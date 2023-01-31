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Завершающий прохождение госиспытаний корвет «Резкий» проекта 20380 провёл проверку вооружений

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Завершающий прохождение госиспытаний корвет «Резкий» проекта 20380 провёл проверку вооружений

Построенный для Тихоокеанского флота корвет "Резкий" проекта 20280 завершает прохождение государственных испытаний, последние выходы были посвящены испытанию боевых систем и вооружения корабля.


Корвет "Резкий" провел торпедные стрельбы на одном из морских полигонов ТОФ в заливе Петра Великого, испытав комплекс противолодочного вооружения. Также была проверена работа ГЭУ корабля, гидроакустической станции "Минотавр-М" и гидроакустического комплекса "Заря-2". Отработана посадка на палубу вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

На выходе в море сдаточная команда корабля успешно провела торпедные стрельбы по условной морской цели с использованием всего комплекса противолодочного вооружения корвета. (...) Роль реальной субмарины уловного противника изображала одна из подводных лодок "Варшавянка"

- заявили в пресс-службе флота.

О том, что корвет начали готовить к передаче военным, в середине января сообщили на Амурском судостроительном заводе, построившем корабль. Дата передачи "Резкого" пока не определена, но произойдет это уже в ближайшее время. Возможно ее приурочат к 23 февраля, традицию сдавать корабли к праздничным датам никто не отменял.

Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.
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7 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:55
    +1

    завершает прохождение государственных испытаний, последние выходы были посвящены испытанию боевых систем и вооружения корабля.

    в рамках проверки можно было пальнуть по критической инфраструктуре фашистского государства, оружие проверить и пользу поиметь
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 09:18
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      завершает прохождение государственных испытаний, последние выходы были посвящены испытанию боевых систем и вооружения корабля.

      в рамках проверки можно было пальнуть по критической инфраструктуре фашистского государства, оружие проверить и пользу поиметь

      Из акватории Тихого океана по Окраине? Однако. laughing
    2. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 09:18
      0
      в рамках проверки можно было пальнуть по критической инфраструктуре фашистского государства, оружие проверить и пользу поиметь

      Можно было бы, если бы у него на борту были бы межконтинентальные ракеты, к сожалению калибры не имеют такой дальности, т.к. корабль проводит испытание вооружений на полигонах ТОФ. hi
  2. lucul
    lucul Сегодня, 09:00
    +1
    Панцирь ,Панцирь на 20380 требуется хотя бы Панцирь . С ним это уже будет хороший корвет.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:11
    0
    7 футов под килем и безаварийной службы экипажу
  4. Карат
    Карат Сегодня, 09:12
    0
    Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.


    Может уже пора переходить на строительство эсминцев?
  5. эгссп
    эгссп Сегодня, 09:23
    0
    Может вместо вертолета модуль ТОРа поставить? Без серьезной ПВО кораблю тяжело придется.