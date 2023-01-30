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Экс-посол Украины Мельник назвал необходимое для весеннего контрнаступления ВСУ количество танков и БМП

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Экс-посол Украины Мельник назвал необходимое для весеннего контрнаступления ВСУ количество танков и БМП

Украинский Генштаб планирует весеннее контрнаступление, под которое западные страны планируют поставить бронетехнику, в том числе и танки. И чем быстрее и больше ее поступит, тем успешнее будет удар ВСУ.


В Киеве планируют освободить всю "захваченную" территорию, выйдя на границы 1991 года, но прежде ВСУ должны достигнуть границ до 24 февраля. Для этого понадобится несколько масштабных наступлений, но первое контрнаступление планируется на весну этого года. Для этого Киеву необходимо иметь, как минимум, 300 танков и 500 боевых машин пехоты. Кроме того, необходимо подготовить экипажи для бронетехники и пехоту, а это сейчас очень болезненная тема для Киева.

По словам Мельника, который в настоящее время занимает пост замминистра иностранных дел Украины, именно такое количество позволит провести ВСУ военную операцию с минимальными потерями, но с максимальным эффектом. Эти цифры он взял не с потолка, они были представлены министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое контрнаступление, которое готовится, это весеннее, нам нужно, чтобы было ну по крайней мере 300 танков, и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого надо готовить военных, это тоже болезненная тема

- заявил Мельник.

В декабре прошлого года Залужный заявил, что ВСУ могут выйти на границы до начала российской спецоперации, но для этого требуется большая поставка западного вооружения, в том числе 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.

Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля

- подчеркнул он.
Использованы фотографии:
https://t.me/milinua/20906
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39 комментариев
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  1. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Вчера, 20:40
    +9
    Хорошие планы. А где людей набрать для участия в этих контрнаступлениях? Такого эффекта как в прошлом годцу - выкладывая трупами солдат ВСУ дороги, Украина уже не сможет повторить.
    1. Сергей985
      Сергей985 Вчера, 20:47
      +7
      Очевидно, после поставки бронетехники, потребуют поставок солдат.
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 20:49
        +6
        И таблеток им от жадности. И побольше, побольше.
        Прикиньте, если даже один из десяти танков в Россию продадут по 10 миллионов, это-ж 300 миллионов получится.
        1. Novichek)
          Novichek) Вчера, 21:57
          +2
          Да, маловато будет!) 300 танков - это мало, очень мало! Нужно 3000 как минимум, чтоб дойти хотя бы до Подмосковья! Проверено на Гитлере)
      2. Bingo
        Bingo Вчера, 20:57
        +5
        Название серии Звездных Войн "Ватага клоунов" заиграло новыми красками
      3. ААК
        ААК Вчера, 21:18
        0
        Технику бандерам поставят в нужном им количестве, и танки, и БМП, и САУ, и БТР, на очереди в этом году - дальнобойные ракеты и самолёты, терять уже нечего что бандерам, что матрацам с гейропейцами, моральных тормозов у них не было, а теперь исчез и страх перед возможной серьёзной ответкой России
        1. БойКот
          БойКот Вчера, 22:27
          +1
          Технику бандерам поставят в нужном им количестве
          Проблема только в том, что чем больше им дают, те больше им надо. И это на геометрическую прогрессии смахивает, самолёты и подводные лодки уже затребованы. Авианосцы на очереди? А потом я и представить себе боюсь. Не, кончать надо с режимом, чем быстрее, тем лучше для "планеты всей"
    2. частное лицо
      частное лицо Вчера, 20:48
      +1
      А где людей набрать для участия в этих контрнаступлениях? Такого эффекта как в прошлом годцу - выкладывая трупами солдат ВСУ дороги, Украина уже не сможет повторить.

      Чего чего а с людьми у них проблем нет, военкоматы работают , а технику и вооружение "друзья" поставят это для них теперь дело принципа не дать России победить.
    3. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Вчера, 20:58
      +2
      Объявят массовые облавы, вытащат всех мужиков от 16 до 60 и отправят, это им даст пару миллионов смертников.
      1. частное лицо
        частное лицо Вчера, 21:19
        0
        Объявят массовые облавы, вытащат всех мужиков от 16 до 60 и отправят

