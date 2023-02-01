Как 1-я танковая армия Макензена избежала кавказского котла



Танки КВ-1С 6-го отдельного танкового полка прорыва перед маршем. Северо-Кавказский фронт. 1943 г.

Отход немецкой северокавказской группировки



Егеря 1-й горной дивизии вермахта на Кавказе идут по склону горы. Зима 1942–1943 гг.

Преследование врага

«Преследование отходящего противника началось недостаточно организованно и с запозданием, – отмечал исполнявший обязанности заместителя начальника Оперативного управления генштаба генерал Штеменко. – Средства связи оказались не подготовленными к наступательным действиям.

В итоге уже в первый день преследования части перемешались. Штабы не знали точного расположения и состояния своих войск. 58-я армия отставала от соседей и оказалась как бы во втором эшелоне. 5-й Донской кавалерийский корпус и танки не смогли опередить пехоту.

Командование фронта пыталось навести порядок, но без особого успеха».



Танки КВ-1С 6-го гвардейского отдельного танкового полка прорыва перед маршем

Корректировка наступления



Советские горные стрелки на марше в горах Кавказа

Проблема запасов, снабжения



Немецкие подразделения на горной дороге на Северо-Западном Кавказе. В кадре видны полугусеничные мотоциклы Sd. Kfz. 2 (Kettenkrad HK 101).



Кавалерийская часть немецкой армии, набранная из коллаборационистов, переходит реку на Северном Кавказе. Справа на переднем плане – командир части, риттмейстер вермахта. Фотография была опубликована в одной из немецких газет в октябре с 1942 года с подписью: «Эскадрон казаков-добровольцев переходит горную реку на Кавказе. Воюя против большевистских поработителей под руководством немецкого капитана (риттмейстера), они чувствуют себя в своей стихии».

Развитие наступления



Немецкий самолет-разведчик Дорнье Do.17P, уничтоженный на аэродроме Армавира. На фюзеляже самолета видна эмблема 1-й ночной разведывательной эскадрильи люфтваффе



Советские солдаты ведут бой с немецкими захватчиками на вокзале Ворошиловска (Ставрополя). 21 января 1943 г.



Жительницы Ставрополя встречают советских солдат-освободителей