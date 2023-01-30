Страны Латинской Америки отказали США в поставках вооружений российского образца на Украину

Я ей сказал, что даже если бы это был металлолом, мы не дадим российское оружие, чтобы оно продолжало войну в Украине

Попытки Соединенных Штатов уговорить страны Латинской Америки на отправку вооружений советского и российского образца на Украину провалились. Правительства нескольких стран данного региона, ставку на которые делали в Пентагоне, отклонили предложения американцев.Колумбия, Бразилия, Мексика и Аргентина отказались направлять военную помощь Украине, визит в эти страны командующей Южного командования США генерала Лоры Ричардсон прошел впустую. В Киеве недоумевают, как это страны Латинской Америки отклонили такое щедрое предложение США передать Украине вооружения российского образа, а взамен получить от США "современные американские аналоги". Будь на месте этих президентов Зеленский, он давно бы обменял все оставшееся советское оружие на американское, да еще и сверху бы приплатил, если бы деньги были.Попытка США получить вооружения для Украины не увенчалась успехом, но в Пентагоне не намерены опускать руки, несмотря на отказ, попытки будут предприниматься и в дальнейшем. Пока же президент Колумбии исключил такую возможность, в Бразилии оказали в поставках боеприпасов, опасаясь их попадания на Украину, а мексиканский президент вообще раскритиковал возможность отправки вооружений Киеву.- заявил он.У американцев еще остаются планы на Перу и Эквадор, которые также имеют на вооружении технику российского производства, но получить ее будет трудно. В Никарагуа, Венесуэлу и Кубу американцы вообще соваться не будут.