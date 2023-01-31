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Новое исследование на Западе: из России ушла только десятая часть транснациональных корпораций

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Новое исследование на Западе: из России ушла только десятая часть транснациональных корпораций

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине из Вашингтона последовала директива западному бизнесу свернуть свою деятельность в России. Как утверждалось в исследовании Йельского университета (США), свыше тысячи компаний покинули РФ, в связи с чем делался прогноз об «экономическом забвении» страны.


Однако на Западе был проведён новый анализ (опубликован изданием ASPI Strategist), без политической ангажированности, что позволило обнаружить прямо противоположный расклад дел. Швейцарские исследователи из Университета Санкт-Галлена и бизнес-школы IMD установили, что до начала СВО в России работали 1404 западные транснациональные корпорации с пропиской в странах ЕС и «Большой семёрки». К концу ноября 2022 года свою деятельность в РФ свернули лишь 120 из них (8,5%).

Западные ТНК объясняют свою работу в России непричастностью своих клиентов к «развязыванию конфликта» или обосновывают присутствие в РФ общественной значимостью своих продуктов (например, критической необходимостью поставлять лекарства). Как утверждают исследователи, порой ТНК, публично заявив об уходе из РФ, продолжают вести свою деятельность, ссылаясь на отсутствие покупателя активов, блокирование российскими властями продажи предприятий или невозможностью вывести средства из страны.

Факты свидетельствуют о том, что подавляющее большинство западных компаний, ведущих деятельность в России, остаются на месте. Из России ушла только десятая часть ТНК

- заявляется в исследовании.

ТНК в большинстве случаев покидали российский рынок на фоне убытков, которые они несли. Например, нерентабельной была деятельность таких корпораций как McDonald's и Starbucks. Более того, исследователи полагают, что уход из РФ 8,5% западных ТНК является завышенной оценкой, так как они могли закрывать свои дочерние компании, но не сворачивать операции, или вовсе вернуться на рынок РФ – соответствующая процедура одобрена властями страны (так, Nissan, продавший активы за 1 евро, может выкупить их в течение 6 лет).

В связи с этим швейцарские аналитики задаются вопросом о возможности разрыва хозяйственных связей Запада с Китаем. С их слов, на каждый доллар, инвестированный ТНК в Россию, приходится 8 долларов, вложенных в экономику КНР.

Если западные корпорации должны нести убытки по геополитическим соображениям, кто должен их компенсировать? Ответ на этот вопрос имеет важное значение, поскольку на сегодняшний день уход западных корпораций из России носит условный характер

- делается вывод в исследовании.
Автор:
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23 комментария
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:49
    +7
    Нерентабельной была деятельность таких корпораций как McDonald's и Starbucks - после этих слов дальше можно не читать.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:11
      0
      Только отечественные политики и руководители воспринимают эту новость с энтузиазмом и радостью, в действительности же для страны в этом нет ничего положительного и развитие отечественной промышленности будет теми же темпами "развиваться" как и ранее.
      Автомобилестроение не даст соврать - немцев заменили на китайцев и преподносят это как достижение и успех. Так страну не поднять.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:31
        0
        Это замечательная новость, что ТНК не ушли из России. Нам есть, что конфисковывать. Частную собственность никто не отменял, но ограбить западных буржуев в ответ на ограбление наших воров - это ж святое дело. laughing good
      2. Серж9901
        Серж9901 Сегодня, 13:34
        +2
        Дело не в партнерах . Немцы-китайцы или марсиане - одинаково . Дело в подходе . Не заложено в функционале нашей "системы" развития и созидания . Нет априори . Есть установка на распил ,пардон, "освоение бюджета" . Посмотрите на контракты китайцев и наших . Там - обязательно - локализация технологий или части , или подрядчиков . У нас - объемы и еще раз объемы безо всяких претензий на технологические приобретения . Ноль. Если Сам этого не понимает - очень плохо . Если понимает , но сделать ничего не может - еще хуже . Простой пример - СССР . "Народный порыв" , "стахановцы" ,"пролетарии" , "уря-уря" , - пустота . Английские и амерские технологии в период Большой депрессии , умноженные на сталинскую дисциплину .Два фактора , так необходимых нам сейчас .
        1. vladcub
          vladcub Сегодня, 14:16
          +1
          "локализация технологий или части". Была " инфа", что:"Москвич-3" к 27 году, будет 100% локализован
      3. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:48
        0
        Цитата: кредо
        Автомобилестроение не даст соврать - немцев заменили на китайцев и преподносят это как достижение и успех. Так страну не поднять.

        А с немцами "поднять"...
        Много "отвёрточное производство" способно "поднять"?

        А что с китайцами не так? Китай давно перестал быть синонимом того, что "раз китайское - значит, из дерьма и палок".Сам не фанат китайского автопрома, но со многими разговаривал и люди говорят, что "китайцы" совсем не те, что даже 10-15 лет назад. За деньги что хочешь сделают. За хорошие деньги - хорошо что хочешь сделают.
        А если зарабатывать на перегоне сюда "десятидолларового инструмента", а тем более, пользоваться им тут - правильно... Будет и дерьмо, будут и палки. Не может быль ударной дрели за 500 рублей или профессионального перфоратора за 2000.
        Если у меня сосед заплатил за своего "китайца" немногим меньше, чем я за "Тойоту", то и ездит она у него почти как "Тойота".
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:23
      -1
      Цитата: blackGRAIL
      Нерентабельной была деятельность таких корпораций как McDonald's и Starbucks - после этих слов дальше можно не читать.

