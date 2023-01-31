США и их союзники в настоящее время ведут активную деятельность, направленную на выявление, исследование и использование внушительных запасов украинского титана.
Титан необходим для разработки в сфере передовых военных технологий, призванных стать основой потенциальной стратегии, направленной на противостояние США и другими западными странами России и Китаю. В случае, если украинский кризис завершится победой Киева, западные страны получат новый источник поставок титана, однако в случае, если месторождения титана и заводы по его переработке попадут в руки России, это приведет к росту глобального влияния Москвы в области поставок этого стратегически важного ресурса.
В опубликованном материале говорится, что в настоящее время в США и союзных им странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных украинских запасов титана, необходимого для разработки передовых военных технологий, необходимых Западу для предполагаемой стратегии сдерживания России и Китая.
Титан широко используется в производстве современных истребителей, вертолетов, военных кораблей, танков, а также ракет большой дальности. В случае победы на Украине, Запад получит практически неограниченный доступ к месторождениям титана.
Власти США рассматривают титан в качестве одного из 35 полезных ископаемых, которые имеют жизненно важное значение для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90% титановой руды Соединённые Штаты импортируют из других стран - и не всегда дружественных. Последний американский производитель губчатого титана закрылся в 2020 году.
Украина входит в число немногих стран, которые производят служащий основой для металлического титана губчатый титан. К тому же, в группу семи стран-экспортеров титана входят основные геополитические соперники США - Россия и Китай.
Украина, наряду с Россией и Китаем, входит в семерку стран-производителей губчатого титана, являющегося основой для производства металлического титана.
Сообщается, что в течение прошлого года Китай произвел более половины всего мирового объема титана. В тройку крупнейших производителей также входят Япония и Россия. Украина в этом рейтинге занимает довольно высокую, пятую, позицию. Крупнейшее месторождение титана на подконтрольной Киеву территории находится в Житомирской области.
Зависимость западных стран от поставок российского титана приводит к тому, что многочисленные пакеты антироссийских санкций не включили в себя ограничения на поставки именно этого металла.