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Камера с тепловизором на дроне помогла ВС РФ выявить ночную попытку прорыва спецназом ВСУ первой линии нашей обороны на Запорожском направлении

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Камера с тепловизором на дроне помогла ВС РФ выявить ночную попытку прорыва спецназом ВСУ первой линии нашей обороны на Запорожском направлении

Украинские войска попытались отбить потерянные в последние несколько недель территории на линии Каменское-Орехов в Запорожской области. Для этого был выбран вариант ночной вылазки нескольких отрядов спецназа ВСУ, которые получили задачу застать врасплох первую линию российской обороны, прорвать её и поддерживать коридор для подхода пехотных и моторизованных подразделений. Но ночное передвижение украинского спецназа не осталось незамеченным.


Движение было выявлено с помощью камеры ночного видения (тепловизором) с воздуха – с дрона. Сообщение о приближении противника было оперативно передано расчётам артиллерии и гранатомётчикам. Несколькими артиллерийскими выстрелами и работой АГС выдвинувшуюся группу противника удалось практически в полном составе ликвидировать в кратчайшие сроки.

Сообщается о том, что выжил из состава одной из групп специального назначения ВСУ только один человек, который бросился бежать туда, откуда его доставила бронемашина.

Видео военкоров «Русской весны» - с того самого дрона, который и засёк движение неприятеля:



По некоторым данным, противник для прорыва задействовал несколько таких групп. Все попытки были пресечены ВС РФ.
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10 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 06:58
    +13
    О пользе проводных, "круглосуточновисящих" дронов с теплаками. С детекцией и предупреждением о движении
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:09
      +2
      это фактически искусственная возвышенность, аналогичная большим холмам за обладание которыми ведутся ожестачённые бои. Удобство дрона - его можно поднять в любом месте и т. о. "заглянуть за горизонт"
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    +6
    выдвинувшуюся группу противника удалось практически в полном составе ликвидировать в кратчайшие сроки
    А так, как это был спецназ, то еще N количество хорошо подготовленных ВСУшников ушло в минус.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:11
      +3
      rotmistr60 hi, при наличии достаточного количества теплаков и нормальной артилерии все эти ночные вылазки и спецназы теряют свою бывшую работоспособность.
  3. fiv
    fiv Сегодня, 07:02
    +2
    Сходили за хлебушком, что называется
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:05
    +2
    Да, современная война все меняет и в наступление и в обороне, один коптер с теплаком и хана спецназу.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:33
    +1
    Один ушел доложить о месте братской могилы хероев, утром уборщики придут с мешками.
  6. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 07:42
    +1
    Браво ночной разведке и неспящей арте!
    Военному обозрению мало букв как обычно. Кратко выражовываться не умеют и другим не дают.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:15
    +2
    Если дроны делать с проводным питанием, то наблюдение можно вести круглосуточно.
  8. andray
    andray Сегодня, 08:39
    -1
    с такой обороной без солдат останемся,а если вспомнить как из мариупаля дали выход наемникам ,то цена нашим командирам и руководству никакая