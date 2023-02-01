Проект 20386 и санкции за Украину: что с ним всё-таки делать

В центре в форме – действовавший в момент съёмки главком ВМФ адмирал В. Королёв, рядом в гражданском костюме – бывший главком В. Чирков, причастный к началу работ по проекту во время службы, а позже ушедший работать в ОСК. Королёв, кстати, тоже потом туда ушёл. Фото: ЦМКБ «Алмаз»
Назревающие критические проблемы с постройкой боевых кораблей, описанные в статье «Новые корабли в постсанкционную эру. Что мы сможем строить после СВО?» заставляют по-новому взглянуть на пресловутый уже проект 20386, ставший на определённое время настоящим проклятьем отечественного военно-морского строительства.
Для тех, кто заинтересовался вопросом недавно – короткая справка.
Предыстория вопроса
Проект 20386 – это итог маразма ряда деятелей от кораблестроения, на которое наложилось желание других деятелей обязательно ставить на все перспективные корабли радиолокационные комплексы производства АО «Заслон», причём желание это возникло в те времена (2013), когда не было никаких гарантий, что «Заслон» сможет сделать хотя бы неработоспособный комплекс (напомним, что согласно госконтракту на корвет пр. 20385 с полноценно работающим ИБМК «Заслон» корабль должен был быть сдан ВМФ в 2015 году).
Что стало идеей фикс при создании этого корабля?
Желание иметь на нём сменную нагрузку в контейнерах. Причём без каких-либо обоснований с оперативно-тактической точки зрения. Дальше – пошли крутиться, как это называют американцы, «спирали смерти».
Надо контейнеры? Им нужен дополнительный внутренний объём под те же тельферы. Больше объём, больше водоизмещение. Но тогда вырастет осадка, так?
А давайте тогда придадим корпусу «инновационные» обводы. Зачем? А для развития корабельной архитектуры. Они же помогут создать в корме объёмы для контейнеров, ведь проект нуждается в контейнерах. А потом выбрать в качестве энергетики для форсажного хода газовые турбины, чтобы корабль с инновационными обводами был быстрым.
С обводами там после этого, правда, стало всё сложно, настолько, что в этот корпус не врезать дополнительную секцию теперь, даже если будет нужно. В носовой части – для того, чтобы в «инновационные» обводы вписать пусковые установки 3С97 зенитно-ракетного комплекса «Редут» и 100-мм артустановку А-190, пришлось пушку убрать за пусковые по ходу движения корабля и затруднить её полноценное использование в ПВО.
Такая же извращённая логика привела и к появлению на корабле с водоизмещением менее 4 000 тонн вертолётоподъёмника, как на авианосце или тяжёлом атомном ракетном крейсере, и высокой надстройки с большой парусностью, на которой должны были стоять антенные полотна крайне проблемного радиолокационного комплекса.
В прессе можно найти вот такие обвинения (не подтверждённые какими-либо официальными органами, конечно же):
Как же получилось, что, мягко говоря, сырой проект был утвержден к реализации?
Его главным конструктором является контр-адмирал в отставке Игорь Захаров, сын выдающегося ученого-связиста Григория Захарова…
В 2010 году он стал заместителем генерального конструктора Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз». А 1 февраля 2013 года Игоря Захарова возвели в должность вице-президента Объединенной судостроительной корпорации, где он курировал управление инвестициями и перспективными проектами. При этом бывший начальник 1-го ЦНИИ остался служить и в «Алмазе».
Большую часть жизни посвятив теоретическим исследованиям в сфере кораблестроения, Игорь Григорьевич решил применить их в практической плоскости – для этого сложились благоприятные условия. Научная работа часто несовместима с конструкторской деятельностью, однако Захаров не смог справиться с собственными амбициями.
Игорь Григорьевич сам сочинил тактико-техническое задание на корвет проекта 20386, от имени ЦМКБ «Алмаз» утвердил его у своего преемника на посту начальника 1-го ЦНИИ (с 1 марта 2012 года – НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ «Военно-морская академия»), а затем подписал у тогдашнего главкома ВМФ адмирала Виктора Чиркова, позже ставшего главным советником президента ОСК.
