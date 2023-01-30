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Западное издание: Обход Россией санкций приобрёл промышленные масштабы

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Западное издание: Обход Россией санкций приобрёл промышленные масштабы

В западной прессе бьют тревогу по поводу того, что все попытки коллективного Запада обложить Россию санкциями так, чтобы в экономическом смысле страна быстро погасла, всё ещё не приводят к успеху. Одновременно с этим констатируется, что Россия нашла множество способов обхода санкций, в том числе за счёт контактов со странами, санкционного давления на Москву не поддерживающих.


В издании The Economist вышла статья, где говорится, что обход Россией санкций приобрёл «промышленные масштабы».

Из материала:

Несмотря на то, что крупные западные компании отказались не только торговать российской нефтью, но и страховать поставки, торговля активно продолжается благодаря таинственным «пришельцам» – тем, кто начал помогать русским продавать нефть, ранее вообще не вовлекаясь в эту сферу.

В материале говорится, что чем больше санкций вводится против России, тем более обширным становится рынок «серых схем», позволяющих эти санкции обходить.

В статье говорится, что этот рынок уже настроен на расширение, всякий раз быстро реагируя на новый пакет антироссийских экономических рестрикций.

Отмечено, что прошло почти два месяца со дня введения так называемого потолка цен на российскую нефть с запретами на страховку её транспортировки. И далее указывается, что при этом объёмы торговли нефтью Россия смогла вернуть на уровень лета 2022 года.

В статье указанного издания:

Можно говорить, что Россия вынуждена продавать нефть с большими скидками, но в любом случае на неё есть спрос, а также при росте мировых цен растут и котировки российского сырья, позволяя Москве стабильно получать крупные доходы.

В США и Британии «подозревают» ОАЭ в перепродаже российской нефти. Говорится о том, что Абу-Даби закупил в 2022 году российской нефти больше, чем за три предыдущие года, вместе взятые. И это при учёте того, что ОАЭ сами являются крупным поставщиком своего сырья на мировой рынок.

Из статьи:

Новые перевозчики и перекупщики помогают России обходить западные запреты так, что даже если бы ни один западный танкер не перевозил нефть из России, то их бы заменили танкеры «серого флота».
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25 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 19:58
    +7
    обойдём любые санкции ... наша сила в разуме ... обойти всякие западные ограничения просто дело чести и тренировка интеллекта))) на любые хитрые схемуы у на есть всегда спецболт))) с резьбой
    1. for
      for Вчера, 20:24
      +1
      [quote=silberwolf88]обойдём любые санкции ... наша сила в разуме ...[/quote]
      Конечно разумней чем самим производить.
      Так и им это выгодно, вроде как санкции блюдут, и доход имеют.
    2. Ныробский
      Ныробский Вчера, 22:03
      0
      Цитата: silberwolf88
      на любые хитрые схемуы у на есть всегда спецболт))) с резьбой

      С резьбой и в рамочке wink
    3. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 22:57
      0
      Цитата: silberwolf88
      обойдём любые санкции ... наша сила в разуме ... обойти всякие западные ограничения просто дело чести и тренировка интеллекта))) на любые хитрые схемуы у на есть всегда спецболт))) с резьбой

      Запад подумал что наказал "ребёнка" поставив его в угол ?! На 2-3 день в кармане "наказанного" найдутся карандаши, ножичек, спички и прочие "развлечения" !
  2. Fisherman
    Fisherman Вчера, 19:58
    +10
    Обход Россией санкций Запада превратился в отдельный сектор международного рынка, в часть мировой торговли, только теперь теневую для американской системы "Паук", что уже привлекает всё больше компаний, которые опасаются претензий США по любому бредовому поводу. Формируется новая мировая торговля вне контроля англосаксов!
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:00
    +4
    Западное издание: Обход Россией санкций приобрёл промышленные масштабы
    . Очередной раз пробуют доказать, что их ж ж ж, самая хитрая!
    Им очередной раз показали, что на самую хитрую ж ж ж, найдётся свой болт, с обратной резьбой.
    НУ ТУПЫЕ!!!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 20:24
      -1
      Цитата: rocket757
      Очередной раз пробуют доказать, что их ж ж ж, самая хитрая!
      Им очередной раз показали, что на самую хитрую ж ж ж, найдётся свой болт, с обратной резьбой.
      НУ ТУПЫЕ!!!