        Вот только не надо про облавы , ну показали пару роликов как "вручают" повестки и что. Типа ни кто не хочет воевать ? А кто тогда вот уже год противостоит нашим ВС РФ кто пачками гибнет под Угледаром и Артёмовском упорно сопротивляясь ?
        1. alexoff
          alexoff Вчера, 21:39
          +2
          Видимо те, кого раньше набрали. Да и опыта у США не занимать организовывать таких. Вон какие гарные хлопцы у них повестки раздают, косая сажень в плечах, с такими не забалуешь. А побежишь отступать - так семья-то тут осталась, могут и с них спросить потом
        2. 1razvgod
          1razvgod Вчера, 22:17
          +5
          Ну как то не сильно урки после 24 бегали, чего греха таить наши под Харьковом тоже так сказать выравнивали линию фронта в другую сторону. А на счёт людей пардон пушечного мяса так на Украине их наберут, про потери 1 к 15 ну это сказки, людей у них ещё хватает и их силой заставят воевать+не надо забывать про накачку их всяким националистическим бредом. Как мне кажется пока всю сторону до Днепра не очистит российская армия землю то и шапки не чего подкидывать, враг силен и пичкают его вооружениями по самое не хочу
      2. dementor873
        dementor873 Вчера, 23:24
        +1
        А кто контролировать-то их будет, поляков завезут?
        1. 1razvgod
          1razvgod Сегодня, 00:22
          0
          На это дело и своих найдут там каждый гетман целый :)) чего не по рулить то:)))
    4. paul3390
      paul3390 Вчера, 22:03
      +3
      Это-то ладно.. Но ведь всё это богатство надо сначала обеспечить не только экипажами, но и техниками. Не - особо их конечно чинить никто не собирается, но хоть как-то подлатать надо? Плюс ГСМ, снаряды, запчасти. Затем - артель, лёгкую бронетехнику, автотранспорт, хоть какое ПВО, ну - и тд.. Потом всё это надо сбить в бригады, которые тоже таки учить надо.. И затем - всю эту гопу доставить к линии фронта..

      Не - конечно с нашим нонешним толстовством всего ожидать можно, но при более-менее вменяемом командовании перебросить пару десятков бригад им никто не даст. И уж тем более - снабжать..
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 00:08
        -1
        "И затем - всю эту гопу доставить к линии фронта.."///
        ---
        Под Изюмом - доставили благополучно и ввели в бой.
        Так что, опыт есть.
  2. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 20:45
    +3
    Не забываем, сколько техники у этих вражин уже поставлено, но в боях её особенно не видать, походу копят гады и хранят на территории АЭС в том числе.
  3. Romeo
    Romeo Вчера, 20:50
    +7
    как будто у него не было этого количества в 300 танков ранее и всего остального
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 20:57
    0
    Влажные мечты, хотят, что бы им все оружие НАТО передали.
  5. Denis812
    Denis812 Вчера, 21:00
    +1
    300 танков, 500 гаубиц, 700 БМП, 1000 БТРов, 3000 Хаймарсов, 10000 М777, 100000 F-16, миллион F-35... Ну и всего одну Звезду Смерти.

  6. Von_Schmidt
    Von_Schmidt Вчера, 21:13
    -1
    На ютьюбе есть канал "Правда Жизни", многие тут, наверное, знают его. Сегодня вышел ролик о потерях вертолетов в ходе СВО. В ролике автор заявил, что план операции был известен украм, так как его привёз в Украину бывший посол США в РФ. Отсюда оперативное окружение гостомельского десанта и большие потери вертушек в первые дни. Через некоторое время видео было удалено. Автор не был замечен в каком то особом отношении к СВО, абсолютно нейтральное изложение материала всегда. Прост если это правда, то крысы у нас на самом верху обитают. Печально.
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Вчера, 21:32
      +2
      Это очень странно, что вы узнаёте очевидные вещи через полтора года из непонятного ютуб канала.
      В прессе очень много писали о том, что американская разведка знала план СВО в подробностях ещё осенью 2021 года. И сознательно сливала в прессу информацию об этом. В расчёте на то, что руководство РФ откажется от реализации раскрытого плана.
      Но это не сработало.
      1. Von_Schmidt
        Von_Schmidt Вчера, 21:47
        +1
        Почему непонятного? Очень хороший и интересный канал между прочим. Посмотрите ради интереса.
        1. Skeptik3
          Skeptik3 Сегодня, 00:06
          -2
          Посмотрел. Понравилось )
          Спасибо за рекомендацию!
      2. Von_Schmidt
        Von_Schmidt Вчера, 21:48
        +4
        Мне некогда особо узнавать "очевидные" вещи. Я у станка стою по 12 часов на благо родины))
    2. alexoff
      alexoff Вчера, 21:36
      -1
      Три вертолета это большие потери? А десант на вражеской территории разве не окружен априори? А они наверно были окружены и проиграли?
      1. Skeptik3
        Skeptik3 Вчера, 22:19
        -2
        Простите, но вся северная группировка понесла большие потери, не смогла выполнить поставленные задачи и была вынуждена отойти. В том числе потому, что её ждали и готовились. Какие три вертолёта? Вы вообще о чём?