Так был запущен в работу недееспособный проект боевого корабля, который разбился не о скалы, а о тщеславие своего создателя.
Его главным конструктором является контр-адмирал в отставке Игорь Захаров, сын выдающегося ученого-связиста Григория Захарова…
В 2010 году он стал заместителем генерального конструктора Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз». А 1 февраля 2013 года Игоря Захарова возвели в должность вице-президента Объединенной судостроительной корпорации, где он курировал управление инвестициями и перспективными проектами. При этом бывший начальник 1-го ЦНИИ остался служить и в «Алмазе».
Большую часть жизни посвятив теоретическим исследованиям в сфере кораблестроения, Игорь Григорьевич решил применить их в практической плоскости – для этого сложились благоприятные условия. Научная работа часто несовместима с конструкторской деятельностью, однако Захаров не смог справиться с собственными амбициями.
Игорь Григорьевич сам сочинил тактико-техническое задание на корвет проекта 20386, от имени ЦМКБ «Алмаз» утвердил его у своего преемника на посту начальника 1-го ЦНИИ (с 1 марта 2012 года – НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ «Военно-морская академия»), а затем подписал у тогдашнего главкома ВМФ адмирала Виктора Чиркова, позже ставшего главным советником президента ОСК.
Так был запущен в работу недееспособный проект боевого корабля, который разбился не о скалы, а о тщеславие своего создателя.
Подробнее – Александр Иванин, «Проворный «Меркурий» споткнулся о тщеславие» (НВО). (Внимание – «Военное обозрение» не имеет ничего общего с автором цитируемого текста и его содержанием, он просто скопирован со стороннего источника).
Изначально необходимость проекта обосновывалась лоббистами вот так:
«Военно-морской флот отказался от корветов-«невидимок» проекта 20385, три из которых – «Гремящий», «Проворный» и «Способный» – собирались построить на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщил «Известиям» информированный источник в Главкомате флота.
На недавнем совещании в Минобороны с участием представителей Объединенной судостроительной корпорации военные решили достроить по первоначальному плану только «Гремящий», а для остальных разработать новый проект.
«Главное, что нас не устраивает, – это слишком высокая цена и чрезмерное вооружение – крылатые ракеты «Калибр», работающие по морским и наземным целям. Проект 20385 не отвечает требованиям флота», – сказал собеседник издания.
По его словам, расчетная стоимость одного корабля составляет около 14 млрд рублей, а реально может дойти до 18 млрд. Для корвета водоизмещением в 2,2 тыс. т, хотя и выполненного по стелс-технологии, это много. Столь же современные фрегаты проекта 11356Р/М, которые сейчас строятся для Черноморского флота, имеют водоизмещение почти вдвое больше – 4 тыс. т, а стоят столько же».
На недавнем совещании в Минобороны с участием представителей Объединенной судостроительной корпорации военные решили достроить по первоначальному плану только «Гремящий», а для остальных разработать новый проект.
«Главное, что нас не устраивает, – это слишком высокая цена и чрезмерное вооружение – крылатые ракеты «Калибр», работающие по морским и наземным целям. Проект 20385 не отвечает требованиям флота», – сказал собеседник издания.
По его словам, расчетная стоимость одного корабля составляет около 14 млрд рублей, а реально может дойти до 18 млрд. Для корвета водоизмещением в 2,2 тыс. т, хотя и выполненного по стелс-технологии, это много. Столь же современные фрегаты проекта 11356Р/М, которые сейчас строятся для Черноморского флота, имеют водоизмещение почти вдвое больше – 4 тыс. т, а стоят столько же».
Ссылка.
Вот только ещё до спуска корпуса на воду расходы на 20386 превысили 29 миллиардов рублей.
В 2016 году корабль «заложили», но стройка остановилась до конца 2018, когда корпус реально начали строить.
С 2018 года автору с помощью серии статей, как своих, так и в соавторстве, и обращений к командованию ВМФ удалось вызвать резонанс вокруг проекта, в том числе в кораблестроительных кругах.
В том числе и это (но не только и не столько это) привело к определённым подвижкам вокруг этого вредного проекта, но его ход не остановило.