      Вопрос в том сколько зарабатывают посредники на перепродаже?
      1. LukaNord
        LukaNord Вчера, 21:10
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: rocket757
        Очередной раз пробуют доказать, что их ж ж ж, самая хитрая!
        Им очередной раз показали, что на самую хитрую ж ж ж, найдётся свой болт, с обратной резьбой.
        НУ ТУПЫЕ!!!

        Вопрос в том сколько зарабатывают посредники на перепродаже?

        Таки да Арон ,тут уж ваши соплеменники держат нос по ветру и втихую )))
        Вот сша и возмущаются ,почему Российская экономика до сих пор нееее на боку лежит и на коленях не стоит перед коллективным западом ..?(кто то корректирует комент ,но я поправил )))
        Есть одна маленькая страна хитрая у которой везде свои люди ..И все по тихому делается ..Главное прибыль !

        Россия молчит ..Пусть навариваются ,мы свое все равно возьмем
      2. marswell
        marswell Вчера, 22:07
        0
        Кому что а вшивому баня)))
        Текст Вашего комментария слишком короткий
  4. gsev
    gsev Вчера, 20:03
    +1
    Скорее всего арабы помнили как англичане вывозили нефть из их стран по ценам всего пара-тройка долларов за баррель. Если НАТО додавят Россию через Украину, то для арабов и иранцев эти времена вернуться, как было до времен премьерства Моссадыка..Видимо через посредничество Турции газ выгоднее будет поставлять в Болгарию чем напрямую в эту страну. С другой стороны все санкционные товары для гражданской отрасли просто заменяются китайскими аналогами. Причем и цена на них будет раза в 3 ниже чем европейские. Я 10 лет назад закупал с Тайваня панели оператора примерно за 30 000 руб, а вчера китайские партнеры-посредники с меня попросили меньше 10 000 рубликов. Предположу, что скоро кто-то озолотится начав завозить китайскую промышленную крановую продукцию вместо болгарской.
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 21:52
      0
      Цитата: gsev
      Скорее всего арабы помнили как англичане вывозили нефть из их стран по ценам всего пара-тройка долларов за баррель.

      Арабы помнят разбомбленный Ирак ,потом Ливию ..Эти страны были очень богатыми со счетами на сотни лярдов и золото (особенно Ливия ) Где все ? И во что эти страны сейчас превратились ? Нищие и гражданская война у них ..
      Цитата: gsev
      Если НАТО додавят Россию через Украину,

      Думаю вообще стран не будет ,а сплошная демократия золотого миллиарда ..
      Блогеры вернутся ,пугачиха с галкиным и слепаковым,ургантом и т.д.
      И начнется шабаш похлеще 90-х ..И каратели придут уже к нам в дома ..
      А бежать то нам некуда мужики ! В тайгу если успеем добежать ..
      Вот и думайте и особенно те кто ноет вечно ,думаю верещать начнете и в охраники перейдете типо палками махая и ноя мы вас предупреждали ,а вы не верили нам ..Вот и получайте шнеля арбайт
  5. Reindeer
    Reindeer Вчера, 20:09
    +2
    Обход санкций - следствие того, что бОльшая часть планеты санкции эти не поддерживает. Отсюда следует простой вывод - санкции в конечном итоге направлены не на Россию, а на покупателей её товаров/услуг из числа поддерживающий оные санкции, потому как товары-то мы продадим все равно, пусть и (возможно) дешевле, а платить больше приходится им -_-
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 20:11
    +4
    мы все 90 жили без лицензионного софта а некоторые и сейчас обходятся
    1. INZHENER
      INZHENER Вчера, 20:21
      +2
      Это ещë они про торренты не знают. Или забыли..., а мы нетwink
      1. for
        for Вчера, 20:31
        +4
        Цитата: INZHENER
        Это ещë они про торренты не знают.

