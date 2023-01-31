Бойцы «Шахтерской дивизии» рассказывают о применяемой тактике по освобождению Угледара

ВС РФ совместно с НМ ЛДНР и ЧВК «Вагнер» продолжают планомерно освобождать территорию Донецкой Народной Республики. Одним из самых горячих направлений на Донецком фронте остается город Артемовск, где ВСУ несут ощутимые потери, но продолжают удерживать позиции, перебрасывая все новые подкрепления.
В то же время, российские войска активно продвигаются и на юге ДНР. Бойцы «Шахтерской дивизии» рассказывают о тактике освобождения Угледара, который, с их слов, уже скоро перестанет контролироваться Киевом. Соответствующее видео в своем ТГ-канале опубликовал репортер Андрей Руденко.
В ходе интервью один из бойцов «Шахтерской дивизии» НМ ДНР поделился тактикой, которая сегодня применяется российскими войсками для освобождения городов, в данном случае Угледара, от украинских боевиков. С его слов, сначала идет планомерный охват населенного пункта с флангов и перерезание коммуникаций противника, по которым идет снабжение и перебрасывается подкрепление.
Как выразился военный, подобная тактика позволят добиться поставленной цели и при этом максимально минимизировать потери, сведя к нулю возможность противника осуществлять перегруппировку и снабжение гарнизона.
Другой боец вышеупомянутой дивизии также заявил о том, что Угледар, как и вся территория ДНР, планомерно освобождается от ВСУ. В то же время он выразил уверенность, что данный населенный пункт уже очень скоро будет контролироваться властями республики.