Самое главное, чего это не изменило – с 2016 по 2021 у нас не был заложен ни один корабль для ближней морской зоны, способный решать противолодочные задачи. Фрегаты проекта 22350 бороться с подлодками могут, но это не массовые корабли БМЗ, и строятся они небольшой серией.
Сейчас, когда производство корабельных дизелей под вопросом из-за санкций, этот пятилетний перерыв скажется на обороноспособности страны ещё сильнее.
В 2019 году корвет, который тогда назывался «Дерзкий», был переименован в «Меркурий» (временно!) и стал фигурантом совершенно позорной истории с попыткой выдать «Меркурий» за какой-то другой корабль, не за «изначальный» 20386.
В целом все интересующиеся могут ознакомиться с историей позора в статье «Технический спуск: «корвет» проекта 20386 убрали из эллинга». В ней и недостатки проекта раскрыты в исчерпывающей форме, с техническими подробностями и иллюстрациями, и хронология скачек вокруг «шестёрки» дана со ссылками. Для тех, кто интересуется вопросом, но не имеет о проекте 20386 достаточной информации, её изучение будет очень интересным и познавательным.
В конце статьи (это была весна 2021 года) сделана рекомендация – проект закрыть, зафиксировать убытки. На тот момент, она была верной, но вложения в проект продолжились.
Так, на заводе «Звезда-редуктор» началось изготовление редукторной передачи 6РП для ГЭУ этого корабля.
Стало известно о том, что идут работы по изготовлению композитной надстройки.
А в июне 2021 года обнародовано, что корабль могут достроить как опытовый, для проведения на нём разных испытаний.
В условиях формирования такого большого задела под этот проект, встал вопрос – а нельзя ли всё-таки с использованием задела построить что-то полезное?
Этот вопрос был поставлен в статье «Проект 20386, похоже, всё. Что делать с заделом – корпусом и комплектующими».
Окончательное решение по кораблю пока ещё не принято.
Сейчас пустой корпус корабля пристыкован к стенке на «Северной верфи», как памятник нашим подходам к военно-морскому строительству. С момента его помпезной «закладки» уже прошло 6 лет, а с момента начала фактической постройки – 4 года.
Корвет проекта 20386, фото старое, но он и сейчас так выглядит. И стоит там же.
Тем временем изготовлена и доставлена на «Северную верфь» надстройка.
И одновременно по некоторым признакам проблемы «Заслона» с получением комплектующих и подсистем для своих РЛК оказались на грани неразрешимых – это особенно видно, если побывать рядом с их испытательным комплексом на Ладожском озере (кто в теме, понимает, о чём речь).
По идее, проект в изначальном виде нереализуем, и можно было бы отправить его прямо в ад даже сейчас, вот только у нас новая вводная – санкции не дадут достроить те корветы проекта 20380 и 20385, которые недавно были заложены, как из-за трудностей с производством дизелей семейства Д49, так и из-за проблем с элементной базой. По крайней мере, хоть в сколько-нибудь разумные сроки – точно.
А значит – всё же стоит вернуться к поставленному ранее вопросу – что можно получить из уже имеющегося задела к 20386? На подходе куда более серьёзные противники, чем Украина, с флотами, и на счету будет каждая единичка, даже такая. Раз нельзя будет строить 20380 и 20385, то логично хотя бы это достроить в боеготовом виде.
Пора дать ответы на поставленный ранее вопрос.
«Вариант Евменова» или минусы опытового корабля
А. Рахманов, который озвучил идею о превращении 20386 в опытовый корабль, не мог придумать это сам, что очевидно для любого понимающего человека. Такой «посыл» может исходить только от флота и больше ниоткуда.
Ситуация, когда корабль по неприемлемо высокой цене будет достроен по проекту, близкому к изначальному, а потом провалит госиспытания, для командования ВМФ чревата массой неприятностей. Скорее всего, идеи насчёт опытового корабля имеют первопричиной именно это – как опытовый его вообще можно сдать без части систем на борту и не переживать насчёт того, что он небоеспособен. Будет стоять у стенки, экипаж будет делать что-нибудь на борту.
