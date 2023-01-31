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Нидерланды обещают рассмотреть поставку истребителей F-16 Украине в случае поступления запроса

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Нидерланды обещают рассмотреть поставку истребителей F-16 Украине в случае поступления запроса

Нидерланды по-прежнему готовы рассмотреть запрос Украины на поставку истребителей и ожидают поступления заявки из Киева. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.


Нидерландский премьер провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой, в том числе, обсуждалась военная поддержка Украины. На совместной пресс-конференции Рютте и Макрон высказались за возможную передачу самолетов Киеву. Голландец пообещал поставить истребители, но только после консультации с союзниками, а француз обучить украинских пилотов пилотировать самолеты, но только французские.

Что касается истребителей F-16, то такого запроса мы не получали. Но если это случится, это будет важным этапом. Мы рассмотрим его и проконсультируемся с нашими союзниками

- заявил Рютте.

В то же время во Франции не исключают, что Украина может получить французские истребители, поэтому рассмотрят вопрос обучения пилотов ВСУ эксплуатации именно французских самолетов. Данный вопрос французский министр обороны Себастьен Лекорню намерен обсудить со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Между тем в самом Киеве никак не комментируют прозвучавший отказ США поставлять истребители F-16 на Украину. Ни Зеленский, ни его окружение, данную тему вообще не затрагивают, как будто ничего не было. Украиская пресса упоминает об этом очень кратко, как о незначительном факте. Напомним, что в Киеве мечтали получить уже в ближайшее время не менее 180 истребителей и даже набрали для обучения первую группу из 50 пилотов, владеющих английским языком и имеющих опыт "тысяч побед".
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24 комментария
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:28
    0
    Все подряд скидывают им. А больше обещают.
    Понять не могу, а что с этими истребителями украинцы делать будут?.
    Разве что детей Фалконами называть...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:03
      +4
      Цитата: Федор Рашкин
      Все подряд скидывают им. А больше обещают.
      Понять не могу, а что с этими истребителями украинцы делать будут?.
      Разве что детей Фалконами называть...

      Зеленский хочет поставок самолётов вместе с пилотами. Вы что на самом деле думаете, что Хаймерсами управляют бандерлоги?
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:20
      0
      Цитата: Федор Рашкин
      Разве что детей Фалконами называть...

      Из соседней новости
      из США на Украину отправлена первая партия БМП Bradley
      А они имя Бредли уже в бандеровские святцы рядом с Байрактаром и Джавелиной записали?

      Лет через тридцать-сорок Фалькон Бредлиевич Байрактаров накакает на могилу своей матери Джавелины Мыколаевны Понасюк где-нибудь под Киевом...
      В благодарность за паспортные данные.
      1. НиколайДС
        НиколайДС Сегодня, 08:32
        0
        Лет через тридцать-сорок Фалькон Бредлиевич Байрактаров накакает на могилу своей матери Джавелины Мыколаевны Понасюк где-нибудь под Киевом...

        Ну, вообще, по итогам прошедшего года - у них популярны также имена Сармат, Искандер, а не только Джавелина. Хотя мне даже понравилось: среди девочек популярны Мантикора и Немезида.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 07:29
    +1
    До тех пор, пока Россия боится навредить Западу, Запад будет смело предоставлять любое оружие для убийства русских.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:33
      +3
      Цитата: wanna
      До тех пор, пока Россия боится навредить Западу, Запад будет смело предоставлять любое оружие для убийства русских.

      В смысле боится? И потом что Вы предлагаете?
      1. wanna
        wanna Сегодня, 07:38
        -1
        По крайней мере, вы должны предпринимать решительные действия, а не "клевать рис".
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 07:47
          +3
          Долбануть по Польше, папример, по Жешуву? Нападение на страну НАТО. А они в ответ ка-ак по нашей изолированной группировке МС в Приднестровье дадут - вы об этом подумали?
          1. wanna
            wanna Сегодня, 07:55
            -1
            Можно ли описать нынешнюю ситуацию так: Россия сейчас беспомощна перед безрассудным поведением Запада.
          2. Кобра
            Кобра Сегодня, 09:02
            0
            О ракетном ударе по Жешуву не может быть и речи, во-первых, там стоит батарея «Патриот», во-вторых, там дислоцировано несколько тысяч американцев. Последствия атаки и уничтожения нескольких тысяч солдат могли быть катастрофическими и стать поводом для объявления войны как НАТО, так и Америкой. Мосты и перевалочные пункты на украинской стороне лучше уничтожить любой ценой.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:07
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: wanna
        До тех пор, пока Россия боится навредить Западу, Запад будет смело предоставлять любое оружие для убийства русских.

        В смысле боится? И потом что Вы предлагаете?

