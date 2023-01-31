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Украинские войска в Артёмовске запросили поддержку артиллерии при наступлении отрядов «Вагнер», старающихся завершить охват города

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Украинские войска в Артёмовске запросили поддержку артиллерии при наступлении отрядов «Вагнер», старающихся завершить охват города

В вечернее и ночное время суток российские подразделения (преимущественно силы ЧВК «Вагнер») начали штурмовые действия в Артёмовске (Бахмуте) и окрестностях сразу на нескольких направлениях для завершения полного охвата города. Одно из направлений – северо-западное – значительно активизировалось с нашей стороны после того, как отряды «Вагнера» освободили село Благодатное, что не только окончательно отрезало украинский гарнизон в Бахмуте от коммуникации с Северском, но и позволило расширить зону огневого контроля на линии Бахмут-Славянск.


Одновременно с этим российские отряды пошли в наступление с южного направления. Это подтверждается и украинской стороной, которая стала в радиоэфире запрашивать поддержку со стороны артиллерии. Бои идут по направлению от Клещеевки в направлении автодороги Курдюмовка – Часов Яр. Курдюмовка, как и Клещеевка, напомним, ранее перешла под контроль российских войск. И если удастся выйти к южным окраинам Часова Яра, то группировка противника в Артёмовске (Бахмуте) окажется отрезанной со всех направлений.



На данный момент у ВСУ оставалось, по большому счёту только одно направление для переброски резервов и организации снабжения сил в Бахмуте. И это именно направление на Часов Яр и далее – на Константиновку. Но и эта дорога почти под постоянным огнём.

Чтобы не позволить нашим войсками замкнуть кольцо окружения вокруг Артёмовска, украинские войска пытаются насытить личным составом участок Часов Яр – Ивановское.

Бои на этом участке - особенно ожесточённые - продолжаются.
Использованы фотографии:
ТГ/Оркестр Вагнера
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18 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 07:30
    +4
    российские подразделения (преимущественно силы ЧВК «Вагнер») начали штурмовые действия в Артёмовске

    надо раздавить это гнездо нацизма - падение Бахмута будет сильнейшим ударом и в информационном сммысле, подорвёт моральный дух укровойск
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:57
      -4
      ivan1979nkl hi, не подорвет и не надейтесь, уже 11 месяцев идут боевые действия и с духом с той стороны всё хорошо (к сожалению).
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 08:15
        +1
        Ну кто его знает как там у них с духом ?
        Там считают некоторые что уже к Орлу подходят
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:01
      +4
      Удачи, бойцы России, давите врага и по возможности берегите себя.
    3. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 08:18
      -2
      Про Мариуполь тоже так говорили. И ничего. Всё продолжается! Украина бьеться за каждый улочек своей, НАШЕЙ земли даже ценой сотен и тысяч жизней! Это видит даже слепой. А мы всё думаем когда они надломятся! Для того чтобы победить нужно материально -техническое и численное превосходство. А у нас этого нет. Разве не понятно!!! Александр Коц на радио КП всё чётко объяснил. Послушайте на ютубе. Всё красные линии стали уже бордовыми!
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:18
        0
        Просто нет никаких значительных потерь у окраенцев, поэтому у них все нормально с боевым духом, а тезисы нашей пропаганды крайне фантастические - возможно за неё в России отвечает истинный хох.ол или агент цру.
        Ещё месяц назад объявили про огневой контроль всех дорог на бахмут, но как обычно соврали. Подкрепление и боеприпасы нормально ходят туда сюда
  2. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 07:40
    +1
    . Это подтверждается и украинской стороной, которая стала в радиоэфире запрашивать поддержку со стороны артиллерии.
    а чем они до этого сдерживали? Одними автоматами?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:53
    +1
    Не эвакуацию/экстракшен же запросили, значит планируют дальше упираться. Долбить и давить их дальше. Надежда должна умереть первой.
  4. Saler
    Saler Сегодня, 08:07
    +6
    Взять в кольцо, патроны и еда закончатся, то сами сдадутся! smile
    Ждём окружения и взятия Бахмута!
    Желаю удачи и сохранения жизней нашим воинам! good
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:19
    +1
    Цитата: Ропот 55
    ivan1979nkl hi, не подорвет и не надейтесь, уже 11 месяцев идут боевые действия и с духом с той стороны всё хорошо (к сожалению).

    Не подорвет, так ослабит. Насчёт "с духом всё хорошо" многие факторы говорят об обратном. Ну явно далеко не всё хорошо.
  6. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 08:25
    +1
    Боевой дух упадет, когда будет ликвидировано высшее руководство укропии. Зеленский +его свора. Тогда начнется хаос и неразбериха. Точно упадет боевой дух и точно начнется отступление и бегство укронацистов.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:21
      0
      Видимо реальные кукловоды на этой войне запретили уничтожать руководство (как и мосты и жд узлы) - поэтому мы этого не увидим к сожалению
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:31
    -1
    После освобождения Артемовска, будут еще города. Надеюсь наше военное и политическое руководство понимает, что очередная волна мобилизации бандерлогов, а так же поставки танков должны будут завершится попыткой наступления мра_зей. Иначе спонсоры войны не поймут. К сожалению, ошибки допущенные политическим руководством при начале СВО, сделали войну затяжной. И победой для нас конфликт закончится при истощении людского ресурса бандерлогов. Поэтому медленное и планомерное выбивание нациков с максимально возможным сохранением своего личного состава.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:35
    +1
    Цитата: МоеИмя
    Боевой дух упадет, когда будет ликвидировано высшее руководство укропии. Зеленский +его свора. Тогда начнется хаос и неразбериха. Точно упадет боевой дух и точно начнется отступление и бегство укронацистов.

    К сожалению, понятие "высшее руководство" в рамках колонии под внешним управлением теряет своё первоначальное значение. Новых клоунов наскрести для кукловодов проблемой не станет.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:24
      0
      Про колонию это вы про окраину или.... Ликвидация руководства всегда проблема - потому что найти другого смертника на его место будет не так просто
  9. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 08:40
    0
    Связь Бахмута, Константиновки и Часова Яра с внешним миром идет через мосты в Славянске, Краматорске и Дружковке. Почему бы сейчас не вывести их из строя, тем более, что неонацисты их всё равно подорвут при отступлении.
  10. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 08:47
    -1
    просто смотрю на карту к статье, где написано
    "На данный момент у ВСУ оставалось, по большому счёту только одно направление для переброски резервов и организации снабжения сил в Бахмуте. И это именно направление на Часов Яр и далее – на Константиновку. Но и эта дорога почти под постоянным огнём."
    а на Орехово-Васильевку и дальше на Славянск направление? И понимаю, что автор статьи- даже не проверил, что пишет и карту свою..
  11. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 09:09
    +1
    Цитата: сайгон
    Там считают некоторые что уже к Орлу подходят

    Так если Псаку спросить, так она скажет, что Оренбург украинский.