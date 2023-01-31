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Транспортно-логистическое командование США сообщает об отправке первой партии БМП Bradley на Украину

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Транспортно-логистическое командование США сообщает об отправке первой партии БМП Bradley на Украину

Стало известно о том, что из США на Украину отправлена первая партия БМП Bradley. Это боевые машины пехоты, согласование отправки которых в интересах киевского режима произошло в США в конце прошлого года.


Известно, что в первую партию вошли 60 единиц такой техники американского производства.

Информация об отправке первых БМП «Брэдли» на Украину подтверждена американским транспортно-логистическим командованием TRANSCOM.

Грузовое судно с 60-ю боевыми машинами пехоты, как говорится в сводке этого командования, вышли на минувшей неделе из порта Норт-Чарлстон в Южной Каролине.

Из релиза TRANSCOM:

БМП Bradley предоставят украинским войскам дополнительные оборонительные и наступательные возможности.

По некоторым данным, транспортное судно направляется в греческий Александруполис, чтобы после разгрузки, через Болгарию и Румынию, американские БМП попали на Украину (в Одесской области). По другим сведениям, судно направляется в один из польских портов.

Нужно напомнить, что США ранее также одобрили поставку Украине партии колёсных БТР Stryker. Об их отправке на данный момент американская сторона не сообщала.

Накануне советник главы офиса Зеленского Подоляк в очередной раз заявил, что ВСУ для «контрнаступления весной нужны сотни танков, БМП и БТР».
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20 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:50
    0
    Интересно в какой комплектации поставляют.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:59
      0
      Цитата: Ропот 55
      Интересно в какой комплектации поставляют.

      В достаточно хорошей, М2А2 ODS-SA, её отличает от M2A3 только отсутствие панорамного прицела командира
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 07:53
    -1
    штука опасная.. может навредить нашим парням.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:01
      +1
      жечь их. беспилотными дронами-камикадзе.
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 08:51
        0
        Мин укропы накидали в прошлом году? "Случайная" мина приплывшая в Средиземное море- и нет 60 "бредов".
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 09:20
        0
        Цитата: Nexcom
        жечь их. беспилотными дронами-камикадзе.

        Ланцетами, причем модели 1, Ланцет-3 на эту хрень не тратить... recourse
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 08:03
      0
      Цитата: палестинец
      штука опасная.. может навредить нашим парням.

      Сейчас уже главное, что бы они знали и умели навредить ей
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:08
        0
        У сябров есть "панцерфауст" (запамятовал как называется) который позволяет стрелять по бронетехнике с закрытых позиций, не подставляя расчет под ответный огонь бронетехники. вот бы сябры с нашими поделились....
  3. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:59
    +5
    Все действия американцев очень неплохо укладываются в несколько тезисов:
    - углубить нашу демографическую яму;
    - проверить свои военные методички и уставы в новой военной реальности боестолкновения с равным противником;
    - заработать на утилизации старой техники;
    - испытать новые концепции ведения разведывательной, диверсионной, оборонительной, наступательной и информационной деятельности.
    Для этого поставляется ровно столько оружия, чтобы создать необходимую плотность вооружения на тестируемом участке фронта.
    Нам нужно не только учится противостоять этим вызовам, но и разрабатывать методики эффективного противодействия. И главное, чтобы при этом терять наименьшее количество наших людей.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:12
      +2
      Цитата: Б-15
      Нам нужно не только учится противостоять этим вызовам, но и разрабатывать методики эффективного противодействия.

      Учиться и разрабатывать - это, конечно, всё хорошо и правильно...
      А можно так сделать, чтобы на практике применять методики пришлось как можно меньше? Можно их "разобрать" на металлолом при пересечении границы? Ну не саранча же 60 БМП! Не будут они границу переходить фронтом в 200 километров! Дык вот как только удалятся от границы на расстояние разлёта осколков - так в пыль...
      И считаю, что цена уничтожения этих "вундерваффелей", как и остальных новых и старых импортных "игрушек" Зеленского не в рублях и не в долларах выражается. В престиже и демонстрации своей силы.
      Да и о пацанах "в поле" подумать тоже никогда не мешает.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 08:48
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Можно их "разобрать" на металлолом при пересечении границы? Ну не саранча же 60 БМП! Не будут они границу переходить фронтом в 200 километров!

