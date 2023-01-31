Военное обозрение
Войти Регистрация

«В украинской армии пулемёты советского образца почти закончились»: бойцы ЧВК «Вагнер» всё чаще сталкиваются с MG-42

25
«В украинской армии пулемёты советского образца почти закончились»: бойцы ЧВК «Вагнер» всё чаще сталкиваются с MG-42

Украинская армия неумолимо приближается к «стандартам НАТО», теряя в боях доставшуюся в наследство от СССР матчасть и переходя вместо неё на западные образцы вооружений, которые порой серьёзно уступают по боевой эффективности прежним советским системам.


Как заявляют бойцы ЧВК «Вагнер», являющиеся основной штурмующей силой на Артёмовском направлении, в сражениях с украинскими войсками они всё чаще сталкиваются с немецкими пулемётами.

В основном используется MG-42. В украинской армии наши (советского образца) пулемёты почти закончились. Российские пулемёты [ПК, ПКМ] попадаются, но чаще, последние полтора месяца, в основном MG-42

- указывают «вагнеровцы» в интервью РИА Новости.

Речь идёт об изделии MG-42/59. Это продукт переделки в послевоенное время оригинальных пулемётов вермахта MG-42 под стандарты НАТО, в ходе которой были заменены ствол и детали узла подачи ленты для применения боеприпасов калибра 7.62х51 мм (вместо 7.92х57).

MG-42/59 проигрывает советскому ПКМ по массе (11,5 кг против 7,5 кг без учёта боекомплекта). Немецкое изделие имеет ленточное питание, которое, возможно, несколько улучшает ведение оборонительного боя, однако размещение патронов для ПКМ в коробе облегчает эксплуатацию советского пулемёта в движении, например, при смене позиции. MG-42 имеет высокую скорострельность, но в послевоенное время все западные однотипные пулемёты, наоборот, пошли по пути её снижения, так как это позволяло уменьшить темп нагрева ствола и расхода боекомплекта.

MG-42/59 представляет собой анахронизм в армиях ФРГ и Италии, от которого они с лёгкостью избавляются, передавая устаревшие пулемёты киевскому режиму.

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:00
    +7
    Им MG больше подходит, особенно тем кто нац символы носят, они этим гордятся.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 06:03
      +4
      Угу еще в 14-15 годах прикалывались, но они единичные у них были. До сих пор интересно - откуда. Ну сейчас, допустим, поставки, но тогда вот откуда они попадались? Реально из карпатских схронов?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 06:06
        +4
        Bingo hi, скорее левые схемы через 3-тьи страны. Счас то понятно всё центролизованно идет.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 06:29
          +4
          Этих MG по всему миру на вооружении и хранении десятки тысяч будут.После Второй Мировой западные страны признали высокую эффективность на то время этого пулемета и поставили на вооружение.В основном на бронетехнику..Был он на вооружении и в странах соцлагеря
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 06:16
        0
        Цитата: Bingo
        До сих пор интересно - откуда.

        В район Артемовска, в старых соляных шахтах были открыты арсеналы с трофейным оружием и старым советским, еще со времен СССР.
        "Максимы", ДП-27....это ж у них не из воздуха взялось
        1. AlexVas44
          AlexVas44 Сегодня, 06:23
          -1
          На складах в СССР хранилось полно подобного оружия. В 90-е годы любители оружия могли приобрести и "Максимы", и различные пулемёты Дегтярёва , "мосинки", карабины 1944г и т.п. Естественно выхолощенные.
          1. uav80
            uav80 Сегодня, 07:54
            +1
            ЗиД и Молот в своё время огражданевали и ДТ, и Максим из запасов МО так же как ППШ, АК, СКС и мосинки, можно свободно было купить как охотничий карабин по лицензии на нарезное. Просто ставили кримметки, а на автвматах и пулеметах убирали автоматический огонь
        2. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 09:00
          0
          Ну,вообще-то, я как-то привык,что MG-42,переделанные под патрон (7,62х51 мм),именуются МG-3...! winked
      3. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 06:43
        0
        В заметке четко написано: ФРГ и Италия.
    2. МВГ
      МВГ Сегодня, 09:00
      0
      Ага, а если танк "тигр" получат, вообще счастливы будут до жидкого стула
      1. AAC
        AAC Сегодня, 09:16
        0
        Он один целый остался. В историческом плане имеет большую ценность.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:10
    0
    Интересно откуда при такой интенсивности боев и расхода Б. К. они патроны 5,45×39 берут, неужто страны Варшавского договора до сих пор поставляют.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:38
      0
      Болгар недавно немцы палили насчет поставок боеприпасов свидомитам
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:23
    +8
    но чаще, последние полтора месяца, в основном MG-42
    Будем объективный - пулемет не плохой хотя и устаревший. Но как и всякое чужое оружие влечет за собой проблемы. И первая из них патроны, которые так же необходимо поставлять из-за рубежа. Другие недостатки по сравнению с ПК автором расписаны.
    MG-42/59 представляет собой анахронизм в армиях ФРГ и Италии, от которого они с лёгкостью избавляются,
    Вот поэтому эти пулеметы все чаще встречаются на Украине.
    1. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 06:44
      +1
      Не скажите. МГ 43 и его модификации до сих пор состоят на вооружении турецкой армии.Вот оттуда скорей всего и патроны
    2. VIK1711
      VIK1711 Сегодня, 08:47
      0
      Чему там устаревать! Надежная машина ! Их по миру под разными названиями напихано... очень много.
      Браунинг 1919 вспомните...
  4. Eug
    Eug Сегодня, 06:25
    +6
    По воспоминаниям фронтовиков, наши разведчики предпочитали именно таким пулеметом обеспечивать действия разведгрупп - несмотря на строгое требование особистов сдавать все трофейное оружие. Как по мне, это явное свидетельство его высоких боевых качеств. И получается "плавный" переход ВСУ на патроны НАТОвских калибров, а их, особенно 7.62х51, по миру разбросано воз и маленькая тележка.....
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:07
      +1
      По воспоминаниям фронтовиков, наши разведчики предпочитали именно таким пулеметом обеспечивать действия разведгрупп

