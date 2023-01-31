Но если США поддерживают территориальную целостность КНР, то как можно одновременно говорить о поддержке сепаратистского режима Тайваня?

Чем больше Вашингтон будет провоцировать войну против Китая, тем больше решимости у КНР будет защищать себя, тем больше интереса к развитию независимой инновационной экономики.

Американские попытки сдержать, подавить Китай принесут Америке значительно меньше того, что ей придётся за такие действия заплатить.

В Китае реагируют на заявления представителей американских политических властей и генералитета относительно того, что Пекин якобы в 2027 или в 2025 «вторгнется на Тайвань». Как заявляют в США, Вашингтон не будет оставаться в стороне и поддержит «право Тайваня на свободное демократическое развитие».Китайские власти уточняют у США, признают ли они статус Тайваня в составе Китая? В Вашингтоне на этот вопрос всякий раз отвечают утвердительно, в связи с чем в Китае задают новый вопрос:Этот вопрос можно было бы дополнить и вопросом о том, почему в таком случае США не поддержали волеизъявление жителей Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, которые использовали главную демократическую возможность для самовыражения – референдум?Ответ очевиден: США поддерживают любые режимы, если они выступают против России и Китая, и не поддерживают то, что, как сами считают, против их интересов. Никакая демократия, естественно, тут и рядом не стояла.В китайском издании «Хуньцю Шибао» вышел материал, где говорится, что Вашингтон сам провоцирует войну с Китаем. При этом отмечается, что цена такой провокации и уж тем более войны для Соединённых Штатов окажется чрезвычайно высокой.Из материала:Китайские автор пишет, что если в США считают, что смогут заработать на войне против Китая, то они ошибаются: