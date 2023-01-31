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Китайская пресса пишет о большой цене, которую заплатят США в случае развязывания войны против КНР

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Китайская пресса пишет о большой цене, которую заплатят США в случае развязывания войны против КНР

В Китае реагируют на заявления представителей американских политических властей и генералитета относительно того, что Пекин якобы в 2027 или в 2025 «вторгнется на Тайвань». Как заявляют в США, Вашингтон не будет оставаться в стороне и поддержит «право Тайваня на свободное демократическое развитие».


Китайские власти уточняют у США, признают ли они статус Тайваня в составе Китая? В Вашингтоне на этот вопрос всякий раз отвечают утвердительно, в связи с чем в Китае задают новый вопрос:

Но если США поддерживают территориальную целостность КНР, то как можно одновременно говорить о поддержке сепаратистского режима Тайваня?

Этот вопрос можно было бы дополнить и вопросом о том, почему в таком случае США не поддержали волеизъявление жителей Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, которые использовали главную демократическую возможность для самовыражения – референдум?

Ответ очевиден: США поддерживают любые режимы, если они выступают против России и Китая, и не поддерживают то, что, как сами считают, против их интересов. Никакая демократия, естественно, тут и рядом не стояла.

В китайском издании «Хуньцю Шибао» вышел материал, где говорится, что Вашингтон сам провоцирует войну с Китаем. При этом отмечается, что цена такой провокации и уж тем более войны для Соединённых Штатов окажется чрезвычайно высокой.

Из материала:

Чем больше Вашингтон будет провоцировать войну против Китая, тем больше решимости у КНР будет защищать себя, тем больше интереса к развитию независимой инновационной экономики.

Китайские автор пишет, что если в США считают, что смогут заработать на войне против Китая, то они ошибаются:

Американские попытки сдержать, подавить Китай принесут Америке значительно меньше того, что ей придётся за такие действия заплатить.
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19 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:12
    -3
    Угу, в свете последних событий прям верю.
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 06:21
    +2
    что если в США считают, что смогут заработать на войне против Китая, то они ошибаются

    Не США, а мировой капитал, он точно заработает. Он и сейчас зарабатывает, и будет это делать... хорошо зарабатывать на смертях сотен тысяч людей.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:23
    0
    Цитата: Ропот 55
    Угу, в свете последних событий прям верю.

    А смоделируйте примерный вариант войны США с Китаем.
    Китайский флот по количеству вымпелов уже не уступает ВМС США...чем закончится противостояние США с Китаем которому безусловно будет помогать Россия вопрос спорный.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 06:58
      +3
      для России вовлечение Китая в конфликт было бы очень даже на руку - Штаты снизили бы давление на Украине существенно, если не до нуля
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:34
        -1
        Не мечтайте, в Китае болтунов много, а иди.отов почти нет, в отличии от самой большой страны...
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:38
      -1
      Никакой прямой войны с ша не допустят, если и будет что-то, то руками япов или втетнамцев или самого Тайваня...
    3. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 08:58
      0
      А смоделируйте примерный вариант войны США с Китаем.

      На текущий момент не существует реалистичного сценария начала войны между Китаем и США. Все, что мы видим - лишь запугивание соперника, прежде чем начать с ним торговаться с более выгодных позиций.
  4. Эд1970
    Эд1970 Сегодня, 06:26
    -3
    Вот так потихоньку вырисовывается мир будущего.
    Однажды США вывезли технологии и производства, теперь Китай способен создавать и боевых роботов и все что угодно. Независимо от других. Полный свой цикл разработки и производства. В ситуации, когда другие нации будут проливать кровь своих сыновей, Китай будет штамповать роботов как сейчас штампуют мобильники. И никто им в этом не сможет помешать (как в декабре 2022 TSMC отказались отгружать России Эльбрусы https://www.ixbt.com/news/2022/12/19/vot-tak-nomer-v-mincifry-rasskazali-chto-zapadnye-kompanii-otkazalis-postavljat-rossijskie-processory-bajkal-i-jelbrus.html ).
    Войны это прежде всего противостояние науки, оружия, выверенная тактика, а это математики, физики... Даже Суворов в свое время заметил: "не числом а умением". Даже спустя 300 лет у нас не до всех это доходит.
    А у Китая умения более чем достаточно, поэтому США однажды придется подвинутся.
    А Россия? Похоже мало что поменяется у страны в 90-е предавшей свое будущее "ради джинсов и жвачки" и продающей лес, нефть, газ. Вместо долларов будут юани, и наши потомки однажды не увидят лесов. Но зато они будут. Наверное....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:31
    +5
    Вашингтон не будет оставаться в стороне и поддержит «право Тайваня на свободное демократическое развитие».
    Как же Вашингтону остаться в стороне когда присоединение Тайваня к материковому Китаю усилит его не только политически, но и технологически. А это Сша воспринимают, как угрозу своей нацбезопасности (они все, что не вписывается в их планы так воспринимают). Что характерно КНР не говорит о силовом (военном) захвате Тайваня, об этом трезвонит сам Тайвань поддерживаемый Сша и западные СМИ. Пока Китай тихой сапой с периодической демонстрацией силы идет к поставленной цели не смотря на американо-тайваньские провокации с прилетами всяких "Пелоси", кораблями в Южно-Китайском море... И в данной ситуации остается пожелать КНР успеха.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:36
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Как же Вашингтону остаться в стороне когда присоединение Тайваня к материковому Китаю усилит его не только политически, но и технологически.

