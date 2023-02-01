Сказки старого Маугли. О мудрости на войне и вне ее

Намасте, дорогие читатели, намаскар, уважаемые коллеги! Не знаю, как у вас, а у нас зима – это время отдыха. Отдыхаем мы, отдыхает вся остальная природа. Зима. Ленивое время года. Встал бы да пробежался за каким-нибудь оленем, но... Лень. Холодно. Грязно. Не то что возле красного цветка. Сиди, смотри, как он играет с ветками, как постреливает и искрит от счастья.
Зима – время мудрых. Время, когда мудрые могут познать мудрость других. Из разговоров с мудрецами, из книг мудрецов, из былин и сказок своего и чужого народов. Вот и я занимаюсь познанием себя через призму знаний других. Как вы уже знаете, мои знания часто парадоксальны для людей, но мудрости от этого в них меньше не становится, потому что если человек мудр, то это уже надолго.
Вот недавно решил опросить мышей. Тех самых, маленьких сереньких мышек, которых мало кто видит, но которые живут почти везде. Спрашивал о том, чего они боятся больше всего. И знаете, результат вас удивит. Оказалось, что мыши больше всего боятся... женщин. Практически 100-процентный результат. Вот какие в Индии женщины! Ультразвуковые.
Или был разговор с удавами. Кто может выдвинуть версию о том, почему они глотают практически всех, кто попадается им на пути? Откуда такая неразборчивость к пище? Бандерлог – значит бандерлог, заяц – значит заяц. Другая змея – значит змея. Уверяю вас, никто из вас не назовет самый популярный ответ среди удавов. «Да кто я такой, чтобы себе в ком-то отказывать!»
И вообще, даже у нашего мудрого Каа критерий оценки собеседника исключительно один: пролезет или не пролезет.
Как-то мне принесли книгу мудрости из далекой северной страны. Книгу об одном из моих друзей. О Хатхи! Надеюсь, вы не забыли нашего предводителя слонов. Так вот книга о Хатхи и ещё каком-то маленьком животном Моське. Я пока не понял, из чьих это самая Моська родичей, что это за вид зверя такой. И на собаку похожа, и на шакала. Но явно такая из тех, кто умеет не только вертеться, но и отвертеться по полной программе.
Очень, я вам скажу, мудрая книга. Кто не читал – очень советую прочесть и приобщиться к мудрости старого человека по фамилии Крылов. Он понимает суть вещей.
Пересказывать чужую мудрую сказку я не буду. Мудрость хороша в первоисточнике. А вот то, как у меня наложилась эта самая Моська на рассказы перелетных птиц, что гостят у нас каждую зиму, расскажу. Просто потому, что тут первоисточник – я!
Там, на севере, живут два народа. Раньше жили хорошо, можно сказать – дружно. Помогали друг другу, с врагами вместе дрались. И все бы было также хорошо и дальше, но решил один народ сделать все ещё лучше. Я помню чью-то мудрость: лучшее – враг хорошего. Так и получилось. Война.
Спросите – из-за чего? Ну вы еще спросите, из-за чего мы с Пакистаном воюем. Так то из-за Кашмира, но история тянется с 1947 года потому, как у одного персонажа художественного фильма: «Я дерусь, потому что я дерусь».
Наверное, глядя на нас, сцепились и на севере.
Кто был прав, кто виноват – вот уж точно, не нам тут судить. Вроде бы западные хотели напасть на восточных, а те не стали ждать и первыми пошли. Совсем как у нас было, да.
Если кто не знает, то я вам сейчас короткое такое сказание сделаю. Про войну. Как у вас говорится, сказка эта не ложь, но и намеков там… как блох у шакала.
Жила-была страна. Большая такая, не сказать, что богатая, там, честно скажем, всякого хватало. И умного, и совсем наоборот. Но перебивались как-то. От нас сильно отличались, у них неприкосновенным животным была свинья. Конечно, с нашими коровами равнять – себя не уважать, но тем не менее.
Фактически страна состояла из двух частей – западной и восточной. В западной народу было поменьше, и жил он побогаче. На востоке – вот как на востоке. Народа много, денег мало. Но вот какую штуку западные удумали: давайте, говорят, все будем на одном языке говорить. На западном, потому что он идеологически правильнее. И пофиг, в принципе, что на востоке его толком никто и не знает.
И восточных граждан начали потихоньку делать людьми второго сорта. Незаметно, постепенно, то тут ущемляя, то там. И в один прекрасный момент терпение лопнуло, и начались волнения и бурления.
Тут же восточные получили от западных, а армия начала искоренять сепаратизм в зародыше.
Территории брались под контроль, политическая оппозиция подавлялась, и в итоге на Востоке началась форменная гражданская война. С одной стороны – регулярная армия, с другой – партизанское ополчение. Ополчение, однако, быстро озубастилось, пушки-танки и даже микро-ВВС были. Сопротивлялись по полной.
И тут вмешался сосед. Огромный такой весь и сильный. И начал помогать восточным. У соседа свой интерес был. И бизнес тут при делах, и 8 миллионов беженцев как бы не то чтобы мешались…
Ну и очень кстати в зимнем декабре армия западников взяла и нанесла удар по аэродромам соседа… И началось такое…
Уважаемые читающие, если вам интересно, то это я вам привел в качестве примерного такого рассказа повествование о начале Третьей индо-пакистанской войны, которая закончилась тем, что Пакистан получил от нас по полной, а восточная его часть стала независимой и теперь называется Бангладеш. В 1971 году дело было, проверьте, если кого действительно зацепило.
