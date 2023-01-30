Западное издание: Обход Россией санкций приобрёл промышленные масштабы

Несмотря на то, что крупные западные компании отказались не только торговать российской нефтью, но и страховать поставки, торговля активно продолжается благодаря таинственным «пришельцам» – тем, кто начал помогать русским продавать нефть, ранее вообще не вовлекаясь в эту сферу.

Можно говорить, что Россия вынуждена продавать нефть с большими скидками, но в любом случае на неё есть спрос, а также при росте мировых цен растут и котировки российского сырья, позволяя Москве стабильно получать крупные доходы.

Новые перевозчики и перекупщики помогают России обходить западные запреты так, что даже если бы ни один западный танкер не перевозил нефть из России, то их бы заменили танкеры «серого флота ».

В западной прессе бьют тревогу по поводу того, что все попытки коллективного Запада обложить Россию санкциями так, чтобы в экономическом смысле страна быстро погасла, всё ещё не приводят к успеху. Одновременно с этим констатируется, что Россия нашла множество способов обхода санкций, в том числе за счёт контактов со странами, санкционного давления на Москву не поддерживающих.В издании The Economist вышла статья, где говорится, что обход Россией санкций приобрёл «промышленные масштабы».Из материала:В материале говорится, что чем больше санкций вводится против России, тем более обширным становится рынок «серых схем», позволяющих эти санкции обходить.В статье говорится, что этот рынок уже настроен на расширение, всякий раз быстро реагируя на новый пакет антироссийских экономических рестрикций.Отмечено, что прошло почти два месяца со дня введения так называемого потолка цен на российскую нефть с запретами на страховку её транспортировки. И далее указывается, что при этом объёмы торговли нефтью Россия смогла вернуть на уровень лета 2022 года.В статье указанного издания:В США и Британии «подозревают» ОАЭ в перепродаже российской нефти. Говорится о том, что Абу-Даби закупил в 2022 году российской нефти больше, чем за три предыдущие года, вместе взятые. И это при учёте того, что ОАЭ сами являются крупным поставщиком своего сырья на мировой рынок.Из статьи: