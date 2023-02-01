Как 1-я танковая армия Макензена избежала кавказского котла

Танки КВ-1С 6-го отдельного танкового полка прорыва перед маршем. Северо-Кавказский фронт. 1943 г.
Командование Закавказского фронта и Северной группы войск, несмотря на преимущество на земле и воздухе, не смогло организовать преследование, окружение и уничтожение немецкой 1-й танковой армии.
Отход немецкой северокавказской группировки
На Кавказе, согласно масштабной задумке советской Ставки (Как советская Ставка готовила кавказский котёл), Северная группа Закавказского фронта (ЗФ) Масленникова наносила главный удар на своём правом фланге силами 44-й армии генерала Хоменко (8 стрелковых дивизий и 4 бригады) и 58-й армии генерала Мельника (4 стрелковые дивизии и 3 бригады).
Наступали советские войска на Моздокском направлении. Одновременно 4-й Кубанский и 5-й Донской гвардейские кавалерийские корпуса, наступающие ещё правее на Воронцово-Александровское, должны были выйти в тылы противника и захватить переправы через реку Кума. Здесь же располагалась танковая группа генерала Лобанова – 3 танковые бригады, полк, отдельный танковый батальон (130 танков и бронемашин) и 2 истребительно-противотанковых полка.
На левом фланге 9-я армия генерала Коротеева (11-й стрелковый корпус в составе трёх бригад, 2 стрелковые дивизии и 3 бригады) и 37-я армия Козлова (3 дивизии) наступали на Нальчик. Здесь же располагалась танковая группа Филиппова – 3 танковые и 1 стрелковая бригады, 2 танковых батальона и 2 истребительно-противотанковых полка (более 120 танков).
С воздуха наступление поддерживала 4-я воздушная армия (5 авиадивизий), которая наносила удары по коммуникациям противника. В первую очередь атакам подвергались железнодорожные узлы, станции и мосты основной магистрали Минеральные Воды – Армавир – Тихорецк – Ростов.
После разгрома моздокской группировки противника должно было последовать общее наступление Северной группы ЗФ с целью недопущения отхода немцев на новый оборонительный рубеж и разгрома 1-й танковой армии генерала фон Макензена (2 танковые и 4 пехотные дивизии).
Однако германское командование не стало ждать, пока кавказская мышеловка захлопнется. В новогоднюю ночь, прикрываясь арьергардами, гитлеровцы начали поэтапный отвод войск от Терека в общем направлении на Ворошиловск (Ставрополь).
Немцы планировали соединить фланги 1-й и 4-й танковых армий в Манычской долине и создать сплошную линию фронта.
1 января 1943 года боевая группа «Юнгшульц» (кавалерийский казачий полк) оставила Элисту и присоединилась к отходящим частям 3-й танковой дивизии генерала Вестхофена. На первый промежуточный рубеж по линии реки Кумы гитлеровцы отступили спокойно и в полном порядке. 49-й горный корпус генерала Конрада оставил Приэльбрусье.
Егеря 1-й горной дивизии вермахта на Кавказе идут по склону горы. Зима 1942–1943 гг.
Преследование врага
Только на третий день командование Северной группы обнаружило, что основные силы врага покинули занимаемые позиции. Преследования противника сразу выявило ряд проблем.
«Преследование отходящего противника началось недостаточно организованно и с запозданием, – отмечал исполнявший обязанности заместителя начальника Оперативного управления генштаба генерал Штеменко. – Средства связи оказались не подготовленными к наступательным действиям.
В итоге уже в первый день преследования части перемешались. Штабы не знали точного расположения и состояния своих войск. 58-я армия отставала от соседей и оказалась как бы во втором эшелоне. 5-й Донской кавалерийский корпус и танки не смогли опередить пехоту.
Командование фронта пыталось навести порядок, но без особого успеха».
В итоге уже в первый день преследования части перемешались. Штабы не знали точного расположения и состояния своих войск. 58-я армия отставала от соседей и оказалась как бы во втором эшелоне. 5-й Донской кавалерийский корпус и танки не смогли опередить пехоту.
Командование фронта пыталось навести порядок, но без особого успеха».
Таким образом, нагнать, окружить и разгромить противника не получилось. Благо немцы и румыны сами очень спешили, боясь попасть в окружение.
Однако войска ЗФ освобождали наши земли.
