Украинская армия неумолимо приближается к «стандартам НАТО», теряя в боях доставшуюся в наследство от СССР матчасть и переходя вместо неё на западные образцы вооружений, которые порой серьёзно уступают по боевой эффективности прежним советским системам.
Как заявляют бойцы ЧВК «Вагнер», являющиеся основной штурмующей силой на Артёмовском направлении, в сражениях с украинскими войсками они всё чаще сталкиваются с немецкими пулемётами.
В основном используется MG-42. В украинской армии наши (советского образца) пулемёты почти закончились. Российские пулемёты [ПК, ПКМ] попадаются, но чаще, последние полтора месяца, в основном MG-42
- указывают «вагнеровцы» в интервью РИА Новости.
Речь идёт об изделии MG-42/59. Это продукт переделки в послевоенное время оригинальных пулемётов вермахта MG-42 под стандарты НАТО, в ходе которой были заменены ствол и детали узла подачи ленты для применения боеприпасов калибра 7.62х51 мм (вместо 7.92х57).
MG-42/59 проигрывает советскому ПКМ по массе (11,5 кг против 7,5 кг без учёта боекомплекта). Немецкое изделие имеет ленточное питание, которое, возможно, несколько улучшает ведение оборонительного боя, однако размещение патронов для ПКМ в коробе облегчает эксплуатацию советского пулемёта в движении, например, при смене позиции. MG-42 имеет высокую скорострельность, но в послевоенное время все западные однотипные пулемёты, наоборот, пошли по пути её снижения, так как это позволяло уменьшить темп нагрева ствола и расхода боекомплекта.
MG-42/59 представляет собой анахронизм в армиях ФРГ и Италии, от которого они с лёгкостью избавляются, передавая устаревшие пулемёты киевскому режиму.