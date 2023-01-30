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Страны Латинской Америки отказали США в поставках вооружений российского образца на Украину

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Страны Латинской Америки отказали США в поставках вооружений российского образца на Украину

Попытки Соединенных Штатов уговорить страны Латинской Америки на отправку вооружений советского и российского образца на Украину провалились. Правительства нескольких стран данного региона, ставку на которые делали в Пентагоне, отклонили предложения американцев.


Колумбия, Бразилия, Мексика и Аргентина отказались направлять военную помощь Украине, визит в эти страны командующей Южного командования США генерала Лоры Ричардсон прошел впустую. В Киеве недоумевают, как это страны Латинской Америки отклонили такое щедрое предложение США передать Украине вооружения российского образа, а взамен получить от США "современные американские аналоги". Будь на месте этих президентов Зеленский, он давно бы обменял все оставшееся советское оружие на американское, да еще и сверху бы приплатил, если бы деньги были.

Попытка США получить вооружения для Украины не увенчалась успехом, но в Пентагоне не намерены опускать руки, несмотря на отказ, попытки будут предприниматься и в дальнейшем. Пока же президент Колумбии исключил такую возможность, в Бразилии оказали в поставках боеприпасов, опасаясь их попадания на Украину, а мексиканский президент вообще раскритиковал возможность отправки вооружений Киеву.

Я ей сказал, что даже если бы это был металлолом, мы не дадим российское оружие, чтобы оно продолжало войну в Украине

- заявил он.

У американцев еще остаются планы на Перу и Эквадор, которые также имеют на вооружении технику российского производства, но получить ее будет трудно. В Никарагуа, Венесуэлу и Кубу американцы вообще соваться не будут.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Southcom
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 19:21
    +6
    Латинская Америка с лихвой хватила щедрости от заштатников.Ничего удивительного
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Вчера, 19:23
      +2
      щедрые штатовские черти - за чужой счёт, и отменные воины - не своими руками
  2. Адриан28
    Адриан28 Вчера, 19:22
    +1
    Страны Латинской Америки в целом ведут довольно самостоятельную политику.
  3. Tusv
    Tusv Вчера, 19:29
    0
    Не, ну! Дай сейчас, а поставки, где то, через четверть века не внушают оптимизма. Это у Нас, что то вроде "Купи кирпич"
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:02
    0
    Страны Латинской Америки отказали США в поставках вооружений российского образца на Украину
    И на что это похоже?
    А похоже это на то, что в их, как они считали, песочнице, с ними песком никто делится НЕ ЖЕЛАЕТ!
  5. алексей_444
    алексей_444 Вчера, 20:19
    +3
    Что значит обменять? Это только дауны из Финляндии радуются заменой ф-18 на ф-35, хотя рядом полно стран которые стонут ( америкосы умеют продавать, как принтеры сейчас за условно 2 тыс и картридж на замену тоже 2 тыс.). Латинская Америка не такая богатая что б сорить деньгами. Но главное америкосам теперь придется раскошеливаться и доставать компромат на этих руководителей, а бюджет и компромат не бесконечный, а тут Африка ещё торгуется. Лафа кончилась, Мир реально становится многолярным.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 20:37
    +4
    Как испанец, я горжусь тем, что дочерние страны не подчиняются Соединенным Штатам. Испания и остальная Европа должны усвоить, что они не более чем комнатные собачки Соединенных Штатов, за исключением Турции, Венгрии и Сербии.