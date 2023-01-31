ЗРПК «Панцирь-СМ» примет участие в Спецоперации

Опытный "Парнцирь-СМ" на выставке в 2019 г. Фото "Ростех"
Российские войска, задействованные в проведении Спецоперации по защите Донбасса, укомплектованы разнообразными средствами противовоздушной обороны. Заметную роль в защите войск и мирного населения играют зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Недавно стало известно, что в ближайшее время к ним присоединится модернизированный ЗРПК «Панцирь-СМ», которому предстоит пройти проверку в условиях реальных боевых действий.
Усиление и испытания
О будущем развертывании новой модификации «Панциря» в зоне проведения Спецоперации 28 января сообщило РИА Новости. Информация об этом была получена от анонимного информированного источника из неназванных кругов. По словам источника, перспективный «Панцирь-СМ» появится в войсках в ближайшее время – без указания точной даты.
В этих испытаниях будет задействован ЗРПК новой версии со штатным вооружением. Ему предстоит дополнить существующую систему ПВО российской армии, развернутую в районе. Комплекс будет отвечать за обнаружение и поражение беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов противника. При этом источник указал, что «Панцирь-СМ» сможет бороться с такими целями на большей дальности.
Затем пройдет второй этап испытаний в зоне боевых действий. В нем «Панцирь-СМ» должен будет опробовать новые малогабаритные зенитные управляемые ракеты, предназначенные специально для борьбы с БПЛА. Боевая машина нового типа может нести до 48 таких боеприпасов.
Другие сведения об усилении противовоздушной обороны РИА Новости и неназванный источник не приводят. О появлении «Панциря-СМ» в зоне боевых действий тоже пока не сообщалось. Как утверждается, отправка такого ЗРПК в Донбасс запланирована на ближайшее время, и можно ожидать, что информацию о его развертывании тоже не придется долго ждать. Вслед за ней, вероятно, появятся и сведения о боевом применении и, возможно, даже фото и видео стрельб.
Семейство комплекса
Базовый вариант ЗРПК «Панцирь-С1» был разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения в двухтысячных годах. К концу десятилетия началась его эксплуатация в российских вооруженных силах. Практически одновременно с этим КБП приступило к созданию разных модификаций комплекса. В новых проектах сохранялась исходная архитектура и вооружения, но заменялись шасси и применялись новые радиоэлектронные средства.
"Панцири" на параде, 2020 г. На переднем плане - модернизированный "СМ", позади - базовый вариант "С1". Фото Минобороны РФ
Очередной вариант модернизации «Панциря» с литерами «СМ» был создан во второй половине десятых годов. В 2019 г. КБП и «Ростех» впервые представили опытный образец такого ЗРПК на одной из отечественных выставок. Как сообщалось, вскоре технику вывели на испытания для демонстрации и подтверждения характеристик. В июне 2020 г. несколько боевых машин этого типа впервые приняли участие в военном параде на Красной площади.
В последние годы неоднократно сообщалось, что опытные «Панцири-СМ» проходят испытания и доводку. По результатам этих процессов, в ближайшие годы ЗРПК сможет поступить на вооружение. Параллельно разрабатывается т.н. транспортно-боевая машина «Панцирь-СМ-ТБМ» с иным составом оснащения. Макет этого изделия впервые показали летом прошлого года. На полноценную реализацию этого проекта тоже требуется несколько лет.
Отличия и преимущества
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» сохранил архитектуру и основные особенности своих предшественников. Как и ранее, основой комплекса является контейнер стандартных размеров с необходимой аппаратурой, на котором установлен вращающийся боевой модуль с радиолокационными средствами и вооружением. Контейнер может монтироваться на различных автомобильных шасси. Также, возможно, предусматривается монтаж на корпусных шасси с размещением аппаратуры внутри штатного корпуса.
Конструкция боевого модуля в целом не изменилась. В его передней части помещена антенна радиолокационной станции сопровождения целей (ССЦ), выше нее – оптико-электронная станция, а в корме – станция обнаружения целей (СОЦ). На бортах по-прежнему размещены два орудия 2А38 калибра 30 мм и пусковые установки на 6 ракет каждая.
Как сообщается, для ЗРПК «Панцирь-СМ» была разработана новая РЛС обнаружения с активной ФАР. С ее помощью дальность обзора увеличилась до 75 км и выросли другие характеристики. Станция сопровождения целей тоже прошла модернизацию для увеличения основных параметров. Внедрена новая ОЭС. Характеристики РЛС сопровождения и ОЭС увеличились в соответствии с ростом других параметров комплекса.
