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Источник в ОПК назвал вероятные сроки передачи в боевой состав ВМФ РФ фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350

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Источник в ОПК назвал вероятные сроки передачи в боевой состав ВМФ РФ фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350

Построенный для Северного флота фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 планируют передать в состав ВМФ РФ весной этого года, такую информацию озвучил источник в российском ОПК.


Судостроительный завод "Северная верфь" вывел фрегат на заводские ходовые испытания в конце ноября прошлого года. На первом этапе корабль пробыл в море 10 суток, второй этап ЗХИ начался в конце декабря. На каком этапе в настоящее время находятся испытания неизвестно, официальной информации об этом нет. По неофициальной, "Адмирал Головко" будет передан военным в марте этого года, более точные сроки назовет главком ВМФ Николай Евменов.

По существующим планам передача "Адмирала Головко" предполагается в марте. Решение о точной дате примет главкомат ВМФ

- приводит ТАСС слова источника.

После принятия в состав флота, фрегат отправится служить в Североморск, где войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.

"Адмирал Головко" является вторым серийным после головного "Адмирала Горшкова" и первого серийного "Адмирала Касатонова", но первым с полностью российской энергетической установкой. На фрегате установлен отечественный аналог украинской ГТУ. Корабль заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.
Использованы фотографии:
https://vk.com/sevverf
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10 комментариев
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  1. Saler
    Saler Сегодня, 08:02
    +3
    Давно ждём! good
    Надеюсь уже с Цирконами!
    Семь футов под килем! winked
  2. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 08:06
    -1
    Что то приведенные цифры совсем не впечатляют. Максимальный ход в 29 узлов - это совсем не 21 век, мягко говоря. И еще: фрегат за 8 лет? Китайцы эсминец за год делают.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:24
      +1
      Да,долго.Но у китайцев для строительства флота все есть.А нам,как обычно приходится преодолевать трудности.Зачастую созданные нами самими.
      1. faiver
        faiver Сегодня, 08:32
        +1
        что мешает не создать самим себе трудности?
        1. Crossbill
          Crossbill Сегодня, 08:42
          +1
          Руководители, живущие по принципу "Зачем делать свое?Мы все купим."
    2. Б-15
      Б-15 Сегодня, 08:34
      +1
      А Вам известно, что с 2014 года Украина отказалась поставлять свои морские турбины нам?
      А Вам известно, что судовая установка, это не только коррозионностойкий ГТД, но и дизель с редуктором?
      Создать и довести до серии ГТД за 6 лет очень хорошо. Честь и хвала нашим двигателистам.
      Теперь у них стоит задача увеличить ресурс судовой установки и будет полный порядок.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 08:55
        -1
        что судовая установка, это не только коррозионностойкий ГТД, но и дизель с редуктором?
        Создать и довести до серии ГТД за 6 лет очень хорошо. Честь и хвала нашим двигателистам.

        Очень хочется сравнить российскую и украинскую установку . Мне кажется ,что украинцы ещё с 70 годов уже начинали вредить в двигателях.
        Российская ГТУ и редуктор должны быть более надёжные ,хотя нужно смотреть их в деле . Это просто предположение.
    3. SAG
      SAG Сегодня, 08:41
      0
      Дорогу осилит идущий, дальше сроки будут сокращаться. После 90х можно сказать с начала отрасль запустили!
    4. lucul
      lucul Сегодня, 08:52
      0
      Что то приведенные цифры совсем не впечатляют.

      А у кого ,по сравнению с 22350 впечатляют ? ))) На фоне Головко с Цирконами ,все остальные западные фрегаты/эсминцы/крейсера - просто мусор.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 08:12
    +2
    Дай бог, семь футов под килем и отличной службы!