Вольфрам и уран: танковые боеприпасы НАТО на Украине

Challenger 2. Источник: wikipedia.org
Натовские «ломы»
Концепция снаряжения танковых боекомплектов на Западе несколько отличается от российского подхода.
Для примера: танковая пушка Т-90 может работать по целям четырьмя типами боеприпасов – подкалиберным бронебойным оперенным снарядом (БОПС), кумулятивным, осколочно-фугасным и управляемой ракетой «Инвар-М». Натовские бронемашины в разных вариациях снаряжаются БОПС, многоцелевыми кумулятивными, картечными, полноценными осколочно-фугасными, осколочно-фугасными с пластичным ВВ и в некоторых моделях – управляемыми противотанковыми ракетами.
Начнем с самых опасных боеприпасов из танкового арсенала – узкоспециализированных подкалиберных противотанковых снарядов.
Главным отличием западных «ломов» является наличие двухбазовых ведущих устройств напоминающих катушку, в то время как для российских аналогов характерно однобазовое устройство. Автоматическое заряжание отечественных танков накладывает ограничения на длину подкалиберного снаряда. Например, длина вольфрамовых сердечников 3БМ-42 «Манго» – 547 мм, 3БМ-60 «Свинец-2» – 640 мм, а длина уранового «лома» М829А3 из боекомплекта Abrams достигает почти 800 мм. Впрочем, на эту модель боеприпаса распространяются экспортные ограничения, и на Украине они вряд ли появятся.
Американцы разработали М829А3 для борьбы с ДЗ «Контакт-5» – для этого 100 мм лидирующей части сердечника выполнены из стали. По задумке сталь разрушает и принимает на себя энергию взрыва блоков динамической защиты, а урановый стержень пробивает уже очищенную танковую броню.
Бронепробиваемость снаряда, по мнению специалистов МГТУ им. Н. Э. Баумана, на дистанции 2 км составляет 830 мм по нормали и 420 мм под углом в 60 градусов. При этом у «лома» совсем не выдающаяся начальная скорость полета – всего около 1 640 м/с. Для сравнения – у Leopard 2A6 подкалиберный DM53 разгоняется до 1 750 м/с, а российский «Манго» – до 1 700 м/с.
У американцев не было возможности удлинять ствол орудия, как у немцев, до 55 калибров, поэтому пришлось увеличивать длину и массу стержня. Abrams доставляет к вражеской броне восьмикилограммовый стержень, DM53 тянет на 5 кг, а активная часть «Манго» и того меньше – 4,85 кг.
Повторимся, появление на Украине М829А3, одного из лучших боеприпасов в мире в своем классе, маловероятно. При этом существует еще более могущественная версия A4, однако этот боеприпас пока широко не распространен даже в США.
Источник: rostislavddd.livejournal.com
Бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана представляют наибольшую опасность для отечественной бронетехники. Несмотря на все заверения, нет никакой гарантии, что подобное высокоэффективное оружие не появится в боекомплектах поставляемых на Украину танков.
Сердечники из сплава обедненного урана Stabilla присутствуют в подкалиберных снарядах М829А1 и А2 из боекомплекта Abrams. Это «ломы» по убойной силе на пару ступеней ниже описанной выше версии А3 – не более 500–700 мм брони на дальности 2 000 метров. По некоторым данным, большая часть этих боеприпасов снята с вооружения и утилизирована.
Уран в бронебойных стержнях хорош за счет высокой плотности и прочности на разрыв, а также реакционной активностью. Протискиваясь сквозь толщу брони, стержень вступает в химическую реакцию с металлом, сопровождающуюся значительным выделением тепла.
Но уран, пусть и обедненный, остается радиоактивным металлом. При ударе по танку неизбежно заражение местности мелкодисперсными частицами.
