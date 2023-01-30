В западной прессе объявили, что российские солдаты «опасаются танков Leopard 2»

Российские солдаты опасаются Leopard 2

Leopard 2 не сталкивался с танками советской конструкции в прямом бою, но считается в российских войсках профессиональным «киллером»

По оценкам экспертов немецкой армии, 120-мм боеприпасы Leopard 2 могут пробить лобовую броню российского танка Т-72 на дальности 2000 м или Т-62 на дистанции более 4000 м

Экипаж Leopard 2 способен иметь скорострельность, аналогичную танку, оснащённому АЗ