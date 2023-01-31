Транспортно-логистическое командование США сообщает об отправке первой партии БМП Bradley на Украину

Стало известно о том, что из США на Украину отправлена первая партия БМП Bradley. Это боевые машины пехоты, согласование отправки которых в интересах киевского режима произошло в США в конце прошлого года.
Известно, что в первую партию вошли 60 единиц такой техники американского производства.
Информация об отправке первых БМП «Брэдли» на Украину подтверждена американским транспортно-логистическим командованием TRANSCOM.
Грузовое судно с 60-ю боевыми машинами пехоты, как говорится в сводке этого командования, вышли на минувшей неделе из порта Норт-Чарлстон в Южной Каролине.
Из релиза TRANSCOM:
БМП Bradley предоставят украинским войскам дополнительные оборонительные и наступательные возможности.
По некоторым данным, транспортное судно направляется в греческий Александруполис, чтобы после разгрузки, через Болгарию и Румынию, американские БМП попали на Украину (в Одесской области). По другим сведениям, судно направляется в один из польских портов.
Нужно напомнить, что США ранее также одобрили поставку Украине партии колёсных БТР Stryker. Об их отправке на данный момент американская сторона не сообщала.
Накануне советник главы офиса Зеленского Подоляк в очередной раз заявил, что ВСУ для «контрнаступления весной нужны сотни танков, БМП и БТР».