Основным оружием ЗРПК изначально была ЗУР 57Э6Е. Это сверхзвуковая двухступенчатая твердотопливная ракета бикалиберной схемы. Наведение осуществляется по командам с земли. Дальность стрельбы ограничена 20 км, высотность – 15 км. Обеспечивается поражение воздушных целей о скоростью до 1000 м/с и маневрирующих с высокой перегрузкой. К цели доставляется 20-кг осколочно-фугасная боевая часть.
Парадный строй "Панцирей", 2020 г. Фото Минобороны РФ
В рамках проекта «Панцирь-СМ» штатная ЗУР прошла модернизацию. При сохранении прежних габаритов и других параметров, дальность пуска была доведена до 40 км.
Также для ЗРПК версии «СМ» разработали новую малогабаритную ракету 19Я6, при помощи которой предлагается бороться с малоразмерными БПЛА. Такая ЗУР значительно короче 57Э6Е и отличается уменьшенным диаметром. Для этих ракет разработан специальный четырехместный ТПК в диаметре штатного. Точные тактико-технические характеристики такой ракеты пока не раскрывались.
Разрабатываемая транспортно-боевая машина 72В6МТ в целом похожа на базовый «Панцирь-СМ». Вместо контейнера с оборудованием на ней используется менее высокая платформа. На боевом модуле установлены только ССЦ и ОЭС, а ССО и артиллерия отсутствуют. При этом на пусковых установках добавлены дополнительные ряды ТПК – боекомплект доведен до 24 «больших» ракет.
Предполагается, что машины 72В6МТ будут работать в составе батарей на основе полноценных комплексов «Панцирь-СМ». ЗРПК с полным набором аппаратуры будет следить за воздушной обстановкой, засекать цели и распределять их между пусковыми установками. Транспортно-боевая машина в таком случае будет работать по командам боевой машины и самостоятельно наводить ракету на цель.
Предполагаемые результаты
ЗРПК «Панцирь-С1» исходной версии способен бороться с разными воздушными целями, от самолетов тактической авиации и средств поражения до малогабаритных БПЛА. Подобные возможности комплекса регулярно демонстрируются в зоне проведения Спецоперации. Как сообщается, к демилитаризации Украины в ближайшее время присоединится модернизированный «Панцирь-СМ» – и тоже покажет свой потенциал.
Новый вариант «Панциря» отличается повышенными характеристиками и имеет ряд очевидных преимуществ. В первую очередь, это увеличенная дальность действия. За счет новой РЛС дальность обнаружения всех основных целей выросла практически вдвое. При этом сохраняется возможность работы по данным от сторонних РЛС, имеющих еще большую дальность действия или иное расположение.
Макет транспортно-боевой машины для "Панциря-СМ". Кадр из репортажа т/к "Звезда"
Значительно улучшились огневые возможности и гибкость применения. Модернизированный вариант ЗУР 57Э6Е способен поражать цели на дальностях до 40 км, а зоне радиусом 20 км возможно применение как старых, так и новых ракет. При этом обеспечивается поражение широкого круга основных целей.
Сохранены и улучшены огневые возможности в ближней зоне. Для поражения БПЛА или высокоточного оружия в радиусе нескольких километров «Панцирь-СМ» будет использовать малые ракеты 12Я6. В качестве последнего рубежа обороны сохраняются 30-мм пушки.
В каком составе комплекс отправят на войсковые испытания, неизвестно. Вероятно, проверку пройдет только боевая машина «Панцирь-СМ», и она сможет показать высокую эффективность. Подобные проверки новой транспортно-боевой машины, по всей видимости, пока ждать не стоит. При этом совместная работа техники двух типов могла бы значительно улучшить общие результаты.
Проверка практикой
Таким образом, очередной образец российской военной техники прошел через стадию разработки, справился с полигонными испытаниями и теперь готовится к проверке в рамках полноценной военной операции. «Панцирь-СМ» прибудет в зону боевых действий в ближайшее время и, вероятно, сможет быстро показать свои возможности со всем штатным вооружением.
Очевидно, что успех таких испытаний приблизит ЗРПК «Панцирь-СМ» к принятию на вооружение и к запуску серийного производства. На все эти мероприятия понадобится некоторое время, и серийные изделия могут попасть в строевые части уже после завершения Спецоперации. Однако и после ликвидации украинской военной угрозы модернизированный «Панцирь» найдет свое место в войсках и даст им новые боевые возможности.