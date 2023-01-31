Нидерланды обещают рассмотреть поставку истребителей F-16 Украине в случае поступления запроса

Что касается истребителей F-16, то такого запроса мы не получали. Но если это случится, это будет важным этапом. Мы рассмотрим его и проконсультируемся с нашими союзниками

Нидерланды по-прежнему готовы рассмотреть запрос Украины на поставку истребителей и ожидают поступления заявки из Киева. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.Нидерландский премьер провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой, в том числе, обсуждалась военная поддержка Украины. На совместной пресс-конференции Рютте и Макрон высказались за возможную передачу самолетов Киеву. Голландец пообещал поставить истребители, но только после консультации с союзниками, а француз обучить украинских пилотов пилотировать самолеты, но только французские.- заявил Рютте.В то же время во Франции не исключают, что Украина может получить французские истребители, поэтому рассмотрят вопрос обучения пилотов ВСУ эксплуатации именно французских самолетов. Данный вопрос французский министр обороны Себастьен Лекорню намерен обсудить со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.Между тем в самом Киеве никак не комментируют прозвучавший отказ США поставлять истребители F-16 на Украину. Ни Зеленский, ни его окружение, данную тему вообще не затрагивают, как будто ничего не было. Украиская пресса упоминает об этом очень кратко, как о незначительном факте. Напомним, что в Киеве мечтали получить уже в ближайшее время не менее 180 истребителей и даже набрали для обучения первую группу из 50 пилотов, владеющих английским языком и имеющих опыт "тысяч побед".