Экспортные американские БОПС. Источник: rostislavddd.livejournal.com
В экспортном исполнении Abrams комплектуются бронебойными снарядами с вольфрамовыми сердечниками. Разрабатывали боеприпасы для армии Египта еще в середине 90-х – начале 2000-х годов. Например, KEW-A2 (KEW – Tungsten Kinetic Energy round for Egyp) является аналогом уранового БОПС М829А2.
Немецкие вольфрамовые сердечники.
В списке анонсированных натовских танков для ВСУ особо выделяется Leopard 2A6, прежде всего, за счет 120-мм орудия длиной в 55 калибров. Как уже упоминалось выше, это позволяет отстреливать подкалиберные DM53 с начальной скоростью в 1 750 м/с. По нормали на двухкилометровой дистанции снаряд поражает до 730 мм брони, под углом в 60 градусов – до 370 мм.
Скромнее выступает в этой дисциплине Leopard 2A4, обещанный Украине из Польши. У танка орудие длиной в 44 калибра и начальная скорость DM53 падает до 1 670 м/с, соответственно, снижается и бронепробиваемость. У немецкого «лома» сердечник из сплава вольфрама WSM IV, и он с высокой долей вероятности появится на Украине. Более прогрессивные бронебойные снаряды DM63 и DM73 повышают могущество по цели преимущественно за счет более мощного метательного заряда.
Британский вольфрамовый «лом» L28A1 для Challenger 2. Источник: wikipedia.org
Британские Challenger 2 оснащаются 120-мм нарезными пушками, от которых Королевские ВС намерены в ближайшее время отказаться. Использование оперенных подкалиберных снарядов на подобных орудиях сопряжено с усложнением конструкции – в частности, ведущий пояс делают проворачивающимся, чтобы стволовые нарезы не передавали вращение бронебойному стержню.
Самым современным БОПС для Challenger 2 является L28A2 APFSDS. Аббревиатура APFSDS расшифровывается как Armour Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot или бронебойный подкалиберный оперенный снаряд с отделяющимся поддоном. Это общее название для всех натовских «ломов».
Как и у более ранней разработки L28A1, стержень снаряда выполнен из вольфрама. Для внутреннего потребления используются подкалиберные снаряды серии L26 и L27 из обедненного урана, более приспособленные для поражения современной комбинированной брони. Бронепробиваемость этих боеприпасов сравнима с аналогичными снарядами 120-мм гладкоствольных пушек Abrams M1A2 и Leopard 2A4.
Универсальные солдаты
Как уже говорилось выше, отличительной особенностью натовского танкового боекомплекта является наличие кумулятивно-осколочных боеприпасов. Ряд отечественных авторов считает, что в таких универсальных снарядах осколочно-фугасное действие на заднем плане. Тем не менее появление снарядов комбинированного действия не случайно.
В скоротечном бое, особенно в городских условиях, танковое орудие предпочтительно держать всегда заряженным. Для того, чтобы подавить пулеметную точку или снайперскую лежку в здании нужен ОФС, но из-за угла может выскочить другой танк, против которого такой боеприпас практически бесполезен. Именно поэтому танки НАТО оснащаются кумулятивно-осколочными снарядами, способными эффективно работать как по зданиям, так и по танкам. Именуются они HEAT (High-Explosive Anti-Tank Warhead).
Учитывая невысокую вероятность встречи натовских танков с российскими в бою, именно серия боеприпасов HEAT будет играть основную роль на Украине.
M830. Источник: rostislavddd.livejournal.com
Abrams оснащается тремя типами HEAT. Первый и самый древний – M830, представляющий собой копию немецкого снаряда DM12A1 и, в отличие от оригинала, оснащен взрывателем, способным срабатывать от касательного попадания. К цели он несет кумулятивную боевую часть и 1,95 кг взрывчатки. Для сравнения, классический ОФС российских танков 30Ф26 снаряжается 3,4 кг взрывчатки.
Снаряд M830А1 более компактен и фактически выполнен в подкалиберном формате, за счет чего у него выросла начальная скорость до 1 400 м/с. Российский ОФС гораздо медленнее – у дульного среза не более 850 м/с. Но за все приходится платить, и американский кумулятивно-осколочный снаряд снаряжен всего 0,966 кг взрывчатки.