А теперь вот вам мудростью по интеллектам: история развивается по спирали! И у кого-то эта спираль вверх идет, а у кого-то вниз. Есть, правда, и такие, что свое развитие превращают в бег по кругу.
Видимо, на севере тоже что-то подобное приключилось, поскольку две страны тоже сцепились не на шутку. Дерутся народы уже почти год. Я, как вы знаете, сам участвовал в таких битвах, терял своих. Смерть и война – вечные спутники. Но я о другом. О мудрости Крылова. О Хатхи и Моське.
В мудрой книге сказано, что «слон идет вперед и лая твоего совсем не признает». Это правда! Если Хатхи о чем-то думает, а он всегда о чем-то думает, то он практически ничего вокруг не замечает. Идет и идет. И горе тому, кто попадается ему на пути. Просто раздавит и очень удивится потом, если ему об этом расскажут.
А вот моськи эти бывают и у нас. Выскочит такая перед стаей и давай нахваливать моих бойцов. Их смелость, ловкость, силу. А главное – расскажут, сколько сотен тысяч врагов мы уничтожили. Точно такие же моськи есть и у врагов. И делают ровно то же. Я одну такую за загривок ухватил и спрашиваю: «Что же ты врешь так беспардонно?» А она в ответ что-то про подъем боевого духа пищит.
Да, когда я только начинал командовать, а это было весной и в начале лета, я действительно верил моськам. Я не очень щадил своих бойцов. Но потом я стал старше. Мудрее. И теперь берегу волков, как себя. Вражеские моськи уже много раз нас похоронят, а мы не только живы, но и почти в полном порядке.
Как-то размышлял о том, сколько стоил стае мой героизм в начале моей карьеры. Оказалось, сегодня мои потери в битвах кратно ниже, чем были тогда. Кратно! Но зато я теперь слышу о своих потерях от пришельцев из других краев. От тамошних мосек. Сто тысяч, двести тысяч. Даже уже не смеюсь. Моськи, они и есть моськи. Пустолайки.
Есть у меня и те, кто очень хочет воевать так же, как раньше. Десять тысяч туда, десять тысяч сюда, а потом доложить мне о победе.
Только я таких всегда перед волчицами ставлю. Теми, чьи мужья не вернулись из боя. Помните, как когда-то за меня вступилась Ракша-сатана? Волчицы все такие, лучше не связываться. Теперь у нас каждый не вернувшийся из похода волк – герой.
А вообще, я теперь стал представителем передовой военной элиты. Меня часто упрекают в том, что я не гоню свою стаю вперед ради победы любой ценой. Даже в том, что если бы я это сделал, то битва закончилась бы раньше. Даже в том, что маневр и хитрость не в традициях волков. Приходится тыкать мордой в ту, уже историческую битву с рыжими собаками.
Я не уверен, что мы тогда победили бы, если бы пошли напролом. Более того, наша победа бы стала пирровой уже потому, что в наших джунглях просто не осталось бы волков. И тогда занимай территорию любой, кто хочет. И в бой сегодня волков ведут молодые и хитрые вожаки. Пока не генералы, но скоро ими станут.
Мы, волки, научились делать правильно! Каждый вожак или командир всегда стоит перед дилеммой – сделать так, чтобы все были довольны тем, как ты это делаешь, или так, чтобы все были довольны результатом. Мы деремся на результат! И вожаку в бою глубоко плевать даже на мое мнение, на мои советы. Он ведет бой, а я командую стаей.
Не совсем получилось у меня сегодня сказку вам рассказать. Но «ложь, а в ней намек» бывает не только в сказках, но и просто в размышлениях. Многие удивляются мудрости индийцев. В том числе и из джунглей. Я в сотый раз повторяю, мы просто смотрим на все чуточку по-другому.
Знаете, почему в Индии есть «Камасутра», а в других странах нет? Я, конечно, горд за те мысли, которые у вас сейчас вертятся в голове. Я о мужской силе самцов наших краев. Не скрою приятно, но не верно. Ничем мы не отличаемся от любых других самцов. Все дело в нашем подходе к жизни и в наших... женщинах.
«Камасутра» появилась только потому, что наши женщины не так сговорчивы, как в других странах. По крайней мере, книжка была бы гораздо беднее и менее интересной.
Жизнь почему-то так несправедливо устроена, что, когда ты становишься мудрым, приходит старость. Получается как-то нелогично, даже жестоко. Пока можешь, не знаешь, как сделать правильно. Когда знаешь, как правильно, уже не можешь это сделать.
Наверное, поэтому люди и пишут мудрые книги. Такие, как наш северный сосед Крылов. Одни пишут, другие, более молодые и сильные, читают, ума набираются. Если честно, я тоже хочу хоть с кем-то одним поделиться своей мудростью, своими взглядами.
Кхуш рахо! Счастливо вам пережить эту зиму и встретить весну. А я продолжу читать великого северного мудреца Крылова. Там ещё много разных поучительных историй описано. Мудрость не приходит сама, она приходит вместе со знанием.