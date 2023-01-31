Камера с тепловизором на дроне помогла ВС РФ выявить ночную попытку прорыва спецназом ВСУ первой линии нашей обороны на Запорожском направлении

Украинские войска попытались отбить потерянные в последние несколько недель территории на линии Каменское-Орехов в Запорожской области. Для этого был выбран вариант ночной вылазки нескольких отрядов спецназа ВСУ, которые получили задачу застать врасплох первую линию российской обороны, прорвать её и поддерживать коридор для подхода пехотных и моторизованных подразделений. Но ночное передвижение украинского спецназа не осталось незамеченным.Движение было выявлено с помощью камеры ночного видения (тепловизором) с воздуха – с дрона. Сообщение о приближении противника было оперативно передано расчётам артиллерии и гранатомётчикам. Несколькими артиллерийскими выстрелами и работой АГС выдвинувшуюся группу противника удалось практически в полном составе ликвидировать в кратчайшие сроки.Сообщается о том, что выжил из состава одной из групп специального назначения ВСУ только один человек, который бросился бежать туда, откуда его доставила бронемашина.Видео военкоров «Русской весны» - с того самого дрона, который и засёк движение неприятеля:По некоторым данным, противник для прорыва задействовал несколько таких групп. Все попытки были пресечены ВС РФ.