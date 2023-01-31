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Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград

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Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград

Публикуются сообщения о том, что появился вариант перспективной российской БМП «Манул» с автоматической пушкой калибра 57 мм. Речь идёт о таком варианте оружия, которое устанавливается на необитаемый модуль, созданный ЦНИИ «Буревестник». Помимо 57-мм пушки с боекомплектом на 80 выстрелов модуль оснащается пулемётом (калибр 7,62 мм) и противотанковым ракетным комплексом.


Сама по себе боевая машина пехоты «Манул» фактически вариант развития БМП-3. БМП способна развивать скорость до 70 км/ч по шоссе и до 9-10 км/ч на плаву. Это позволяет осуществить двигатель УТД-32 мощностью 660 л.с., расположенный в передней части гусеничной бронемашины.



Оценивая новый вариант отечественной БМП, способной осуществлять транспортировку десантного отделения, эксперты отмечают значительно повысившиеся возможности в плане поражения целей. 57-мм пушка позволяет наносить поражение различным видам бронетехники, а также поражать такие цели как самолёты и вертолёты. Также БМП «Манул» с таким вооружением может использоваться как техника для противодействия высадке морского/речного десанта. Например, её можно было бы эффективно применять против групп противника, которые пытаются форсировать Днепр с применением быстроходных катеров и плавающей бронетехники. Один «Манул» может легко прикрыть достаточно протяжённую береговую линию на десантно опасном направлении.

Учитывая, что машина от «Курганмашзавода» подвижна, маневренна, можно говорить о том, что она может легко менять позицию для ведения огня по противнику, который вознамерился высадиться на берег и создать плацдарм.
Использованы фотографии:
ПАО «Курганмашзавод»
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:41
    +1
    "Кургагца"бы на поток ставили..А то бойцы воюют на образцах техники полувековой давности.
  2. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 06:48
    +5
    В чем преимущество перед Бахчей? 40 100 мм выстрелов и 500 30 мм кажутся более внушительный силой чем 80 57 мм. Если 100 мм оснастить дистанционный подрывом и готовыми поражающими элементами будет вообще огонь.
    1. D16
      D16 Сегодня, 07:31
      0
      40 100 мм выстрелов и 500 30 мм

      И все это в боевом отделении с экипажем и десантом за картонной броней.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 07:35
        0
        Но это же не танк, смысл делать тяжелее, если всё равно не сможет выдержать полноценный выстрел.
      2. Бодипанчер
        Бодипанчер Сегодня, 07:41
        +3
        У БМП 3 неплохоц уровень бронированич по сравнению с БМП 1 и 2 где броня картонная. На Мануле МТО перенесли вперёд и бронирование еще более усилено. Это позитивные изменения. Не понятно в чем смысл замены боевого модуля.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:02
          -3
          БМП 1 и 2 где броня картонная. На Мануле МТО перенесли вперёд
          ..здра моя ра..это где ты такой чухни нахватался, ...у ПЭХ 1 и 2 движка с переди из покон веков..у тройки движка посередине...Манул скорей адаптация вооружения на пэхах 1 и 2
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:51
      +1
      Цитата: Бодипанчер
      40 100 мм выстрелов и 500 30 мм кажутся более внушительный силой чем 80 57 мм

      Возможно, специалисты меня тапками закидают, потому что сам совсем не танкист и всё общение с "бронёй" основано только на их огневой поддержке да как пассажира, но всё же рискну высказаться.

      Всё это, конечно, хорошо, но, как показывает практика, десантное отделение используется исключительно как "сарай-склад" самими "трактористами" да как "багажник" нами, когда передвигаемся на ней "верхом". Внутри довелось покататься только в учебке - впечатления так себе...
      В связи с этим такое вот - а если оставить минимальное грузовое помещение, а освободившийся объём и грузоподъёмность использовать для увеличения БК и улучшения бронирования?
      57-мм, конечно, вещь хорошая, но БК 80 выстрелов - crying...
      Всё равно в войсках никто никогда внутри этой "кастрюли" не ездит. А вот случаи, когда БМП, расстреляв БК, становилась, в лучшем случае, "передвижной стеной", были.

