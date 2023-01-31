Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград

Публикуются сообщения о том, что появился вариант перспективной российской БМП «Манул» с автоматической пушкой калибра 57 мм. Речь идёт о таком варианте оружия, которое устанавливается на необитаемый модуль, созданный ЦНИИ «Буревестник». Помимо 57-мм пушки с боекомплектом на 80 выстрелов модуль оснащается пулемётом (калибр 7,62 мм) и противотанковым ракетным комплексом.
Сама по себе боевая машина пехоты «Манул» фактически вариант развития БМП-3. БМП способна развивать скорость до 70 км/ч по шоссе и до 9-10 км/ч на плаву. Это позволяет осуществить двигатель УТД-32 мощностью 660 л.с., расположенный в передней части гусеничной бронемашины.
Оценивая новый вариант отечественной БМП, способной осуществлять транспортировку десантного отделения, эксперты отмечают значительно повысившиеся возможности в плане поражения целей. 57-мм пушка позволяет наносить поражение различным видам бронетехники, а также поражать такие цели как самолёты и вертолёты. Также БМП «Манул» с таким вооружением может использоваться как техника для противодействия высадке морского/речного десанта. Например, её можно было бы эффективно применять против групп противника, которые пытаются форсировать Днепр с применением быстроходных катеров и плавающей бронетехники. Один «Манул» может легко прикрыть достаточно протяжённую береговую линию на десантно опасном направлении.
Учитывая, что машина от «Курганмашзавода» подвижна, маневренна, можно говорить о том, что она может легко менять позицию для ведения огня по противнику, который вознамерился высадиться на берег и создать плацдарм.