Источник в ОПК назвал вероятные сроки передачи в боевой состав ВМФ РФ фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350

Построенный для Северного флота фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 планируют передать в состав ВМФ РФ весной этого года, такую информацию озвучил источник в российском ОПК.
Судостроительный завод "Северная верфь" вывел фрегат на заводские ходовые испытания в конце ноября прошлого года. На первом этапе корабль пробыл в море 10 суток, второй этап ЗХИ начался в конце декабря. На каком этапе в настоящее время находятся испытания неизвестно, официальной информации об этом нет. По неофициальной, "Адмирал Головко" будет передан военным в марте этого года, более точные сроки назовет главком ВМФ Николай Евменов.
По существующим планам передача "Адмирала Головко" предполагается в марте. Решение о точной дате примет главкомат ВМФ
- приводит ТАСС слова источника.
После принятия в состав флота, фрегат отправится служить в Североморск, где войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.
"Адмирал Головко" является вторым серийным после головного "Адмирала Горшкова" и первого серийного "Адмирала Касатонова", но первым с полностью российской энергетической установкой. На фрегате установлен отечественный аналог украинской ГТУ. Корабль заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.
Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.