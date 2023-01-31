В Белом доме подтвердили отказ США поставлять на Украину американские истребители F-16

(...) сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые (...) будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским (войскам) (...) в сражениях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной

Украина не получит американские истребители F-16, Соединенные Штаты отказались передавать Киеву боевые самолеты. Такую позицию Вашингтона обозначил президент США Джо Байден, поставив окончательную точку в череде предположений.Мечты Зеленского и его окружения о том, что США, передав Украине танки , сняли запрет на поставку других вооружений, не сбылись, да и вообще все идет не так, как планировалось. И танки прибудут не тогда, когда нужно, и самолеты пролетели мимо Украины. Накануне Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли США поставлять истребители F-16 Киеву, коротко ответил "нет".Более подробную информацию представил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби, подтвердивший отсутствие планов по поставкам истребителей на Украину. По его словам, США и союзники сейчас сосредоточены на поставках действительно необходимых для дальнейших боевых действий вооружений, и самолеты туда совсем не вписываются. Усилия Запада сосредоточены на подготовке Киева к весеннему наступлению российской армии.- добавил Кирби.Отказ США поставлять самолеты, вероятней всего, будет означать и отказ союзников, поскольку именно американцы определяют то, что необходимо передавать Украине. Возможен вариант, что какая-то европейская страна попытается передать незначительное количество самолетов Киеву, но опять же, только с разрешения Вашингтона, даже если они будут не американского производства.