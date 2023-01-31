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В Белом доме подтвердили отказ США поставлять на Украину американские истребители F-16

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В Белом доме подтвердили отказ США поставлять на Украину американские истребители F-16

Украина не получит американские истребители F-16, Соединенные Штаты отказались передавать Киеву боевые самолеты. Такую позицию Вашингтона обозначил президент США Джо Байден, поставив окончательную точку в череде предположений.


Мечты Зеленского и его окружения о том, что США, передав Украине танки, сняли запрет на поставку других вооружений, не сбылись, да и вообще все идет не так, как планировалось. И танки прибудут не тогда, когда нужно, и самолеты пролетели мимо Украины. Накануне Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли США поставлять истребители F-16 Киеву, коротко ответил "нет".

Более подробную информацию представил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби, подтвердивший отсутствие планов по поставкам истребителей на Украину. По его словам, США и союзники сейчас сосредоточены на поставках действительно необходимых для дальнейших боевых действий вооружений, и самолеты туда совсем не вписываются. Усилия Запада сосредоточены на подготовке Киева к весеннему наступлению российской армии.

(...) сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые (...) будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским (войскам) (...) в сражениях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной

- добавил Кирби.

Отказ США поставлять самолеты, вероятней всего, будет означать и отказ союзников, поскольку именно американцы определяют то, что необходимо передавать Украине. Возможен вариант, что какая-то европейская страна попытается передать незначительное количество самолетов Киеву, но опять же, только с разрешения Вашингтона, даже если они будут не американского производства.
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7 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 06:39
    +4
    Бидону верить - себя не уважать. Если бы у Укровермахта были бы пилоты на эти самолёты, обязательно поставили бы. И возможно поставят.
    Номенклатура поставляемого на Украину вооружения все шире и шире. Весь хлам туда скидывают. И не только хлам. Вчера Столбенберг возмущался, что КНДР ракеты Вагнеру поставляет. Уже совсем заврались. Это уже не фейки. Это мощный пропагандистский аппарат на службе еврофашистов под видом якобы свободной прессы.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: Бородач
      Вчера Столбенберг возмущался, что КНДР ракеты Вагнеру поставляет.

      А вы шо, не в курсе? Наши - доблестные разведчики, не наши - подлые шпионы. И заметьте, не только в России. wassat
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:44
    +4
    Все это чушь.Особенно про отказ союзников-они и поставят.Все будет зависеть от ситуациимна поле боя.Но то что эти самолеты у них будут-100%
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 06:53
    +4
    американцы много врут, как это обычно делается во время войны - туман войны нагоняют. Эти заявления следует принять к сведению, не более
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 07:08
      +1
      Цитата: ivan1979nkl
      американцы много врут,

      Пожалуй проще поискать когда они правду говорят.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:53
    +4
    Соединенные Штаты отказались передавать Киеву боевые самолеты
    Ранее про танки говорилось то же и в том же категоричном тоне. В итоге американцы манипуляциями со своими "Абрамсами" дали "зеленый свет" Германии и др. странам Европы на поставку "Леопардов", английских "Челленджеров" и французской штуки на колесах. По танкам советского производства даже вопросов не возникало - поставляли все кто имел. Не исключено, что так же будет и с самолетами.
  5. кубинец
    кубинец Сегодня, 07:27
    0
    для того чтоб не ждать когда поставят -а все равно поставят-нужно поставить хорошее ПВО кубинцам и начинать регулярные обстрелы територии флориды; не руками разводить -когда натовская ракета попадает в больницу в Донецке а с Кубы по такой же больнице в майами; вот тогда евреи немного поймут что их америка тоже горя может хлебнуть и поймут что такое война; а Ким Чену надо строить базу на кубе и ядерное оружие поставлять Раулю; и товарищу Си тоже надо много че в Венесуэллу поставлять; и не только поставлять а и применять уже давно надо