        Для начала взорвать подводные газопроводы в Европу, затем ударить по СПГ - терминалам беспилотниками, как в Исфахане. Поставить в Европу исламским террористическим группировкам трофейные Стрингеры. И т.д. и т.п. Есть много возможностей порадовать еврофашистов, и отправить их на встречу с Бандерой. am
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 08:23
          0
          Цитата: Бородач
          Для начала взорвать подводные газопроводы в Европу

          А американские банки с Европой и Азией по спутнику или по океанскому кабелю общаются?

          Интересуюсь так... Из чисто спортивного интереса... feel
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:32
    +1
    Поставят, не надо питать иллюзий.
    Они дадут всё, что Зелёный попросит.
    Надо готовится к полномасштабным боевым действиям.
    Когда экономику будем мобилизовывать?
    Да, "зубы дракона" противотанковые на качество бетона надо проверять, не хорошие слухи доходят.
  4. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 07:32
    +1
    Танки отрабатывали в СМИ около месяца. Сначала немецкие и американские издания написали, что власти наотрез отказываются поставлять танки. Потом написали, а что может случиться, если вдруг поставить танки. Потом включились политики. Одни попрошайничали и угрожали, другие - ломались и не давали. Поломались и дали.
    Теперь видим отработку медийной повестки по самолётам. Нюансы немного другие, но суть та же. Можно не сомневаться: поломаются как положено и дадут. Так что готовиться надо прямо сейчас.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:48
    -1
    Вчера один эксперт высказал одну интересную мысль. На Донбасс 8 лет Россия поставляла вооружение, танки, арту, боеприпасы. Запад был против. Тогда мы говорили, что Россия не является участником конфликта. Сейчас запад поставляет вооружение окраине, при этом говорит, что тоже не является участником конфликта. Что изменилось? Двойные стандарты? Для запада корпуса ЛДНР - сепаратисты, террористы и т.п. Для нас режим зели - фашистский. Сегодня запад делает ровно столько, сколько и мы 8 лет, с 2014 г. Это нужно принять и дальше с этим жить и побеждать. По другому не будет. Запад нам не простит военное снабжение Донбасса за 8 лет.
    1. Andron78
      Andron78 Сегодня, 08:05
      -2
      Что-то мне подсказывает что тот военный эксперт так и не разобрался в сути происходящего. Мысль настолько примитивная, что приходится сомневаться в этом эксперте. А как его зовут?
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:15
      -1
      Цитата: Uprun
      Вчера один эксперт высказал одну интересную мысль. На Донбасс 8 лет Россия поставляла вооружение, танки, арту, боеприпасы. Запад был против. Тогда мы говорили, что Россия не является участником конфликта. Сейчас запад поставляет вооружение окраине, при этом говорит, что тоже не является участником конфликта. Что изменилось? Двойные стандарты? Для запада корпуса ЛДНР - сепаратисты, террористы и т.п. Для нас режим зели - фашистский. Сегодня запад делает ровно столько, сколько и мы 8 лет, с 2014 г. Это нужно принять и дальше с этим жить и побеждать. По другому не будет. Запад нам не простит военное снабжение Донбасса за 8 лет.

      Вы сами то видели российские поставки вооружения на Донбасс или прочитали об этом в западной "свободно-независимой" толерастной прессе? На Западе никогда не врут? Вчера Столтенберг в Южной Корее сказал, что КНДР поставляет ракеты Вагнеру. Поверить ему на слово? Так Южная Корея в своих официальных информационных источниках сообщает о своих поставках вооружения на Украину. Запад - Империя Лжи. Верят западу только умственноотсталые люди.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 08:23
        0
        Ответьте на один вопрос, откуда на Донбассе вооружения (танки, арта, РЗСО и т.д.) и БК к нему на 8 лет ведения боевых действий? Там ВПК нет в прямом смысле.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    +1
    Нидерланды обещают рассмотреть поставку истребителей F-16 Украине в случае поступления запроса
    В поступлении запроса и не одного сомневаться не приходится. Уж, что-что, а просить Украина умеет и умеет хорошо. А вот куда так спешат голландцы показывая свою "любовь" к Украине и неоценимость оказываемой ими помощи не совсем понятно. Верне понятно, что стремятся быть в первой шеренге защитников "демократии" и противодействия России, а дальше что? В данном случае Голландия напоминает Прибалтику, которая готова отдать все даже то чего у нее нет и не было лишь бы это было во вред России.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:13
    0
    И чего стране тюльпанов, проституток и наркоманов "ровно на попе не сидится"? Острых ощущений захотели? Рано или поздно получат.
    1. futurohunter
      futurohunter Сегодня, 08:20
      0
      Так затопить их! Взорвать хотя бы одну дамбу, и нидерландские фалконы станут подводными лодками
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:34
    0
    Молодцы травокуры. Бандерлоги в благодарность собьют еще один их самолет.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:40
    0
    Все в этом мире взаимосвязано . В Нидерландах любят регистрироваться наши ритейлеры ,а не стоит пересмотреть налоговую политику в отношении этих компаний ?
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:18
    0
    Проверка, ждут отмашку дяди Сэма и тогда западные страны подорваться передавать самолёты.