      А как обеспечивали этими пулеметами действиям разведгрупп? Какими действиями?
    2. tsvetahaki
      tsvetahaki Сегодня, 07:14
      +1
      По воспоминаниям фронтовиков,

      Любимое оружие моего отца. В дивизионной разведке с начала 43 года и до конца войны с Японией...
      Отбирали трофейное постоянно, тем не менее... ППШ, Вальтер (отец предпочитал парабелум и что-то маленькое, в основном маузар) и МГ - вот что предпочитали... несмотря на вес ППШ. А скорострельность - за это и любили МГ и ППШ, а не ППС...
      Насчет силно устаревшего - не так уж... АК47 тоже не очень устарел, хоть и считается анахронизмом в нашей (и не только) армии.
      Да и патроны - с чего вдруг расчитывать на советские калибры при разбитых (надеюсь) патронных заводах? Давно им пора на натовские переходить.
  5. 2112vda
    2112vda Сегодня, 06:46
    +2
    То что MG-42 явный перебор. Вполне нормальное оружие, всяк лучше американского М-60.
  6. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 06:49
    +3
    Легендарный MG-42 . "Швейная машинка Гитлера". Пусть и переделанная под стандарт патронов
    NATO.Осталось вспомнить ( ролик любопытный попался под просмотр ) "Палача пляжа Омаха Бич."
    Где из него отстреляли 12000 патронов , понятно , меняя ствоп , а потом ещё 400 патронов
    из карабина "Маузер".
  7. Дедок
    Дедок Сегодня, 07:52
    -1
    тор, ты когда нибудь стрелял из любого МГ?
    зачем писать этот бред - нам?
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:23
    +2
    Думаю, не стоит поливать грязью один из лучших пехотных пулеметов 20 века.
    Машинка конечно старенькая, но универсальная и стреляет хорошо и надежно.
    Коробчатый магазин для него, кстати в штатном комплекте тоже имеется, как и для ПК, почему фашисты им не пользуются, это уже другой вопрос.
    Большая скорострельность это не недостаток, это повышенная плотность огня, а масса 11 кг, позволяет поддерживать приемлемую кучность. Кроме того, ссылки на перегрев ствола тоже мало уместны, так как MG-42, как модно сейчас говорить, в стоке, оснащен двумя стволами, а смена ствола производится почти мгновенно 3-5 секунд.
    Другое дело боеприпасы, MG-42/59 под 7,62х51 требует натовских патронов, а это серьезно. И вот тут его прожорливость совсем не наруку фашистам.
    Православных патронов 7,62х54 фланец и на укропине навалом, а эти надо возить и возить, делают то их "партнеры".
    Ну а что касается того, что советского оружия у фашистов остается все меньше, это конечно успех нашей войсковой группировки и ее действий, так держать.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 09:17
      0
      7,62х51 требует натовских патронов
      Рядом ЕС и склады, этих патронов валом и мощностей по их производству больше чем наших.
      У них в 404 и Восточной Европе заканчивается советское оружие в товарных количествах, Болгария не в состоянии делать на большую войну....и переход на стандарт НАТО здесь вынужденный и будет идти по всем вооружениям.
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:14
    0
    MG - а в чем здесь анахронизм? Там все, что можно штампуется, по весогабаритам и станку - вполне современный пулемет. Не все мировые единые пулеметы сравнятся с ним по надежности( которые моложе гораздо) . Ими еще Пакистан вооружен и Испания (СЕТМЕ). Есть еще более свежий пулемет на основе G-3. Их тоже , сн=няли с производства в ФРГ.