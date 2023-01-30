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Украинская 299-я бригада ВВС под Угледаром потеряла командира эскадрильи, кавалера ордена Богдана Хмельницкого всех степеней

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Украинская 299-я бригада ВВС под Угледаром потеряла командира эскадрильи, кавалера ордена Богдана Хмельницкого всех степеней

На фоне сообщений о том, что Украина ожидает от Запада поставок истребителей, Воздушные силы ВСУ продолжают терять лётный состав. Если выносить за скобки нелепые истории о «призраке Киева», то факт остаётся фактом: опытных лётчиков на Украине становится всё меньше, а вести подготовку «нового» лётного состава или восстанавливать навыки лётчиков-пенсионеров всё сложнее.


Подтверждена информация о том, что 299-я бригада тактической авиации им.генерала Василия Никифорова Воздушных сил ВСУ потеряла очередного своего лётчика. Это командир эскадрильи майор Даниил Мурашко, кавалер орден Богдана Хмельницкого трёх степеней.

По некоторым данным, он пилотировал штурмовик Су-25 в районе Угледара. Соответственно, либо он был сбит Вооружёнными силами России, либо это был тот самый «дружественный» огонь, когда, украинские военные, использовав ПЗРК, сбили собственный боевой самолёт, изначально подумав, что это российская боевая машина.

Пресс-служба ВС ВСУ (для простоты - ВВС) утверждает, что Мурашко с 24 февраля 2022 года совершил 141 боевой вылет, «уничтожив около 70 единиц бронетехники, свыше 80 авто, включая 30 автоцистерн и примерно 600 оккупантов». По поводу того, как всё это сосчитали, данные, естественно, не приводятся.

Изначально 299-я бригада ВВС Украины базировалась на аэродроме Кульбакино в Николаевской области.
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32 комментария
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  1. Irokez
    Irokez Вчера, 20:22
    0
    Если столько заслуг, то герой Украины должен быть, а как на самом деле как всегда никто не знает.
    На самом деле украинцы стреляют по всем самолётам, что летают и разбираться свой-чужой нет времени да и за сбитый дают награду потому и шмаляют. А наши в виду отсутствия укроавиации или её редкосные полёты этим меньше заморачиваются дабы не сбить своих.
    1. Silver99
      Silver99 Вчера, 20:23
      +5
      майор Мурашко это который карманника Кирпича ловил в "Место встречи изменить нельзя" ? Кондрат Филимонович таких ......... штук никогда не делал!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 20:40
        -3




        Капитан, командир звена авиаэскадрильи. Погиб 27.01.2023 в Краматорском районе Донецкой области. Пилот Су-25, 3 класса. 299 БрТА.

        Посмертно присвоено звание майора.
        1. Болторез
          Болторез Вчера, 20:49
          -2
          Капитан, командир звена авиаэскадрильи.
          Какое у него славянское лицо laughing Украина- сердце славянского мира yes .
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Вчера, 20:54
            +3
            Так на Юге все смуглые.Даже славяне.Взгляните на тех же сербов или поедьте на русский Юг.В Ростовскую,Волгоградскую области или Краснодарский, Ставропольский края.Если вы сами пару месяцев на Солнце погреетесь ,то сами станете смуглым,по крайней мере пока загар не сойдёт.
            1. Татьяна
              Татьяна Вчера, 21:56
              +6
              Украинская 299-я бригада ВВС под Угледаром потеряла командира эскадрильи, кавалера ордена Богдана Хмельницкого всех степеней

              Земля ему стекловатой!
            2. Болторез
              Болторез Вчера, 22:05
              0
              Взгляните на тех же сербов
              Взглядывал. Они вовсе не такие в массе своей.
        2. alexoff
          alexoff Вчера, 21:44
          +1
          Сколько ему лет-то, командиру эскадрильи? 27?
          1. Болторез
            Болторез Вчера, 22:32
            0
            командиру эскадрильи? 27
            24. Очевидно, что более опытных уже выбили.
        3. 4ekist
          4ekist Сегодня, 01:05
          0
          Orange-Bigg .....Посмертно присвоено звание майора.

          Можно было и генерал-майора присвоить, посмертно. crying
  2. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 20:22
    +2
    Каждый день бы так радовали, отправкой отморозков к бандере! good good good
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 20:29
      +8
      Цитата: Сергей3
      Каждый день бы так радовали, отправкой отморозков к бандере!

