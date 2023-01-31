Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о «мощной» подготовке ВСУ к отражению наступления российской армии

Украинские власти прекрасно осведомлены о подготовке Россией весеннего наступления и принимают все меры для его отражения. Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, Киев готов нейтрализовать угрозу, исходящую от российской армии.
По словам Данилова, командование российской группировки готовит новое масштабное наступление с целью "захватить" украинские территории. Под него в России была проведена мобилизация, в рамках которой было призвано порядка 300 тысяч военнослужащих запаса. В настоящее время 150 тысяч уже отправлены на фронт, а другая половина мобилизованных находится в резерве, именно их Москва планирует бросить в наступление.
Однако и в Киеве не спят и во всю готовятся, делая ставку на помощь западных спонсоров. Судя по заявлению Данилова, Зеленский день и ночь обрывает телефон, названивая лидерам других стран и требуя от них поставлять больше оружия. Кроме того, проводится тотальная мобилизация, которую в Киеве не признают. Но, судя по информации, просочившейся из Генштаба ВСУ, перед военными поставлена задача до конца февраля поставить под ружье минимум 100 тысяч мобилизованных.
Секретарь СНБО подчеркнул, что в начале спецоперации было "намного тяжелей", потому что ВСУ сражались в одиночку, сейчас же за спиной украинской армии стоят союзники.
(...) 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощь Украине
- добавил он.
По данным украинской разведки, российская армия завершает подготовку резервов, и к началу весны будет готова перейти в масштабное наступление. Именно под него Запад торопится поставить бронетехнику и артиллерию, поскольку успех российской армии будет означать начало конца украинской.