        1. "Разобрать" на таком расстоянии можно только ракетой - ВКС РФ, как известно, пока там работать возможности не имеют.
        2. Лично я - берусь придумать десяток способов, как сделать такую операцию, как минимум, нерентабельной. Думаю, вам тоже не составит труда придумать несколько таких способов. А если можем мы - то может и противник.
        3. Ракета хороша по стационарной цели. БМП - цель движущаяся.

        Я ответил на вопрос?
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:02
    0
    Грузовое судно с 60-ю боевыми машинами пехоты, как говорится в сводке этого командования, вышли на минувшей неделе из порта Норт-Чарлстон в Южной Каролине.

    По некоторым данным, транспортное судно направляется в греческий Александруполис, чтобы после разгрузки, через Болгарию и Румынию, американские БМП попали на Украину (в Одесской области). По другим сведениям, судно направляется в один из польских портов.

    На фига нам разведка, когда у нас TRANSCOM и интернет есть?

    Но это так, шутка.
    А если серьёзно, то куда бы они не приехали - в Польшу или в Болгарию-Румынию, разбираться с ними, что-то мне подсказывает, опять придётся нашим пацанам на фронте, а не ракетчикам в украинском тылу или ещё дальше. Шлёпать-то этой посудине восемь с лишним тысяч километров до Греции. Мало ли что в пути может случиться. У нас вон "Северные потоки" взрываются же "сами по себе"...
    1. Кобра
      Кобра Сегодня, 08:51
      0
      Они уже есть в Польше и машины технической поддержки тоже. К сожалению, когда они говорят, что начинают поставки, это означает, что они просто заканчивают, они так делают со всем.
  5. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 08:19
    0
    Грузовое судно с 60-ю боевыми машинами пехоты, как говорится в сводке этого командования, вышли на минувшей неделе из порта Норт-Чарлстон в Южной Каролине.
    Пора бы за СП ответку кинуть, затопить в Атлантике посудину! laughing
    1. Олег Шустов
      Олег Шустов Сегодня, 08:21
      0
      Все цело поддерживаю - надо утопить судно с техникой!!!!! am
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 08:42
        +1
        И получить войну с Америкой! Да мы с Украиной не можем справиться! Давайте уже не писать не реальные коментарии типа ударить по Польше по Румынии и т. д. А то получается уже смешно. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖАХНЕМ, НО ПОЗЖЕ!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:26
    0
    в первую партию вошли 60
    Уже на два батальона есть.
    через Болгарию и Румынию, американские БМП попали на Украину (в Одесской области).
    Еще две страны кроме Польши через которые активно идет оружие и к которым почему-то не применяются экономические меры воздействия.
  7. Комментарий был удален.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:46
    +1
    Дать задание от МО РФ Калашникову ,увеличить производство БПЛА Ланцет . Министерству финансов обеспечить Калашникова финансовыми средствами .
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:11
    0
    ВИКИ:
    Ещё 2000 единиц M2 и 800 единиц M3 на хранении по состоянию на 2018 год
    Перспективка....
    В ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году БМП «Брэдли» уничтожили с помощью ПТУР TOW больше иракской бронетехники, чем танки «Абрамс».
    ..... recourse но....
    В одном из танковых боёв американская БМП вышла из строя от попадания одной 12,7 пули в двигатель.
    Интересно, как она туда попала.....
    Принимали участие в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. По американским данным только за 2 первых месяца войны были выведены из строя 51 БМП «Брэдли» (16 уничтожено и 35 подбито), а за всю вторую иракскую кампанию уничтожено было 150 «Брэдли», не считая подбитых.
    По соотношению, подбито еще 300 штук. what Горят бредли как кегли. yes
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:19
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Интересно, как она туда попала.....

      Скорее всего недобили какого то пулемётчика и дальше в атаку пошли и с тыла. Либо свои же по ошибке.