В чём первый недостаток такого подхода? Он очевиден – расходы на корабль будут понесены, а боеспособной единицы флот не получит.
Но, увы, получит «просто единицу». Он будет требовать людей, денег, ресурсов, а в случае войны этому, небоеспособному, кораблю будут ставить задачи как настоящему – немало примеров такого подхода дала война на Украине, с соответствующей «ценой».
Если корабль будет достроен как «опытовый» (кавычки тут вполне к месту), то там может быть какой угодно состав радиоэлектронного вооружения, там может не быть буксируемой гидроакустической станции или ещё чего-то.
Второй недостаток заключён в самой попытке достроить что-то похожее на изначальный проект. Вспомним – парусность надстройки, риски того, что её недостаточная жёсткость не позволит РЛК (например, там будет уже не «Заслон») точно определять место цели и её параметры движения, из-за непредсказуемых деформаций надстройки, огромный пустой объём в корме никогда и никакими контейнерами не заполнится, и корабль будет возить там воздух, и так далее, в статьях по ссылкам все эти недостатки раскрыты полностью.
Это тоже проблема, и её также желательно решить.
Какие есть варианты всё-таки получить боевую единицу?
Два возможных подхода
Существует два рациональных подхода к перестройке 20386, позволяющих получить боеспособную единицу.
Первый – консервативный, когда конструкция корабля меняется в наименее возможной степени.
Этот способ подразумевает лишь некоторое расширение радиоэлектронного вооружения и монтажа антенных полотен в предусмотренной композитной надстройке. Возможно, это должны будут быть другие полотна, не «заслоновские». Или, как вариант, от этого РЛК нужно отказаться, смонтировав «обычные» серийные РЛС на надстройке сверху.
В чём преимущества такого подхода?
Во-первых, нет необходимости существенно переделывать уже построенный корпус.
Во-вторых, не пропадают вложения в надстройку, которая уже доставлена на «Северную верфь».
Такая постройка дешевле, чем любой другой вариант.
Прежде, чем его рассматривать, озвучим ещё один вопрос.
У корабля запроектирован одновременно и требующий электричества радиолокационный комплекс, и электродвижение. Встаёт вопрос – а какие дизель-генераторы будут обеспечивать электроснабжение этих систем? Вопрос не праздный, мощность нужна будет большая.
Наиболее вероятно то, что поставщиком дизель-генераторов будет «Синара». Но у них нет установки с достаточной мощностью.
Не запланирован ли туда не существующий ещё пока в серийном виде дизельный двигатель ДМ185?
Или на инновационном корабле должен быть дизель-генератор на базе «пятисотого» семейства Коломенского завода?
Увы, ничего из этого в серии нет, более того, у «Коломны» и шансов нет довести семейство новых дизелей до серии, а «Синара» свой двигатель, конечно, может и довести до серии, когда-то в далёком будущем… наверное.
На сегодня же стоит учесть то, что, похоже, проект без дизель-генераторов, а если делать ставку на другие, то нужно перепроектировать часть помещений.
А теперь – подробно о достройке с минимальными переделками.
Надстройку оставляем без каких-либо серьёзных переделок (да и не получатся серьёзные переделки на композитной конструкции). Сверху на надстройке устанавливаются РЛС «Позитив-М (МК)» и полотна станции обнаружения целей от «Панциря». Совместно они перекрывают нужные диапазоны и могут быть использованы для выдачи ЗРК целеуказания по любым воздушным целям, в том числе низколетящим ПКР.
Остаётся вопрос о том, откуда получать целеуказание для своих ПКР. С учётом того, что имеется в серии, и экономических реалий это должен быть РЛК «Минерал».
Для управления огнём артиллерии можно использовать РЛС 5П-10 «Пума», отлично проявившую себя на корветах проекта 20380.
РЛК «Заслон» при этом на корабль не ставится, так как, во-первых, его, скорее всего, не произвести, во-вторых, это огромные расходы, и в-третьих, большая масса, без которой у корабля будет намного лучше остойчивость. Также это решение серьёзно удешевляет РЭВ, упрощает обслуживание в будущем, облегчает получение ЗиПа.