      Китайские власти уточняют у США, признают ли они статус Тайваня в составе Китая? В Вашингтоне на этот вопрос всякий раз отвечают утвердительно

      Что-то мне подсказывает, что американцы не просто скрещивают пальцы за спиной, а в "косичку" их заплетают, когда говорят о "едином Китае".

      Смешно, конечно, звучит, но это Тайвань считает себя "настоящим Китаем" и юридически это "большой Китай" нужно "присоединять" к Тайваню.
      Чушь, конечно, но на бумаге именно так. Вот американцы и говорят о "едином Китае", не вдаваясь в подробности.
      Чисто по-американски. Лицемерно и двулично.
      1. НиколайДС
        НиколайДС Сегодня, 09:05
        -1
        Цитата: Zoldat_A
        Смешно, конечно, звучит, но это Тайвань считает себя "настоящим Китаем"

        Если бы большевики из Крыма не выбили барона Врангеля - у нас, возможно, тоже было бы также.
        Тайвань считает законным правительством Чан Кайши, а Мао Цзэдуна - узурпатором, а Китай - наоборот. Вопрос чисто юридический.
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 06:32
    +4
    Американцы пытаются повторить расклад второй мировой войны.
    Идея-то в общем неплохая с их точки зрения. Потери США были приемлемы. А в итоге войны США получили прочный контроль над половиной мира + вышли вперёд по экономике.
    Составляющие всё те же - война в Европе для снижения её общего экономического потенциала, предотвращения интеграции РФ с Германией и усиление вассальной зависимости ЕС от США.
    И второе - война на Востоке. Только теперь на месте Японии - Китай.

    Разумеется, что мотивация у РФ и Китая абсолютно отличается от мотивации Германии и Японии тех лет, но США до мотивации дела нет, главное, что действия Китая и РФ противоречат интересам США. Остальное им неважно.
    Если РФ раздолбает пол-европы, но при этом сама погрязнет в развалинах, а на Востоке Китай сломает зубы о Тайвань попутно разрушив и его и Японию, то в целом США обеспечат себе власть над миром ещё на полста лет, так как опять станут единственной державой, на чьей территории не было войны.
    А потерять с полмиллиона человек США вполне себе могут позволить. Будет легче объяснять рядовым американцам почему надо снизить пособия и больше бабла влить в ВПК и корпорации.

    Американцы не учитывают только одну вещь. Уже не 40-ые года. За большой лужей отсидеться уже не удастся. Оружие, мягко говоря, другое. Хотя если они точно знают, что РФ и Китай не применят ЯО, то я бы на месте американцев делал бы ровно то, что они сейчас делают.
    1. Arifon
      Arifon Сегодня, 06:59
      +2
      Цитата: Denis812
      Хотя если они точно знают, что РФ и Китай не применят ЯО, то я бы на месте американцев делал бы ровно то, что они сейчас делают.

      Получается, что у нас есть только один выход для спасения страны - показать "Кузькину Мать" и как можно скорее?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:20
        -1
        Выхода уже нет. Покажешь - третья мировая, не покажешь - тоже, но чуть позже
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: Denis812
      Если РФ раздолбает пол-европы, но при этом сама погрязнет в развалинах, а на Востоке Китай сломает зубы о Тайвань попутно разрушив и его и Японию, то в целом США обеспечат себе власть над миром ещё на полста лет, так как опять станут единственной державой, на чьей территории не было войны.

      А получится?
      Я имею в виду чтобы "единственной державой, на чьей территории не было войны". Средства доставки-то не ТБ-1 будут в Последней Войне. Да и прилетать будут не ФАБ-500.
  7. Arifon
    Arifon Сегодня, 06:43
    +3
    В какой ситуации Штаты могли бы подарить Китаю Тайбей, сделать такой дорогой "презент" потенциальному противнику? Только в одном случае - если бы Китай слил своего союзника, Россию.
    Но китайцы этого не сделают, так как понимают, что следующими в противостоянии будут они - и по морде получат и подарок у них потом отберут... Помните, про Мальчиша-Плохиша, как боком потом вылезло у него буржуйское варенье?)
    Всё это означает, что мирного, дипломатического решения этого территориального вопроса для Китая не существует. И, если он хочет этот вопрос решить, то время сейчас работает против Китая.
    Но вот вопрос, почему и американцы так активно толкают сейчас Китай к войне? Хотят решить всё одним махом? А не разорвутся штаны у них, на два фронта-то? Непонятно...
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:04
      0
      развал/уничтожение Китая это главная цель США, т.к. Китай мощная потенциальная угроза. Россия реальная, текущая угроза, которую штаты рассчитывают внешними ударами расшатать изнутри
    2. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 09:15
      0
      Цитата: Arifon
      что мирного, дипломатического решения этого территориального вопроса для Китая не существует.

      Очень даже существует... Потому Китай и медлит.
      Единственная причина, почему Китай до сих пор не ввел войска на Тайвань, это потому, что "лучше сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп твоего врага". Когда им надо было - они ввели войска на Тибет и никого не спросили. На Тайване прокитайские настроения гораздо сильнее, чем пророссийские на Украине. Так что там сейчас ситуация 50 на 50.
  8. ivselim
    ivselim Сегодня, 07:05
    +1
    Фашингтон пытается перевезти производство микрочипов к себе, что бы оно не попало в руки китайцам. Это не быстрый процесс. В связи с этим и проявление поддержки Тайваня. Но, думаю, все под чистую забрать не смогут и соответственно появляются сроки начала войны в 25-27годах, когда этого самого производства там останется какой-то минимум.