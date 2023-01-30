Украинская 299-я бригада ВВС под Угледаром потеряла командира эскадрильи, кавалера ордена Богдана Хмельницкого всех степеней

На фоне сообщений о том, что Украина ожидает от Запада поставок истребителей, Воздушные силы ВСУ продолжают терять лётный состав. Если выносить за скобки нелепые истории о «призраке Киева», то факт остаётся фактом: опытных лётчиков на Украине становится всё меньше, а вести подготовку «нового» лётного состава или восстанавливать навыки лётчиков-пенсионеров всё сложнее.
Подтверждена информация о том, что 299-я бригада тактической авиации им.генерала Василия Никифорова Воздушных сил ВСУ потеряла очередного своего лётчика. Это командир эскадрильи майор Даниил Мурашко, кавалер орден Богдана Хмельницкого трёх степеней.
По некоторым данным, он пилотировал штурмовик Су-25 в районе Угледара. Соответственно, либо он был сбит Вооружёнными силами России, либо это был тот самый «дружественный» огонь, когда, украинские военные, использовав ПЗРК, сбили собственный боевой самолёт, изначально подумав, что это российская боевая машина.
Пресс-служба ВС ВСУ (для простоты - ВВС) утверждает, что Мурашко с 24 февраля 2022 года совершил 141 боевой вылет, «уничтожив около 70 единиц бронетехники, свыше 80 авто, включая 30 автоцистерн и примерно 600 оккупантов». По поводу того, как всё это сосчитали, данные, естественно, не приводятся.
Изначально 299-я бригада ВВС Украины базировалась на аэродроме Кульбакино в Николаевской области.