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Newsweek: США сделают все, чтобы необходимый им украинский титан не достался России

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Newsweek: США сделают все, чтобы необходимый им украинский титан не достался России

США и их союзники в настоящее время ведут активную деятельность, направленную на выявление, исследование и использование внушительных запасов украинского титана.


Титан необходим для разработки в сфере передовых военных технологий, призванных стать основой потенциальной стратегии, направленной на противостояние США и другими западными странами России и Китаю. В случае, если украинский кризис завершится победой Киева, западные страны получат новый источник поставок титана, однако в случае, если месторождения титана и заводы по его переработке попадут в руки России, это приведет к росту глобального влияния Москвы в области поставок этого стратегически важного ресурса.

В опубликованном материале говорится, что в настоящее время в США и союзных им странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных украинских запасов титана, необходимого для разработки передовых военных технологий, необходимых Западу для предполагаемой стратегии сдерживания России и Китая.

Титан широко используется в производстве современных истребителей, вертолетов, военных кораблей, танков, а также ракет большой дальности. В случае победы на Украине, Запад получит практически неограниченный доступ к месторождениям титана.

Власти США рассматривают титан в качестве одного из 35 полезных ископаемых, которые имеют жизненно важное значение для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90% титановой руды Соединённые Штаты импортируют из других стран - и не всегда дружественных. Последний американский производитель губчатого титана закрылся в 2020 году.

Украина входит в число немногих стран, которые производят служащий основой для металлического титана губчатый титан. К тому же, в группу семи стран-экспортеров титана входят основные геополитические соперники США - Россия и Китай.

Украина, наряду с Россией и Китаем, входит в семерку стран-производителей губчатого титана, являющегося основой для производства металлического титана.

Сообщается, что в течение прошлого года Китай произвел более половины всего мирового объема титана. В тройку крупнейших производителей также входят Япония и Россия. Украина в этом рейтинге занимает довольно высокую, пятую, позицию. Крупнейшее месторождение титана на подконтрольной Киеву территории находится в Житомирской области.

Зависимость западных стран от поставок российского титана приводит к тому, что многочисленные пакеты антироссийских санкций не включили в себя ограничения на поставки именно этого металла.
Автор:
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32 комментария
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:33
    +6
    новая дешевая конспирология, какая разница чей титан - хох.ляцкий или русский, американцы за фантики (доллары) покупают и тот и другой!!!!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:42
      +3
      Сделать все не значит оставить за собой, леденец им в награду а не титановые рудники.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:20
        +1
        Нет никакого "украинского" титана. Так же, как нет и больше не будет никакой "украинской" Запорожской АЭС...

        А есть СОВЕТСКИЙ титан на территории бывшей единой Украины, охваченной гражданской войной и пока контролируемой киевскими переворотчиками. И, по решении главных задач СВО и достижении её цели, этот титан ЗАКОННО вернётся правопродолжательнице СССР. - России...

        И есть подозрения, что в "дальнейшем освоении" этих титановых месторождений на территории Житомирской области, по ходу СВО и её завершении, значительная роль будет отведена Музыкантам...

        Уж никак не мЕньшая, чем месторождений в Африке. Так что, потенциальный "партнёр по переговорам" у Дяди Сэма будет очень и очень сложный...
        1. dauria
          dauria Сегодня, 13:37
          +4
          А есть СОВЕТСКИЙ титан на территории бывшей единой Украины, охваченной гражданской войной и пока контролируемой киевскими переворотчиками.

