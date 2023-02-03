Не критиканство, а конструктивная критика армии

Наследие мирного времени

Зачем «терпеть трудности и лишения»?

Подытожим

Для тех, кто иногда читает мои статьи, этот материал будет достаточно неожиданным. Просто захотелось высказаться о проблеме, которую как-то стараются обходить в своих публикациях многие журналисты. И наоборот, другие журналисты и блогеры «делают из мухи слона».Очень часто в своих комментариях читатели пишут о том, что в действующих подразделениях достаточно много проблем, которые просто замалчиваются командирами лишь потому, что решить их на данный момент невозможно, а поднимать тему у вышестоящих начальников себе дороже.Классическое русское «вон у соседа не лучше, но не ноет, а выполняет боевую задачу» напрочь отбивает желание докладывать о проблемах наверх. Ну нет возможности кормить солдат горячей пищей, но ведь самые ушлые уже нашли и казан, и какие-то продукты, и варят себе кашу на костре. Ну не мылись бойцы месяц-полтора. Так можно и из ведра теплой водой по пояс вымыться…Итак, кто же прав: те, кто критикует наших командиров и начальников в хвост и в гриву, или те, кто «не считает мелкие бытовые проблемы» чем-то из ряда вон выходящим? Солдат обязан терпеть «тяготы военной службы», вот и пусть терпит…Увы, желание решать вопросы самостоятельно воспитывалось в нашей армии достаточно долго. «Не выносить сор из избы» как один из основных критериев успешной карьеры офицера существовал в Советской армии и, увы, существует и в Российской.В условиях мирного времени, когда теоретически главной задачей армии была подготовка ближайшего армейского резерва, который будет призван в короткое время для развертывания частей и соединений в особый период, как-то незаметно для всех на первое место вышли чисто внешние показатели, показуха вместо реальной боевой подготовки.Помните солдатские тумбочки, в которых все должно лежать в определенном порядке? А кровати, которые дневальный ровняет целыми днями. Чтобы полоски одеял были ровненькие и красиво смотрелись из прохода, а матрас отчего-то должен иметь квадратную кромку.И того окружного или московского проверяющего, наверное, помните, что первым делом смотрел именно казарму, быт солдата, как это тогда называлось. Смотрел тщательно, придирчиво, потому что искренне считал, что «в армии должно быть хоть и безобразно, но однообразно».А какие глаза были у проверяющих, когда они видели солдата в хорошо пригнанной, а значит – ушитой по фигуре форме, помните? Это же воинское преступление! Как он будет воевать в такой форме? «Народ одел, народ пускай и смеется»!А то, что на учениях солдат не попал по мишени – не особо важно. Главное – как подразделение развернулось для атаки. Красиво, держа линию, интервалы... Ну на троечку. А в сумме с казармой, со строевой песней, со строевым смотром и формой одежды получается почти пятерка. Молодец командир…Участие в боевых действиях (Афганская война для советских офицеров и прапорщиков, чеченская и другие кавказские войны – для российских) в корне меняло психологию, и происходило страшное. Боевые офицеры и прапорщики просто увольнялись, понимая, что занимаются ерундой. Не принимала армия их взгляды на обучение личного состава.Вот с таким багажом мы подошли к СВО.Если подумать, то и успехи «боевых бурятов» и других частей из глухой глубинки страны связаны именно с этим. До Москвы далеко. Проверяющие гораздо менее охотно ездят в такие командировки, а местные командиры прекрасно понимают «местную специфику». Вот и воюют сегодня эти части доблестно. Качественно работают.Вы никогда не задумывались о том, почему при наличии огромной армии журналистов и блогеров, пишущих о войне, люди верят достаточно ограниченному кругу военкоров и аналитиков? Верят даже тогда, когда их сообщения противоречат официальным заявлениям МО. Верят даже тогда, когда сообщения явно носят характер дезинформации. Да, военкоры тоже воюют.Многие из тех, кто служил в армии, помнят про «ефрейторский зазор». Тот самый «зазор», который дает командир для подчиненного, понимая, что выполнить команду в срок тот может и не успеть. Так вот, существует и «генеральский зазор». Нечто подобное, но с противоположным вектором.Действует это примерно так. Командир отделения доложил об уничтожении огневой точки врага. Вроде победа. Только этой победы мало для взвода. И вот от комвзвода идет рапорт наверх о взятии первой линии обороны. Дальше – больше. И в конце концов, когда рапорт получает комбриг, оказывается, что его подразделение уничтожило уже опорник врага и вышло на окраину населенного пункта N.