника противника - зло.
    А дальше зависит от того, кто за что сражается.
    Идея или деньги. У британских военных не на своей британской земле стимулом будут деньги.
  31. Горий
    Горий Вчера, 20:30
    -1
    Врядли пятачки их будут выставлять ближе 2000м.. А есть у нас снаряды которые закрашивают оптику ?
  32. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 20:35
    -1
    Хотя Германия - страна не очень воюющая против России и вынужденная давлением других стран, правда в том, что она боится, что русские вернутся в Берлин
  33. megavolt823
    megavolt823 Вчера, 20:36
    -2
    Танки не воюют с танками. Курская дуга и не более. Тяжи вермахта ломали , били в бок или в тыл. Авиация. Гаубицы могли порожать. ИСы. Леопард не сыграет особо. Леклерк опасен явно. Но в полном обвесе. А напичканый чубатологам не дадут. Все эти танки как приманка. Для нашей авиации. Видимо что то уже завезли. ПЗРК . Или ПВО какое. Хотели бы удивить, сделали бы по тихому. А тут с помпой и воздушными шариками.
  34. Землекоп
    Землекоп Вчера, 20:45
    -1
    Очередной жупел после байрактаров \ вазелинов \ 777.....который будет гореть не зависимо от того какого уровня и крутизны этот танк....хоть божественного уровня 2035 года - все танки горят на поле боя.
  35. Romeo
    Romeo Вчера, 20:58
    0
    это все бла бла бла. Первое же боестолкновение все покажет. Насчет пробития 72го с 2км в лоб сильно сомневаюсь.
  36. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 21:00
    +1
    А т72 они не опасаются? Умный солдат всегда опасается врага и думает как его уничтожить. Побольше Корнетов нужно поставить, лоб Леопарда или Челленджера берет на ура.
  37. Vicontas
    Vicontas Вчера, 21:06
    +1
    Как говорит фольклорная шутка - "Большому кораблю - большая торпеда!" А по большому танку - крупным калибром! Орудие 2С7 имеет калибр 203 мм и закидывает на 47 км снаряды весом до 110 кг! Получив "оплеуху" такого веса любой танковый экипаж немедленно выпадет в осадок с сильнейшей контузией,а танк может и башню потерять! Ну,на 47 км орудие ставить не стоит,а вот на 10 - 12 - самый раз.В комплект орудия входит и беспилотник,но пара "Панцирей" и "Торов" не помешала бы в охранении!
    1. Клон
      Клон Вчера, 23:38
      0
      Цитата: Vicontas
      А по большому танку - крупным калибром! Орудие 2С7 имеет калибр 203 мм

      Это называется "Из пушки по воробьям!"
  38. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 21:08
    0
    Не одни и те-же эксперты пишут статьи на двух хозяев?
  39. Сын летчика
    Сын летчика Вчера, 21:26
    0
    Мужчины! Объясните мне, дилетанту, если вылить на Леопард-2 ведро бензина и поджечь, сможет тот продолжать боевые действия? Да,да, коктейль Молотова, только в 20 раз больше. Тогда второй вопрос. Что, если снаряд снарядить 10-20 литрами условного бензина (напалма?) и ё..., пардон, шмальнуть по танку? Думаю, тот выйдет из строя, как минимум ослепнет. И не надо никакого пробития 1200 мм условной брони и прочей фигни, Краснополя и т.п.. Кто мне объяснит, почему этого нельзя?
  40. Юрий золотарев_2
    Юрий золотарев_2 Вчера, 22:43
    0
    Корнет и в лоб хорошо продырявит, а шахтёры на нём испытают трофейные джавелины !