      Ой, да их считать заманаешся... Из известных - вон УНСОшника сегодня подтвердили, или вон

      Дозмагарился...
  3. agoran
    agoran Вчера, 20:24
    +3
    У шумеров нет системы "свой-чужой", балбесы.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 21:04
      0
      Так свои же из ПЗРК сбили.А какая на ПЗРК система свой-чужой?
  4. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Вчера, 20:25
    +3
    Награда ждёт своих героев. И среди украинских военных есть "пророссийски настроенные". Целого командира эскадрильи замочили.
    1. agoran
      agoran Вчера, 20:32
      +1
      Да какой он комэска? 141 боевой вылет, ну, да 4-5 вылетов в смену, за два месяца по кругу налетал, и в первом вылете завалили, хреновый комэска.
    2. silberwolf88
      silberwolf88 Вчера, 20:34
      +3
      всё так но пророссийских нет ... все они скопище подонков
  5. алексей_444
    алексей_444 Вчера, 20:33
    0
    Меня больше удивляет количество вылетов орка. При таких налетах и обслуживании не слышно о просто падении самолётов по техническим неисправностям, мы уже пять самолётов потеряли в не боевых условиях за это время.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 21:48
      0
      Дык почти все новости либо от трех с половиной военкоров, либо от самих шумер. Свои сбитые литаки они выкладывают нечасто (и вообще много чего нечасто, фоток издалека как что-то дымиться после взрыва порядочно, а вот с таких мест очень негусто), особенно если они не приняли их за ворогов сначала. А МО, которое могло бы назначить человека, которому давали бы что со спутника наснимали, чтоб он выискивал там пораженные объекты, а потом выкладывал в интернет, о таких отчетах не заморачивается
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 20:33
    +9
    Есть 77 сбитых украинских самолетов с визуальными доказательствами. Мы не знаем, сколько еще было уничтожено, для чего нет визуальных доказательств, но в любом случае их базовый флот был уничтожен, и теперь они летают на собранных самолетах, доставленных из Польши и других стран бывшего Варшавского договора.
    1. agoran
      agoran Вчера, 20:47
      +1
      Да фигня вопрос, А-50 летает,была инфа, что шумерские МиГ-29 были уничтожены за 300 км.
    2. Sebostyuan
      Sebostyuan Вчера, 21:19
      0
      Молодец- пошел по стопам "Летчика Куева". Так же как и киевский хряк, был сбит своими.

      Просветите кто в курсе.
      В статье пишеться, про то, что учить пилотов и востанавливать навыки негде. У меня вопрос. Что мешает проводить учебные полеты в других странах?
      Второй вопрос. Военные училища украины продолжают обучение курсантов?
      1. Cook
        Cook Вчера, 22:56
        0
        Для этого спарки нужны, ну или на крайний случай путний тренжер. Инструктора, опять же… Насколько я знаю, с учебными заведениями там не густо.
  7. штурм
    штурм Вчера, 20:41
    +2
    По поводу того, как всё это сосчитали, данные, естественно, не приводятся.


    Как г-н Канашенков считает, то-же не понятно, по его "арифметике" у ВСУ на вооружении вся техника давно уже должна была закончиться, но там и самолёты с вертолётами летают и танки с САУ и РСЗО всё стреляют и стреляют....

    Приписки и двойная бухгалтерия были на войне всегда и везде, кто-то ради звёздочки на погоны, кто-то ради денег, а кто-то ради красивых отчётов по несколько раз "сбивает" одни и те же вражеские САМОЛЁТЫ, подбивает одни и те же танки и БМП, ну и конечно сотнями выкашивает пехоту....
    1. Dart2027
      Dart2027 Вчера, 20:57
      0
      Цитата: штурм
      у ВСУ на вооружении вся техника давно уже должна была закончиться, но там и самолёты с вертолётами летают и танки с САУ и РСЗО всё стреляют и стреляют.

      Цитата: Carlos Sala
      теперь они летают на собранных самолетах, доставленных из Польши и других стран бывшего Варшавского договора
      С остальным так же.
    2. agoran
      agoran Вчера, 21:23
      -1
      Как говорил Козьма Прутков, нужно зрить в корень.
      Если абстрагироваться от цифр, то реально тяжелая,техника у шумеров уничтожена.
  8. flint
    flint Вчера, 20:43
    0
    Небось мечтал пересесть на F-16 в будущем, а пересел в виде обгоревших ошметков в сосновый гроб - туда им всем и дорога!
  9. agoran
    agoran Вчера, 21:17
    +1
    На Су-25, ЕМНИП, стоит ФКП, можно посмотреть Сколько там этот типа пилот уничтожил?
  10. LukaNord
    LukaNord Вчера, 21:28
    +1
    потеряла командира эскадрильи, кавалера ордена Богдана Хмельницкого всех степеней

    Города Донбасса видать бомбил в 2015..Помним мы эти фото кровавые ..
    Ну земля ему стекловатой ..черту
    надеюсь его останки закопают в канаве сточной и плюнут перекрестившись
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 21:49
      +1
      Судя по фоткам он в 2014 еще в школе учился
      1. Болторез
        Болторез Вчера, 22:36
        0
        Ему 16 лет было в 2014. Так что да, совершенно верно.
  11. Николай310
    Николай310 Вчера, 21:35
    +3
    интересно,как на летуна можно количество оккупантов насчитать? ну явный бред какой-то...хотя укропатриоты и не в такую ахинею умеют верить...

    если только укрооккупантов 600 штук уничтожил,за что те его в итоге и сбили...