За трое суток войска Северной группы продвинулись на 25–60 километров, освободили Нальчик, Моздок и Прохладный. Перед правым флангом группы Масленникова была степь, имелись два кавкорпуса и танковая группа, но разумно их использовать не вышло.
Штаб группы армий и штабы армий просто потеряли связь с войсками и не знали, где они. К примеру, 5 января была потеряна связь с 58-й армией. Не было связи с 44-й армией. Двое суток не могли связаться с 5-м кавкорпусом и танковой группой Лобанова. Прямой связи с Москвой также не было.
В итоге разведка вовремя не обнаружило отход неприятеля, кавалерию и танки с толком использовать не удалось. Началась неразбериха, связь штабов с войсками была утеряна. 58-я армия в ходе преследования оказалась в тылу других армий. Немцев не настигли.
По словам Штеменко, командование ЗФ определило обстановку не точно, главное внимание было уделено Северной группе, где всё свелось к фронтальному преследованию и выталкиванию противника.
Большие перспективы были перед Черноморской группой войск, но там командование ничего существенного не предпринимало. Поэтому перехватить пути отхода врага, создать большой северокавказский котёл и не вышло.
Танки КВ-1С 6-го гвардейского отдельного танкового полка прорыва перед маршем
Корректировка наступления
4 января 1943 года в штаб ЗФ позвонил Верховный главнокомандующий Сталин и лично продиктовал директиву для командующего.
Северная группа превращалась в резервную группу, ей ставили задачу не вытеснять врага, а подвижными группами охватывать его фланги, выходя на тыловые коммуникации. Центр тяжести операций ЗФ смещался в район Черноморской группы. Она должна была прорваться к Тихорецкой и помешать врагу вывезти тяжелое вооружение на запад. Также занять Батайск и Азов, выйти к Ростову с востока, создавая северокавказский котёл. Черноморская группа должна была начать наступление не позднее 12-го.
7 января Генштаб провёл анализ действий Северной группы и представил план дальнейших действий группы Масленникова. 9-я армия должна была развивать наступление на Георгиевск, Минеральные Воды и Невинномысск. На левом крыле иметь минимальные силы, сковывающие, чтобы не выталкивать врага из предгорий Главного Кавказского хребта. Два кавкорпуса, две танковые группы и 62-ю стрелковую бригаду объединяли в конно-механизированную группу генерала Кириченко. Она должна была обходить позиции противника на крайне правом крыле.
В ночь на 8 января Сталин снова продиктовал телеграмму для Масленникова и Тюленева и потребовал наладить связь в войсках и регулярно сообщать в Генштаб о положении дел на фронте. В последующие дни ситуация с управлением и связью несколько улучшилась.
Войска Северной группы вышли на реку Кум. Там их 4 суток сдерживали немецкие арьергарды. Ни охватить фланги, ни выйти в тыл, ни прорвать фронт, предотвратить организованный отход вермахта, несмотря на полное превосходство в воздухе и на земле, не удалось. На правом фланге кавалерия отставала даже от нашей пехоты. Конский состав был истощён и не выдерживал переходов более 20–25 км в сутки.
Советские горные стрелки на марше в горах Кавказа
Проблема запасов, снабжения
Обе противоборствующие стороны страдали от проблемы запасов. Немцы, которые остановили наступление на Кавказе в ноябре 1942 года, в условиях позиционной борьбы накопили большие запасы оружия, техники, боеприпасов и различного имущества. Теперь многим командирам было жалко оставлять даже часть запасов. Также требовалось больше времени для отхода на новые позиции из-за эвакуации запасов.
С одной стороны, без маневра по отходу армии грозила катастрофа. С другой стороны, надо было обеспечить вывоз накопленного вооружения, техники, боеприпасов, горючего, провианта и пр. Это замедляло темпы отхода 1-й танковой армии. Часть техники, имущества приходилось уничтожать и даже просто бросать.
В Красной Армии всё было наоборот.
На складах Северной группы перед началом наступления запасов было мало. Сказывалось удалённое и труднодоступное положение наших войск. Основная линия снабжения шла по Каспийскому морю, затем транспортом, часто гужевым, в горы. Дорог было мало, а имеющиеся были плохими.
Также сказывались недостатки управления тылом. В частности, Закавказье в этот период стало настоящим арсеналом нашей армии. Перешла на военные рельсы экономика трёх закавказских республик. Через Персию и Южный Кавказ шёл один из маршрутов ленд-лиза. В частности, самолетов, автомобилей, снарядов, топлива и т. д.