Стойки с оборудованием РЛК «Минерал» при этом отчасти займут те объёмы, в которых было оборудование от РЛК «Заслон», а проблема мощных дизель-генераторов упрощается тем, что без РЛК от «Заслона» потребная мощность дизель-генераторов будет меньше.
При этом никакие контейнеры на этом корабле особо не нужны, теоретически отсек, в котором они должны были располагаться, мог бы быть использован для размещения ещё одного или двух катеров, плюсом к тем, которые установлены по бортам. При необходимости, естественно.
К сожалению, при таком подходе остаются неустранёнными другие недостатки: переусложнённый ангар с подъёмником, расположение артиллерийского орудия, в целом нерациональность конструкции.
Поэтому стоит изучить и другой подход – перепроектрование корпуса и отказ от композитной надстройки, с целью постройки корабля с другой архитектурой, нежели известный сейчас проект 20386.
Любой специалист будет против такого варианта в связи с огромным объёмом переделок исходного проекта, но, как вариант, стоит его озвучить всё же.
Кратко – вертолётоподъёмник демонтируется, высота кормовых отсеков под модульное вооружение снижается на высоту, которая там оставлена под грузоподъёмное оборудование для контейнеров, высота взлётной палубы понижается.
Корма – видно, сколько пространства нужно, чтобы над контейнером мог двигаться тельфер. Если бы по отсеку надо было двигать только катера, он мог бы быть ниже, а это минус десятки (как минимум) тонн металла.
Корпус перепроектируется с целью перекомпоновки, чтобы в итоге получить обычный «классический» малый фрегат. С тем же составом радиоэлектронного вооружения, с тем же составом оружия, что и при достройке с минимальными изменениями, но с надстройкой, близкой по архитектуре к корветам проекта 20380, с обычным ангаром и мачтой для радиолокационных станций.
При этом ширина корпуса 20386 позволяет легко разместить на нём два вертолёта в ангаре.
Готовая надстройка при таком варианте действий отправляется в утиль, минуя этап эксплуатации.
Таким образом, вместо «сушёного «Зумвалта» у нас получится лёгкий фрегат с более-менее традиционной архитектурой, относительно простой.
Неустранимым недостатком этого корабля будет его неадекватная по замыслу ГЭУ, но тут ничего не сделать.
Прикидка «на пальцах» показывает, что этот корабль может иметь вооружение, идентичное проекту 20385, полностью работоспособный РЛК и, следовательно, эффективную ПВО, пару вертолётов вместо одного и, возможно, ещё какое-то оружие.
Под вопросом остаётся эффективность обводов, но тут, как и с ГЭУ, ничего не сделать.
Минусом такого подхода является огромный объём корпусных работ (вместе с полной переработкой проекта) и отказ от готовой надстройки, что сделает этот корабль в итоге просто «золотым».
Но с точки зрения боевой эффективности этот вариант самый лучший, потому что позволяет получить реально боевую единицу, просто «хромую» в части скорости экономхода и, видимо, с повышенной шумностью на электродвигателях.
Но этот недостаток, повторимся, неустраним. Теперь.
При нормальных условиях, когда Россия может «гнать серии» корветов, всё это было бы лишнее, но нам в будущем светит и обострение с США, и бои со странами, имеющими флот, и остановка постройки или серьёзное замедление серий 20380 и 20385 из-за проблем с коломенскими дизелями – поэтому теперь 20386 стало правильнее всё-таки достроить как боевой, и чем более эффективным он будет, тем лучше.
Последним вопросом является юридический.
Второй вариант встретит на своём пути массу чисто юридических преград. Но, в конце концов, у нас идут военные действия, и как-то отрегулировать этот вопрос в «ручном режиме» можно. Главное – захотеть наконец-то развязаться с этим начинанием. Есть все основания считать, что такое желание у командования ВМФ есть.
Что до расходов на этот чудо-проект, то какой бы в итоге не оказалась его судьба, они будут чудовищными в любом случае. К сожалению, придерживаться таких подходов к военно-морскому строительству, каких придерживается наша страна, и не заплатить за это в итоге – невозможно в принципе.