        Зато наши хорошо помнят, блокируют не уставая.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 20:15
    +3
    Ну и незачем было санкции вводить, если они обходятся.
    Из упрямства только.
    Вон глупая гинеколог десятый пакет замышляет. Ничему не учатся.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 21:33
      +2
      Цитата: Ulan.1812
      ......Вон глупая гинеколог ......

      А чему она может научится, если всю жизнь изучала и исследовала только женскую природу, флору и фауну.
  8. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:19
    +5
    Личное мнение...
    Чем меньше в наших новостях будут кричать о том, как у нас ловко получается обходить ихние санкции, тем нам лучше.
    Если мы нашли способы обхода санкций без ущерба для своей страны и экономики, но не трубим об этом на весь мир, то для нас это хорошо. А для сайентистов, ой, для санкционистов, тоже хорошо. Они же сильные и могучие. И их цель достигнута: Россия ничего не говорит об обходе санкций.
    И в США, в странах, являющихся членами НАТО, в восточно-европейских и приблатнийских странах, будет эмоциональный подъем... Придавили таки экономику России.
    Зачем портить праздник противнику?
    Зачем во всех наших СМИ сообщать, что нашли способы противодействия?
    1. Mitroha
      Mitroha Вчера, 20:37
      0
      Цитата: Fangaro
      Личное мнение...
      Чем меньше в наших новостях будут кричать о том, как у нас ловко получается обходить ихние санкции, тем нам лучше.

      Вообще-то это
      В западной прессе бьют тревогу по поводу того, что все попытки коллективного Запада обложить Россию санкциями так, чтобы в экономическом смысле страна быстро погасла, всё ещё не приводят к успеху.

      Так что это не наши новости hi
    2. Бывший солда
      Бывший солда Вчера, 21:48
      0
      Личное мнение...
      Чем меньше в наших новостях будут кричать о том, как у нас ловко получается обходить ихние санкции, тем нам лучше.

      Поддерживаю. Наоборот надо ныть:"Ой как нам плохо", а потихоньку через серые схемы делать свои дела. А у нас как-то наоборот всё, еще только планы что-то произвести, а уже трубим на весь мир. Ну естественно Запад сразу находит возможность сделать чтоб планы остались планами. Работают с нашими контрагентами. "Больше дела-меньше слов". Пример: американцы ещё только заявили что поставят Украине Пэтриоты, а мы их уже расщелкали. В бахвальстве ничего хорошего нет, а только своих же вводит в заблуждение. Вспомним 1941: "Могучим ударом на чужой территории. А что получилось?"
  9. BARKAS
    BARKAS Вчера, 20:19
    +2
    Обход санкций существовал всегда причем у стран с меньшими возможностями и влиянием просто теперь этот процесс вышел на новый уровень.
  10. paul3390
    paul3390 Вчера, 20:22
    +2
    Просто Запад никак не может смириться с очевидной вещью - он уже давным-давно не кузница мира..
  11. алексей_444
    алексей_444 Вчера, 20:25
    +3
    Путин же сказал мир изменился, а они все ещё в старом мире живут. При СССР покупали все что нужно, при чем тогда можно было только у запада и купить, сейчас купить можно в других местах. Времена шерифа и туземцев зарящизся на бусы кончились, туземцы сами продают западу высокотехнологичную продукцию.
  12. Alex242
    Alex242 Вчера, 20:42
    +1
    Новые перевозчики и перекупщики помогают России обходить западные запреты так, что даже если бы ни один западный танкер не перевозил нефть из России, то их бы заменили танкеры «серого флота».

    в любой ситуации все равно есть какой нибудь выход....
  13. Alex242
    Alex242 Вчера, 20:45
    0
    Цитата: for
    Цитата: INZHENER
    Это ещë они про торренты не знают.

    Зато наши хорошо помнят, блокируют не уставая.

    согласен, не отстают от запада....