          Обалдеть !!! Вот это вера ... Как будь то не было Гайдаров с Чубайсами , Абрамовичей с Вексельбергами , а у руля стоит сам СТАЛИН .... laughing
          Очнитесь ... назад в стойло эту свору из 15-ти республик загонять надо плетью, мечом и огнём , как это делали со времён "Слова о полку Игореве ". Чтобы собрать воедино хоть Германию, хоть Францию, хоть Россию перевешали на собственных воротах огромную ораву удельных князьков ... Помните об этом .
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 16:07
            0
            Территория нынешней Украины. Житомирская область.
      2. Shiva83483
        Shiva83483 Сегодня, 13:53
        +1
        леденец поди "Красный, молочный богатырь"?
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 12:48
      +2
      Две мировые войны велись, чтоб доллар стал мировой валютой. Нынешняя мировая война идет, чтоб доллар уничтожить. Даже саудиты нефть договорились поставлять в нацвалютах Индии и Китаю. А не надо было обижать МБС. Подумаешь, расчленил Хашогги. Агентом ЦРУ больше, агентом ЦРУ меньше. Запад погубило высокомерие. А в Житомир стоит посланцев мира отправить ... Калибр и Герань, но можно и Искандер.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:48
      +5
      Никакой конспирологии, а чистый прагматизм - то что останется от Украины под контролем США будет эксплуатироваться США по полной и все ископаемые будут вывозится не за фантики а за стоимость той "помощи", которую англосаксы якобы направили на Украину с началом СВО.
      В мировой практике у этого явления имеется конкретное название "Банановая республика" - скупка за гроши национального богатства другой страны. hi
      1. Немец
        Немец Сегодня, 12:56
        +2
        Зачем штатам биться за украинский титан? Они спокойно покупаю наш, спокойно покупают украинский.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 13:31
          -3
          Цитата: Немец
          Зачем штатам биться за украинский титан? Они спокойно покупаю наш, спокойно покупают украинский.

          Могу сказать лишь одно - если штатам достанется хоть часть бывшей территории УССР они там ничего покупать не будут, а будут просто вывозить все ископаемые и ресурсы бесплатно, либо за чечевичную похлёбку для аборигенов.
          Эта система у них уже за века отработана до автоматизма.
        2. Дедок
          Дедок Сегодня, 14:27
          +1
          Цитата: Немец
          Зачем штатам биться за украинский титан? Они спокойно покупаю наш

          а нашего титана - нет, есть изделия из него...
    4. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:56
      0
      Proto denně umírají vojáci na Ukrajině, aby titan mělo USA zadarmo!! Nebude platit žádné dolary.., oni si myslí, že Ukrajina je 50. stát USA, jen se jim nechce za ni umírat.
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:57
        0
        Вот поэтому в Украине каждый день гибнут солдаты, чтобы у США был титан бесплатно!! Никаких долларов он платить не будет.., они считают Украину 50-м штатом США, просто не хотят умирать за это.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:37
    +2
    А что именно "всё"?
    Огласите весь список, пожалуйста! (с)
  3. amr
    amr Сегодня, 12:40
    +2
    По оглавлению статьи и кипиша вокруг этого вопроса, складывается ощущение, что Украина производит 90% всего титана в мире! Это при том что у нас в Крыму КрымТитан остался у нас в Крыму, а не у них на Украине!

    Но прочитав статью понимаешь, что китай производит более половины всего объема, потом мы, а Украина аж на 5ом месте и производит она всего 5-10% от всего оборота, никто не спорит что в мировых масштабах это много, но компенсировать 5-10% это вообще не проблемма, даже наверное на год их смело можно перекрыть складскими остатками!

    Аналитика как всегда на высоте!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:42
    -5
    Про освобождение Житомирской области речи вообще не идет.А титан?Это все замещается полимерными структурами на оснтве углерода.Просто работать с титаном проще и дешевле.
    1. astepanov
      astepanov Сегодня, 13:11
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Это все замещается полимерными структурами на оснтве углерода.Просто работать с титаном проще и дешевле.
      Интересно, как вы сделаете из углеродного композита лопатки турбины, конденсаторы на основе титаната бария, аналоги нитиноловых сплавов, обтекатели ракет и термонагружаемые узлы боевых самолетов?
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 12:43
    -3
    Да тут все понятно...купят облигации на 51% и будут владеть месторождением а работяг лесом! Они уже сколько чернозёма скупили,как у индейцев...за бусы laughing
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:44
    0
    Добавлю конспирологии...уже в руки России, попала акватория Азовского моря,причём полностью..А что это? А это ранее был стратегический резерв нефти и газа СССР,так как в годы Союза было установлено,что запасы акватории Азовского моря,намного превышают запасы Баку.. А еще, в своё время,сынок Байдена, вел работы на Донбассе по разведке сланцевой нефти..Может нашли нефть? Поэтому и такое там сопротивление укровойск и поставка вооружений Украине?
  7. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 12:44
    0
    На Украине много месторождений, но обрабатывающие производства только те, что остались после СССР. Они продают его на 200-250 млн долл в год. Полосатые, если победят в войне, заберут добычу под себя. Ещё один факт, почему они так уперлись.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:00
      -3
      200-250 млн долл в год

