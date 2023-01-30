Экс-посол Украины Мельник назвал необходимое для весеннего контрнаступления ВСУ количество танков и БМП

Украинский Генштаб планирует весеннее контрнаступление, под которое западные страны планируют поставить бронетехнику, в том числе и танки. И чем быстрее и больше ее поступит, тем успешнее будет удар ВСУ.
В Киеве планируют освободить всю "захваченную" территорию, выйдя на границы 1991 года, но прежде ВСУ должны достигнуть границ до 24 февраля. Для этого понадобится несколько масштабных наступлений, но первое контрнаступление планируется на весну этого года. Для этого Киеву необходимо иметь, как минимум, 300 танков и 500 боевых машин пехоты. Кроме того, необходимо подготовить экипажи для бронетехники и пехоту, а это сейчас очень болезненная тема для Киева.
По словам Мельника, который в настоящее время занимает пост замминистра иностранных дел Украины, именно такое количество позволит провести ВСУ военную операцию с минимальными потерями, но с максимальным эффектом. Эти цифры он взял не с потолка, они были представлены министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое контрнаступление, которое готовится, это весеннее, нам нужно, чтобы было ну по крайней мере 300 танков, и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого надо готовить военных, это тоже болезненная тема
- заявил Мельник.
В декабре прошлого года Залужный заявил, что ВСУ могут выйти на границы до начала российской спецоперации, но для этого требуется большая поставка западного вооружения, в том числе 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.
Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля
- подчеркнул он.