Но, когда рапортовал командир отделения, в докладе был пункт о потерях. Один 200-й и два 300-х, один тяжелый. Для отделения это много. А для бригады? Красиво доложить – «потери минимальные». Захватили опорный пункт с минимальными потерями. Тут впору медали раздавать оптом!Я специально так подробно описал ситуацию. Мы привыкли, повторюсь, скрывать или просто мало упоминать негатив и приукрашивать позитив. «Да, были некоторые проблемы, но мы их успешно решили, что и привело к победе». На фоне даже маленькой победы негатив действительно как-то меркнет.Победа убивает проблемы. Мы радуемся, а проблемы будем решать потом... Только этого «потома» почему-то не наступает. Мы ждем очередной победы… Ждем и терпим все трудности военной жизни. Трудности, которые можно убрать без особого труда. Ликвидировать, просто доложив наверх. Просто рассказав о проблеме.Я внимательно смотрю за работой некоторых блогеров-волонтеров. Вначале это был интерес чисто личный. Следил за тем, что и сколько доходит до ребят на передовой. Но со временем я увидел ещё одну важную функцию таких волонтеров. Они не везут бойцам все подряд. Они прекрасно знают – именно знают – проблемы.Не буду рассказывать про коптеры, тепловизоры, рации и прочее имущество, которого катастрофически не хватает. Расходники, без которых современная армия воевать просто не может. Ведь благодаря именно тому, что журналисты и волонтеры первыми увидели эту проблему, её стали решать уже на соответствующем уровне.Сегодня огромную радость солдатам и офицерам приносят обычные... бензопилы. Война – это не только бои, но и обычная жизнь. Жизнь, когда приходится копать землю, строить жильё и укрепления, обустраивать бани и столовые. И такая гражданская вещь, как обычная бензопила, в этом деле очень помогает. Так же, как и обычный набор инструментов для ремонта автомобилей и другой техники.Конечно, солдат может и потерпеть. Использовать двуручную пилу или вообще ножовку. И мелкий ремонт техники поручить специалистам из рембата. Только автомобиль необходим для нужд подразделения и во время боев – для быстрой эвакуации раненых, и во время затишья, чтобы решать вопросы доставки нужных грузов. А отправка машины в рембат – это... Ну сами понимаете. Пока очередь дойдет, пока все формальности решат…Критика, которая присутствует достаточно часто в наших публикациях – это не критиканство. Это детальный разбор ситуации и поиск решения проблемы. Увы, проблемы имеют странное свойство появляться внезапно, ниоткуда. Не было и вдруг появились.В идеале эту проблему должны решать сами военные. Ведь у любого бойца есть командир. Точнее – целая команда командиров и начальников. И часто в этой команде находится тот, кто все ещё находится под влиянием той самой «старой школы», тот, о ком я писал выше.Критика необходима. Именно конструктивная критика со стороны прессы и общества. Армия меняется, армия борется с проявлениями той самой системы замалчивания проблем и выпячивания побед. Это требует некоторого времени. Наша задача помочь армейским командирам и начальникам в этом.Очень часто нам говорят о том, что, рассказывая о проблемах в армии, мы негативно влияем на моральный дух солдат. Неужели? Армия – это часть нашего общества, и любой военнослужащий живет точно так же, как живут люди на гражданке.Вы (те, кто считает, что о проблемах говорить не надо) хотели бы жить в обществе, где руководители говорят одно, а на улице в собственном городе или селе вы видите совершенно другое?Такая красивая говорильня стимулировала бы вас на трудовые подвиги?Наш противник, Украина в целом, как раз и живет вот в такой виртуальной реальности. Украинцам сегодня не особо интересно, что происходит на самом деле. Их реальность в сообщениях СМИ, в заявлениях руководителей, в словах «западных партнеров».Потому и происходит ломка мозга у украинских мобилизованных после первого же боя. Они же читали и смотрели по ТВ, как ВСУ громит русских. А на деле оказалось, что все происходит наоборот. Что после каждого боя приходится считать не сколько погибло товарищей, а сколько осталось.Мне кажется, озвучивание проблем, наоборот, способствует повышению морального духа бойцов и командиров. Если о проблеме заговорили, значит – её рано или поздно решат. Помните прямые линии президента Путина? Сколько проблем, которые не решались десятилетиями, решались мгновенно.Уверен, что в Кремле читают публикации наиболее авторитетных журналистов и блогеров. А это значит, что о проблемах, озвучиваемых в материалах прессы, там знают и ищут возможности их решения. Именно это мы и имеем в виду, когда критикуем армию.Общество и армия, как его часть, должны знать, что о них помнят. И тогда солдат будет действительно терпеть, переносить эти самые тяготы военной службы с юмором...