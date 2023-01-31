Новое исследование на Западе: из России ушла только десятая часть транснациональных корпораций

Факты свидетельствуют о том, что подавляющее большинство западных компаний, ведущих деятельность в России, остаются на месте. Из России ушла только десятая часть ТНК

Если западные корпорации должны нести убытки по геополитическим соображениям, кто должен их компенсировать? Ответ на этот вопрос имеет важное значение, поскольку на сегодняшний день уход западных корпораций из России носит условный характер

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине из Вашингтона последовала директива западному бизнесу свернуть свою деятельность в России. Как утверждалось в исследовании Йельского университета (США), свыше тысячи компаний покинули РФ, в связи с чем делался прогноз об «экономическом забвении» страны.Однако на Западе был проведён новый анализ (опубликован изданием ASPI Strategist), без политической ангажированности, что позволило обнаружить прямо противоположный расклад дел. Швейцарские исследователи из Университета Санкт-Галлена и бизнес-школы IMD установили, что до начала СВО в России работали 1404 западные транснациональные корпорации с пропиской в странах ЕС и «Большой семёрки». К концу ноября 2022 года свою деятельность в РФ свернули лишь 120 из них (8,5%).Западные ТНК объясняют свою работу в России непричастностью своих клиентов к «развязыванию конфликта» или обосновывают присутствие в РФ общественной значимостью своих продуктов (например, критической необходимостью поставлять лекарства). Как утверждают исследователи, порой ТНК, публично заявив об уходе из РФ, продолжают вести свою деятельность, ссылаясь на отсутствие покупателя активов, блокирование российскими властями продажи предприятий или невозможностью вывести средства из страны.- заявляется в исследовании.ТНК в большинстве случаев покидали российский рынок на фоне убытков, которые они несли. Например, нерентабельной была деятельность таких корпораций как McDonald's и Starbucks. Более того, исследователи полагают, что уход из РФ 8,5% западных ТНК является завышенной оценкой, так как они могли закрывать свои дочерние компании, но не сворачивать операции, или вовсе вернуться на рынок РФ – соответствующая процедура одобрена властями страны (так, Nissan, продавший активы за 1 евро, может выкупить их в течение 6 лет).В связи с этим швейцарские аналитики задаются вопросом о возможности разрыва хозяйственных связей Запада с Китаем. С их слов, на каждый доллар, инвестированный ТНК в Россию, приходится 8 долларов, вложенных в экономику КНР.- делается вывод в исследовании.