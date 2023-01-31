Военное обозрение
Войти Регистрация

Бойцы «Шахтерской дивизии» рассказывают о применяемой тактике по освобождению Угледара

12
Бойцы «Шахтерской дивизии» рассказывают о применяемой тактике по освобождению Угледара

ВС РФ совместно с НМ ЛДНР и ЧВК «Вагнер» продолжают планомерно освобождать территорию Донецкой Народной Республики. Одним из самых горячих направлений на Донецком фронте остается город Артемовск, где ВСУ несут ощутимые потери, но продолжают удерживать позиции, перебрасывая все новые подкрепления.


В то же время, российские войска активно продвигаются и на юге ДНР. Бойцы «Шахтерской дивизии» рассказывают о тактике освобождения Угледара, который, с их слов, уже скоро перестанет контролироваться Киевом. Соответствующее видео в своем ТГ-канале опубликовал репортер Андрей Руденко.

В ходе интервью один из бойцов «Шахтерской дивизии» НМ ДНР поделился тактикой, которая сегодня применяется российскими войсками для освобождения городов, в данном случае Угледара, от украинских боевиков. С его слов, сначала идет планомерный охват населенного пункта с флангов и перерезание коммуникаций противника, по которым идет снабжение и перебрасывается подкрепление.



Как выразился военный, подобная тактика позволят добиться поставленной цели и при этом максимально минимизировать потери, сведя к нулю возможность противника осуществлять перегруппировку и снабжение гарнизона.

Другой боец вышеупомянутой дивизии также заявил о том, что Угледар, как и вся территория ДНР, планомерно освобождается от ВСУ. В то же время он выразил уверенность, что данный населенный пункт уже очень скоро будет контролироваться властями республики.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 12:06
    -3
    Эх боец, применчете вы успешную тактику, так не рассказывайте оиней на каждом углу, я уж не говорю, что шаблонные действия чреваты неудачами. На аойне обе мтороны учатся.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:19
      +8
      Этой тактике -сто лет в обед.Она то правильная,только перезаются эти пути снабжения,опорные пункты на флангах тоже штурмом опорников.
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 15:34
      0
      и какой секрет он раскрыл, военная тайна как у мальчиша Кибальчиша?
  2. divan
    divan Сегодня, 12:15
    -1
    охватить противника в "клещи"? - это что то новенькое в боевом искусстве! Ведь такого никогда и нигде не было ( вот тупые ! додуматься не могли прошлые вояки) .А вот наши взяли и применили первыми в мире - отсюда и успех!
  3. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 12:22
    -2
    На хрена рассказывать-то? Вреда от этих горе кореспондентов больше, чем пользы. Дело делается и все, как будут успехи-сообщим. Ещё возиться с этими журналистами, охрану им выделяй, условия создавай. Отвлекаете товарищи, угомонитесь наконец-то. Репортаж снял и уехал, а прилёт-то по тем кто на позициях остался будет. И тем долбоёпам, которые составы с техникой выкладывают и сообщают сколько единиц техники прибыло и куда, по пустым башкам постучать надо, авось дойдёт...
  4. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:23
    -1
    В ходе интервью один из бойцов «Шахтерской дивизии» НМ ДНР поделился тактикой, которая сегодня применяется российскими войсками для освобождения городов, в данном случае Угледара, от украинских боевиков. С его слов, сначала идет планомерный охват населенного пункта с флангов и перерезание коммуникаций противника, по которым идет снабжение и перебрасывается подкрепление.
    Меня одного раздражают подобные интервью? Возьмите для начала, как делает Вагнер, потом уже что-то вещайте, а тут еще не добились успеха, а уже о тактике.. Болтун - находка для шпиона!
  5. certero
    certero Сегодня, 12:26
    +2
    Иногда кажется что статьи появляются только лишь бы что-нибудь написать ради количества.
    Фланговые охваты противника изобретены наверное ещё в каменном веке. А уж российская армия знакома с ними получше других, потому что и сама в них попадала и сама их неоднократно осуществляла.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:28
    0
    В результате удара по базе 73-го Морского центра сил специальных операций в Очакове вчера днём ликвидированы британские наёмники, которые осуществляли подготовку украинского спецназа по проведению диверсий на море.
    Базальт докладывает по бою за Угледар: "За дачи в предместьях Угледара продолжаются тяжёлые бои. Пехоту противника, накапливающуюся последние трое суток в домах, получилось хорошенько проредить. Сейчас hоhол продолжает бить артой и танками по закрепившимся штурмовикам, но построенные на совесть дома пока справляются с ролью укрытий.
    Дают результат снайперские пары, которые с начала штурма уничтожили больше десяти единиц живой силы противника, которая совсем оборзев, высовывала свои тыковки из окон девятиэтажек.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:29
    +1
    Цитата: Andron78
    Эх боец, применчете вы успешную тактику, так не рассказывайте оиней на каждом углу, я уж не говорю, что шаблонные действия чреваты неудачами. На аойне обе мтороны учатся.

    Ничего секретного он не сказал. Такую тактику применил бы и противник и без посторонней помощи при наличии такой возможности.
  8. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 12:29
    0
    Есть новость о том что ВСУ форсировали Днепр севернее Херсона и десант закрепился на левом берегу...
    1. АдинРумън
      АдинРумън Сегодня, 12:32
      +2
      Есть новость что "улетели" обратно....
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:25
    +1
    Цитата: TAMBU
    Есть новость о том что ВСУ форсировали Днепр севернее Херсона и десант закрепился на левом берегу...

    Как при падении с 10-го этажа. Закрепился, но не удержался.