      для сша эта сумма даже не пыль laughing
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:47
    -4
    А немцы чернозем вывозили с окраины ж/д составами, вот лохи-то....., а эти планируют титан свозить.......... Теперь понятно, где укрепрайоны строятся сегодня....
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:50
    -1
    В случае победы на Украине, Запад получит практически неограниченный доступ к месторождениям титана.
    Как я понимаю охота заполучить все и сразу не дает возможности даже представить поражение Украины? А придется.
  10. balabol
    balabol Сегодня, 12:55
    +7
    Заявление США об украинском титане предназначено для внутреннего потребления в США. Это обоснование необходимости защиты Украины, иных практических резонов тратить на неё столько денег власти не могут назвать своим избирателям. На самом деле сырье для них не проблема, купят. Проблемой является технология изготовления деталей, обладающих рядом уникальных характеристик. Поэтому на наше предприятие, обладающее такими компетенциями, санкции не наложены. Именно эта компания поставляет ряд ключевых деталей для Боинга и Аэрбаса.
    Автору заметки не помешало бы пару слов сказать о возможностях отечественного производителя, а то вся информация из Америки идет.
    ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Численность сотрудников — 20 тыс. человек.
    Для интереса, пример продукции - слитки цилиндрической формы из технически чистого титана диаметром 460÷1150 мм массой 900÷15000 кг и титановых сплавов диаметром 560÷950 мм массой 900÷8500 кг. Изготовление слитков производится методом двойного/тройного вакуумно-дугового переплава или методом гарнисажной плавки с последующим вакуумно-дуговым переплавом. Кому интересно, без труда найдет и почитает подробнее.
  11. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 13:05
    -1
    Бахнуть надо титановый заводик укров. Чтоб цены на титан подросли, а СШП даже не думали истребители поставлять (ибо он там нужен в больших количествах)
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    -2
    Newsweek: США сделают все, чтобы необходимый им украинский титан не достался России
    . Ну да, а тож за дермократию, свободу и справедливость они впряглись.... как бы ни так. За ресурсы, за то бабло, которое они хотят с этого поиметь.
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:15
    +3
    Украина, наряду с Россией и Китаем, входит в семерку стран-производителей губчатого титана


    В период с 2014 по 2020 годы 85% своих потребностей в титановом концентрате Россия удовлетворяла как за счёт украинского сырья, сократив его закупки до 46% от общего объёма лишь по итогам 2021 года.
    Сырьё поставляли с:
    — Малышевского месторождения (Днепропетровская область);
    — Волчанского месторождения и Демуринского ГОКа (Днепропетровская область принадлежащих "ВСМПО-Ависма");
    — Иршанской группы месторождений (Житомирская область).

    На США и ЕС приходилось около 80% экспорта "ВСМПО-Ависма".
  14. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:28
    +2
    Цитата: amr
    у нас в Крыму КрымТитан остался у нас в Крыму,

    этот "титан" - в СССР производил только основу для красок и не более того...
  15. cpls22
    cpls22 Сегодня, 14:31
    -1
    В Крыму, кстати , тоже есть месторождение и завод «Крымский Титан». Так что понятно, что мы штатам дорогу к титановым рудникам ещё в 2014 -ом перешли. Вот они и не могут смириться с этим до сих пор.
  16. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:31
    -3
    Цитата: Last centurion
    Бахнуть надо титановый заводик укров.


    и кто вам это позволит?
  17. PValery53
    PValery53 Сегодня, 14:54
    -2
    "Newsweek: США сделают все, чтобы необходимый им украинский титан не достался России"
    - При таких потУгах у Америки обязательно "пупок развяжется".
  18. Горий
    Горий Сегодня, 15:57
    0
    Война ресурсов за ресурсы..это если очень коротко