Среди несомненных достоинств – неконтактный взрыватель, способный в режиме Air сбивать вертолеты даже при небольшом промахе.
Таким образом, Abrams получает возможность работать не только по бронетехнике и живой силе, но по медленным воздушным целям. В модели M908 головной взрыватель заменен на стальной наконечник – это позволяет снаряду исполнять роль бетонобойного. Он хорош, когда необходимо проделать аккуратный проход для пехоты в стене и при этом не убить саму пехоту поблизости.
Универсальный М830А1 может и по танкам, и по вертолетам. Источник: rostislavddd.livejournal.com
У немцев с кумулятивно-осколочными снарядами попроще – фактически представлен только DM12A1 с начальной скоростью в 1 140 м/с и без малого двумя килограммами взрывчатки.
О бронепробиваемости снарядов можно сказать одно – лобовая броня отечественных танков с высокой долей вероятности выдержит удар «универсальных солдат».
DM11. Источник: topwar.ru
Конкуренцию российским ОФС может составить относительно новый снаряд DM11 от Rheinmetall, у которого изъяли кумулятивную воронку. Добавили 6 тыс. вольфрамовых шариков, взрывчатку и трехрежимный взрыватель, способный на подрыв в воздухе над укрывшейся пехотой.
Кроме этого, DM11 умеет взрываться перед целью, а также с некоторым замедлением в стенах и укрытиях. Этот высокотехнологичный снаряд очень дорог, если и появится на Украине, то в небольших количествах.
Довольные британские танкисты со снарядами (слева направо) – БОПС, дымовой с белым фосфором и бронебойный с пластичным ВВ.
Британцы, как всегда, оригинальны.
Кумулятивный боеприпас для нарезной пушки очень нежелателен – вращение создает вредную центробежную силу, и кумулятивная струя плохо фокусируется на броне. Можно, конечно, организовать компенсирующие вращение подшипников, но это усложнит конструкцию и съест полезный объем снаряда.
Поэтому решено было создать, как казалось британцам, эффективный аналог под именем HESH (High-Explosive Squash Head), более известный у нас как снаряд с пластичным ВВ. Здесь вращение от нарезов ствола играет на руку бронебойщикам – при ударе центробежная сила аккуратно распластывает блин пластичной взрывчатки по броне. Затем следует детонация, волна сжатия и растяжения проходит сквозь броню, и на внутренней поверхности образуется масса осколков. При этом пробития не наблюдается.
Только вот комбинированная броня современных танков хорошо гасит волну сжатия – шансы у HESH есть только против лобовой проекции Т-62. Бока танков, хотя и лишены демпфирующих слоев, надежно защищены от британских «бронебойных» снарядов L31A7 HESH фальшбортами.
М1028. Источник: pngkit.com
Есть у натовских гладкоствольных пушек один очень опасный для живой силы боеприпас под индексом М1028, известный больше как Canister. Это картечный снаряд, бьющий максимум на 600 метров и создающий убийственное поле из 1 150 вольфрамовых шариков. С учетом широкого распространения противотанкового оружия, Abrams или Leopard еще должен подойти к пехоте невредимым на дальность эффективного выстрела Canister. Разработчики утверждают, что М1028 может эффективно выкашивать лишнюю растительность и проделывать проходы в кирпичных стенах.
Натовские танки, появление которых анонсировано на Украине, это, прежде всего, хорошее противотанковое оружие и уже потом универсальная бронированная пушка, столь ценная на фронте. Специфический боекомплект танков только недавно стал пополняться боеприпасами, по-настоящему эффективными против живой силы и укрытий.
В любом случае лучший натовский танк на Украине должен гореть не на поле боя, а на железнодорожной платформе или на танковозе где-нибудь западнее Днепра. Как и боекомплекты к ним.