        https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
    3. Novichek)
      Novichek) Вчера, 21:49
      -2
      . у нас на самом верху обитают. Печально.
      . Вы меня извините конечно, может слишком резко пишу, но вы сами то в России живёте? Вы не видите как здесь дела делаются ? Если у нас даже простым винтиком на крупное гос предприятие (и речь даже не о таких жирных как Газпром и с нефтью что нибудь, просто какой нибудь более- менее работающий , не обонкроченный завод) не возможно устроиться без "протекции'? И это с наличием профильного образования и многолетним стажем на аналогичном производстве! (С з п 20 - 25 т р мес.) Или может вы не знали просто, но к примеру, чтоб получить хоть какую либо " кабинетную" должность, к примеру в полиции, нужно дать взятку в размере превышающую годовую зарплату на оной должности? И это в любых гос структурах, если у тебя нет там " своих людей" конечно же, ну или хотя бы родственников. Если Коррупция во всей чиновничьей вертикали, снизу доверху, то чему теперь удивляться?
  7. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:33
    +1
    Автор оскорбления канцлера Германии теперь своё мнение высказывает?
  8. alexoff
    alexoff Вчера, 21:34
    +2
    А у них что, нет трех сотен танков и 600-700 БМП? Вроде почти 2 тысячи т-64 было, остальных танков тоже многие сотни, не говоря про БМП. Да и потерь по их словам не было почти, на западных ресурсах их мало насчитали по фоткам
  9. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:40
    0
    Экс-посол. Но может в СМИ продолжать оскорблять действующих политиков. И Мельнику даже не посоветуют выбирать выражения? Находящийся в отставке украинский дипломат может поплевывать на действующего немецкого политика? И Мельнику за его слова в Европе ничего не будет?
    В Германии нет больше немцев.
    1. solar
      solar Вчера, 23:33
      +1
      Экс-посол. ... Находящийся в отставке украинский дипломат может поплевывать на действующего немецкого политика?

      Имеет смысл читать не только заголовок, но и саму статью
      ...Мельника, который в настоящее время занимает пост замминистра иностранных дел Украины..
  10. Tagan
    Tagan Вчера, 21:46
    +1
    Цитата: частное лицо

    Чего чего а с людьми у них проблем нет, военкоматы работают , а технику и вооружение "друзья" поставят это для них теперь дело принципа не дать России победить.

    Да вот только качество этого контингента стремительно приближается к "некондиции". Одноразовые солдаты. Есть проблемы, причем очень серьезные. Не на ровном месте возник и вопрос возвращения украинских беженцев из стран ЕС с целью мобилизации. Большое количество наемников, опять же неспроста.
    Техника и вооружение для так называемой их победы должны поступать в несравненно больших количествах.
    Эпопея с танками, которые так резво наобещали "друзья", на самом деле затянется на долгие месяцы.
  11. lubesky
    lubesky Вчера, 21:54
    0
    Чуть больше хорошо укомплектованной танковой дивизии штатов получается
  12. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 22:35
    -1
    Какая отличная цель - подобная концентрация войск. Особенно для "Торнадо-С", которых явно появилось на фронте немало. И для прочей артиллерии. Не говоря уже о том, что наши войска больше НИГДЕ НЕ ПОБЕГУТ. Как под Харьковом.
  13. Ment477
    Ment477 Вчера, 22:55
    0
    А как??? Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон теперь типа земля орков
  14. Два диплома
    Два диплома Вчера, 23:30
    0
    Насыпьте мельнику две дорожки, с него хватит.
  15. Сергей028
    Сергей028 Сегодня, 00:08
    -4
    О как. А про Херсон с Харьковской областью тоже никто не верил... Кто бы подсказал им там, на Москву сразу идти? Может так хоть наши соплежуи зашевелятся? Начнут может тоже ставки повышать, чтобы на Западе, кое у кого очкандэрчик заиграл?
  16. НСВ
    НСВ Сегодня, 00:23
    0
    Стратег кастрюлеообразный!!!У этого...пока не прикопанного укропа,есть за спиной военная академия?!!??