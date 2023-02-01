Проект 20386 и санкции за Украину: что с ним всё-таки делать



В центре в форме – действовавший в момент съёмки главком ВМФ адмирал В. Королёв, рядом в гражданском костюме – бывший главком В. Чирков, причастный к началу работ по проекту во время службы, а позже ушедший работать в ОСК. Королёв, кстати, тоже потом туда ушёл. Фото: ЦМКБ «Алмаз»

Предыстория вопроса

Как же получилось, что, мягко говоря, сырой проект был утвержден к реализации?



Его главным конструктором является контр-адмирал в отставке Игорь Захаров, сын выдающегося ученого-связиста Григория Захарова…

В 2010 году он стал заместителем генерального конструктора Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз». А 1 февраля 2013 года Игоря Захарова возвели в должность вице-президента Объединенной судостроительной корпорации, где он курировал управление инвестициями и перспективными проектами. При этом бывший начальник 1-го ЦНИИ остался служить и в «Алмазе».



Большую часть жизни посвятив теоретическим исследованиям в сфере кораблестроения, Игорь Григорьевич решил применить их в практической плоскости – для этого сложились благоприятные условия. Научная работа часто несовместима с конструкторской деятельностью, однако Захаров не смог справиться с собственными амбициями.



Игорь Григорьевич сам сочинил тактико-техническое задание на корвет проекта 20386, от имени ЦМКБ «Алмаз» утвердил его у своего преемника на посту начальника 1-го ЦНИИ (с 1 марта 2012 года – НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ «Военно-морская академия»), а затем подписал у тогдашнего главкома ВМФ адмирала Виктора Чиркова, позже ставшего главным советником президента ОСК.

Так был запущен в работу недееспособный проект боевого корабля, который разбился не о скалы, а о тщеславие своего создателя.



На недавнем совещании в Минобороны с участием представителей Объединенной судостроительной корпорации военные решили достроить по первоначальному плану только «Гремящий», а для остальных разработать новый проект.

«Главное, что нас не устраивает, – это слишком высокая цена и чрезмерное вооружение – крылатые ракеты «Калибр», работающие по морским и наземным целям. Проект 20385 не отвечает требованиям флота», – сказал собеседник издания.

По его словам, расчетная стоимость одного корабля составляет около 14 млрд рублей, а реально может дойти до 18 млрд. Для корвета водоизмещением в 2,2 тыс. т, хотя и выполненного по стелс-технологии, это много. Столь же современные фрегаты проекта 11356Р/М, которые сейчас строятся для Черноморского флота, имеют водоизмещение почти вдвое больше – 4 тыс. т, а стоят столько же». «Военно-морской флот отказался от корветов-«невидимок» проекта 20385, три из которых – «Гремящий», «Проворный» и «Способный» – собирались построить на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщил «Известиям» информированный источник в Главкомате флота На недавнем совещании в Минобороны с участием представителей Объединенной судостроительной корпорации военные решили достроить по первоначальному плану только «Гремящий», а для остальных разработать новый проект.«Главное, что нас не устраивает, – это слишком высокая цена и чрезмерное вооружение – крылатые ракеты «Калибр», работающие по морским и наземным целям. Проект 20385 не отвечает требованиям флота», – сказал собеседник издания.По его словам, расчетная стоимость одного корабля составляет около 14 млрд рублей, а реально может дойти до 18 млрд. Для корвета водоизмещением в 2,2 тыс. т, хотя и выполненного по стелс-технологии, это много. Столь же современные фрегаты проекта 11356Р/М, которые сейчас строятся для Черноморского флота, имеют водоизмещение почти вдвое больше – 4 тыс. т, а стоят столько же».



Корвет проекта 20386, фото старое, но он и сейчас так выглядит. И стоит там же.

«Вариант Евменова» или минусы опытового корабля

Два возможных подхода



Корма – видно, сколько пространства нужно, чтобы над контейнером мог двигаться тельфер. Если бы по отсеку надо было двигать только катера, он мог бы быть ниже, а это минус десятки (как минимум) тонн металла.