      Дедушка Крылов эвон! когда нам всё про это рассказал:
      Голодная кума Лиса залезла в сад,
      В нем винограду кисти рделись.
      У кумушки глаза и зубы разгорелись;
      А кисти сочные как яхонты горят;
      Лишь то беда, висят они высоко:
      Отколь и как она к ним ни зайдет,
      Хоть видит око,
      Да зуб неймет.
      Пробившись попусту час целой,
      Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж!
      На взгляд-то он хорош,
      Да зелен - ягодки нет зрелой:
      Тотчас оскомину набьешь".

      Ясен пень - раз нельзя пользоваться, раз заставляют бросить - так сразу и "неприбыльным" стал.
      Сомневаюсь, что "котлета в булке" стала бы засаживать своими точками Россию как садовник клумбу, если бы было всё так плохо.
      Да и сегодняшние с дебилоидным креативным названием вряд ли бы подобрали "выпавшее из слабеющих рук знамя" и, тем более, не хвалились бы, что рецептуру оставили "ту самую, знакомую".

      Единственное, по кому страдаю, аж кушать не могу - чемодан "Луи Виттон" негде купить... crying
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 13:38
        +1
        немного статистики (ссылка ниже):
        Экспорт товаров из ЕС в Россию с марта по ноябрь 2022 года рухнул на 47 процентов к тому же периоду 2021 года (до 36,3 миллиарда евро). При этом поставки европейских товаров в соседние с Россией страны СНГ (в Белоруссию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Киргизию) за то же время увеличились на 48 процентов (до 20,3 миллиарда евро). Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/economics/50123481/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:55
    -5
    Статья адептам-в рф ничо невыгодно производить, и вообще страна клоака для бузинеса т.к коррррупсия так и прёт!))) В общем про невыгодность инвистиций и промки в рф это для нашего пипла. А для белых людей очень даже неплохие барыши( меньше народу больше кислороду), меньше число акционеров, больше денег оставшимся.Но когда у нас общественное мнение 2+2 складывало в 4? То 2 то 100500 получаем.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    +1
    из России ушла только десятая часть транснациональных корпораций
    Вот те на. А как же "единство и сплоченность" в борьбе с Россией, "победы на поле боя"? Или политика, политикой, а денежка на первом месте?
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:31
      0
      "денежки на первом месте" завсегда так было, есть и будет.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:16
    +1
    Макдональдс в РФ - это 100% франшиза. Так что т.н. "уход" - это просто смена вывесок и иногда- менеджмента отдельных "точек общепита" Все сырье было и осталось российским. Все технологии остались в России. good
    1. Читатель 47
      Читатель 47 Сегодня, 13:43
      +2
      МакДональдс во всех странах это франшиза. И всё сырье везде местное. Платится за торговую марку и конторе-логисту.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:57
      -1
      Цитата: Дилетант
      Макдональдс в РФ - это 100% франшиза. Так что т.н. "уход" - это просто смена вывесок и иногда- менеджмента отдельных "точек общепита" Все сырье было и осталось российским. Все технологии остались в России. good

      Я выше сказал - было б так "невыгодно" - с какого перепугу натыкали своих забегаловок столько, что их скоро больше будет, чем аптек?
      А что до сырья - так "новые-старые" аж хвалятся тем, что "вкус знакомый, тот самый".
      Никто не верит - я в Макдональдсе ни разу не был. И в переименованный не тянет.
      Рынок, годами проверенный продавец, кусок свежей говядины - вот мой "общепит"...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:20
    +1
    Новое исследование на Западе: из России ушла только десятая часть транснациональных корпораций
    . Стандартное соотношение, между теми у кого мозги есть и теми, кто дурик по жизни...
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:28
      0
      С языка сняли good
      А где-то на просторах буржуАзии тихо скулит Икея...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:42
        0
        "Ты помнишь как все начиналось..."
        Из песни слов не выкинешь!
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:07
        0
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        А где-то на просторах буржуАзии тихо скулит Икея...

        Как же мы теперь без мебели из бумаги? crying Сам не представляю, как год живём...
  6. awdrgy
    awdrgy Сегодня, 13:26
    +1
    Помню как они появлялись в начале 90х,реально заваливали хорошим товаром по дешевке- душили нашу промышленность. Потом ,когда задушили такое себе пошло,но безальтернативно.На территории страны их быть не должно. Хочешь продать че- в очередь вдоль забора, а взамен уже хлеб,газ и т.п. Правда осуществление сего на грани чуда, но необходимо работать над этим.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:41
      0
      Урок... надеюсь он впрок пошёл всем нам.
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 14:45
        +2
        "впрок пошёл всем нам" урок "выучен" :японцы не смогут ловить рыбу у Северных Курил, в ответ на санкции, а им не понравилось.
        Полёты западных авиакомпаний, через Сибирь, закрыли, а они просили этого не делать : ведёт к удорожанию
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:29
    0
    Если западные корпорации должны нести убытки по геополитическим соображениям, кто должен их компенсировать? Ответ на этот вопрос имеет важное значение,

    Это прежде всего вопрос к свободному рынку и нерушимости частной собственности . Оказывается нет ни какого свободного рынка и собственность не принадлежит вам и вашим фирмам.
  8. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 15:22
    0
    Например, нерентабельной была деятельность таких корпораций как McDonald's и Starbucks.
    вот те раз, а можно ссылку на убыточные показатели? насколько я знаю всё у них было ок в России, например, вот аудит Мака за 21 год - https://www.testfirm.ru/result/7710044140_ooo-makdonalds
    Вот выводы -
    Финансовое состояние ООО "Макдоналдс" на 31.12.2020 значительно лучше финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код по ОКВЭД 56.10). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации улучшилось.