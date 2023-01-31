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Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о «мощной» подготовке ВСУ к отражению наступления российской армии

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Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о «мощной» подготовке ВСУ к отражению наступления российской армии

Украинские власти прекрасно осведомлены о подготовке Россией весеннего наступления и принимают все меры для его отражения. Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, Киев готов нейтрализовать угрозу, исходящую от российской армии.


По словам Данилова, командование российской группировки готовит новое масштабное наступление с целью "захватить" украинские территории. Под него в России была проведена мобилизация, в рамках которой было призвано порядка 300 тысяч военнослужащих запаса. В настоящее время 150 тысяч уже отправлены на фронт, а другая половина мобилизованных находится в резерве, именно их Москва планирует бросить в наступление.

Однако и в Киеве не спят и во всю готовятся, делая ставку на помощь западных спонсоров. Судя по заявлению Данилова, Зеленский день и ночь обрывает телефон, названивая лидерам других стран и требуя от них поставлять больше оружия. Кроме того, проводится тотальная мобилизация, которую в Киеве не признают. Но, судя по информации, просочившейся из Генштаба ВСУ, перед военными поставлена задача до конца февраля поставить под ружье минимум 100 тысяч мобилизованных.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в начале спецоперации было "намного тяжелей", потому что ВСУ сражались в одиночку, сейчас же за спиной украинской армии стоят союзники.

(...) 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощь Украине

- добавил он.

По данным украинской разведки, российская армия завершает подготовку резервов, и к началу весны будет готова перейти в масштабное наступление. Именно под него Запад торопится поставить бронетехнику и артиллерию, поскольку успех российской армии будет означать начало конца украинской.
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15 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:36
    0
    А разве Космос кому-то принадлежит конкретно ? нет. Тогда все цели в виде спутников от США которые передают сведения противнику ЗАКОННЫЕ и подлежат УНИЧТОЖЕНИЮ, а то видишь ли они прекрасно осведомлены.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:48
      +3
      Цитата: Silver99
      А разве Космос кому-то принадлежит конкретно ? нет. Тогда все цели в виде спутников от США которые передают сведения противнику ЗАКОННЫЕ и подлежат УНИЧТОЖЕНИЮ, а то видишь ли они прекрасно осведомлены.

      А вы разве не знаете: галактики Млечный Путь, Туманность Андромеды, Треугольник, как и скопления Девы и Ланиокеи входят в сферу исключительных интересов США. laughing
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:36
    +2
    Да,готовятся обе стороны.Тут понятно и слепому.Можно только пожелать нашим бойцам удачи.Впереди серьезная битва.Проигрывать нам нельзя ни на каком направлении.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 08:36
    0
    Они реально не понимают что Россия не будет ждать весны?
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 08:43
      0
      Да, но весна уже через месяц. Хотелось бы уже какой-то определённости.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 08:47
        +1
        Это календарная, по факту в марте может быть похолоднее чем в феврале, данилов, скорее всего имеет ввиду конец апреля-май, когда зелень появится и грязь подсохнет
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:38
    +1
    В таком мощном государстве как Украина,мощно взялись за освоение выделенных средств.Главное, ни копейки мимо не должно пролететь.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:39
    0
    Однако и в Киеве не спят и во всю готовятся, делая ставку на помощь западных спонсоров
    Не спят по другой причины - наши удары по военным объектам и инфраструктуре мешают спать. То, что во всю готовятся видно из украинских роликов о силовом вылове потенциальных рекрутов (от молодежи до пенсионеров). Ну, а ставку действительно остается делать только на "заграница нам поможет". Далее Данилов сказал важную вещь: "сейчас же за спиной украинской армии стоят союзники". Вот именно, что за спиной и в любой момент могут уйти не сообщая об этом Украине. Оглянулись, союзников уже нет...
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:41
    0
    Трепло, Пентагон готовится супротив ГШ МО РФ "играть" на ТВД.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:45
    +1
    24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая.
    Так ли это на самом деле? Высказывания бывших и действующих лидеров со стороны "партнёров" говорят об обратном. Накачка извне шла полным ходом не один год.
  8. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 08:55
    +1
    Мне было бы не по себе,если бы мной рукоблудили скоморохи,ветеринары и гинекологи...
  9. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 08:59
    0
    Цитата: Бородач
    Цитата: Silver99
    А разве Космос кому-то принадлежит конкретно ? нет. Тогда все цели в виде спутников от США которые передают сведения противнику ЗАКОННЫЕ и подлежат УНИЧТОЖЕНИЮ, а то видишь ли они прекрасно осведомлены.

    А вы разве не знаете: галактики Млечный Путь, Туманность Андромеды, Треугольник, как и скопления Девы и Ланиокеи входят в сферу исключительных интересов США. laughing

    Действительно!) drinks
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:05
    0
    А как же к весне Крым брать, к этому мощно не готовятся? Открою ему секрет: немцы, что бы держать такой фронт имели много миллионную армию.
  11. Карат
    Карат Сегодня, 09:15
    0
    Секретарь СНБО подчеркнул, что в начале спецоперации было "намного тяжелей", потому что ВСУ сражались в одиночку, сейчас же за спиной украинской армии стоят союзники.


    Ну да. За союзниками техника, за украиной мясо.
  12. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 09:23
    0
    вот ведь проглядели свининку двуногую жил себе коптил небушко коровам хвосты крутил причем буквально и главное чучелко то не с Галиции родом даже радяньский Ворошиловград взрастил хероя чем их там посыпали то интересно дуст вроде запрещен