      Я понимаю, что не с моим дембельским умишком вторгаться в высокие сферы концепций развития бронетехники. Но ведь "болячек"-то у наших БМП (по крайней мере, тех, с кем пришлось тесно "общаться" - БМП-2, гораздо меньше БМП-1 и "только посмотреть" БМП-3) основных две - броня и БК. А ненужное внутреннее десантное отделение выпилить.
      Повторюсь, не специалист совсем, но, может быть, это и не БМП вовсе будет, а какой-нибудь уже лёгкий танк?
    3. lucul
      lucul Сегодня, 08:25
      +1
      В чем преимущество перед Бахчей?

      Если оснастить её хотя -бы ОЛС и снарядами с дистанционнам подрывом ,то до 5км может работать по БПЛА ,как Деривация-ПВО.
  3. antikilller55
    antikilller55 Сегодня, 06:48
    0
    По ттх очень даже не плохо, надо на конвейер ставить, на передовой пригодится.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 06:50
    +4
    сейчас важнее производство + доработки и модернизация существующих, а не разработка перспективных моделей
  5. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 06:52
    +4
    Спорная тема.
    Чем эта пушка лучше штатного 100мм орудия + 30мм скорострельной пушки?
    Непонятно...
  6. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 07:05
    +4
    Автор, откликнись. Откуда взял это
    Один «Манул» может легко прикрыть достаточно протяжённую береговую линию на десантно опасном направлении.

    В таком случае БМП-3 со своим вооружением 30 мм и 100 мм пушки может прикрыть ещё большую береговую линию. И почему именно береговую? Считаете у машины очень узкая специализация только борьба с десантом. Зачем она такая нужна?
  7. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 07:11
    +1
    "Манул" является многофункциональным гусеничным шасси, на него можно много чего воткнуть
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: Курганец-45
      "Манул" является многофункциональным гусеничным шасси, на него можно много чего воткнуть

      Ну,насчёт многофункциональности пока что лишь обещают....но обещают ! wink
  8. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 07:13
    +2
    Основное преимущество-необитаемый модуль.
    1. Комментарий был удален.
    2. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 08:27
      0
      Вот представил как еду я такой в десантном отделении вместе с товарищами, а управляет машиной не мехвод Вася, которому я доверяю, а робот или Петя, но по телевизору. Брррр! Я за роботов, но без людей на борту.
  9. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 07:26
    +6
    Когда достаточное количество с отменным качеством будет в войсках -тогда и обсуждать будем. А так очередная армата.
  10. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 07:31
    +2
    Если цель БМП безопасная доставка личного состава ближе к передовой, то она должна выполнять эту цель, а не быть недотанком. Где повышенная огневая мощь играет злую шутку (меньше брони из за комплекта БК, и боевого модуля -наверняка минимум пару тон на всё, что для БМП и двигателя существенно) . При этом существенного прироста огневой мощи пехоте при обычной пушке, без снарядов с программируемым подрывом и прочих дорогих обвесов она не предоставит. (Опять же слабая броня , вероятно отсутствие противоминной защиты).
    Как по мне БМП должна иметь как минимум противоминную защиту МРАП +, ну и броню держащую от Зу23, до 30мм. Но в любом случае это транспорт, а не полноценная боевая единица. Если танк ещё может выдержать ПТУР и что нибудь такое, то такая Бэха улетит либо будет обездвижена. А оператор джавелина может и с лодки запалить её.
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 07:43
      +3
      БМП это машина огневой поддержки пехоты, огневая мощь для нее очень важна. Транспортная функция это БТР.
  11. Eug
    Eug Сегодня, 07:45
    +1
    БК надо бы увеличить. Вообще интересно - предлагать платформу на основе БМП-3 (основа может быть любой) с разными боевыми модулями, а дальше - выбор заказчика.
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 07:49
    +2
    Один «Манул» может легко прикрыть достаточно протяжённую береговую линию на десантно опасном направлении.
    А кто прикроет его? И что делать, если таки не удастся его защитить?
    Войну выигрывают не одиночки, даже если это "чудо-оружие".
  13. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:10
    0
    Мне кажется , на фото и в статье путаница. С 4шт ПТРК Корнет показывали 57мм(как вариант) орудие низкой баллистики или 30мм 2а42. И показывали отдельных два модуля с 57мм С60 (один зенитный, другой для БМП).
  14. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:14
    0
    Сколько было этих перспективных моделей на выставках и ничего не пошло в серийное производство.