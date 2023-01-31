Украинские войска в Артёмовске запросили поддержку артиллерии при наступлении отрядов «Вагнер», старающихся завершить охват города

В вечернее и ночное время суток российские подразделения (преимущественно силы ЧВК «Вагнер») начали штурмовые действия в Артёмовске (Бахмуте) и окрестностях сразу на нескольких направлениях для завершения полного охвата города. Одно из направлений – северо-западное – значительно активизировалось с нашей стороны после того, как отряды «Вагнера» освободили село Благодатное, что не только окончательно отрезало украинский гарнизон в Бахмуте от коммуникации с Северском, но и позволило расширить зону огневого контроля на линии Бахмут-Славянск.Одновременно с этим российские отряды пошли в наступление с южного направления. Это подтверждается и украинской стороной, которая стала в радиоэфире запрашивать поддержку со стороны артиллерии. Бои идут по направлению от Клещеевки в направлении автодороги Курдюмовка – Часов Яр. Курдюмовка, как и Клещеевка, напомним, ранее перешла под контроль российских войск. И если удастся выйти к южным окраинам Часова Яра, то группировка противника в Артёмовске (Бахмуте) окажется отрезанной со всех направлений.На данный момент у ВСУ оставалось, по большому счёту только одно направление для переброски резервов и организации снабжения сил в Бахмуте. И это именно направление на Часов Яр и далее – на Константиновку. Но и эта дорога почти под постоянным огнём.Чтобы не позволить нашим войсками замкнуть кольцо окружения вокруг Артёмовска, украинские войска пытаются насытить личным составом участок Часов Яр – Ивановское.Бои на этом участке - особенно ожесточённые - продолжаются.