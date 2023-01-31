Завершающий прохождение госиспытаний корвет «Резкий» проекта 20380 провёл проверку вооружений

Построенный для Тихоокеанского флота корвет "Резкий" проекта 20280 завершает прохождение государственных испытаний, последние выходы были посвящены испытанию боевых систем и вооружения корабля.
Корвет "Резкий" провел торпедные стрельбы на одном из морских полигонов ТОФ в заливе Петра Великого, испытав комплекс противолодочного вооружения. Также была проверена работа ГЭУ корабля, гидроакустической станции "Минотавр-М" и гидроакустического комплекса "Заря-2". Отработана посадка на палубу вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ.
На выходе в море сдаточная команда корабля успешно провела торпедные стрельбы по условной морской цели с использованием всего комплекса противолодочного вооружения корвета. (...) Роль реальной субмарины уловного противника изображала одна из подводных лодок "Варшавянка"
- заявили в пресс-службе флота.
О том, что корвет начали готовить к передаче военным, в середине января сообщили на Амурском судостроительном заводе, построившем корабль. Дата передачи "Резкого" пока не определена, но произойдет это уже в ближайшее время. Возможно ее приурочат к 23 февраля, традицию сдавать корабли к праздничным датам никто не отменял.
Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.