Когда наши войска пошли вперёд и отдалились на 100 км от своих баз, то положение значительно ухудшилось. Возник серьёзный кризис в снабжении боеприпасами, продовольствием. Для танков не было топлива.
К примеру, 221-й танковый полк в составе 5-го гвардейского кавкорпуса из-за отсутствия горючего три дня бездействовал. Без провианта, фуража, снарядов и топлива наши подвижные соединения топтались на месте. Плюс отсутствие решительных командующих. В частности, Кириченко отличался крайней осторожностью, его штаб отрывался от своих войск на 40–60 км.
Немецкие подразделения на горной дороге на Северо-Западном Кавказе. В кадре видны полугусеничные мотоциклы Sd. Kfz. 2 (Kettenkrad HK 101).
Кавалерийская часть немецкой армии, набранная из коллаборационистов, переходит реку на Северном Кавказе. Справа на переднем плане – командир части, риттмейстер вермахта. Фотография была опубликована в одной из немецких газет в октябре с 1942 года с подписью: «Эскадрон казаков-добровольцев переходит горную реку на Кавказе. Воюя против большевистских поработителей под руководством немецкого капитана (риттмейстера), они чувствуют себя в своей стихии».
Развитие наступления
Однако, несмотря на все проблемы, наши войска наступали.
11 января 1943 года советские армии освободили Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Георгиевск, Минеральные Воды и Буденновск. Наши войска развили наступление на Невинномысск, Черкесск и Ставрополь. 12 января 1943 года Орджоникидзевский край был переименован в Ставропольский, а город Ворошиловск – в Ставрополь.
14 января 1943 года немецкая армия совершила отход на новый оборонительный рубеж по линии реки Калаус – Петровское – Черкесск. Наши войска вышли к нему через два дня.
Снова Ставка указала командующему ЗФ Тюленеву и Масленникову, что действия их войск не обеспечивают выполнения поставленной задачи по окружению и уничтожению противника. Ставка требовала решительных действий. Масленников должен был силами трёх армий организовать удар на Тихорецк. Конно-механизированную группу использовать для активного преследования и перехвата коммуникаций противника на север и северо-запад. Тем более что от Петровского до Пролетарской никакого фронта не было.
Но ничего не вышло.
Красная Армия не могла с ходу перестроиться с оборонительного состояния к более сложным наступательным операциям. Продолжалось простое преследование немецкой армии. 18 января войска 37-й армии освободили Черкесск, через сутки части 9-й армии были в важном железнодорожном узле – Невинномысске. Войска 44-й армии вышли к Ставрополю, который освободили 21 января. 23 января КМГ Кириченко вышла в район южнее Сальска, где соединилась с частями 28-й армии Южного фронта.
24 января левое крыло Северной группы освободило Армавир и станцию Лабинскую. Северная группа вышла на дальние подступы к Тихорецкой. В этот же день Северная группа войск Закавказского фронта преобразована в Северо-Кавказский фронт.
Германская 1-я танковая армия занимала рубеж Красный Маныч, Белая Глина и Армавир.
Немецкий самолет-разведчик Дорнье Do.17P, уничтоженный на аэродроме Армавира. На фюзеляже самолета видна эмблема 1-й ночной разведывательной эскадрильи люфтваффе
В результате немцы смогли оторваться от наших войск, сдерживали их арьергардами и переходили с одного рубежа обороны на другой. Окружить и уничтожить 1-ю танковую армию противника не удалось.
Была освобождена обширная территория Северного Кавказа.
Стоит отметить, что большую роль в спасении германской северокавказской группировки сыграла «Сталинградская крепость». Окруженная немецкая 6-я армия Паулюса оказывала серьёзное влияние на донском и кавказском направлениях.
Германская ставка ещё не отказывалась от планов по захвату Кавказа.
Гитлер хотел создать фронт южнее Дона, сохраняя за собой Донбасс, Краснодарский край и нефть Майкопа. В крайнем случае – требовал сохранить плацдарм на Кубани, с которого можно было бы вновь начать наступление на Кавказе.
Советские солдаты ведут бой с немецкими захватчиками на вокзале Ворошиловска (Ставрополя). 21 января 1943 г.
Жительницы Ставрополя встречают советских солдат-освободителей